В Раду пришел Новый год. Нардепов это волнует мало.

Сегодняшнее заседании себе в актив смогут записать бютовцы – их предложение о выделении дополнительных 600 млн. грн. на борьбу с гриппом было проголосовано в сессионном зале, несмотря на сопротивление (пусть и весьма вялое) со стороны «регионалов» - проправительственную фракцию в этом вопросе поддержали все остальные (кроме ПР). А вот нанести контрудар - снять министра внутренних дел Юрия Луценко – у оппозиции вряд ли получится: кроме ПР за это готова голосовать лишь пропрезидентская часть НУНС – голосов наверняка не хватит. Тем не менее, необходимый ушат грязи на главу МВД «регионалы» все же смогут вылить: вечернее заседание началось с красочного выступления личного врага Луценко «регионала» Нестора Шуфрича, в деталях расписавшего подробности задержания Луценко в аэропорту немецкого Франкфурта.Новогоднее настроение, если такое все же имеется, народные избранники должны гнать от себя поганой метлой – ведь до 17 января осталось всего лишь семь пленарных дней, а запасы компромата на оппонентов наверняка еще не израсходованы.