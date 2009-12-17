Выборы проверят «методом тыка»

В этом украинцев заверили руководители социологических фирм, входящих в упомянутый консорциум. Напомним, недавно «Главред» одним из первых раскрыл проблему с организацией экзит-пола: ряд компаний едва не отказались от его проведения из-за отсутствия денег, в то время как другие организации опасаются политического давления (см. «Экзит-полы - на выход?»).

Экзит-пол – это опрос избирателей на выходе с избирательных участков. Смысл проведения экзит-пола прост: во-первых, приблизительно установить итог выборов еще до объявления официальных результатов; во-вторых, составить «портрет избирателя» каждой из политических сил (или каждого из кандидатов) – возраст, пол, образование, профессия и так далее; в-третьих, проконтролировать данные ЦИК. Последняя функция особенно важна на постсоциалистическом пространстве, где фальсификация выборов стала даже не традицией, а неким «комильфо» правящих кругов.

В консорциуме «Национальный экзит-пол» существует четкое распределение функций. Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова проводят полевой опрос, а оргработы берет на себя фонд «Демократические инициативы» («ДИ»). Во вторник участники консорциума провели пресс-конференцию, на которой заявили, что непременно устроят десятый в своей практике общенациональный экзит-пол (предыдущие были на двух последних президентских выборах и на выборах в парламент, начиная с 1998 г.).

Тем не менее, финансовые проблемы, о которых писал «Главред», не позволяют социологам надеяться на слишком многое. В нашей публикации трехдневной давности директор «ДИ» Илько Кучерив оценивал стоимость экзит-пола обоих туров президентских выборов в сумму около 300 тыс. долл. И указывал, что собрать удалось пока только порядка 100 тыс. Сегодня же, как сообщил г-н Кучерив «Главреду», собрано уже около 150 тыс. долл. В то же время, минимальная потребность в финансировании экзит-пола составляет порядка 220 тыс. долл.

Причем это – только за счет экономии. Например, как сообщил г-н Кучерив, на парламентских выборах 2007 г. консорциум подал наблюдателей на 300 избирательных участков. В этом же году запланированный минимум составляет 240 участков. «Соберем больше денег – будет больше», - философски отметил собеседник «Главреда».

Согласно пресс-релизу консорциума, конкретные участки будут отобраны «методом тыка». Впрочем, все опрошенные нами эксперты сошлись во мнении, что методология консорциума находится на высоте, и к серьезным ошибкам данная выборка не приведет. Сами участники консорциума уверяют, что так называемая ошибка выборки составит не более 2,5 % для основных кандидатов (набирающих десятки процентов голосов), и до 1,5 % - для кандидатов второстепенных. К слову, на последних парламентских выборах данные экзит-пола и ЦИК разошлись менее чем на 1 % по всем участникам.

Что же до нехватки средств, то консорциум решил «бросить клич» и попросить денег у соотечественников. В первую очередь, это могут быть кандидаты в президенты (с такой идеей пару недель назад выступил один из этих кандидатов, в прошлом – гендиректор Центра Разумкова Анатолий Гриценко). Кроме того, скинуться на контроль над выборами предлагается бизнесменам, юрлицам и просто неравнодушным гражданам.

«Нам ведь не хватает всего около полумиллиона гривен. Если каждый даст по десятке, то, из расчета на всех избирателей, нам понадобится не так уж много доноров», - вполне серьезно сказал «Главреду» г-н Кучерив.

На этой неделе участники консорциума собирались объявить о своем призыве публично. Однако, по словам Кучерива, соответствующая пресс-конференция пока перенесена. Причина – затруднения технического характера. «Банк, с которым мы связались, оказался пока не готов обеспечить прием средств», - объяснил директор «ДИ».

Насколько удалось выяснить, пока что консорциум «Национальный экзит-пол» является единственным потенциальным организатором всенародного опроса у дверей избирательных участков. Остальные возможные «экзит-польщики» находятся в глубоких раздумьях.

«Мы работаем над тем, чтобы организовать экзит-пол. Центр «Социс» может это сделать, к тому же компания TNS имеет, на мой взгляд, одну из самых продвинутых методологий», - рассказал «Главреду» руководитель этих компаний Николай Чурилов. В 2004 г. «Социс» во главе с г-ном Чуриловым оскандалился, опубликовав слишком уж подозрительные данные о победе на президентских выборах Виктора Януковича. В итоге фирма «выпала» из консорциума «Национальный экзит-пол». Однако о своих коллегах-соперниках г-н Чурилов, как это и принято в ученых кругах, отзывается с неизбывным уважением. В частности, он вполне согласен с их оценками стоимости экзит-пола.

«Собственно, именно на тему финансирования мы и ведем сейчас переговоры. Но до их завершения я не готов назвать возможных доноров», - заявил «Главреду» г-н Чурилов.

Не хотят называть возможных финансистов экзит-пола и в компании «ФОМ-Украина», организованной россиянами в Украине после Оранжевой революции. В минувшее воскресенье руководитель компании Александр Бухалов сказал корреспонденту «Главреда», что вопрос с участием фирмы в экзит-поле решится в течение пары дней. Однако в обед четверга сообщил, что этот самый вопрос все еще решается. И категорически отказался говорить о возможных спонсорах и участниках проекта.

Подобным же образом поступил Евгений Копатько, глава компании «Research and Branding Group», которая ранее проводила экзит-полы на выборах в Верховную Раду. В воскресенье г-н Копатько сообщил «Главреду», что был готов проводить экзит-полы, но опасается политического вмешательства. Сегодня он конкретизировал свои опасения: «Прямого давления нет, да я его и не боюсь. Но есть опаска, чтобы социология не стала инструментом предвыборной борьбы – в том числе в день выборов и сразу после них. Как это было в 2004 году».

Характерно, к слову, что «прямого давления» не боится никто из опрошенных нами специалистов. Но, тем не менее, о «политическом вмешательстве» говорят все.

«Да, нам звонили от кандидатов в президенты и предлагали: мы, мол, оплачиваем экзит-пол, а вы за это либо делаете «правильный», по возможности, результат, либо хотя бы предоставляете промежуточные данные о динамике голосования в день выборов… Либо и то и другое», - признался «Главреду» Илько Кучерив. Увы, отказавшись назвать не только имена столь прытких кандидатов, но и их количество. «Ведь все пробуют разные подходы», - подчеркнул он.

Удастся ли кандидатам в президенты в ближайшем будущем найти «подход» к экзит-полам через финансовые предложения, станет известно уже совсем скоро…