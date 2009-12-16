Конституция меньшинства

Несмотря на угрозы Ющенко, парламент остается жить. Пока. Конституцию же перекроит будущий президент. Под себя.
Три украинских политика почти синхронно сделали заявления на предмет изменения Основного Закона. Так, 10 декабря Юлия Тимошенко допустила отмену политреформы. На следующий день в унисон с ней Виктор Медведчук взял «свои слова обратно» по поводу целесообразности политреформы и признал, что надо возвращаться к сильной президентской власти. В тот же день, 11 декабря, Виктор Ющенко пригрозил через 100 дней распустить парламент, если он «не даст Украине новой Конституции». И добавил: «Внеочередные выборы состоятся с одновременным референдумом относительно принятия Основного Закона государства».
Если считать с понедельника, 14 декабря, то срок в 100 дней истекает 23 марта 2010 года. ЦИК, если не будет никаких форс-мажоров, огласит результаты выборов Президента Украины 17 февраля 2010 года. На протяжении 30 дней с момента оглашения результатов выборов состоится инаугурация вновь избранного главы государства. Отсюда вопрос – сможет ли Ющенко выполнить свою угрозу через 100 дней?
Как реализовать эту идею, толком пока не знают и юристы Секретариата Президента, но надеются, что от демонстрации решительности гаранта хуже не будет. Оппоненты считают иначе. Они высмеяли заявление главы государства, указав на отсутствие юридических оснований для досрочного роспуска парламента и прочие мелкие нестыковки.
Так, за 100 дней принять новую Конституцию невозможно даже при всем желании. Данный процесс растянут во времени и включает одобрение проекта, получение заключения Конституционного суда и принятие законопроекта на двух сессиях не менее 300-ми голосов.
Для проведения реформы по всеукраинской инициативе необходимо собрать 3 млн. подписей, обновить законодательство и согласовать две кампании – референдумную и парламентскую. Пока же провести их в один день невозможно технически: досрочные выборы проводятся не позднее 60 дней с момента опубликования решения о досрочном прекращении полномочий парламента, а референдум – не раньше 90 и не позднее 120 дней со дня принятия решения о его проведении.
Попытки «Главреда» получить доработанный текст Конституции в Институте стратегических исследований закончились ничем - его там просто нет. А на скрупулезную работу по шлифовке конституционных новаций с учетом замечаний граждан уйдет минимум неделя.
Попутно заметим, что инициатива распустить парламент в случае непринятия новой Конституции не нашла понимания даже внутри самого СП. Как утверждают источники «Главреда», именно Вера Ивановна Ульянченко, глава СП, толкает Президента на этот скользкий путь, хотя эта идея не у всех ее замов находит одобрение.
Понять, что происходит и как будет дальше развиваться ситуация с Основным Законом, под силу только политологам. К ним «Главред» и обратился с вопросом: «Что стоит за тремя заявлениями по поводу конституционной реформы?».
Виктор Небоженко, политолог, директор Социологической службы «Украинский барометр»
{1-} Заявление Виктора Ющенко – это демонстрация политической шизофрении, когда одновременно преследуются прямо противоположные цели. Президенту надо выбрать: либо он опирается на парламент в борьбе с Тимошенко, либо он уничтожает парламент. В последнем случае Тимошенко остается на своем месте. Поэтому данное заявление – это результат плохой стратегической работы СП.
Конечно, знаменитые политологи Секретариата Президента сочли, что это заявление очень сильно напугает парламент и заставит электорат увидеть в Ющенко «сильную руку». Но оно не достигло цели. Насколько мне известно, депутаты лишь разводили руками и говорили: «То он от нас требует, чтоб мы бросали Тимошенко, то он нам угрожает».
Кроме того, президентские конституционные инициативы сильно противоречат друг другу: с одной стороны, он хочет унифицировать власть, а с другой – создает вторую палату с невероятными полномочиями. То есть, кроме конфликта между Секретариатом Президента, Кабмином и Верховной Радой, мы получим еще и конфликт между двумя палатами парламента. Я думаю, Ющенко не до конца понимает конституционную опасность появления двух палат.
Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии
{2-} В Одессе Президент уточнил, что после победы на президентских выборах он предложит парламенту проголосовать за его замечательную Конституцию. Если депутаты не удосужатся этого сделать, он их распустит. Но президентом он не станет, поезд ушел, он должен готовиться к работе с пчелами.
Зачем он это говорит? «Выпендривается», хочет показать себя сильнее, чем он есть на самом деле. К тому же Ющенко так активно начал кампанию по дискредитации Тимошенко, что он действительно отберет у нее какие-то голоса. Они лягут в копилку увеличения разрыва между Януковичем и Тимошенко в первом туре. А это может определить судьбу второго тура. Может, Янукович его об этом и не просил, но поскольку для Ющенко принципиально важно, чтоб Тимошенко не стала президентом, он действует в данном случае совершенно логично.
Мне кажется, что ни один из главных кандидатов – ни Тимошенко, ни Янукович - не думают об отмене политреформы. Изменить Конституцию очень сложно. Отмена политреформы кажется более простой задачей, особенно, если такое решение примет Конституционный суд. Но я не думаю, что это так просто.
Если кто и знает, как это сделать, – это Медведчук. Они (Тимошенко, Янукович, Ющенко), наверное, с интересом прочитали, что он уже не поддерживает парламентско-президентскую модель. Мне известно, что в кабинетах очень влиятельных людей этот текст вызвал живую реакцию, даже острую обеспокоенность. Но украинские олигархи не заинтересованы в том, чтобы вернуться к системе, когда все решалось в одном кабинете. Лучше, чтобы эта дискуссия, пусть даже не публичная, прошла до выборов президента. Потом уже будет поздно.
Владимир Цибулько, политолог
{3-} Заявление Ющенко – свидетельство отсутствия какой-либо штабной системной работы. Это – импульсивность художника, которому сегодня на душу легло так. Завтра ляжет иначе – он скажет что-нибудь другое.
Если серьезно, игра может быть направлена на то, чтобы продемонстрировать остаткам фракции «Наша Украина» способность Виктора Ющенко быть единственным переговорщиком от целой фракции по созданию новой коалиции. Депутаты действительно боятся роспуска парламента. Они прекрасно понимают, что это лишит их какой-либо политической перспективы. Политическая система сегодня построена так, что узкому кругу лидеров нужны только одноразовые солдаты.
После выборов Тимошенко с Януковичем найдут общий язык. Ясно, что это не будет широкая коалиция, это будет что-то другое, но формулу сосуществования они найдут. Скорее всего, такими сильными заявлениями Ющенко дает сигнал остаткам национал–демократов, что только он может быть настоящим лидером.
Вообще, конституционные проекты Ющенко – вещь очень неплохая с точки зрения государственного подхода. Но предвыборная конъюнктура портит общую картину. К тому же эти шаги делаются, как всегда, с опозданием. Ющенко прекрасно понимал, что отмена политреформы облегчит ему работу. Хотя перед этим он «изнасиловал» собственную фракцию, чтобы добиться ее поддержки. Но сам за нее не голосовал. Это стиль Ющенко: он умеет чужими руками загребать жар, но сейчас это его и губит.
Если считать с понедельника, 14 декабря, то срок в 100 дней истекает 23 марта 2010 года. ЦИК, если не будет никаких форс-мажоров, огласит результаты выборов Президента Украины 17 февраля 2010 года. На протяжении 30 дней с момента оглашения результатов выборов состоится инаугурация вновь избранного главы государства. Отсюда вопрос – сможет ли Ющенко выполнить свою угрозу через 100 дней?
Как реализовать эту идею, толком пока не знают и юристы Секретариата Президента, но надеются, что от демонстрации решительности гаранта хуже не будет. Оппоненты считают иначе. Они высмеяли заявление главы государства, указав на отсутствие юридических оснований для досрочного роспуска парламента и прочие мелкие нестыковки.
Так, за 100 дней принять новую Конституцию невозможно даже при всем желании. Данный процесс растянут во времени и включает одобрение проекта, получение заключения Конституционного суда и принятие законопроекта на двух сессиях не менее 300-ми голосов.
Для проведения реформы по всеукраинской инициативе необходимо собрать 3 млн. подписей, обновить законодательство и согласовать две кампании – референдумную и парламентскую. Пока же провести их в один день невозможно технически: досрочные выборы проводятся не позднее 60 дней с момента опубликования решения о досрочном прекращении полномочий парламента, а референдум – не раньше 90 и не позднее 120 дней со дня принятия решения о его проведении.
Попытки «Главреда» получить доработанный текст Конституции в Институте стратегических исследований закончились ничем - его там просто нет. А на скрупулезную работу по шлифовке конституционных новаций с учетом замечаний граждан уйдет минимум неделя.
Попутно заметим, что инициатива распустить парламент в случае непринятия новой Конституции не нашла понимания даже внутри самого СП. Как утверждают источники «Главреда», именно Вера Ивановна Ульянченко, глава СП, толкает Президента на этот скользкий путь, хотя эта идея не у всех ее замов находит одобрение.
Понять, что происходит и как будет дальше развиваться ситуация с Основным Законом, под силу только политологам. К ним «Главред» и обратился с вопросом: «Что стоит за тремя заявлениями по поводу конституционной реформы?».
Виктор Небоженко, политолог, директор Социологической службы «Украинский барометр»
{1-} Заявление Виктора Ющенко – это демонстрация политической шизофрении, когда одновременно преследуются прямо противоположные цели. Президенту надо выбрать: либо он опирается на парламент в борьбе с Тимошенко, либо он уничтожает парламент. В последнем случае Тимошенко остается на своем месте. Поэтому данное заявление – это результат плохой стратегической работы СП.
Конечно, знаменитые политологи Секретариата Президента сочли, что это заявление очень сильно напугает парламент и заставит электорат увидеть в Ющенко «сильную руку». Но оно не достигло цели. Насколько мне известно, депутаты лишь разводили руками и говорили: «То он от нас требует, чтоб мы бросали Тимошенко, то он нам угрожает».
Кроме того, президентские конституционные инициативы сильно противоречат друг другу: с одной стороны, он хочет унифицировать власть, а с другой – создает вторую палату с невероятными полномочиями. То есть, кроме конфликта между Секретариатом Президента, Кабмином и Верховной Радой, мы получим еще и конфликт между двумя палатами парламента. Я думаю, Ющенко не до конца понимает конституционную опасность появления двух палат.
Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии
{2-} В Одессе Президент уточнил, что после победы на президентских выборах он предложит парламенту проголосовать за его замечательную Конституцию. Если депутаты не удосужатся этого сделать, он их распустит. Но президентом он не станет, поезд ушел, он должен готовиться к работе с пчелами.
Зачем он это говорит? «Выпендривается», хочет показать себя сильнее, чем он есть на самом деле. К тому же Ющенко так активно начал кампанию по дискредитации Тимошенко, что он действительно отберет у нее какие-то голоса. Они лягут в копилку увеличения разрыва между Януковичем и Тимошенко в первом туре. А это может определить судьбу второго тура. Может, Янукович его об этом и не просил, но поскольку для Ющенко принципиально важно, чтоб Тимошенко не стала президентом, он действует в данном случае совершенно логично.
Мне кажется, что ни один из главных кандидатов – ни Тимошенко, ни Янукович - не думают об отмене политреформы. Изменить Конституцию очень сложно. Отмена политреформы кажется более простой задачей, особенно, если такое решение примет Конституционный суд. Но я не думаю, что это так просто.
Если кто и знает, как это сделать, – это Медведчук. Они (Тимошенко, Янукович, Ющенко), наверное, с интересом прочитали, что он уже не поддерживает парламентско-президентскую модель. Мне известно, что в кабинетах очень влиятельных людей этот текст вызвал живую реакцию, даже острую обеспокоенность. Но украинские олигархи не заинтересованы в том, чтобы вернуться к системе, когда все решалось в одном кабинете. Лучше, чтобы эта дискуссия, пусть даже не публичная, прошла до выборов президента. Потом уже будет поздно.
Владимир Цибулько, политолог
{3-} Заявление Ющенко – свидетельство отсутствия какой-либо штабной системной работы. Это – импульсивность художника, которому сегодня на душу легло так. Завтра ляжет иначе – он скажет что-нибудь другое.
Если серьезно, игра может быть направлена на то, чтобы продемонстрировать остаткам фракции «Наша Украина» способность Виктора Ющенко быть единственным переговорщиком от целой фракции по созданию новой коалиции. Депутаты действительно боятся роспуска парламента. Они прекрасно понимают, что это лишит их какой-либо политической перспективы. Политическая система сегодня построена так, что узкому кругу лидеров нужны только одноразовые солдаты.
После выборов Тимошенко с Януковичем найдут общий язык. Ясно, что это не будет широкая коалиция, это будет что-то другое, но формулу сосуществования они найдут. Скорее всего, такими сильными заявлениями Ющенко дает сигнал остаткам национал–демократов, что только он может быть настоящим лидером.
Вообще, конституционные проекты Ющенко – вещь очень неплохая с точки зрения государственного подхода. Но предвыборная конъюнктура портит общую картину. К тому же эти шаги делаются, как всегда, с опозданием. Ющенко прекрасно понимал, что отмена политреформы облегчит ему работу. Хотя перед этим он «изнасиловал» собственную фракцию, чтобы добиться ее поддержки. Но сам за нее не голосовал. Это стиль Ющенко: он умеет чужими руками загребать жар, но сейчас это его и губит.