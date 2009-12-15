Деньги МВФ: доход или долг?

Сотрудничество Украины и Международного валютного фонда в последнее время протекает не слишком гладко - вполне очевидно, что до выборов очередного транша от МВФ мы не увидим. В то же время, все решения Фонда украинские политики всячески пытаются использовать друг против друга.



Конец года сопровождается очередными осложнениями в отношениях Украины и МВФ. До выборов четвертый транш Украина вряд ли получит - такая информация прошла в СМИ со ссылкой на авторитетную «New York Times». Однако сенсацией это не стало – с аналогичными заявлениями еще в середине января выступал глава МВФ Доминик Стросс-Канн. Впрочем, украинские чиновники уже успели это опровергнуть – по словам главы МИД Петра Порошенко, «переговоры сейчас находятся в активной фазе».



В попытке заполучить кредит Украина даже обратилась к МВФ с письмом, в котором обрисовала основы фискально-монетарной политики на следующий год. Однако надежды на успешный итог переговоров объективно мало – ведь ни одну из причин приостановления сотрудничества с МВФ Киев не устранил: закон о повышении соцстандартов не отменен, никаких структурных реформ экономики не проводится, госбюджет-2010, очевидно, принят не будет, и самое главное – политическая обстановка в стране остается хаотической. Тем более, отсутствие подписи Президента под этим письмом само по себе подтверждает деконсолидированность украинской власти, на чем акцентирует внимание МВФ.



«В экспертной среде уже давно уверены – кредитов МВФ до выборов наша страна не получит», - говорит старший аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь. Впрочем, по его мнению, особых негативных последствий стране это не принесет. «Если Украина не получит транш от МВФ, то это приведет к тому, что валютные резервы нашей страны на конец года будут меньшими, чем планировалось – ведь деньги МВФ зачисляются именно в резервы. Но для отечественной экономики особых последствий от этого не предвидится», - считает Жолудь.



В то же время, украинскому правительству повезло – совсем без денег МВФ оно не осталось. В августе было принято решение о первом с 1981 года распределении специальных прав заимствования (СПЗ), служащих своеобразной внутренней валютой МВФ между странами - членами фонда, на сумму, эквивалентную 250 млрд. долл. США. Почти сразу Украине повезло еще раз – была принята так называемая «Четвертая поправка» к Статьям соглашений МВФ, предусматривающая проведение еще одного распределения – на этот раз на сумму 33 млрд. долл., адресованного, в первую очередь, странам, примкнувшим к МВФ после 1981 года (Украина стала членом МВФ в 1992 году). Это случилось благодаря изменению позиции США, владеющих «контрольным пакетом голосов» в МВФ и блокировавших эту поправку с 1997 года. Таким образом, Украина смогла получить у МВФ около 2 млрд долл., часть из которых уже была использована в качестве оплаты за российский газ.



Но было бы удивительно, если бы решения МВФ украинские политики не попытались использовать во внутриполитической борьбе, выставив их как собственные достижения. 5 декабря Юлия Тимошенко заявила, что «мы сделали то, чего никто не делал с 1970 года – мы умудрились получить дивиденды от МВФ, которые были учтены как доходы госбюджета». Неточностей в заявлении Тимошенко было сразу две: во-первых, после 1970-го МВФ делал уже две эмиссии СПЗ – в 1970-1972 и 1978-1981, во-вторых – никаких «дивидендов» МВФ априори выплачивать не может, так как является некоммерческой структурой.



На последний факт сразу же обратили внимание в Секретариате Президента (СП), обвинив Тимошенко в экономической безграмотности. Но гораздо более важным является другой вопрос: полученные два миллиарда долларов – доходы Украины или ее обязательства? В СП апеллируют к положениям Статей Соглашения МВФ, по которым любая страна, получившая СПЗ, должна на протяжении пяти лет их возместить – что, по мнению СП, не позволяет причислить их к доходам бюджета.



«Главред» попытался разобраться, какую природу имеют полученные два миллиарда долларов, и должна ли будет Украина на самом деле платить по долгам. По мнению экономиста инвесткомпании «Concorde Capital» Никиты Михайличенко, полученные СПЗ обязательством Украины считать нельзя. «Хотя полученные средства проходят по бухгалтерским проводкам как обязательства, по своей экономической сути они таковыми не являются. Ведь выделены они на долгий строк, к тому же почти под нулевой процент. Когда Украина будет их отдавать, эта сумма не будет играть для страны такой роли, как сейчас. В то же время, причисление их к доходам бюджета мне кажется некорректным – правильнее было бы прописать их как покрытие дефицита госбюджета», - считает Михайличенко.



В самих статьях Соглашения говорится о том, что страна должна компенсировать полученные СПЗ через пять лет после их получения, но не в полном объеме, а на уровне 30% полученной суммы, при этом контроль над уплатой начинается только с третьего года с момента получения СПЗ. В то же время, на общую сумму СПЗ будет начисляться процент, который рассчитывается еженедельно – на данный момент он составляет 0,23% годовых. Именно эту, сравнительно небольшую, сумму Украине пока что и придется платить.



Сколько еще СПЗ Украина получит до конца года, остается неясным – и.о. министра финансов Игорь Уманский заявил «Интерфакс-Украина», что из положенных Украине по графику 2,5 млрд. СПЗ (чуть более полутора миллиардов долларов по текущему курсу) в этом году МВФ предлагает Украине 1,5 млрд. СПЗ и еще миллиард – в первом квартале следующего года.



Очевидно, возобновление сотрудничества с МВФ в полноценном формате произойдет уже после президентских выборов, когда политическая обстановка в стране несколько успокоится. «Я думаю, МВФ будет сотрудничать с Украиной уже после президентских выборов, причем независимо от их результата», - считает Жолудь.