Перспектива: надорванная страна

За месяц до проведения первого тура президентских выборов можно с уверенностью сказать, что избирательная кампания по выборам главы государства станет лишь эпизодом в масштабном политическом противостоянии, а победитель гонки может испытать разочарование куда сильнее, чем проигравший.

Старая матрица



После президентской кампании 2004 года казалось, что основные политические игроки сделают выводы из своих ошибок. Увы, это произошло только в одном: сегодня все без исключения фавориты президентской гонки баллотируются с оппозиционных плацдармов. Глава государства критикует парламент и правительство за отсутствие продвижения в диалоге с Европейским Союзом, премьер-министр заявляет, что у нее практически нет возможностей для реализации своих программ, спикер парламента надрывно призывает отдать ему свои голоса, ведь в противном случае со страной может произойти что-то невероятное. Выборы политического лидера по природе своей не могут быть исключительно рациональным процессом, но украинские политики превращают их в абсолютно иррациональный процесс. Дефицит средств обернулся для участников выборов рваной по процедуре внедрения в общественное сознание смыслов кампанией.



Добрая половина зарегистрированных кандидатов в президенты практически не ведет агитационную работу. С одной стороны, сказался финансовый кризис и аккумулирование ресурсов фаворитами, с другой – в информационном пространстве навязчиво витает информация о грядущем подкупе избирателей и решении судьбы президентских выборов в судах. Премьер-министр (по действующей Конституции – не первый, но и не второй человек в государстве) позволяет себе заявлять о том, что не допустит фальсификации результатов голосования на Донбассе, об огромном значении голосования в регионах, «традиционно поддерживающих демократических кандидатов». Подобное разделение на «правильных» и «неправильных» чревато далеко идущими последствиями. Впрочем, и на этих выборах черный пиар «в одну калитку» выигрывает у рационального диалога с избирателями. В итоге Украина рискует выйти из президентской гонки надорванной страной, ведь углубление пропасти в отношениях между базовыми регионами фаворитов президентской кампании усугубляется появлением вкраплений инакомыслия в электоральных заповедниках кандидатов в президенты.



Пока же в заявлениях лидирующих Виктора Януковича и Юлии Тимошенко неожиданно зазвучала одна общая нота – об усилении президентских полномочий. Придется поверить Леониду Кравчуку, утверждавшему, что Виктор Медведчук консультирует и «регионалов», и БЮТ. Недаром ведь Виктор Владимирович выступил за возврат к президентско-парламентской республике. И буквально вслед за Медведчуком лидер Партии регионов в интервью австрийской Die Presse отметил необходимость усиления президентских полномочий, а Юлия Тимошенко высказала аналогичные по смыслу предложения во время встречи с избирателями в Львовской области. Впрочем, это отнюдь не консенсус фаворитов, а игра мышцами на публику.



Еще один любопытный сюжет президентской кампании – ожесточенная борьба за третье место, на которое претендуют сразу несколько политиков. Если верить социологическим опросам, то на «бронзу» все более активно и мотивированно претендует Сергей Тигипко, которому пока удается вести избирательную кампанию по нарастающей. Думаю, наиболее интригующий вопрос третьей декады января 2010-го – самостоятельный политик Сергей Леонидович или технический кандидат одного из фаворитов, заблаговременно аккумулировавший ударный пакет голосов для второго тура. Арсений Яценюк, которого активно теснит его бывший начальник по Нацбанку, вероятно, готовит силы для решающего рывка. Или – как вариант – уже продумывает варианты ведения парламентской кампании. Понятно, что не прочь занять третье место Владимир Литвин, ведь спикерское кресло после напряженной избирательной кампании – не лучшее место для отдыха. Да и Виктора Ющенко, заметно активизировавшегося на Западной Украине, не стоит списывать со счетов – даже в критической для страны ситуации провластный электорат существует.



Схватка за виртуальный премьерский портфель создает информационный фон для появления фальсифицированных рейтингов популярности кандидатов в президенты, радующих их заказчиков. Хотя Украина 17 января получит Национальный экзит-пол после закрытия избирательных участков, но в начале года по совокупности факторов (запрет на публикацию рейтингов за две недели до дня голосования и масштабное празднование «веселих свят») многие избиратели смогут полагаться исключительно на собственную интуицию. Плюс – скандалы и потрясения, заботливо подготовленные в избирательных штабах. Причем, учитывая национальные особенности празднования Нового года и Рождества, информация должна быть поистине бронебойной, чтобы поразить избирателей, укоренившихся за праздничными столами.



От изобилия к дефициту



Будем откровенны: в период между первым и вторым туром выборов ситуация в стране станет непростой. Победитель первого тура постарается удержать свое лидирующее положение, а его преследователь – сделать все, чтобы переломить ситуацию. Дополнительно на избирателей обрушатся мобилизационные и стимулирующие голосование мэссиджи, а кандидат «Не поддерживаю ни одного кандидата» станет «врагом общества номер один». Но уже сегодня можно заметить – чем больше будет разрыв в первом туре между кандидатами, которые выйдут в финал, тем меньше шансов, что подведение итогов обойдется без заявлений о фальсификации результатов голосования.



Хотя обоим участникам финала президентской гонки будет необходимо заручиться поддержкой вчерашних конкурентов, отсеявшихся в процессе выборов, не стоит рассчитывать, что диалог выйдет за пределы обсуждения кадровых вопросов. Недостаток времени и отечественная политическая традиция скажут свое: финалисты не будут обсуждать абстрактные ценности, предпочтя гарантирование личных перспектив. Страна перейдет от изобилия программных предложений к расчетливой схватке за каждый голос на фоне дефицита не только новых, но и вообще позитивных идей. Впрочем, три зимние недели станут только прелюдией к кульминации президентской гонки – последними в дело вступят юристы, на которых будет возложена задача откорректировать результаты голосования в «нужную» сторону.



Однако рискну предположить, что победа в президентской гонке может уподобить ее триумфатора античному гегемону Пирру. Мягко говоря, непростая социально-экономическая ситуация и высокая степень политического напряжения в стране лишат новоизбранного главу государства не только пространства для маневра, но и традиционных 100 дней на раскачку. Первый квартал 2010-го может стать не только часом триумфа, но и периодом непопулярных решений, способных спровоцировать недовольство широких народных масс.