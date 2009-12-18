21 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция начальника Украинского Гидрометцентра Николая Кульбиды на тему: «Морозная зима и другие «сюрпризы» погоды в Украине».



Микола Кульбіда: За останні дні через територію України перемістилися три достатньо активні циклони, які зумовили погіршення погодних умов в різних областях. Найменше це стосується заходу України, де ситуація достатньо спокійна і стабільна, це менше стосується Криму, де снігопадів не було, оскільки випадав переважно дощ. Але південні, східні та центральні регіони України за цей період завалило таким снігом, якого ми досить давно не бачили, і вже від нього відвикли.

Ця ситуація була достатньо чітко спрогнозована нашими спеціалістами. Ще в понеділок, 14 грудня, ми випустили цілий спектр спеціальних попереджень про загрозу і ускладнення погодних умов в країні, пов’язаних з переміщенням першого циклону.

Таким чином, через територію України перемістилося три активних циклони, вся Україна вкрита снігом, за винятком Криму. Висота снігового покриву, за даними метеорологічних станцій, досягає найбільше в Одеській та Донецькій областях - майже 60 сантиметрів. Але це сніг, який відмічається на метеорологічній станції на відкритій ділянці. Зрозуміло, що під час переміщення циклонів мало місце посилення швидкості вітру до значень, які можна назвати майже ураганами в окремих регіонах. Це було на крайньому півдні Україні, в Криму, в Одеській області, а також на Донбасі, саме це спричинило те, що цей сніг нерівномірно розподілився і таким чином створив величезні проблеми для населення для руху транспорту, для енергетики, для багатьох галузей нашої економіки.

Коли це закінчиться? Власне, це вже закінчується, оскільки заключний циклон, який, за нашими прогнозами, пройде через територію України 21 грудня, уже сьогодні впливає виключно на погоду крайнього сходу України. На крайньому сході України снігопади змінилися дощем, підвищилася температура до значень «плюс» 5-7. Але сьогодні процес міняється навпаки, позитивні температури змінюються на «мінуси», і до вечора навіть в Луганській області температура повітря понизиться до значень 3-8 градусів морозу і дощ перейде у сніг. Це, звичайно, створить додаткові ускладнення для людей, для функціонування господарського комплексу цих регіонів.

Після цього на територію України надійде область високого тиску, тобто антициклон, в якому просто не може бути такого набору небезпечних явищ. Тобто в цей період ми чекаємо більш спокійний характер погоди, за винятком крайнього заходу, де атмосферні фронти, які будуть переміщуватись час від часу, будуть зумовлювати опади спочатку у вигляді мокрого снігу, а потім з переходом в дощ. Але ця кількість опадів не буде критичною для того, щоб призвести до якихось суттєвих ускладнень чи формування паводків. Хоча ми, звичайно, дуже уважно слідкуємо за цими речами, тому що танення снігу в супроводі дощу - це ситуація, яка має всіх насторожувати. Ми інформуємо про наступний розвиток атмосферних процесів, про наступне потепління всіх, кого можемо, через засоби масової інформації, через наші спеціальні повідомлення для міністерств, відомств, Секретаріату Президента, Кабінету Міністрів. Я хотів би бути впевнений в тому, що саме з вашою допомогою ми донесемо до людей правдиву інформацію про подальший розвиток атмосферних процесів.



«Главред»: Яка погода очікується у Новорічну ніч?



Микола Кульбіда: Новий рік, звичайно, для всіх нас здається в чомусь переломним моментом, коли ми сподіваємось, що з настанням Нового року у нас все зміниться на краще. Я хотів би побажати, щоб в усіх вас, і в усіх нас все змінилося на краще.

Погодна ситуація розвивається таким чином, що з 23 грудня розпочинається потепління. Потепління спочатку охопить західні області України і не буде стосуватися сходу. 24 грудня потепління пошириться на південні, центральні і навіть північні області України. На сході ще буде утримуватися невеликий мінусовий режим температури. Починаючи з 25 грудня вся територія України буде в позитивних значеннях температури, які досягатимуть 2-6, можливо, навіть 7 градусів тепла на півдні України. Цей процес буде включно по 27 грудня, тобто кілька днів у нас буде відлига.

Чи призведе це до якихось ускладнень? Думаю, що ні. Скоріше за все, це буде якраз пом’якшення гідрометеорологічних умов з точки зору їх впливу на діяльність людей, на функціонування галузей нашої економіки.

Починаючи з 28 грудня ми чекаємо невелику хвилю холоду, яка пройде спочатку через західний і північний регіони, а потім охопить всі інші регіони України, включаючи південь і схід країни. Ця хвиля холоду не буде дуже сильною, це будуть невеликі та помірні морози, які протягнуться буквально до початку нового року.

У нас є хороше сподівання на те, що все-таки Новий рік у більшості регіонів України буде відмічений снігом, який лежатиме на землі і який не падатиме з неба, при температурі повітря, яка буде десь в межах 0-5 градусів морозу.



«Главред»: Чи «працюють» сьогодні народні прикмети?



Микола Кульбіда: Є різного роду народні прикмети. Народні прикмети, пов’язані, наприклад, зі спостереженнями за процесами, які відбуваються в природі. Наприклад, якщо ластівки літають низько, це говорить про те, що наближається дощ. Ця прикмета має під собою фізичне підґрунтя, яке говорить про те, що вологість повітря підвищується, а це завжди передує настанню опадів.

Є народні прикмети, які говорять, що якщо на Савки була така погода, то на Миколи буде якась інша. Такого роду народні прикмети, я думаю, на сьогодні не працюють, і не можуть працювати, оскільки у нас відбулися настільки суттєві зміни кліматичного режиму в Україні, і не тільки в Україні, а і у всьому світі, що атмосферні процеси почали мінятися в два рази швидше, ніж це було колись. Раніше були періоди стабільної погоди, зараз цієї стабільності ми не бачимо. Ми бачимо різкі зміни, перепади, швидкі переходи від одних процесів до інших.

Таким чином, зрозуміло, що закономірності, які були помічені нашими прадідами, - оскільки у них не було надійних науково обґрунтованих прогнозів погоди, вони хотіли передбачати це своїми власними, абсолютно правильними методами передбачали, - сьогодні вони не можуть працювати. Зрозуміло, що народними прикметами наші спеціалісти не користуються, оскільки ми займаємося науково обґрунтованим передбаченням змін погодних умов.



Запитання із залу: Чи були конкретні прогнози про те, що сніг випаде в такій кількості? Чи була проінформована про це міська влада?

Читач сайту «Главред» Alexander (Donetsk): Вопрос один. Почему 15 см выпавшего снега вызывают транспортный паралич на половине территории страны? И кто за это должен ответить? Причем не на уровне стрелочника, а повыше. Тут как минимум ответственность должна быть на уровне министра МЧС и нескольких губернаторов. Так можно в очередной раз констатировать, что премьер-министр не справляется со своими обязанностями. Или ей опять что-то мешает.



Микола Кульбіда: Київську міську державну адміністрацію і всі служби міста ми забезпечуємо такою кількістю метеорологічної інформації, і особливо попереджень про загрози випадіння сильних опадів, про загрозу інших небезпечних явищ, сьогодні у нас настільки відлагоджена система роботи зі службами міста, що не може бути організації, яка не знала, не чула, не вжила заходів. Говорити про те, як вони справляються з цими речами - не моя сфера, це сфера тих міських служб, які займаються прибиранням міста, в першу чергу «Київавтодор», і деякі інші служби. Саме тому я не бачу проблем, пов’язаних з передбаченням, прогнозуванням, попередженням, інформуванням міських організацій для того, щоб вони своєчасно готувалися до цього явища, і вживали заходів.



«Главред»: Якою очікується погода в січні, лютому і на початку весни? Весна буде ранньою?

Читач сайту «Главред» Вася (Ukraine, Malaya): Який прогноз погоди для селян північно-західних областей на березень-квітень?



Микола Кульбіда: Я завжди говорив про те, що в прогнозуванні погоди не тільки в Україні, а і в усьому світі є певна межа - межа передбачуваності. Ця межа на сьогоднішній день, навіть з використанням суперкомп’ютерної техніки, яка здійснює трильйони розрахункових операцій за одну секунду, не можна передбачити розвиток погодних процесів на період більше, ніж 15 діб. Це об’єктивні фактори, які ми не можемо переступити. Виходячи з цього, можна говорити про конкретні прогнози - про кількість опадів, про температурних режим - тільки в межах цього періоду.

Якщо ми говоримо про майбутній розвиток десь на місяць, на два, на три вперед, ми маємо говорити про якість узагальнені характеристики. Наприклад, яким буде січень загалом? Хоча в середині січня будуть величезні коливання температури повітря, серйозні зміни інших елементів, але в цілому в середньому січень буде таким-то. Для цього є статистичні методи. Наприклад, скільки було холодних зим в Україні за останні 20 років? Аж три. Всі інші були переважно теплі або помірні. Це свідчить про те, що вірогідність холодної зими в цілому в Україні дуже мала. Тобто будуть великі тривалі періоди серйозного підвищення температури саме в холодний період. Це стосується і січня, і лютого, і березня як першого весняного місяця. Через це найбільша зміна кліматичного режиму стосується якраз холодного періоду року.

В місті Києві за останні 20 років середня температура січня підвищилася на 2,5 градуси, лютого – на 2,4 градуси, березня – 0,8 градуси. Таким чином, ми бачимо, що при таких темпах зростання температури пройде ще 20 років, і ми матимемо в Києві погоду, яка буде відповідати, наприклад, тій же Одеській області.

Але якщо казати про Одеську область, то, зрозуміло, що ніхто не виключає таких екстремальних проявів погодних процесів, які ми мали останнім часом, тому що саме кліматичні зміни підштовхують природу, атмосферу до таких екстремальних проявів. Причиною цих кліматичних змін, звичайно, в значній мірі є людська діяльність, антропогенна діяльність. На останній Міжнародній конференції, яка була проведена в Копенгагені, прийшли до висновку, що треба вжити всіх можливих заходів для того, щоб обмежити зростання глобальної температури найближчим часом не більше, ніж на 2 градуси. Чому не більше? Тому що це буде та крайня межа, за оцінками міжурядової групи експертів по зміні клімату, при якій ще можливо забезпечити контрольованість процесів, і не тільки в природі, а і в суспільстві. Після цієї межі, мабуть, будуть наступати уже більш катастрофічні наслідки, які на сьогоднішній день ніхто навіть не може передбачити. Саме тому з глобальним потеплінням клімату треба боротися дуже швидко, вживати тих заходів, які дадуть максимальний ефект. Я думаю, що міжнародна спільнота знайде на це сили і засоби.



Запитання із залу: Яких погодних «сюрпризів» слід очікувати?



Микола Кульбіда: Ми можемо очікувати погодні «сюрпризи» такі, які вже закінчилися і в січні, і в лютому. Саме тому я б хотів, щоб громадяни України через інформацію, яку ви до них донесете, мали розуміти, що кожна людина має бути підготовлена до подібних «сюрпризів». Ці «сюрпризи» можуть бути пов’язані з різким похолоданням, потеплінням, випадінням значних опадів, які можуть створювати проблеми. І саме їх передбачення повинно налаштувати людину на правильний вибір одягу, на правильну поведінку під час пересування, на автотранспорті, подумати над далекими відрядженнями, далекими поїздками і т.д. Тобто до цих «сюрпризів» повинен бути готовий кожен громадянин нашої держави.



Запитання із залу: Де на території України випала найбільша кількість снігу?



Микола Кульбіда: Найбільше снігу по відношенню до норми випало в Одеській області, де за п’ять діб випала двохмісячна норма опадів. Кількість опадів в Донецькій області була меншою, вона не досягала таких величин. На сьогоднішній день найбільша висота снігового покриву в Донецькій і Одеській областях. Для Одеси це було надзвичайно багато, такого в історії Одеси не було за 165 років проведення регулярних метеорологічних спостережень.

В столиці, порівняно з іншими регіонами, ситуація набагато спокійніша. В місті Києві випало 14 міліметрів опадів, що приблизно дорівнює 15 сантиметрам висоти снігового покриву. Але ми маємо розуміти, що це на рівній поверхні, яка не перемітається вітром. Звичайно, в певних місцях висота снігового покриву може бути більшою за рахунок вітрового режиму, за рахунок очищення. Це абсолютно рядове, нормальне явище для міста Києва, нічого надзвичайного в Києві поки що не трапилося.



«Главред»: Ви сказали про суперкомп’ютерну техніку. Чи використовує таку техніку сьогоднішній український метеоролог?



Микола Кульбіда: На жаль, на сьогоднішній день у нас немає, і найближчим часом не передбачається можливості бути обладнаними сучасною суперкомп’ютерною технікою для проведення обчислювальних процесів величезного масштабу і дуже великих обсягів інформації. Тому що ця комп’ютерна техніка надзвичайно дорога. Наприклад, я особисто бачив в Тулузі в метеослужбі Франції суперкомп’ютер, який коштує 20 мільйонів доларів. Але це було десь 8 років тому, зараз вони його поміняли на комп’ютер, який коштує 100 мільйонів доларів. Зрозуміло, що українська метрологічна служба, загальне фінансування якої складає приблизно 90 мільйонів гривень, не може собі дозволити подібних речей.

Які виходи з цієї ситуації? Виходи дуже прості, запропоновані Всесвітньою метеорологічною організацією, яка є координуючим органом для всіх національних метеорологічних служб. Вони полягають в тому, що великі багаті країни, які мають можливості для проведення таких обрахунків, безкоштовно діляться результатами обрахунків з іншими метеослужбами. Тобто на сьогоднішній день ми безкоштовно отримуємо результати обрахунків, які проведені американською національною метеослужбою, французькою, англійською, голландською, німецькою, швецькою. Ми маємо можливість порівнювати їхню якість, і вибирати той варіант, який для нас найбільш підходить. Після цього ми інтерпретуємо для території України ці розрахунки, які проведені далеко закордоном. На основі цієї інтерпретації наші синоптики складають ті прогнози погоди і попередження по розвиток подальших атмосферних процесів, які сьогодні і використовуються в Україні.



Запитання із залу: Ожеледицю слід очікувати?



Микола Кульбіда: Ожеледиця - це намерзання льоду на дорожньому покритті. Зрозуміло, що при будь-якому холоді ожеледиця має місце. Але слід розрізняти різні види ожеледиці. Наприклад, якщо після тривалого періоду холодної погоди, коли температура дорожнього полотна становить, наприклад, 15-20 градусів морозу і на цю поверхню випадає дощ, тоді виникає найбільш страшна ожеледиця. Місто Київ уже знайоме з таким досвідом. Це було два, п’ять років тому. Тобто найбільш страшна ожеледиця - це та, яка виникає, коли рідкі атмосферні опади випадають на холодну, промерзлу підстилаючу поверхню.

В найближчий період такого не буде. Оскільки сніг сприятиме тому, що цей дощ, якщо навіть і буде падати в період з 23 по 27 число, буде випадати переважно на сніговий покрив, на ділянки, які не можуть перетворитися в чисту ожеледицю, про яку ви говорите. Я думаю, ми перейдемо від похолодання до потепління більш-менш спокійно.