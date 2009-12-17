18 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Евро-2012: вызовы и победы».

В пресс-конференции принял участие директор Координационного бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу Илья Шевляк.





«Главред»: Про які перемоги у підготовці до проведення Євро-2012 в Україні можна говорити сьогодні?



Ілля Шевляк: Звичайно, перша і найбільша перемога - це те, що Україна отримала можливість проведення Чемпіонату в чотирьох містах і фінал у Києві, як і передбачалося, коли Україна подавала свою заявку на проведення турніру. Це найбільша перемога, оскільки я собі не уявляю, якби турнір проходив в іншому форматі, не в паритетній формулі: чотири міста українських і чотири польських.

Я хотів би зупинитися на викликах. На мою думку, саме рішення УЄФА проводити в Україні і Польщі турнір - це вже був виклик для України і для УЄФА в тому числі. Це перше рішення, коли турнір проходить в країнах Східної Європи і основна формула, основний принцип УЄФА йти на схід створив можливість проведення цього масштабного проекту в Україні.

Для України це виклик, оскільки ми ніколи не проводили заходів такого формату. По-перше, неготовність інфраструктури протягом останніх 18-ти років - жодних інвестицій в масштабну модернізацію інфраструктури основних ключових об’єктів, таких як аеропорти, стадіони. Крім того, це виклик для системи управління, здатної і спроможної реалізувати такий проект. Якщо для УЄФА це принцип іти на схід, то для України це принцип іти на захід. Цей проект є унікальною можливістю наближення до європейський стандартів, і запровадження цих високих стандартів в Україні. Перемога полягає ще й в тому, що прийнятим минулого тижня рішенням, ми змогли довести спроможність України виконувати свої зобов’язання і підтвердили свою надійність для європейської спільноти.



«Главред»: Чи є вирішеним остаточно проведення в Україні Євро-2012? Чи можуть виникнути якісь форс-мажорні обставини, які зроблять це неможливим?



Ілля Шевляк: Рік тому взагалі стояло питання про перенесення турніру з України. Якщо ми порівняємо ті звіти, які готувалися експертами УЄФА, то рік тому у нас було 10 червоних міток, майже по всім ключовим проектам. А вже в квітні перед засіданням у Бухаресті у нас було 6 червоних міток, і нарешті, в листопаді перед прийняттям на мою думку історичного рішення для України у нас залишився тільки один червоний колір - це високий ризик по одному проекту – аеропорт в Донецьку. Рішення є остаточним, воно підтверджує чотири міста і фінал. Водночас згідно із умовами договорів, які підписує УЄФА з приймаючими містами, УЄФА залишає за собою право зміни такого рішення в разі невиконання підготовки основних інфраструктурних проектів, невиконання умов містом і відповідними державними органами.



«Главред»: Яким є стан підготовки НСК «Олімпійський»?



Ілля Шевляк: НСК «Олімпійський», до речі, рік тому був одним з найпроблемніших проектів. Протягом року його вдалося вивести з надзвичайно критичного стану. На сьогоднішній день роботи відбуваються відповідно до графіку, який погоджений з УЄФА. Розпочаті роботи по встановленню даху, основних конструкцій. Тому у мене впевненість в тому, що з цим об’єктом у нас не буде проблем.



Радіо «Ера»: Чи буде здорожчання готельних послуг?



Ілля Шевляк: Готелі - це одна з тих проблемних зон, яка у нас була протягом цілого року. І міська влада, і відповідні центральні органи виконавчої влади намагалися вирішити її з тим, щоб закрити дефіцит, виконати ці зобов’язання перед УЄФА. Наприклад, по місту Києву є вимоги УЄФА, які становлять 7300 місць. Це, власне кажучи, ті угоди, які мають бути підписані з готелями міста і спеціалізованими компанією «ТУІ» - туристичного оператора, який обраний УЄФА. Цими угодами вже передбачено контрактування з відповідною ціною. На сьогоднішній день відповідно до цих угодам здебільшого ця ціна трошки вища, ніж діюча на сьогоднішній день, але це не означає, що воно призведе до збільшення цін протягом 2012 року. Важливим моментом є те, що протягом року нам вдалося вирішити виконання вимог УЄФА по кожному приймаючому місту. І в середньому можна сказати, що цей показник сьогодні становить біля 80%. Якщо, наприклад, взяти рік тому, то в порівнянні з тим періодом сьогодні кількість контрактів збільшилася втричі.



Радіо «Ера»: Чи не відлякає туристів те, що готелі будуть дорогими?



Ілля Шевляк: Я так не думаю. По-перше, є різні категорії готелів. З відповідними цінами, які можуть бути прийнятні для тих чи інших туристів. Тут важливим питанням є якість, яка надається готелем, ті комфортні умови, які будуть запропоновані.



«Главред»: Кому належить ідея логотипу Євро-2012? Чи сподобався він вам?



Ілля Шевляк: Логотип розроблявся УЄФА. Дизайнером логотипу є португальські фахівці. Мене він подобається. Він означає зростання, розквіт і символізує чудову перспективу для двох країн.



Радіо «Ера»: Чому були обрані саме португальські дизайнери?



Ілля Шевляк: Це рішення виключно УЄФА. Наскільки я розумію, був проведений тендер, як і в нас вибір будь-яких компаній по виготовленню будь-якого продукту. Я переконаний, що ця компанія змогла запропонувати і цікаву ідею, прийнятну для двох країн, оскільки враховувалася специфіка і Польщі, і України, так звані витинанки, які змогли увібрати в себе і традиції двох країн, і все ж таки символізувати перспективу. Перспектива, як на мене, яку дає нам Євро-2012 - це шлях поступу, розквіту і процвітання.



«Главред»: Як довго він перебувати на Михайлівській площі? До 2012 року?



Ілля Шевляк: До 2012 року він там перебувати не буде. Крім того, як ви знаєте, зараз відбувається його презентація в приймаючих містах. Наступного тижня буде у Львові, завершується в Україні. Паралельно відбувається презентація і в польських приймаючих містах.



«Главред»: Кому доручено виготовлення сувенірної продукції?



Ілля Шевляк: Сувенірна продукція – те, що рухається по ліні УЄФА – безпосередньо УЄФА. Крім того, нашою програмою підготовки до Євро-2012 передбачено також і виготовлення сувенірної продукції по лінії Міністерства культури. На сьогоднішній день відбувається розробка таких презентаційних матеріалів. На мою думку, дуже важливим є наступне завдання - промоція країни. Це той проект, який дозволяє нам не тільки посилити імідж України, а й зробити її впізнаванню в інших країнах.



Запитання із залу: Хто займатиметься іміджем країни? Яким чином буде проводитися тендер?



Ілля Шевляк: Цим займається Держкомтелерадіо як центральний орган виконавчої влади, який відповідає за інформаційну політику. Передбачається розробка спеціалізованих відеороликів, які будуть розміщуватися не тільки на українських каналах, а також і на закордонних каналах. Звичайно, процес має бути прозорим, буде проведений тендер. Я сподіваюся, що найкращі компанії, які зможуть запропонувати своє бачення, яким чином краще презентувати країну, будуть відібрані і зможуть виконати цю роботу.



«Главред»: Як сьогодні вирішується питання фінансування Чемпіонату?



Ілля Шевляк: Питання є непростим, виходячи з тієї кризи в Україні. Звичайно, були внесені певні корективи, визначені пріоритетні інфраструктурні проекти, які фінансуються, прийняте рішення про авансування робіт на перший квартал 2010 року у разі виконання цього рішення. Була відповідна Постанова Кабінету Міністрів про те, що основні інфраструктурні проекти будуть профінансовані на 100%, що дуже важливо, що незважаючи на кризу уряд зміг виконати свої зобов’язання, що безпосередньо були відзначені і президентом УЄФА Мішелем Платіні. У його виступі і в заяві УЄФА було відображено, що уряд здійснив колосальні зусилля, навіть певні пожертвування і, незважаючи на кризу, зміг досягнути такого прогресу.



«Главред»: Якими проектами довелося пожертвувати?



Ілля Шевляк: Я би сказав так, що тут є зміна певних пріоритетів за рахунок якихось інших, була переглянута часовість виконання цих проектів. Тобто деякі проекти, які були передбачені на 2009 рік, будуть виконані і реалізовані в 2010 році. Наприклад, деякі проекти по лінії медицини - передбачалося проектування лікарень, - деякі проекти по лінії Міністерства освіти - реконструкція гуртожитків. Частина була зроблена під Євро-2009, який став одним із тестових проектів, була проведена реконструкція, були готові 700 місць для вболівальників. По іншим приймаючим містам така робота буде здійснюватися в 2010 році.



Запитання із залу: Завдяки чиїм зусиллям ми маємо замість десяти червоних міток одну центральної влади чи місцевих влад міст?



Ілля Шевляк: Завдяки спільним діям і урядової команди, і міської влади, які змогли зосередити свої зусиллі на вирішенні цих питань. Частину проектів по Києву профінансовано в повному обсязі. Наприклад, як рахувати НСК «Олімпійський»? Це для країни, чи це проект міста? Тому ці видатки, які здійснювалися на стадіон, як на мене, це так само об’єкт, який і фінансується з державного бюджету, як ви знаєте, на 100%, він залишається і для мешканців міста, і для громадян всієї України. По деяким іншим проектам, наприклад, по комунальним дорогам – частина коштів не була перерахована по Києву, але я сподіваюся, що до кінця цього року це питання буде вирішено.



Читач сайту «Главред» Ігор: На вашу думку, кому належить перемога призначення УЄФА 4 міст?



Ілля Шевляк: Перемога належить Україні, і Україна перемогла.



Читач сайту «Главред» Овен: Що Ви відчули, коли оголосили результат?



Ілля Шевляк: Щастя і радість, бо і для мене, і для багатьох людей, які займалися цим проектом, критичним проектом, це була справа честі. Багато людей і на рівні центральної влади, і на рівні міст просто віддалися цьому проекту повною мірою, розглядаючи успіх реалізації цього проекту не як особистий, а як успіх всієї країни.



Запитання із залу: Чи може після виборів змінитися команда, яка зараз займається підготовкою до Євро-2012? Чи зможе це завадити підготовці?



Ілля Шевляк: Я завжди говорю проте, що проект Євро - поза політикою. Ті голосування, які відбувалися в парламенті по законопроектам, були підтримані всіма політичними силами і це є підтвердженням того, що проект Євро сприймається як один з пріоритетів державної політики. Тому я переконаний, що змін і в українській команді, зокрема, на рівні міст, які відіграють центральну роль у підготовці, не відбудеться.



Запитання із залу: Яка країна переможе на Чемпіонаті Європи?



Ілля Шевляк: Я сподіваюся, ми зможемо святкувати перемогу української збірної.



Запитання із заоу: Чи є зловживання у використанні коштів, що виділяються на Євро-2012? Чи не вибухнуть в останній момент серйозні проблеми, пов’язані з тим, що десь недофінансували, десь добудували нашвидкуруч. Тобто, все, що є в нашому житті, вийде на міжнародну арену.



Ілля Шевляк: Що стосується можливих зловживань, я не виключаю, що вони можуть бути. Але для цього є правоохоронні органи, які повинні відслідковувати ці процеси, і відповідно, вживати заходи для їх попередження. Але кошти, які спрямовувалися на основні об’єкти, я переконаний в тому, що вони повною мірою спрямовувалися за цільовим призначенням. Як ви бачите, є реальний результат, є прогрес, є позитивна динаміка підготовки цих об’єктів. Наприклад, по львівському аеропорту буквально рік тому роботи ще не були розпочаті, сьогодні ми вивели аеропорт з червоної зони, здійснюються роботи по злітно-посадковій смузі, розпочаті роботи і по будівництву нового терміналу. Здійснюється робота по НСК «Олімпійському», розпочаті роботи по донецькому терміналу. Тобто, по кожному ключовому інфраструктурному проекту роботи здійснюються. Роботи б не здійснювалися, якби не було відповідного фінансування.

Подальші завдання - моніторинг підготовки цих об’єктів. Це, до речі, будуть постійно здійснювати експерти УЄФА, що вони і робили протягом всього року.

Що стосується зловживань - правоохоронні органи, я переконаний, здійснюють цю роботу, і вони повинні будуть здійснювати її і в подальшому.

Що стосується того, як проекти будуються, то є чіткі нормативи по будівництву цих об’єктів, і є різні інстанції, які затверджують, проводять експертизу на відповідність і стандартам, і в тому числі стандартам безпеки, тому я переконаний, що тут у нас не буде виникати ніяких питань.



«Главред»: На скільки відсотків Україна в цілому сьогодні готова до Євро-2012?



Ілля Шевляк: Кожен об’єкт по-різному. Брати в цілому дуже складно, тому що це процес, результат ми будемо бачити уже в 2011 році, оскільки більшість об’єктів планується ввести в експлуатацію в 2011, це і стадіони, і аеропорти. Наприклад, по Львову - готовність злітно-посадкової смуги в межах 15-17%. Підготовчі роботи по будівництву нового терміналу аеропорту Львів – 90%. Тобто, по кожному об’єкту по-різному. Це процес, який буде тривати до моменту введення в експлуатацію.



«Главред»: Тобто стовідсоткова готовність має бути в 2011 році?



Ілля Шевляк: По ключовим об’єктам - так. Здебільшого це літо-осінь 2011 року.