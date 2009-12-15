Украина - Клондайк экономических возможностей. Но и краж тоже

Несмотря на отказ Международного валютного фонда в предоставлении Украине четвертого транша кредита, украинское правительство не прекращает переговорный процесс. В настоящее время предпринимается третья попытка пересмотра программы сотрудничества. В частности, 7 декабря Фонду был передан проект письма с просьбой смягчить некоторые требования для предоставления очередного транша.

Какую цель ставит перед собой правительство, втягивая страну в долги? Действительно ли Украине нужны внешние займы? Кто должен отвечать за состояние отечественной экономики?

Ответы на эти вопросы в пресс-центре «Главред» дали директор Института трансформации общества Олег Соскин и профессор Академии экономических наук Украины Владимир Пилипчук.



Облигации правительства никому не нужны, потому что оно - банкрот



Олег Соскин: «Есть ли в данный момент у правительства деньги для того, чтобы финансировать государственный бюджет?

Я приведу некоторые показатели, свидетельствующие о том, что фактически на сегодняшний день правительство - банкрот, так же, как и многие предприятия и многие местные советы. Можно говорить, что в настоящее время фактически у государственных структур, у государственного сектора экономики, у государственных монополий, у «Нафтогаза», у «Укравтодора», у «Укрзалізниці» нет денег, чтобы поддерживать экономическую деятельность. А у правительства нет денег не только на экономическую деятельность, но и на финансирование государственного сектора и бюджетной сферы.

Правительство взяло в долг столько денег в виде облигаций внутреннего государственного займа, что не в состоянии их обслуживать. На 7 декабря долг составил около 69 миллиардов гривен. И следует сказать, что половина этих денег сейчас сосредоточена у Национального банка.

Таким образом, у Украины нет потребителя облигаций внутреннего государственного займа. Почти никто на фондовом рынке не хочет покупать эти ценные бумаги правительства. Это при том, что они продаются сегодня до 30% годовых. Фактически это – финансовая пирамида».



Что б там ни было, а учителям, врачам и пенсионерам нужны деньги



Владимир Пилипчук: «Нужны ли Украине внешние займы? В нынешнем состоянии - да. Я вам приведу житейский пример: вы планировали сделать ремонт в своей квартире, у вас есть для этого деньги, вы наняли людей, они сделали ремонт, и тут ваши родственники эти деньги пустили на другие цели, или у вас их просто украли. Наступил момент расплаты с рабочими, а у вас нечем. Вы объясните рабочим, что не будете платить потому, что у вас украли деньги? Конечно, нет. Им нужно заплатить деньги за работу.

Так же и в Украине. Работники бюджетной сферы - учителя, врачи и т.д. - нуждаются в выплате заработной платы, пенсионеры – в выплате им пенсии. Именно поэтому в сегодняшней ситуации нужны займы – чтобы рассчитаться с украинским гражданином».



Банковская сфера: денег не хватает, Нацбанк печатает бумажки и тратит резервы, люди прячут доллары



Олег Соскин: «Не лучше ситуация и в банковской сфере. Мы видим, что остаток средств на корреспондентских счетах банков в октябре составлял 14,8 миллиона гривен, в ноябре - 14,3, а по состоянию на 11-12 декабря - 14,6. Таким образом, мы видим, что в банковской системе как таковой нет достаточного денежного ресурса, чтобы обеспечивать процесс восстановления в Украине. Поэтому банки не могут дать эти деньги ни предприятиям, ни правительству, ни государственным монополиям для того, чтобы начался процесс восстановления на расширенной основе. А следовательно, процесса расширенного восстановления вообще быть не может.

Объем денежной массы на 1 декабря возрос: было 468 миллиардов гривен, стало - 470. Наличная масса не увеличилась, наоборот, почти на миллиард уменьшилась. Это значит, что гривня пока еще стабильна. Но уже появилась очень плохая тенденция, поскольку начала расти вся денежная масса в обороте. Таким образом, уже появились предварительные условия для того, чтобы увеличилась и наличная масса. Национальный банк опять начал заниматься эмиссией. НБУ увеличивает денежную массу, хотя для этого никаких экономических условий, с точки зрения расширения процесса восстановления, на сегодняшний день нет.

Резервы Национального банка продолжают сокращаться. На конец ноября этого года они составляли 27,3 миллиарда долларов, а на конец октября - 27,7. Следовательно, в течение одного месяца Национальный банк потерял 400 миллионов долларов золотовалютных запасов. Таким образом, у Национального банка резервы сокращаются. Мы видим, что и Национальный банк тоже не может сегодня финансировать правительство».

«Ни юридические, ни физические лица не хотят держать депозиты в национальной валюте, а в иностранной валюте они остались приблизительно такими же, какими были в начале января 2009 года. Таким образом, все деньги в долларах, которые люди забирают, выкупают в наличной форме, сегодня не несут в банковскую систему, а прячут их у себя дома и не используют для процесса восстановления».



В прошлом году банкиры вывезли из Украины 17,5 миллиарда долларов. Правительство занимает у МВФ 16 миллиардов. Сопоставимые цифры?



Владимир Пилипчук: «В Украине в прошлом году с начала кризиса олигархами были выведены 17,5 миллиарда долларов за «бугор». Когда в казахском БТА банке вывели первые 200 миллионов долларов, Назарбаев в ту же ночь арестовал все руководство банка, и деньги в течение двух недель вернулись. Больше никто не рисковал экспериментировать.

У нас прошел уже год, никого не арестовали и деньги не возвращаются. Скажите, кто в этом виноват? Национальный банк страны, Президент Украины, потому что в его руках Прокуратура и СБУ. Почему на сегодняшний день никто не наказан? Почему эти деньги в Украину не вернули?

Украина занимает у МВФ 16 миллиардов долларов, а 17,5 миллиарда правительство вывело за пределы Украины. Сопоставимые цифры?»



Парламент и правительство виновны в расцвете теневой экономики



Владимир Пилипчук: «Почему сложилась такая ситуация и только ли правительство в этом виновато? В Украине процветает теневая экономика. В 2007 году граждане Украины официально купили в два раз больше, чем официально заработали. Это при том, что соглашения о покупке имущества, недвижимости, автомобилей занижаются для минимизации налоговых отчислений. Такая ситуация возможна, если люди сняли в банке свои средства или взяли кредиты и т.п. Но оказалось, что за этот же период 2007 года гривневые депозиты увеличились почти в два раза, на 93%, а долларовые - на 76%. То есть возникла парадоксальная ситуация: одну часть денег люди заработали, вдвое больше купили и еще такую же часть положили в банк.

Это свидетельствует о том, что больше половины экономики Украины находится в тени. Выплата заработной платы является «серой», а не «белой». Почему? Потому, что система налогообложения и система накруток на фонд заработной платы такова, что если бы эти средства были выплачены легально, то бизнес обанкротился бы.

Но валовый продукт из-за этого у нас фактически занижен».

«Кто в этом виноват? Парламент и правительство из-за того, что не ввели новую налоговую систему, новую систему медицинского и социального страхования, которая бы позволила расширить возможность работодателей, чтобы его расходы на зарплату не умножались на мультипликатор, когда он ее увеличивает».



Украина почти обанкротилась



Олег Соскин: «Корпоративный государственный долг Украины на 1 июля 2009 года составлял 100,5 миллиарда долларов. Внешний государственный и гарантированный долг на 30 сентября составлял 23,1 миллиарда долларов. Внутренний государственный и гарантированный - почти 11,8 миллиарда долларов. Таким образом, на сегодняшний день мы имеем полное банкротство правительства и абсолютную несостоятельность Национального банка финансировать процесс восстановления.

Страшнее всего то, что для этого нет и свободноконвертируемой валюты. В январе-октябре экспортный сектор Украины упал на 46% и составил всего 32,2 миллиарда долларов. Прямые инвестиции за десять месяцев этого года оценены в 4 миллиарда долларов, что в 2,3 раза меньше, чем за тот же самый период 2008 года. И в Украину деньги не поступают, и наш экспортный сектор денег не зарабатывает.

За январь-октябрь отрицательное сальдо сводного платежного баланса составляло 12,9 миллиарда долларов. Я думаю, за январь-ноябрь это будет где-то 15 миллиардов. Таким образом, мы, как международный субъект ведения хозяйства, потребили на 15 миллиардов больше, чем произвели. Это фактически свидетельствует о полном банкротстве государства.

Инфляция в Украине с начала 2009 года составила 11,3%, а если брать за январь-ноябрь 2009-го, по сравнению с 2008-м - 16,3%. Значит, при падении всех показателей у нас происходит инфляция - это просто катастрофа национальной экономики. Это свидетельствует о том, что украинская экономика монополизирована кланово-олигархическими образованиями. За январь-октябрь ВВП упал почти на 18%, индекс промышленного производства – почти на 26%. Фактически мы вошли в нулевое сальдо по росту сельского хозяйства. Мы видим, что фактически все негативные тренды, которые могут быть в этой системе, есть».



Если МВФ предоставит четвертый транш «бандитской кланово-олигархической плутократии», его штаб-квартира будет захвачена



Олег Соскин: «Если МВФ даст правительству деньги, то будет организована блокада его штаб-квартиры. Найдутся люди, которые просто пойдут на захват штаб-квартиры. Мы обратимся ко всем остальным антиолигархическим силам мира, чтобы в их странах параллельно были захвачены штаб-квартиры МВФ, если он осмелится дать четвертый транш бандитской кланово-олигархической плутократии, которая сегодня как агрессор-оккупант грабит украинский народ».



Украина - Клондайк экономических возможностей. Но и краж тоже



Владимир Пилипчук: «Почему на сегодняшний день предприятия, производящие экспортную продукцию, не в состоянии оплатить часть расходов на ее изготовление? Например, расходы на газ в металлургии составляют 40% от цены, в химической промышленности - до 80%. За полученную в долларах выручку предприятия должны были купить себе газ. Почему государство покупает за свои средства газ, почему предприятиям не хватает валютной выручки? Потому, что она остается за пределами Украины, она остается в оффшорных зонах. Кто виноват? И правительство, и Президент, и правоохранительные органы.

Украина входит в шестерку стран по объемам экспорта оружия. Было бы логично, если бы Украина была в шестерке стран по уровню технической и боевой оснащенности собственной армии. А у нас нечем прокормить армию. Мы в этом году не можем выкупить для нашей армии 10 танков «Оплот» у завода им. Малышева.

Это свидетельствует о тотальной коррупции, тотальных кражах, о том, что нужно радикально менять политику власти, нужно очищать власть».

«Украина - это Клондайк по экономическим возможностям. Но однозначно и по объемам краж».



Чтобы биомасса стала народом, она должна ощутить боль



Олег Соскин: «Я отстаиваю позицию, что вообще не следует брать в долг. Народ превратили в биомассу. И, чтобы биомассу вновь ввести в состояние народа, нужно не платить ей деньги. Чтобы биомасса стала народом, она должна почувствовать боль. Когда бюджетникам не дадут зарплаты, когда пенсионерам не дадут пенсии, когда социальной сфере ничего не выплатят, когда многодетной матери перестанут выплачивать деньги, только после этого народ начнет превращаться в социально активное гражданское общество.

Поэтому я категорически против того, чтобы брать деньги в долг. Народ восстанет тогда, когда ему станет больно, когда хлеб будет стоить 10 гривен, литр молока - 15 гривен, вот тогда он поднимется. До тех пор он не восстанет, а будет сидеть на своем мешке картошки и ждать - может, что-нибудь с неба упадет. А те, кто вверху, будут красть».



Владимир Пилипчук: «Революцию всегда делают романтики и патриоты, а пользуются плодами революции подлецы. В истории нашего государства есть такие примеры». «Нужно, чтобы народ сейчас восстал, чтобы изменить избирательную систему».



Олег Соскин: «Это мирный путь. 30 мая следующего года - местные выборы. Если до местных выборов изменить закон и избрать местные власти уже по мажоритарным спискам, то тогда мы изменим парадигму: депутаты местных властей напрямую будут зависеть от своих избирателей по округу. Тогда мы восстановим эту прямую связь».



Владимир Пилипчук: «Это тоже не дает абсолютной гарантии, но процент искривления будет намного меньше».



Олег Соскин: «Это единственный путь для того, чтобы не было революции».

Стенограмму пресс-конференции читайте здесь. Читайте также: Кабмин организовал финансовую пирамиду - эксперт; Неэффективность всех ветвей власти загоняет Украину в долги.