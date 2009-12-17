Рада прошлась по комиссиям

День депутаты начали с шагов по освоению космоса в мирных целях. С этой целью были ратифицированы Рамочное соглашение с Индонезией и Договор с правительством РФ.



Затем кавалерийскими темпами депутаты пробежались по качеству питания. Изменениями к двум законам депутаты обязали производителей предоставлять информацию о содержании в продукции ГМО.



После чего настал черед парламентских следственных комиссий. Сначала депутаты приняли в первом чтении многострадальный закон о следственных комиссиях ВР (предыдущую его редакцию, напомним, признал неконституционным КС). А после отчитались главы уже действующих ВСК:

– Александр Скибинецкий – по вопросам реформирования СБУ;

– Равиль Сафиуллин – по вопросам реконструкции НСК «Олимпийский»;

– Александр Черноморов – по фактам нарушения земельного законодательства должностными лицами госадминистрации Киевской области;

– Владимир Скубенко – об обстоятельствах отчуждения государственного пакета акций ОАО «Лизинговая компания «Украгромашинвест», а также доведения до банкротства ОАО «Херсонские комбайны»;



Ближе к обеду настал черед АПК. В условиях мирового финансового кризиса депутаты согласились дать аграриям шанс выжить – предоставили им ряд налоговых льгот.



После перерыва народные избранники снова взялись за ВСК. В частности, они утвердили предварительный отчет о нарушениях законодательства в ходе внеочередных Тернопольских выборов. А также прекратили деятельность ВСК, занимающуюся расследованием обстоятельств смерти депутата Игоря Плужникова и завладением акциями телекомпании «Интер».