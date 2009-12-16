17 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Итоги работы Владимира Стельмаха на посту главы Нацбанка».



В пресс-конференции приняли участие:



-член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий;

-экономист, автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак;

-экс-заместитель главы Национального банка Украины Сергей Яременко (по телефону)



Віктор Лисицький: Я хочу поздоровити Володимира Семеновича з цією славною датою. Він професійний банкір, він все життя присвятив служінню банківській справі. Ця людина пройшла такий величезний шлях, і у зв’язку з цим не може бути однозначних оцінок того, що він зробив.

Я хотів би сказати, що краще всього характеризують результати його діяльності головні показники нашої банківської системи. Питання обмінного курсу, яке, скажімо так, скалічило життя багатьох українців, точніше, динаміка обмінного курсу, яка склалася після Майдану, нанесла величезної шкоди багатьом родинам. Це болюче питання, але воно, на превеликий жаль, дуже мало залежить від того, яку політику проводив Національний банк.

Якщо говорити про узагальнюючі показники роботи Національного банку, то я назву ті числа, які є відкритими, вони є на сайті Національного банку, ці числа є абсолютно об’єктивними, їх перевіряють всі міжнародні фінансові організації, ті, що нас кредитують, та інвестори, які збираються в Україну. Якщо ми візьмемо активи банківської системи, то на 1 січня 2005 року капітал банківської системи складав лише 18,4 мільярдів гривень. На 1 листопада 2009 року капітал банківської системи виріс у 6,6 рази, або на 103 мільярди гривень, і складає сьогодні майже 122 мільярди гривень.

Я не знаю галузі, виду економічної діяльності, яка була б, з одного боку, такою помітною, а з другого боку, так швидко наростила свій капітал в умовах тієї економіки, яка у нас є в державі, з усіма її вадами, з відсутністю радикальних структурних реформ, в першу чергу, виробництва. У нас в основному залишилося те виробництво, яке залишили нам більшовики - суттєвих змін там майже не відбулося. У нас, власне кажучи, за всі ці роки незалежності створено торгові мережі, з’явився досить помітний на світових ринках сектор інформаційних технологій, програмістські фірми, і це практично все. Більше немає подібного прикладу того, щоб капітал якогось виду економічної діяльності, якогось великого комплексу, який має велике значення для економіки України, виріс у 6,6 різи за цей період часу.

Надзвичайно показовим є те, що за цей же період радикально виросла частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків. На 1 січня 2005 року іноземний капітал у статутному капіталі банківської системі був 9,6%. На 1 листопада 2009 року частка іноземного капіталу виросла у 3,6 рази, і складає 34,2%.

Ми так пишаємося тим, що у нас є гірничо-металургійний комплекс, що ми збираємося нагодувати весь світ, що ми зібрали уже аж 46 мільйонів тон збіжжя – хоча при більшовиках збирали 52 мільйона тон. Скажіть будь ласка, в якому із більш-менш помітних секторів, комплексів, кластерів нашої економіки так радикально виросла частка іноземного капіталу?

Я привертаю вашу увагу до цієї частки не тому, що я такий запроданець, що для мене не існує власного вітчизняного капіталу, або, взагалі, я ігнорую його роль. Річ у тім, що банківські системи є надзвичайно чутливими до різних пертурбацій, неприємностей, струсів, які час від часу відбуваються не тільки у національних економіках, а і в світовій економіці. Якщо за таких умов в такий найбільш швидкоплинний, такий вразливий сектор економіки, прийшли такі величезні гроші із-за кордону, які дозволили збільшити частку іноземного капіталу у 6,6 рази, то це не може не говорити, що все ж таки західні люди, які краще нас у цілому розуміються в банківській справі, довіряють нашій банківській системі.

Якщо говорити тільки про ці два приклади - про те, як виріс власний капітал банківської системи і як виросла частка іноземних банків, то я б сказав, що Стельмаху, попри всі неприємності, які були і, можливо, ще будуть, варто було б присвоїти спокійно, без будь-якого галасу, звання «Герой України». І не тільки йому, а і, припустимо, п’яти-десяти нашим найпомітнішим банкірам, якщо не «Героїв України», то якісь дуже високі нагороди. Банківський сектор є найринковішим, він взагалі визначає дуже багато в нашій економіці, починаючи з того, що фактично за останні 15 років банки навчили нашу економіку рахувати гроші. Чому не відмічають наших банкірів? Тобто я б оцінив діяльність Володимира Семеновича з цих показників як надзвичайно позитивну.

Який капітал привели наші банки в нашу економіку? Так склалося, що за останніх кілька років банківська система перетворилася в генерального фінансиста нашого економічного зростання. Не можна критикувати банки за те, що у нас не відбулися структурні зміни у виробництві. Для цього повинна бути добра воля, в першу чергу, тих, хто володіє цим виробництвом. Якщо власники не поспішають радикально оновлювати наше виробництво - воно в цілому залишається таким, яке було ще за Михайла Горбачова, - то треба розмовляти з ними. А банки зробили свою справу в частині залучення коштів до фінансування нашої економіки, зробили дуже непогано. На 1 січня 2005 року банки привертали в банківську систему 2,7 мільярди доларів. 1 липня 2009 банки збільшили залучення коштів у 13 разів, сума залучення була 35,036 мільярдів, тобто вони за цей період залучили «плюс» 33 мільярди доларів.

Якщо взяти показники того, як розвивалася сама банківська система - але це також неповна характеристика, - що вони привели в економіку, що вони зробили для підтримки нашого бізнесу, наших підприємців, прямо чи опосередковано, - припустимо, через споживчі кредити, це також підтримка бізнесу, - то я б сказав, що Володимир Семенович працював зовсім непогано.



Андрій Новак: Я абсолютно погоджуюся з паном Віктором у тому, що за останні п’ять років були значно активізовані процеси, але мене цікавить інше: який результат від цих процесів? Нам важливий не просто процес заради процесу, а результат. Я вважаю, що Національний банк України, як і центробанк будь-якої країни, повинен виконувати три головні завдання в економічній системі. Перше – це стабільність національної грошової одиниці. Друге – це доступність кредитних ресурсів в економічній системі. Третє – це надійність вітчизняної банківської системи країни.

Давайте зробимо висновок по кожному з цих пунктів. Чи виконав Національний банк України хоча якесь із цих трьох головних базових завдань, які стоять перед ним, як перед інституцією економічної влади? Якщо ми подивимось на ці три завдання, то ми побачимо, що по жодному з них головного свого завдання Національний банк не виконав.

Якщо ми проаналізуємо детальніше кожен з цих трьох пунктів, то, безумовно, перше питання - стабільність національної валюти - більшою мірою, звичайно, залежить від зовнішньої економічної та інвестиційної політики уряду. Тобто в даному разі Національний банк виступає в ролі градусника і рупора, який повинен кричати в разі великих небезпек. Тому що коли на середину 2008 року уряд напрацював негативне сальдо зовнішньої торгівлі майже 11 мільярдів доларів, негативний платіжний баланс майже 10% ВВП, Національний банк України навіть не оголосив публічно про ці проблеми. Саме через ці проблеми восени 2008 року відбувся обвал гривні. Національний банк влітку 2008 року мав, принаймні, оголосити, дати уряду по руках. Поставити питання перед Верховною Радою, що не можна так проводити зовнішню економічну політику, коли уряд перекриває аграріям експорт, в той же час масово завозить в країну дешевий, неякісний імпорт, тим самим вихолощуючи валютний ринок, - це призвело до обвалу гривні восени. Національний банк, принаймні, мав би реагувати.

В той же час, коли вже почався обвал гривні Національний банк міг би, м’яко кажучи, трошки оперативніше реагувати, а не 10 днів мовчати, розраховуючи, що ситуація на ринку сама собою врегулюється. Це 10-тиденне мовчання також сприяло такій глибині обвалу гривні, коли ринковий курс обвалився з 4,6 до більше 10.

Тобто, якщо говорити про ті фундаментальні речі, від яких залежить економічна система країни, ту інституційну функцію, яку би мав виконувати Національний банк України, то, на жаль, він її не виконав у повній мірі, так як міг би виконати. Можна зараз говорити, що якби не Стельмах, то ситуація могла б бути ще гіршою, але можна говорити, що вона могла б бути і кращою. Тобто оцінка у цьому питанні не може бути однозначною. Це по першому завданню.

Друге завдання Національного банку – доступність кредитних ресурсів. Ми всі знаємо, за якими відсотками можна взяти кредити в банківській системі. Це відсотки, при яких неможливо розвивати реальний сектор економіки, де віддача йде через 5-6 років, або хоча б через 3,4 роки. Тобто при таких банківських кредитних відсотках можна розвивати тільки спекулятивні операції, короткострокові. Тобто мене цікавить не сам процес, мене цікавить результат. Навіть, по цьому результату ми бачимо, що доступність кредитних ресурсів не тільки не покращилася, а ще й погіршилася - кредити зараз ще дорожчі. Звичайно, Національний банк мав би впливати на цей процес. Я згадую середину та кінець 1990-х, коли Національний банк був майже єдиним стрижнем національної економіки, був опорою. А за останній період, на жаль, Національний банк пливе за економічними хвилями, замість того, щоб визначати та направляти ці економічні хвилі. Тобто він не виконав своїх головних інституційних функцій.

Третє завдання – надійність банківської системи, перш за все українських банків. Тут вже багато говорити не треба, результати фінансової кризи сказали, яка надійність українських банків. Звідки росте коріння цих проблем, такої ненадійності українських банків? Вони ростуть з того, що Національний банк не тільки за останні п’ять років, а і раніше, був надто лояльним та ліберальним. Тому що навіть декілька років тому, щоб зареєструвати банк, достатнім був статутний капітал 2 мільйони євро, зараз, якщо я не помиляюсь, 10 мільйонів євро. Але що 2 мільйони євро, що 10 мільйонів євро – це рівень підприємців трохи вище середнього рівня. Підприємець трохи вище середнього рівня може відкрити собі банк. Я вважаю, що банківська система - це фінансовий ринок, але не речовий базар. Тобто комерційна діяльність банківської системи не може бути настільки лояльною і ліберальною. Все-таки умови і реєстрації, і ліцензування, і діяльності суб’єкта банківської системи повинні бути набагато жорсткішими, ніж загальні умови по всій економіці. Тобто надійність банківської системи, за яку безпосередньо відповідає Національний банк, ця функція також не виконана.

Якщо ми аналізуємо не емоційно, а раціонально, з точки зору функцій центробанку України, то виходить, що три головні завдання Національного банку, на жаль, провалені. Десь, як по стабільності гривні, спільно з урядом. А доступність кредитних ресурсів і надійність банківської системи – це вже виключно компетенція Національного банку.

Інше питання, що по закону зараз дійшла межа перебування теперішнього голови Національного банку на цій посаді. Я вважаю, що не дивлячись на це, саме зараз в нашій теперішній ситуації і економічній, і політичній, напередодні виборів, все-таки зараз відставки голови Національного банку не можна допускати. Принаймні, до кінця всіх етапів президентської кампанії, до кінця всіх гарячих політичних баталій, голова Національного банку повинен залишатися на своїй посаді. Тому що за умов, коли у нас відсутній міністр фінансів, тільки в. о., то якщо у нас не буде і голови Національного банку, то це надзвичайно поганий сигнал перш за все для валютного ринку. Це може знову викликати паніку як серед суб’єктів господарювання, так і серед громадян, і ми знову можемо мати проблему з гривнею. Тому в цей період, не дивлячись на такі результати і на формальну необхідність заміни голови Національного банку, я вважаю, що зараз це робити не доцільно. Принаймні, найближчі 3-4 місяці голова Національного банку повинен залишатися на своїй посаді.



Читач сайту «Главред»: Ivan Gegel Почему стельмах угробил гривню?



Андрій Новак: Національний банк не є одноосібно відповідальний у питанні стабільності національної валюти. Більшою мірою, якщо говорити образно, стабільність національної валюти десь на 2/3 залежить від зовнішньоекономічної і інвестиційної політики уряду. Зовнішньоекономічна і інвестиційна політика уряду 2008-2009 років була повністю провалена, вона була вкрай негативною. Тому більша відповідальність за обвал гривні, звичайно, на уряді. Відповідальність Нацбанку в тому, що він часто не реагував, не попереджував. І в найбільш гострий період, коли починався обвал гривні, не реагував взагалі, а потім реагував, м’яко кажучи, неадекватно. Тому я б не ставив провину за обвал гривні значною мірою на голову Нацбанку. Він тільки один з тих, хто, можливо, повинен нести відповідальність.



Віктор Лисицький: По-перше, я хочу нагадати, що коли впроваджувалася гривня, то був встановлений курс 1,76. Після Майдану Стельмах був головою Нацбанку, курс був 5,35. За цей період відбулася шалена девальвація гривні.

В 1948 році в Західній Німеччині Людвіг Ерхард впровадив грошову реформу. Вони умовно поставили курс 4 дойчмарки за долар. Але перші торги показали, що вони помилилися, і курс дойчмарки за долар складав 3,33 дойчмарки. Ви пам’ятаєте, коли вже об’єднана Німеччина переходила в зону євро, то офіційний курс був 1,6 дойчмарки. Тобто за ці роки Західна Німеччина перетворилася на одну з найпотужніших економічних держав світу, але відбудова та розвиток економіки, швидке зростання добробуту німецької нації відбувалися в умовах ревальвації дойчмарки. У нас, навпаки, за ці ж роки, але за менший період часу, відбулася шалена девальвація гривні.

Підтримуючи пана Андрія, я хочу сказати, що можна зробити відповідні розрахунки і сказати, що наш експорт витягувався швидкою девальвацією гривні. Я колись запитував уже немолодих німецьких економістів: а як німці, німецькі підприємці витримали те, що дойчмарка зміцніла такими темпами, як розвивався експорт? Вони відповіли: дуже просто - ми розуміли, що треба заощаджували, що треба міняти технології.

Я сам був в уряді, 22 грудня 1999 Ющенко став прем’єр-міністром, 27 грудня він призначив мене урядовим секретарем. 30 грудня я вніс йому два найважливіших розпорядження №1464-р і №1466-р, які, до речі, підготував Сергій Тігіпко. Ці два розпорядження прибирали бартер у відносинах по вертикалі - бюджету і суб’єкта господарювання, - і забороняли надання пільг окремо взятим суб’єктам господарської діяльності. Тобто забороняли дерибан. Пройшло зовсім небагато часу, в кінці січня 2000 року рівень грошових розрахунків за енергоносії піднявся приблизно до 80%, на початок січня був 6%. Ось що встиг зробити уряд Ющенка в той період. 26 квітня – голосування недовіри, і уряд пішов. Набереться десяток важливих заходів, які встиг зробити цей уряд. І все. Більшого не вдається зробити, не встигаєш осмислити те, що ти зробив абсолютно правильно, доцільно, а подальші кроки робить вже хтось інший.

Якщо йде мова про те, чому у нас девальвувала гривня, то це, в першу чергу, на превеликий, жаль провина Леоніда Даниловича і Віктора Андрійовича. Тому що вони всі ці роки були при владі, вони були при владі не по року, а значно більший період часу. І від них не було ініціатив по радикальній зміні ситуації в економіці, в першу чергу, промисловості, транспорті, тобто там, де безпосередньо створюється додана вартість. Вибачте за емоції.



Читатель сайта «Главред» Чацкий (Russian Federation, Saint Petersburg): Глава Нацбанка - это в первую очередь политик, но не в первую - финансист. Незвисимым он не может по определению. А перманентное противостояние Президента и Премьер-министра - это еще и перманентное предынфарктное состояние.



Віктор Лисицький: Экономики? Я могу только согласиться с читателем. Он абсолютно прав.



Андрій Новак: Руководитель Нацбанка, как и руководитель правительства - это политики, которые должны проводить экономическую политику. Правительство отвечает за фискальную и налогово-бюджетную политику. Национальный банк – за денежно-кредитную.

В чем проблема украинской экономики? Проблема в том, что практически все годы - практически все, за одним исключением, - политика Нацбанка и правительства были направленные на разные векторы влияния на экономику. То есть, когда Нацбанк стимулировал экономику, правительство в то же время ее удерживало. И наоборот. То есть политика Нацбанка и правительства все время были не согласованы. Нацбанк и правительство должны работать взаимосогласованно. Условно говоря, фискальная и монетарная политика - как два крыла у птицы экономики. Чтобы птица летела, надо, чтобы оба крыла работали синхронно.

Поэтому я считаю неправильным методологический подход, когда правительство разрабатывает свою программу деятельности на год, а Нацбанк в это же время разрабатывает свои основы денежно-кредитной политики. Не может быть два параллельных документа, должен быть совместный документ - программа экономического развития страны, который правительство и Национальный банк должны разрабатывать совместно. Это является фундаментальной методологической проблемой проведения экономической политики в стране.

Исключение было одно, когда премьером был Ющенко, потому что он на должность председателя правительства пришел с должности главы Нацбанка. Он во многих вопросах привел политику правительства к предыдущей стратегии Нацбанка. Этих полтора года дали позитивный всплеск: страна со спада ВВП перешла на его рост, были выплачены долги по заработным платам, пенсиям, накопившиеся за восемь лет. Но после его отставки, правительство снова начало работать в своем направлении, а Нацбанк - в своем. Поэтому мы за 18 лет независимости, при таких ресурсах, никак не можем выбраться из экономического болота.



Сергей Яременко (по телефону): Необходимо немедленно менять главу Нацбанка. Если этого не происходит, тогда мы не даем никакого сигнала рынку о том, что что-то будет меняться.

И так уже было видно, что большего вреда нанести нельзя. Что еще можно делать, чтобы окончательно вынести решение о досрочном снятии Стельмаха?

Бросок курса, абсолютно неправильное управление кредитными ресурсами, что привело к неплатежеспособности. Жесткая монетарная политика, бездарное расходование средств на рефинансирование банковской системы; ее разрушение и изменение отношения к банковской системе населения. Это некредитование экономики и отсутствие всякой мысли и всякого инструментария для того, чтобы возобновить ее.

Неполучение национальным производителем кредитов в то время, как именно в этих условиях должны использоваться национальные преимущества. Но они абсолютно неконкурентны, и происходит дальнейшее выдавливание национального производства в ущерб импорту.

Если учесть эти вещи плюс отсутствие курсовой перспективы на следующий год, отсутствие бюджета и т.д. Если сама по себе система законсервирована, она совершенно не выполняет своих функций по обслуживанию экономики, а это чревато дальнейшим ее ухудшением и дальнейшей дестабилизацией.

Поэтому Украина не имеет ни дня передышки, а должна к чему-то приступать. Я предполагал, что, наверное, будут всячески оттягивать отставку Стельмаха, могут находиться предлоги, дескать, будет еще хуже, хотя непонятно, куда уже хуже.

Поэтому дальнейшая консервация такой ситуации, когда не анализируются варианты выхода, когда чисто формально формально выполняются условия стенд-бай – все это создает целый клубок неразрешимых проблем.



«Главред»: Кто мог бы возглавить Нацбанк?



Сергей Яременко (по телефону): Многие из тех, кого перебирает пресса, являются кандидатами на этот пост. Но поскольку никто из них не назван официальным претендентом, то тут есть некие отрицательные моменты. Поскольку никто не назван, поэтому никто не высказал своих взглядов на то, что необходимо делать. Поэтому мы не знаем, что имеет в виду тот или иной кандидат.

Нельзя выходить из кризиса под руководством тех, кто туда завел.