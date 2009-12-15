Янукович стал честным, как Ющенко

О других подписантах не сообщалось. Впрочем, из заявления г-на Януковича, приведенного пресс-службой ПР, следует, что так и было задумано: прочие кандидаты в президенты вполне могут к нему присоединиться.

По мнению Януковича, призвавшего к подписанию «Кодекса» всех своих оппонентов, это позволит не только «установить определенные правила этики для каждого из кандидатов и их команд», но и «даст возможность придерживаться их (правил. – Авт.) в будущем».

Полный текст «Кодекса» имеет место быть здесь (сегодня на официальном сайте ПР под него отведена специальная «кнопка»). Как сказано в преамбуле, придерживаться изложенных в документе «наивысших морально-этических стандартов» должны не только кандидаты, представители и штабы, но и члены избирательных комиссий, а также наблюдатели за выборами. Таким образом, авторы «Кодекса» непрямо признают, что члены избиркомов и наблюдатели на выборах в массе своей тоже работают на тех или иных кандидатов, хотя это запрещено не каким-то там «Кодексом», а законом.

Что до самих «наивысших морально-этических стандартов», то они изложены в двенадцати пунктах. Преимущественно это – вполне абстрактные призывы в стиле «за все хорошее против всего плохого». Например, п. 12 – «Действовать честно, с благородными намерениями, во имя демократии в Украине, отвергая любое поведение, которое способно дискредитировать процесс выборов или поставить под сомнение результаты народного волеизъявления». Или п. 1 – «Соблюдать Конституцию Украины, все действующие законы, правовые акты и приложить все усилия, чтобы обеспечить честность и прозрачность избирательного процесса до, во время и после дня выборов».

Конечно, с одной стороны, соблюдать Конституцию и правовые акты всякий гражданин обязан и так. А с другой – критерии поведения, способного «дискредитировать процесс выборов», непременно будут отличаться для разных кандидатов. Ведь понятно же, что главные конкуренты неизбежно будут обвинять друг друга именно в этой самой дискредитации – разумеется, с самыми «честными» намерениями.

Правда, на этот счет в «Кодексе» имеются предложения. Например, «Не злоупотреблять правом на судебную защиту путем подачи неправдивых жалоб» (п. 7). Но общей сути дела это не меняет.

Сам документ определенно готовился второпях. На такое подозрение наталкивают даже некоторые грамматические конструкции вроде «Не принимать и не предлагать какие-либо вознаграждения в обмен на голоса или в качестве побуждения к совершению какого-либо действия за или против кандидата» (п. 11). Кроме общей неуклюжести фразы, трудно не обратить внимание на неприсущую русскому языку множественную форму слова «вознаграждение» (хотя, конечно, профессиональным защитникам русского языка из ПР виднее). Насколько серьезное значение придается вновь рожденному «Кодексу» в ПР, сказать трудно. Но ранее аналогичные документы, как правило, ни в малейшей степени своих прямых функций не выполняли.

Ведь история разнообразных «соглашений о честных выборах» в Украине насчитывает более десяти лет. Еще в июле 1999 года подобное соглашение подписали кандидаты в президенты Евгений Марчук, Александр Мороз и Александр Ткаченко. Тогда они еще не вошли в состав «Каневской четверки» (кроме них, туда также входил тогдашний мэр Черкасс Владимир Олийнык), но уже искали пути объединения против шедшего на второй срок президента Леонида Кучмы. Разумеется, подписываться за «честные выборы» вместе с оппозиционерами г-н Кучма отказался, в сердцах публично заявив, что они-де с их страстью к подписанию соглашений – «не мужики». Честными те выборы так и ни были ни с одной стороны, но команда Леонида Даниловича оказалась наиболее умелой.

В 2002 году, во время выборов в Верховную Раду, ряд не самых могущественных (на тот момент) политических сил также подняли на щит идею договора о честных выборах. Так, Компартия подписала такое соглашение с социалистами, партией «Батьківщина» Юлии Тимошенко, блоками «Яблуко» и «Единство». Позже к ним ненадолго добавилась ПСПУ Натальи Витренко, однако быстро и со скандалом вышла – как и следовало ожидать, из-за расхождения с СПУ (в свое время Наталья Витренко вышла из Соцпартии и стала главным критиком «традиционных левых», за что те назвали ее «марионеткой Кучмы»).

В то же время соглашение о честных выборах с этими партиями не подписала новосозданная «Наша Украина» Виктора Ющенко, уже видевшего себя победителем парламентских выборов. В итоге выборы НУ действительно выиграла, но оказалась в оппозиции из-за постоянных шатаний своего лидера между оппозиционерами и «кучмистами».

На президентских выборах-2004 инициатором очередного соглашения о честных выборах был, разумеется, Виктор Ющенко. И, разумеется, это соглашение предлагалось к подписанию в первую очередь провластному кандидату Виктору Януковичу. И, конечно же, Виктор Федорович от такой чести отказался. Как мотивировали его сторонники в парламенте и других органах власти, для проведения честных выборов достаточно и соблюдения закона – к чему какие-то ни к чему не обязывающие декларации?

При этом в штабе «Силы народа» (коалиции в поддержку Ющенко) ни секунды не сомневались в подобном исходе дела. Как не сомневались и в том, что власть постарается продвинуть своего кандидата в том числе и незаконными методами (во всяком случае, после легендарных выборов в Мукачево, где главной силой обеих сторон были милиция и бритоголовые «братки», местами действовавшие в трогательном единстве). Главной целью «Силы народа» было сугубо подчеркнуть тот факт, что Янукович-де на честные выборы не согласен – что и было сделано.

Интересно, что лично Виктор Ющенко выступил инициатором и «соглашения о честных выборах» во время подготовки парламентских выборов 2006 года. Тогда эта идея была озвучена Президентом на пафосных «президентских слушаниях» в Украинском доме. К разработке проекта соглашения был привлечен, в частности, тогдашний глава Комитета избирателей Украины, ныне – представитель Президента в парламенте и замглавы СП Игорь Попов.

С присущим ему своеобразием Виктор Ющенко тогда заявил: «Я бы хотел, чтобы этот документ был документом прямого действия, чтобы он был не просто призывом, а чтобы в нем были те ограничения или позиция, которые должны взять власть, политические силы, участники политических процессов с тем, чтобы выборы 2006 года продемонстрировали, что приход в Украину демократии - это необратимый процесс». Что такое в данном случае «прямое действие» и почему просто призыв не должен быть «просто призывом» (ведь это же не закон, указ или подзаконный акт), Виктор Андреевич не пояснил.

Сам проект предполагал совместное решение парламентских партий и блоков относительно реформы избирательного закона и декларацию открытости по финансированию избирательных кампаний каждой из сил. Неудивительно, что он был резко раскритикован многими участниками выборов (в частности, спикером Владимиром Литвином) и, как и многие пышно презентованные инициативы Президента Ющенко, предан забвению еще до того, как его можно было воплотить в жизнь.

А вот на внеочередных выборах-2007 с инициативой соглашения о «честных выборах» выступил именно Виктор Янукович. Впервые. В своей статье в «Зеркале недели» Виктор Федорович предложил принять «политическое соглашение о гарантиях проведения демократических парламентских выборов, которое целесообразно подписать Президенту, премьеру, лидерам политических сил, представленных в Верховной Раде Украины 5-го созыва». К автографу приглашались и внепарламентские силы. В документе же надлежало «определить взаимные обязательства не блокировать работу Центральной избирательной комиссии, принципы неконфликтного формирования окружных и участковых избирательных комиссий, обязательство признать результаты, которые будут обнародованы в официальном решении ЦИК».

Наряду с этими прекрасными предложениями тогда еще премьер-министр Янукович предложил также совместно подготовить и до конца 2007 года провести изменения в Конституцию, судебную реформу, избирательную систему (г-н Янукович высказался за открытые избирательные списки) и так далее.

Первыми подписать соглашение отказались коммунисты. Оппоненты же Януковича из БЮТ, как и из «Нашей Украины», идею, по большому счету, проигнорировали. Что понятно: предложения г-на Януковича скорее напоминали программу действий потенциального победителя выборов, и вряд ли под ней стремились подписываться те, кто сами рассчитывали стать победителями (и стали ими, но в конечном итоге снова потеряли плоды своей победы).

…Сегодняшняя инициатива Виктора Януковича относительно честных выборов совсем не напоминает позапрошлогоднюю. И куда больше напоминает инициативу Ющенко от 2004 года. Во всяком случае теперь Партия регионов «застолбила» за собой место борцов за самые честные выборы, и всякие инициативы на этом направлении со стороны главных оппонентов будут выглядеть вторично. Что и требовалось показать.



Сами же выборы, разумеется, будут проводиться более-менее честно только тогда, когда политики перестанут выдумывать декларации о «честных выборах». Точнее, наоборот: когда выборы будут проводиться согласно закону, потребность в декларациях просто отпадет.