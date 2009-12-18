«Иллюзионисты-2010»

Закон о выборах президента: инструкция для фальсификаций или демонстрация беззаветной веры в честность кандидатов?
Если бы в ближайшее время в мире состоялся конкурс на лучшую организацию фальсификаций на выборах, наша страна имела бы все шансы не только выставить на него команду и законодательство «самого высокого уровня», но и победить с явным преимуществом.
По поводу несовершенства закона о выборах президента все участники предвыборной гонки в последнее время подняли довольно много шума. Как обычно, круг возможных подозреваемых максимально размыт. Виктор Янукович уверен, что фальсификации возглавит Юлия Тимошенко. Леди Ю уверена в обратном. У Ющенко опасаются обоих. А министр внутренних дел Юрий Луценко написал «письма счастья» всем членам комиссий в библейском духе – «не брать грех на душу за деньги, которые платят организаторы фальсификаций». И мало кто уже вспоминает, что эти люди вместе писали летом поправки к закону, открывающие путь к фальсификациям.
Для исправления нынешнего положения было сделано несколько шагов: сначала депутаты попытались резким рывком подкорректировать закон, но после двух дней потуги от этой затеи отказались.
Ряд новелл были обжалованы в Конституционном суде и признаны судом неконституционными. К слову, если бы не эта инстанция, страна сползала бы в предвыборную пучину с «оригинальной» нормой о том, что избирательные споры, не рассмотренные в течение двух дней после выборов, остаются без рассмотрения. Можно себе только представить, какой шлейф нерассмотренных дел нес бы за собой новый президент. Также КСУ отменил дискриминационный запрет ЦИК рассматривать жалобы, а кандидатам – обжаловать в судах протоколы окружкомов и результаты выборов в целом.
Конечно, даже идеальные законы не защищают от фальсификаций со стороны нечестных членов комиссий, отметил в интервью «Главреду» глава КС Андрей Стрижак. А неидеальные – тем более, добавим мы. К какой из двух категорий отнести действующий закон о выборах президента – судите сами.
1. «Знаковая» проблема предстоящих выборов – включение в списки избирателей любого количества лиц в день выборов не по решению суда, а по решению членов комиссий. Как отметил в комментарии «Главреду» депутат от НУНС Николай Катеринчук, «если комиссию будет контролировать определенный кандидат, проверить, сколько голосов включено дополнительно, будет невозможно». А если таких «избирателей» будет не один, а, скажем, целый автобус?
Общими усилиями депутатов на этот счет в законе появилась «гениальная» норма: если человек дважды проголосовал на одном участке – он преступник, если дважды на разных участках – нет. А, как известно, на «нет» и суда нет.
2. Контроль над процессом выборов значительно усложнится, так как членам комиссий придется неотложно, в течение всего дня голосования, принимать решения по жалобам. На прошлых выборах это делали после 20:00. И снова прелюбопытная деталь: обжаловать можно «безобразия», совершенные не позднее, чем за час до окончания голосования. А в последние 60 минут – делай все, что пожелаешь!
3. Максимальное число избирателей, «приписанных» к одному участку, вырастет с 2500 до 3000 человек. Это означает максимум испытываемых неудобств, как для членов комиссий, так и для граждан из-за очередей. «Умельцы» получат дополнительный шанс для манипуляций: голосуют, как правило, за тех, кто на выборы не дошел.
4. Депутаты сняли запрет на участие в составе комиссий на спецучастках (больницы, тюрьмы, СИЗО и т.п.) работников данных учреждений. Хотя на выборах депутатов всех уровней такой запрет действовал. Очевидно, что больницы, тюрьмы – это «золотое дно» для фальсификаций, поэтому оставим простор для фантазии читателей по поводу причин появления данной нормы.
5. Еще одна «находка», не требующая практически никаких затрат, – право выставлять за дверь наблюдателей, в том числе международных, членов комиссий высшего уровня и представителей кандидатов, большинством голосов от состава комиссии, а в день голосования – большинством от числа присутствующих. Как водится, четкого перечня основания для выдворения нет. Для сравнения: на прошлых парламентских выборах недопуск наблюдателей принимался 2/3 голосов от состава комиссий.
6. Аналогичные замечания можно высказать и по поводу «упрощенной обструкции» в отношении председателей, заместителей и секретарей комиссий – 2/3 членов от присутствующих на заседании комиссии, а в день голосования – большинством от числа присутствующих.
Много говорить о важности руководства комиссий, пожалуй, нет надобности. Отметим лишь, что именно председатель и секретарь едут сдавать протокол в окружком, имея при себе, как правило, чистые бланки протоколов с подписями всех членов комиссии на случай необходимости исправления ошибок.
«Прелести» действия этой нормы уже ощутила команда Виктора Ющенко. В двух окружкомах – 13-м и 188-м – главу комиссии и секретаря по квоте Ющенко попросили «с вещами на выход» при сомнительных с правовой точки зрения обстоятельствах.
Напомним, старая норма предусматривала согласие 2/3 членов комиссии (а не простого большинства) для «удаления» ее руководства.
7. На этот раз действительными признаются протоколы подсчета голосов без нескольких подписей, а, при определенных условиях, вообще не подписанные. Несогласные могут обращаться в суд.
8. Непредсказуемость украинской Фемиды побудила депутатов в новом Законе максимально сузить возможности для обжалования решения и действий комиссий. То есть де-юре такая возможность есть, а де-факто – чистая профанация.
Проиллюстрируем это следующим примером: с пяти до двух дней сокращается срок рассмотрения в судах избирательных жалоб. Но, похоже, депутаты забыли, что существует масса механизмов, чтобы заблокировать рассмотрение дела на два дня. В этом случае, как отметил «Главреду» депутат из НУНС Юрий Ключковский, «результаты устанавливаются независимо от обжалования».
9. Худо-бедно можно было смириться с тем, что право на проверку реестра получили только те партии, которые имеют свои фракции в парламенте, и члены местных избиркомов. Но, как отметил в интервью «Главреду» замглавы Секретариата Президента Игорь Попов, «карантин сорвал кампанию по уточнению данных реестра, и сейчас она фактически не ведется». На этом люфте некоторые штабы могут сыграть. Так, не стоит удивляться росту населения, как на дрожжах, появлению людей-фантомов, за которых проголосуют члены избирательных комиссий, и оригинальным переводам фамилий (например, Сахаров – Цукерман).
10. На первый взгляд, количество выданных бюллетеней и извлечённых из урны должно сходиться. Оно может быть меньше (человек не донёс бюллетень), но не больше. Но только не у нас!
По новому закону результаты выборов на избирательном участке могут быть признаны недействительными, только если число бюллетеней в урне превышает число избирателей на 10%. Иными словами, факт вброса 9,99% бюллетеней – в пределах нормы, а свыше 10% – перебор. Это что, такой «правовой уровень терпимости к мошенничеству в размере до 9,99%», невзначай поинтересовались европейские юристы из Венецианской комиссии?
11. С одной стороны, депутаты установили непомерно высокую санкцию за уклонение членом комиссии от работы на выборах без уважительных причин – штраф до 302 тыс. или лишение свободы на срок до 2-х лет. С другой – суровость закона смягчили запретом правоохранительным органам проводить доследственные проверки на участках. В этом случае поймать «фальсификатора» за руку будет крайне сложно.
12. В административных судах прочитали закон – и прослезились. По словам замглавы Высшего административного суда Михаила Цуркана, из смысла его норм непонятно, что конкретно можно обжаловать в ВАСУ: результаты выборов или решения и действия ЦИК по установлениях этих результатов? Если только результаты – то «достаточно компьютерной программы, которая подсчитает, правильно ли подсчитаны голоса», отметил он. Неясно также, подлежат ли обжалованию решения Киевского апелляционного админсуда по искам кандидатов в президенты, добавил судья.
Испытание выборами
Конечно, в законодательной «бочке дегтя» нашлось место и «ложке меда»: на выборах не будет открепительных удостоверений (а значит, «каруселей») и голосований на дому. Чем выше будет явка, тем меньше останется простор для фальсификаций.
Предполагаемых сценариев в день голосования, как обычно, два. Оптимистичный – все обойдется, фальсифицировать будут не больше, чем обычно. И пессимистичный – продолжение этого материала можно будет писать прямо на участке, фиксируя весь творящийся там «беспредел».
Опрос «Главреда» среди депутатов позволил выявить сторонников как одного, так и второго варианта. Пессимистом оказался депутат из НУНС Юрий Ключковский: «Изменения к закону приняты с единственной целью – устранить все препятствия для масштабных фальсификаций, которые были в 2004 году. И мне интересно наблюдать за тем, как БЮТ, летом проголосовав за эти изменения, теперь пытается их пересмотреть, а Партия регионов мастерски блокирует этот процесс».
По его мнению, первый вице-спикер, «регионал» Александр Лавринович не даст принять на этой неделе поправки к закону в первом чтении. А после – уже времени не будет.
Оптимистично смотрит на вещи бютовец Сергей Пашинский. В лаконичном комментарии «Главреду» он перевел стрелки на Партию регионов, которая вместо принятия изменений к закону предлагает абстрактные декларации о честных выборах. «Если Партия регионов не устроит фальсификации в Донецкой области, то их не будет. У БЮТа достаточно сил, чтобы этому помешать», – заверил Пашинский. С помощью европейских наблюдателей, которых пригласила Тимошенко, можно будет «накрыть» всю страну, уверен Пашинский.
Одно плохо: опыт многих кампаний показывает, что иностранцы предпочитают отсиживаться на центральных участках в крупных городах, где фальсификациями и не пахнет. Но Пашинскому, конечно, виднее.
Член Партии регионов Валерий Бондык подчеркнул «Главреду», что на войне – как на войне, всегда кто-то говорит о фальсификациях. Напомним, в 2004 году он входил в состав ЦИК под руководством Сергея Кивалова и отвечал за Донецкий регион.
Обида на Майдан у Бондыка осталась до сих пор. По его словам, «судьбу выборов в 2004 году решил коррупционный Верховный Суд». Анатолий Ярема, под руководством которого ВС рассматривал дело «о втором туре», «подрабатывал коммерческим арбитражем, получал деньги как третейский судья». Но судьи, «одолеваемые корпоративным духом», отказались поддержать предложение Бондыка на заседании Высшего совета юстиции об увольнении Яремы. При этом депутат заявил, что готов нести ответственность за свои слова в суде.
Что касается перспектив изменения «дырявого, как решето» закона – то уже поздно. «Идет формирование комиссий, а плохому танцору (БЮТ. – Ред.) вечно что-то мешает», – констатировал «регионал».
В целом, принимая решение о том, как, когда и сколько сфальсифицировать, кандидатам стоит помнить старую истину: кто нечестно начинает, тот также плохо и заканчивает.
По поводу несовершенства закона о выборах президента все участники предвыборной гонки в последнее время подняли довольно много шума. Как обычно, круг возможных подозреваемых максимально размыт. Виктор Янукович уверен, что фальсификации возглавит Юлия Тимошенко. Леди Ю уверена в обратном. У Ющенко опасаются обоих. А министр внутренних дел Юрий Луценко написал «письма счастья» всем членам комиссий в библейском духе – «не брать грех на душу за деньги, которые платят организаторы фальсификаций». И мало кто уже вспоминает, что эти люди вместе писали летом поправки к закону, открывающие путь к фальсификациям.
Для исправления нынешнего положения было сделано несколько шагов: сначала депутаты попытались резким рывком подкорректировать закон, но после двух дней потуги от этой затеи отказались.
Ряд новелл были обжалованы в Конституционном суде и признаны судом неконституционными. К слову, если бы не эта инстанция, страна сползала бы в предвыборную пучину с «оригинальной» нормой о том, что избирательные споры, не рассмотренные в течение двух дней после выборов, остаются без рассмотрения. Можно себе только представить, какой шлейф нерассмотренных дел нес бы за собой новый президент. Также КСУ отменил дискриминационный запрет ЦИК рассматривать жалобы, а кандидатам – обжаловать в судах протоколы окружкомов и результаты выборов в целом.
Конечно, даже идеальные законы не защищают от фальсификаций со стороны нечестных членов комиссий, отметил в интервью «Главреду» глава КС Андрей Стрижак. А неидеальные – тем более, добавим мы. К какой из двух категорий отнести действующий закон о выборах президента – судите сами.
1. «Знаковая» проблема предстоящих выборов – включение в списки избирателей любого количества лиц в день выборов не по решению суда, а по решению членов комиссий. Как отметил в комментарии «Главреду» депутат от НУНС Николай Катеринчук, «если комиссию будет контролировать определенный кандидат, проверить, сколько голосов включено дополнительно, будет невозможно». А если таких «избирателей» будет не один, а, скажем, целый автобус?
Общими усилиями депутатов на этот счет в законе появилась «гениальная» норма: если человек дважды проголосовал на одном участке – он преступник, если дважды на разных участках – нет. А, как известно, на «нет» и суда нет.
2. Контроль над процессом выборов значительно усложнится, так как членам комиссий придется неотложно, в течение всего дня голосования, принимать решения по жалобам. На прошлых выборах это делали после 20:00. И снова прелюбопытная деталь: обжаловать можно «безобразия», совершенные не позднее, чем за час до окончания голосования. А в последние 60 минут – делай все, что пожелаешь!
3. Максимальное число избирателей, «приписанных» к одному участку, вырастет с 2500 до 3000 человек. Это означает максимум испытываемых неудобств, как для членов комиссий, так и для граждан из-за очередей. «Умельцы» получат дополнительный шанс для манипуляций: голосуют, как правило, за тех, кто на выборы не дошел.
4. Депутаты сняли запрет на участие в составе комиссий на спецучастках (больницы, тюрьмы, СИЗО и т.п.) работников данных учреждений. Хотя на выборах депутатов всех уровней такой запрет действовал. Очевидно, что больницы, тюрьмы – это «золотое дно» для фальсификаций, поэтому оставим простор для фантазии читателей по поводу причин появления данной нормы.
5. Еще одна «находка», не требующая практически никаких затрат, – право выставлять за дверь наблюдателей, в том числе международных, членов комиссий высшего уровня и представителей кандидатов, большинством голосов от состава комиссии, а в день голосования – большинством от числа присутствующих. Как водится, четкого перечня основания для выдворения нет. Для сравнения: на прошлых парламентских выборах недопуск наблюдателей принимался 2/3 голосов от состава комиссий.
6. Аналогичные замечания можно высказать и по поводу «упрощенной обструкции» в отношении председателей, заместителей и секретарей комиссий – 2/3 членов от присутствующих на заседании комиссии, а в день голосования – большинством от числа присутствующих.
Много говорить о важности руководства комиссий, пожалуй, нет надобности. Отметим лишь, что именно председатель и секретарь едут сдавать протокол в окружком, имея при себе, как правило, чистые бланки протоколов с подписями всех членов комиссии на случай необходимости исправления ошибок.
«Прелести» действия этой нормы уже ощутила команда Виктора Ющенко. В двух окружкомах – 13-м и 188-м – главу комиссии и секретаря по квоте Ющенко попросили «с вещами на выход» при сомнительных с правовой точки зрения обстоятельствах.
Напомним, старая норма предусматривала согласие 2/3 членов комиссии (а не простого большинства) для «удаления» ее руководства.
7. На этот раз действительными признаются протоколы подсчета голосов без нескольких подписей, а, при определенных условиях, вообще не подписанные. Несогласные могут обращаться в суд.
8. Непредсказуемость украинской Фемиды побудила депутатов в новом Законе максимально сузить возможности для обжалования решения и действий комиссий. То есть де-юре такая возможность есть, а де-факто – чистая профанация.
Проиллюстрируем это следующим примером: с пяти до двух дней сокращается срок рассмотрения в судах избирательных жалоб. Но, похоже, депутаты забыли, что существует масса механизмов, чтобы заблокировать рассмотрение дела на два дня. В этом случае, как отметил «Главреду» депутат из НУНС Юрий Ключковский, «результаты устанавливаются независимо от обжалования».
9. Худо-бедно можно было смириться с тем, что право на проверку реестра получили только те партии, которые имеют свои фракции в парламенте, и члены местных избиркомов. Но, как отметил в интервью «Главреду» замглавы Секретариата Президента Игорь Попов, «карантин сорвал кампанию по уточнению данных реестра, и сейчас она фактически не ведется». На этом люфте некоторые штабы могут сыграть. Так, не стоит удивляться росту населения, как на дрожжах, появлению людей-фантомов, за которых проголосуют члены избирательных комиссий, и оригинальным переводам фамилий (например, Сахаров – Цукерман).
10. На первый взгляд, количество выданных бюллетеней и извлечённых из урны должно сходиться. Оно может быть меньше (человек не донёс бюллетень), но не больше. Но только не у нас!
По новому закону результаты выборов на избирательном участке могут быть признаны недействительными, только если число бюллетеней в урне превышает число избирателей на 10%. Иными словами, факт вброса 9,99% бюллетеней – в пределах нормы, а свыше 10% – перебор. Это что, такой «правовой уровень терпимости к мошенничеству в размере до 9,99%», невзначай поинтересовались европейские юристы из Венецианской комиссии?
11. С одной стороны, депутаты установили непомерно высокую санкцию за уклонение членом комиссии от работы на выборах без уважительных причин – штраф до 302 тыс. или лишение свободы на срок до 2-х лет. С другой – суровость закона смягчили запретом правоохранительным органам проводить доследственные проверки на участках. В этом случае поймать «фальсификатора» за руку будет крайне сложно.
12. В административных судах прочитали закон – и прослезились. По словам замглавы Высшего административного суда Михаила Цуркана, из смысла его норм непонятно, что конкретно можно обжаловать в ВАСУ: результаты выборов или решения и действия ЦИК по установлениях этих результатов? Если только результаты – то «достаточно компьютерной программы, которая подсчитает, правильно ли подсчитаны голоса», отметил он. Неясно также, подлежат ли обжалованию решения Киевского апелляционного админсуда по искам кандидатов в президенты, добавил судья.
Испытание выборами
Конечно, в законодательной «бочке дегтя» нашлось место и «ложке меда»: на выборах не будет открепительных удостоверений (а значит, «каруселей») и голосований на дому. Чем выше будет явка, тем меньше останется простор для фальсификаций.
Предполагаемых сценариев в день голосования, как обычно, два. Оптимистичный – все обойдется, фальсифицировать будут не больше, чем обычно. И пессимистичный – продолжение этого материала можно будет писать прямо на участке, фиксируя весь творящийся там «беспредел».
Опрос «Главреда» среди депутатов позволил выявить сторонников как одного, так и второго варианта. Пессимистом оказался депутат из НУНС Юрий Ключковский: «Изменения к закону приняты с единственной целью – устранить все препятствия для масштабных фальсификаций, которые были в 2004 году. И мне интересно наблюдать за тем, как БЮТ, летом проголосовав за эти изменения, теперь пытается их пересмотреть, а Партия регионов мастерски блокирует этот процесс».
По его мнению, первый вице-спикер, «регионал» Александр Лавринович не даст принять на этой неделе поправки к закону в первом чтении. А после – уже времени не будет.
Оптимистично смотрит на вещи бютовец Сергей Пашинский. В лаконичном комментарии «Главреду» он перевел стрелки на Партию регионов, которая вместо принятия изменений к закону предлагает абстрактные декларации о честных выборах. «Если Партия регионов не устроит фальсификации в Донецкой области, то их не будет. У БЮТа достаточно сил, чтобы этому помешать», – заверил Пашинский. С помощью европейских наблюдателей, которых пригласила Тимошенко, можно будет «накрыть» всю страну, уверен Пашинский.
Одно плохо: опыт многих кампаний показывает, что иностранцы предпочитают отсиживаться на центральных участках в крупных городах, где фальсификациями и не пахнет. Но Пашинскому, конечно, виднее.
Член Партии регионов Валерий Бондык подчеркнул «Главреду», что на войне – как на войне, всегда кто-то говорит о фальсификациях. Напомним, в 2004 году он входил в состав ЦИК под руководством Сергея Кивалова и отвечал за Донецкий регион.
Обида на Майдан у Бондыка осталась до сих пор. По его словам, «судьбу выборов в 2004 году решил коррупционный Верховный Суд». Анатолий Ярема, под руководством которого ВС рассматривал дело «о втором туре», «подрабатывал коммерческим арбитражем, получал деньги как третейский судья». Но судьи, «одолеваемые корпоративным духом», отказались поддержать предложение Бондыка на заседании Высшего совета юстиции об увольнении Яремы. При этом депутат заявил, что готов нести ответственность за свои слова в суде.
Что касается перспектив изменения «дырявого, как решето» закона – то уже поздно. «Идет формирование комиссий, а плохому танцору (БЮТ. – Ред.) вечно что-то мешает», – констатировал «регионал».
В целом, принимая решение о том, как, когда и сколько сфальсифицировать, кандидатам стоит помнить старую истину: кто нечестно начинает, тот также плохо и заканчивает.