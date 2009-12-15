Совсем скоро мы узнаем имя нового президента страны, причем уже сегодня его можно угадать с вероятностью 50%.

На сегодняшний день интереснее другое: как будет выглядеть правительство победителя президентской гонки в случае, если он (или она) сможет сформировать большинство в Верховной Раде? Кто возглавит Кабмин? Какую политику он будет проводить?

Поговорить на эти темы «Главреду» предложил руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. К сожалению, сам политолог не смог принять участие в обсуждении. Предлагаем вашему вниманию мысли на заданную тему его коллег: директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы и директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского.



Тимошенко и Януковича объединяет одна цель: абсолютная власть



Виталий Бала сразу предупредил, что из пяти предложенных для обсуждения кандидатур – Тимошенко, Янукович, Яценюк, Симоненко, Ющенко – будет говорить о двух: Юлии Владимировне и Викторе Федоровиче, поскольку говорить о президентстве остальных просто смешно.

Политолог уверен, что Юлия Тимошенко выйдет во второй тур президентских выборов. По его словам, помехой этому могут быть только «сумасшедшие фальсификации», которые Виталий Бала допускает исключительно как теоретическую возможность.

Политолог усматривает общие черты характера Юлии Владимировны и Виктора Федоровича: оба они хотят руководить страной безраздельно. Учитывая достаточно «порезанные» полномочия президента, предусмотренные в Основном Законе, и Тимошенко, и Януковичу нужен будет премьер, покорно исполняющий их волю. Скорее всего, здесь свою роль сыграл пример нашего северного соседа, где до сих пор не ясно, кто же фактически управляет страной: Владимир Владимирович или Дмитрий Анатольевич.

Виталий Бала не исключает, что пост премьер-министра может быть предложен «бронзовому призеру» президентской гонки, поддержавшему одного из лидеров, но только в случае, если такая договоренность будет формализована посредством некоего документа – например, Меморандума. Если же публичных договоренностей не будет, «и Тимошенко, и Янукович будут держать фигу в кармане» и непременно обманут «третьего», - уверен политолог.



Тигипко - премьер? Тут есть над чем подумать…



Этим «третьим», по прогнозам Виталия Балы, вполне может стать Сергей Тигипко, которому и президент Янукович, и президент Тимошенко могут предложить премьерство. «Другой вопрос, захочет ли он?» - сказал политолог. Если в перспективе года после президентских выборов в Украине по той или иной причине будут объявлены досрочные выборы в парламент, Виталий Бала не советует Сергею Тигипко соглашаться на это предложение, ибо для хорошего результата на них стоит продемонстрировать свою равноотдаленность от «звезд политикума».

Если же новый президент сможет найти компромисс с парламентом и перспектива досрочных выборов будет все более расплывчатой, Сергею Леонидовичу было бы неплохо принять участие в активной политике, «создать себе фундамент», и тогда «он может рассчитывать на приличный результат на парламентских выборах», - сказал Виталий Бала.

«Я думаю, что никто не предложит Тигипко пост премьера», - высказал свое мнение Михаил Погребинский, - поскольку его политическая сила не представлена в парламенте. По словам политолога, у Сергея Леонидовича появится шанс «только после парламентских выборов». «Актуальности такого предложения после первого тура нет вообще», - сказал он.

«Я не сказал, что ему предложат этот пост. Я сказал, что победитель это может сделать, но он этого не сделает», - уточнил Виталий Бала.

Однако в одном политолог убежден на сто процентов: президенту Януковичу премьер Тимошенко – не попутчица – «по той простой причине, что в украинской политике личные отношения определяют решения и действия политиков», - объяснил он. «Хотя для страны такой вариант был бы лучшим», - добавил политолог.



Позитивный сценарий: небольшой разрыв на выборах, обвинения в фальсификациях, премьерство «второго» в обмен на признание «первого»



Михаил Погребинский рассказал о позитивном сценарии – позитивном для большинства граждан Украины и страны в целом. Для его осуществления необходимо, чтобы разрыв между победителем и «вторым» был минимальным – 4-6%.

В таком случае темы фальсификации результатов выборов не избежать. «Побежденный будет апеллировать к обществу, а победитель, вспоминая историю пятилетней давности, будет говорить: «Ничего у вас не выйдет». В результате переговоры зайдут в тупик, - прогнозирует политолог.

Вместе с тем, по его словам, победитель будет способен пойти на многое, чтобы побежденный признал его победу. В частности, «первый» может предложить «второму» пост премьера. Понятно, что такое предложение может быть лишь частью тактической игры: дескать, сегодня я предлагаю тебе премьерство, а завтра… посмотрим. Но факт остается фактом – этот вариант пока наилучший.

«Я не знаю, какова вероятность такого сценария, но я считаю, что это было бы чрезвычайно полезно не только для тех двоих, но и для остального общества», - сказал Михаил Погребинский.



Негативный сценарий: четыре президента и парламентская республика



Наихудший сценарий, по мнению Михаила Погребинского, развернется тогда, когда проигравший не признает соперника победителем, «и никаких договоренностей достичь не удастся».

В таком случае у Украины будет сразу четыре президента: Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Виктор Янукович и Владимир Литвин. «Ющенко скажет: выборы неправильные, я остаюсь Президентом», Виктор Янукович будет считать себя президентом, поскольку получит наибольший результат на выборах, Юлия Тимошенко будет считать себя президентом, результат которого сфальсифицирован, а Владимир Литвин может объявить: «Поскольку выборы не состоялись, то президент – глава парламента».

По прогнозам политолога, такая ситуация может продолжаться бесконечно долго. «Это будет бесконечный конфликт без перспективы выхода на разумную перспективу», - сказал он.

Что делать? «Собрать Барака Обаму, Ангелу Меркель, Владимира Владимировича, Саркози и Дмитрия Анатольевича и решить, что делать с Украиной», - шутя, предложил Михаил Погребинский.

«Не дай Бог такого сценария», - сказал он. Но «реальность будет между этими двумя вариантами», - успокоил политолог.

Виталий Бала предложил свой вариант выхода из ситуации: ввести парламентскую республику и «закрыть вопрос с президентом». «Интересная идея», - согласился Михаил Погребинский.



И Тимошенко, и Янукович принесут стране вред, но сшивать страну нужно



Кто нужен Украине больше – Тимошенко или Янукович? Оба они принесут вред обществу, уверен Михаил Погребинский, и вопрос состоит лишь в том, «насколько меньше нужно будет затратить усилий для того, чтобы преодолеть тот вред после того, как они уйдут, сколько времени потребуется обществу для компенсации того, что они натворили».

Победителю президентских выборов Виталий Бала предложил сделать две важные вещи: предложить «второму» совместное выполнение обещаний «первого» - ни больше, ни меньше. Еще один момент связан с формированием команды победителя. Политолог посоветовал новому президенту забыть о «стаже» пребывания в своем окружении того или иного лица, о том, сколько хороших слов в адрес лидера было сказано из его уст, и больше внимания уделить способности и готовности этих людей объединить страну. Если президенту удастся «сшить» страну, «его имя может быть вписано золотыми буквами в новейшую историю Украины», - сказал Виталий Бала.



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