Что заслужил Стельмах: «Героя Украины» или отставку?

Вчера, 16 декабря, истек срок полномочий главы Нацбанка Украины Владимира Стельмаха. Несмотря на то, что Владимир Семенович продолжает выполнять свои функции до момента назначения нового руководителя НБУ, сегодня можно подвести определенные итоги его пятилетней деятельности.

В пресс-центре «Главреда» работу Владимира Стельмаха оценили: член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий и

экономист Андрей Новак. В дистанционном – телефонном – режиме в обсуждении принял участие экс-заместитель главы Нацбанка Сергей Яременко.



Стельмах заслуживает «Героя Украины»?



Виктор Лисицкий признал, что «не может быть однозначных оценок деятельности» Владимира Стельмаха и предпочел обратиться к фактам: главным показателям банковской системы за последние пять лет.

Виктор Лисицкий вспомнил о распространенном мнении, что в ситуации на валютном рынке виноват исключительно Нацбанк в лице его главы. «Это болезненный вопрос для граждан страны, но он, к сожалению, мало зависит от политики, которую проводил Национальный банк», - сказал он.

Для анализа деятельности НБУ эксперт использовал данные, представленные на официальном сайте Нацбанка. Согласно им, капитал банковской системы по состоянию на 1 января 2005 года составлял 18,4 миллиарда гривен, а 1 ноября 2009 года – почти 122 миллиарда гривен. Таким образом, капитал вырос в 6,6 раза.

«Я не знаю другой отрасли или вида экономической деятельности, которая, с одной стороны, была бы такой заметной, а с другой стороны, так быстро нарастила бы свой капитал в нашей экономике – со всеми ее огромными недостатками, с отсутствием радикальных структурных реформ и т.д.», - рассказал экономист.

Кроме того, по словам Виктора Лисицкого, за последние пять лет существенно возросла доля иностранного капитала в уставных капиталах украинских банков – в 3,6 раза, - и составила 34,2%. «В каком еще кластере нашей экономики так радикально возросла доля иностранного капитала?» - спросил Виктор Лисицкий. Эксперт расценивает этот факт как свидетельство доверия иностранных банкиров к нашей банковской системе.

Учитывая эти позитивные тенденции, Виктор Лисицкий делает вывод: глава Нацбанка Владимир Стельмах заслуживает звания «Герой Украины», «несмотря на неприятности, которые были и, возможно, еще будут».

Более того, экономист призвал отметить высокими государственными наградами наиболее отличившихся банкиров. «Банковский сектор определяет очень многое в нашей экономике, фактически за последние 15 лет банки научили нашу экономику считать деньги», - сказал он.



Нацбанк плывет по экономическим волнам, вместо того чтобы направлять их



Заслуживает ли Владимир Стельмах звания «Герой Украины»? Андрей Новак не дал прямого ответа на этот вопрос. Как известно, «дерево познается по плодам его». Помня об этом принципе, экономист, подобно коллеге, привел ряд фактов, «а вы сделаете выводы – стоит давать звание или нет», - сказал он.

«За последние пять лет были значительно активизированы процессы, но каков их результат?» - спросил он оппонента.

Андрей Новак напомнил, что Национальный банк любой страны решает три главных задачи:

1.Стабилизация национальной денежной единицы;

2.Обеспечение доступности кредитных ресурсов;

3.Обеспечение надежности банковской системы.

Выполнил ли НБУ эти задачи? Экономист призвал разобраться по существу.

Стабильность гривни. По словам Андрея Новака, здесь главным фактором является «внешнеэкономическая и инвестиционная политика правительства». Нацбанк играет роль «градусника и рупора», который должен своевременно предупреждать об опасностях, грозящих национальной валюте.

По оценкам экономиста, НБУ не выполнил эту свою роль. Так, Нацбанк молчал, когда «в середине 2008 года правительство наработало отрицательное сальдо внешней торговли – почти 11 миллиардов долларов, негативный платежный баланс – почти 10% ВВП». А ведь именно эти проблемы спровоцировали обвал гривни, произошедший осенью 2008 года.

Более того, когда это случилось, Нацбанк снова ничего не предпринял и по-прежнему хранил молчание. «Он мог бы оперативнее реагировать, а не молчать десять дней», рассчитывая, что всё само собой рассосется. «Это десятидневное молчание также способствовало глубине обвала гривни», - сказал Андрей Новак.

Далее. Доступные кредиты. По мнению экономиста, учитывая проценты, под которые можно взять кредит в банке, «развивать реальный сектор экономики, где отдача идет через 5-6 лет, невозможно». По его словам, под такие проценты выгодно прокручивать только краткосрочные спекулятивные сделки. «Национальный банк должен был влиять на этот процесс», - сказал он.

Надежность банковской системы. Здесь без комментариев. По мнению Андрея Новака, корни проблемы кроются в излишней лояльности Нацбанка к коммерческим банкам. «Условия регистрации, лицензирования и деятельности субъектов банковской системы должны быть намного более жесткими, чем общие условия по всей экономике», - сказал он.

Таким образом, все основные функции НБУ провалены. «Нацбанк плывет по экономическим волнам, вместо того чтобы направлять их», - подытожил экономист.



Как меньшее из зол, Стельмах должен поработать в НБУ еще месяца три



Несмотря на неудовлетворительную оценку работы главы Нацбанка, Андрей Новак считает нецелесообразным отправлять его в отставку сейчас – в такой непростой экономической и политической ситуации.

Экономист предлагает подождать с отставкой главного банкира до «третьего тура выборов» - еще три-четыре месяца. «У нас и.о. министра финансов. Если мы не будем иметь еще и главы Нацбанка, это станет чрезвычайно плохим сигналом для валютного рынка».



Стельмаха необходимо «немедленно менять»



«Главред» связался по телефону с экс-заместителем главы Нацбанка Украины Сергеем Яременко, чтобы поинтересоваться его оценкой работы Владимира Стельмаха.

Прежде всего, экономист подчеркнул, что «необходимо немедленно менять» руководителя НБУ. По его словам, не отправляя Стельмаха в отставку, «мы не даем никакого сигнала рынку о том, что что-то будет меняться».

По словам Сергея Яременко, «большего вреда банковской системе уже нанести нельзя». В вину Стельмаху экономист вменяет «бросок курса, неправильное управление кредитными ресурсами, жесткую монетарную политику, бездарное использование средств на рефинансирование банковского сектора, разрушение банковской системы и изменение отношения к ней со стороны населения, некредитование экономики и отсутствие всякой мысли, всякого инструментария для того, чтобы ее возобновить».

Сергей Яременко подчеркнул, что на сегодняшний день банковская система Украины законсервирована и не выполняет своих функций по обслуживанию экономики, «что чревато дальнейшим ухудшением и дальнейшей дестабилизацией», - сказал эксперт.

Принимая во внимание все сказанное, экономист предупреждает: сегодня нельзя ждать ни дня. «Дальнейшая консервация ситуации, когда не анализируются пути выхода, когда чисто формально выполняются условия стенд-бай – все это создает клубок неразрешимых проблем».



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