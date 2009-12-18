Скандал с Касьяновым: «рука Москвы» наследила в Киеве

17 декабря в Киеве случился скандал международного звучания.
Лидеру российской оппозиционной партии «Народно-демократический союз» Михаилу Касьянову чуть не сорвали презентацию книги под ярким названием «Без Путина».
Премьер-министр РФ при позднем Ельцине а раннем Путине, а ныне – оппозиционер, Касьянов привез в Украину произведение, написанное им совместно с известным российским (хотя сейчас – скорее, украинским) телеведущим Евгением Киселевым.
Сама книга является главным образом рассказом о том, что видел и делал г-н Касьянов во время своей работы в российском правительстве, и что он обо всем увиденном и сделанном тогда думает теперь. Любопытно, что презентация книги в Москве состоялась еще в начале октября, и прошла безо всяких осложнений. Хотя теоретически их можно было ожидать – достаточно вспомнить судьбу скандально знаменитого произведения «ФСБ взрывает Россию», в котором авторство взрывов в Москве, Волгодонске и Буйнакске десятилетней давности приписывается спецслужбам и Путину. Весь тираж «ФСБ взрывает Россию» эта самая ФСБ сначала конфисковала как вещдок в деле о якобы разглашении государственной тайны (одного или нескольких экземпляров для этого, конечно же, было бы недостаточно), а потом уничтожила – как ставший ненужным после завершения следствия.
Но в украинской столице уже не первый раз проходят презентации книг политических оппонентов российского руководства. Можно вспомнить того же лидера Союза Правых Сил Бориса Немцова или уже отошедшую от политики Ирину Хакамаду.
Вчерашнее событие тем более странно, так как с презентацией книги г-на Касьянова в Москве, повторимся, ничего такого не произошло, и ее презентацию в столичном «Покровка сьют отеле» посетили порядка двухсот гостей.
На презентации в Киеве народу ожидалось поменьше – порядка ста человек. Действо должно было состояться в отеле «Премьер-палас», где и остановился Михаил Касьянов. Аккурат перед презентацией он как раз давал в своем номере интервью, и это было интервью для «Главреда».
Когда разговор уже близился к завершению, в комнату постучали. Это был помощник Касьянова, когда-то – руководитель аппарата правительства РФ Константин Мерзликин.
- Михаил Михайлович, там свет погас, - объявил он.
- Ну, вот, - растерянно сказал Касьянов. – Что, как в Уфе?
Как оказалось, в зале, арендованном под презентацию, пропало освещение. Позже ряд украинских информагентств написали, что освещение пропало во всей гостинице, но это не так. Оно пропало только в этом зале, причем когда соратники г-на Касьянова предложили предоставить под презентацию другой зал или, на худой конец, лобби-бар, им было отказано безо всяких аргументов.
Журналисты «Главреда», ощутив, что дело идет к чему-то весьма интересному, поторопились завершить интервью. И не ошиблись, так как г-н Мерзликин, вернувшись после, насколько можно было понять, пререканий с персоналом отеля, сообщил:
- Михаил Михайлович, теперь там еще и «быки» пришли.
Через три минуты корреспонденты «Главреда» собственными глазами удостоверились, что в холле гостиницы находятся порядка полутора десятков молодых людей совершенно однозначной наружности. А еще через три минуты их – то есть корреспондентов – вежливо вывели на улицу. Буквально под руки. Но вежливо.
- Никто, кроме проживающих в отеле, сюда не зайдет, – заявил не представившийся сотрудник гостиничного персонала.
Двое молодых людей встали у входа. Рядом топтался швейцар в форменной шинели. Форма молодых людей, наоборот, состояла из курток, джинсов и вязаных шапочек.
- Извините, вы – сотрудник отеля? – обратился к одному из них корреспондент «Главреда».
Молодой человек подумал и еле заметно кивнул.
- А на какой должности?
На сей раз на лице собеседника не дрогнул ни один мускул. Он просто стоял и смотрел – причем даже не на спрашивающего, а на стоявшего поодаль фотокорреспондента. Судя по этому взгляду, нелюбовь к фотокорреспондентам этот молодой человек впитал с молоком матери.
Происходящее очень контрастировало с тем, как буквально получасом ранее в разговоре с корреспондентами «Главреда» Михаил Касьянов рассказывал, как Украина преуспевает в развитии демократии и что, дескать, Москва в этом должна брать пример с Киева.
Словом, все было ясно. Однако на этом все не закончилось, потому что под дверью «Премьер-паласа» начали собираться люди, пришедшие на презентацию книги господ Касьянова и Киселева. Среди этих людей в течение четверти часа оказались сам Евгений Киселев, известный политолог Вадим Карасев, сопредседатель общественного движения «Новая Украина», экс-вице-премьер Украины Владимир Семиноженко и уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. И всех их не пускали в отель угрюмые молодые люди, так что всем им приходилось мерзнуть на ветру и снегу.
В конце концов из здания вышел Михаил Касьянов. (К этому времени у стоявших под дверью возникли серьезные опасения, что молодые люди в вязаных шапочках не только не впускают в отель тех, кто там не проживает, но и не выпускают кое-кого из проживающих). Как выяснилось, зал под презентацию оперативно предоставили в одном из информационных агентств, что находится всего в полукилометре от «Премьер-паласа».
Помимо уже перечисленных известных лиц, на презентации были замечены еще несколько политологов и политтехнологов, а главное – едва ли не все узнаваемые сотрудники Секретариата Президента. В частности, компанию г-ну Соколовскому составили замглавы СП Марина Ставнийчук, замглавы СП Игорь Попов, пресс-секретарь Президента Ирина Ванникова, руководитель главной службы информполитики СП Лариса Мудрак и другие официальные лица.
- Не значит ли это, что Виктор Ющенко или его окружение каким-то образом содействовали организации вашей презентации? – спросил корреспондент «Главреда» господ Касьянова и Киселева, когда презентация книги «Без Путина» плавно перешла в пресс-конференцию.
- Ни одна украинская организация, государственная или негосударственная, нам ничем не содействовала, - отрубил Евгений Киселев.
- Мы все сделали своими российскими усилиями и на российские деньги, - добавил Михаил Касьянов.
- Обвиняете ли вы в инциденте вице-спикера госдумы России Александра Бабакова, который, согласно многочисленным публикациям в СМИ, контролирует отель «Премьер-палас»?
- Ну а как же без него, - отозвался г-н Касьянов.
- Но, - добавил г-н Киселев, - в целом это подчеркивает, что у Москвы очень длинные руки. И это – тревожный сигнал.
Версия о том, что презентацию книги попытались сорвать по указке российского собственника украинского отеля, возникла еще под дверью «Премьер-паласа», куда не пускали гостей презентации. Причем эта версия сразу же трансформировалась в аргумент политической агитации. Фразу «Вот видите, что будет после седьмого февраля, если победит Янукович или Тимошенко?» на разные лады корреспондентам «Главреда» повторяли и Вадим Карасев, и Богдан Соколовский, и директор Национального института стратегических исследований Юрий Рубан, тоже присутствовавший на мероприятии…
То есть если скандал был, в общем-то, на руку Михаилу Касьянову и Евгению Киселеву, то как минимум не в меньшей степени он был на руку сторонникам Виктора Ющенко. Длинная «рука Москвы», как всегда, оказалась не только длинной, но и крайне неуклюжей, чем в очередной раз подсобила тем, кого вроде как пыталась придушить.
Впрочем, версия о том, что инцидент умышленно организовали те же чиновники с Банковой, остается сомнительной. По крайней мере, в последнем случае они могли бы заодно организовать и телекамеры. Это было бы гораздо легче, чем договориться с собственниками «Премьер-паласа» (а ведь без такого сговора ничего не вышло бы). Тем не менее, съемочных групп от украинских телеканалов ни на месте событий, ни на презентации не было – отчего скандал, конечно, сильно проиграл в скандальности.
- Самая очевидная версия состоит в том, что все действительно организовано из Москвы, но, понятное дело, не Кремлем и не их Белым домом, - предположил в разговоре с «Главредом» один из посетивших презентацию украинских политологов. – Ну, смешно предполагать, что, скажем, Путин звонил Бабакову и требовал сорвать выступление Касьянова. Хотя бы потому, что у Путина вряд ли не догадались бы, что срыва не выйдет, а выйдет только скандал. Другое дело – сам собственник отеля. Он, конечно, тоже мог понимать, к чему это приведет, но более важным был другой аргумент: чтобы никто не мог сказать о нем – мол, да он оппозиционерам площадки для выступлений дает, какой из него благонадежный?! Это, конечно, мелочь – но мелочь неприятная. Вот он и перестраховался…
С другой стороны, и сам Михаил Михайлович, зная политическую ангажированность вероятных собственников «Премьер-паласа», не мог не предугадать, что презентацию его книги может постичь именно такая судьба. А ведь так легко было бы арендовать какое-либо информагентство на пару часов.
Как бы там ни было, любой поклонник конспирологических теорий найдет в этой ситуации «единственно верное» объяснение по своему личному вкусу. Мы лишь описали произошедшее.
Интервью же с Михаилом Касьяновым «Главред» опубликует ближе к новогодним праздникам.
Премьер-министр РФ при позднем Ельцине а раннем Путине, а ныне – оппозиционер, Касьянов привез в Украину произведение, написанное им совместно с известным российским (хотя сейчас – скорее, украинским) телеведущим Евгением Киселевым.
Сама книга является главным образом рассказом о том, что видел и делал г-н Касьянов во время своей работы в российском правительстве, и что он обо всем увиденном и сделанном тогда думает теперь. Любопытно, что презентация книги в Москве состоялась еще в начале октября, и прошла безо всяких осложнений. Хотя теоретически их можно было ожидать – достаточно вспомнить судьбу скандально знаменитого произведения «ФСБ взрывает Россию», в котором авторство взрывов в Москве, Волгодонске и Буйнакске десятилетней давности приписывается спецслужбам и Путину. Весь тираж «ФСБ взрывает Россию» эта самая ФСБ сначала конфисковала как вещдок в деле о якобы разглашении государственной тайны (одного или нескольких экземпляров для этого, конечно же, было бы недостаточно), а потом уничтожила – как ставший ненужным после завершения следствия.
Но в украинской столице уже не первый раз проходят презентации книг политических оппонентов российского руководства. Можно вспомнить того же лидера Союза Правых Сил Бориса Немцова или уже отошедшую от политики Ирину Хакамаду.
Вчерашнее событие тем более странно, так как с презентацией книги г-на Касьянова в Москве, повторимся, ничего такого не произошло, и ее презентацию в столичном «Покровка сьют отеле» посетили порядка двухсот гостей.
На презентации в Киеве народу ожидалось поменьше – порядка ста человек. Действо должно было состояться в отеле «Премьер-палас», где и остановился Михаил Касьянов. Аккурат перед презентацией он как раз давал в своем номере интервью, и это было интервью для «Главреда».
Когда разговор уже близился к завершению, в комнату постучали. Это был помощник Касьянова, когда-то – руководитель аппарата правительства РФ Константин Мерзликин.
- Михаил Михайлович, там свет погас, - объявил он.
- Ну, вот, - растерянно сказал Касьянов. – Что, как в Уфе?
Как оказалось, в зале, арендованном под презентацию, пропало освещение. Позже ряд украинских информагентств написали, что освещение пропало во всей гостинице, но это не так. Оно пропало только в этом зале, причем когда соратники г-на Касьянова предложили предоставить под презентацию другой зал или, на худой конец, лобби-бар, им было отказано безо всяких аргументов.
Журналисты «Главреда», ощутив, что дело идет к чему-то весьма интересному, поторопились завершить интервью. И не ошиблись, так как г-н Мерзликин, вернувшись после, насколько можно было понять, пререканий с персоналом отеля, сообщил:
- Михаил Михайлович, теперь там еще и «быки» пришли.
Через три минуты корреспонденты «Главреда» собственными глазами удостоверились, что в холле гостиницы находятся порядка полутора десятков молодых людей совершенно однозначной наружности. А еще через три минуты их – то есть корреспондентов – вежливо вывели на улицу. Буквально под руки. Но вежливо.
- Никто, кроме проживающих в отеле, сюда не зайдет, – заявил не представившийся сотрудник гостиничного персонала.
Двое молодых людей встали у входа. Рядом топтался швейцар в форменной шинели. Форма молодых людей, наоборот, состояла из курток, джинсов и вязаных шапочек.
- Извините, вы – сотрудник отеля? – обратился к одному из них корреспондент «Главреда».
Молодой человек подумал и еле заметно кивнул.
- А на какой должности?
На сей раз на лице собеседника не дрогнул ни один мускул. Он просто стоял и смотрел – причем даже не на спрашивающего, а на стоявшего поодаль фотокорреспондента. Судя по этому взгляду, нелюбовь к фотокорреспондентам этот молодой человек впитал с молоком матери.
Происходящее очень контрастировало с тем, как буквально получасом ранее в разговоре с корреспондентами «Главреда» Михаил Касьянов рассказывал, как Украина преуспевает в развитии демократии и что, дескать, Москва в этом должна брать пример с Киева.
Словом, все было ясно. Однако на этом все не закончилось, потому что под дверью «Премьер-паласа» начали собираться люди, пришедшие на презентацию книги господ Касьянова и Киселева. Среди этих людей в течение четверти часа оказались сам Евгений Киселев, известный политолог Вадим Карасев, сопредседатель общественного движения «Новая Украина», экс-вице-премьер Украины Владимир Семиноженко и уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. И всех их не пускали в отель угрюмые молодые люди, так что всем им приходилось мерзнуть на ветру и снегу.
В конце концов из здания вышел Михаил Касьянов. (К этому времени у стоявших под дверью возникли серьезные опасения, что молодые люди в вязаных шапочках не только не впускают в отель тех, кто там не проживает, но и не выпускают кое-кого из проживающих). Как выяснилось, зал под презентацию оперативно предоставили в одном из информационных агентств, что находится всего в полукилометре от «Премьер-паласа».
Помимо уже перечисленных известных лиц, на презентации были замечены еще несколько политологов и политтехнологов, а главное – едва ли не все узнаваемые сотрудники Секретариата Президента. В частности, компанию г-ну Соколовскому составили замглавы СП Марина Ставнийчук, замглавы СП Игорь Попов, пресс-секретарь Президента Ирина Ванникова, руководитель главной службы информполитики СП Лариса Мудрак и другие официальные лица.
- Не значит ли это, что Виктор Ющенко или его окружение каким-то образом содействовали организации вашей презентации? – спросил корреспондент «Главреда» господ Касьянова и Киселева, когда презентация книги «Без Путина» плавно перешла в пресс-конференцию.
- Ни одна украинская организация, государственная или негосударственная, нам ничем не содействовала, - отрубил Евгений Киселев.
- Мы все сделали своими российскими усилиями и на российские деньги, - добавил Михаил Касьянов.
- Обвиняете ли вы в инциденте вице-спикера госдумы России Александра Бабакова, который, согласно многочисленным публикациям в СМИ, контролирует отель «Премьер-палас»?
- Ну а как же без него, - отозвался г-н Касьянов.
- Но, - добавил г-н Киселев, - в целом это подчеркивает, что у Москвы очень длинные руки. И это – тревожный сигнал.
Версия о том, что презентацию книги попытались сорвать по указке российского собственника украинского отеля, возникла еще под дверью «Премьер-паласа», куда не пускали гостей презентации. Причем эта версия сразу же трансформировалась в аргумент политической агитации. Фразу «Вот видите, что будет после седьмого февраля, если победит Янукович или Тимошенко?» на разные лады корреспондентам «Главреда» повторяли и Вадим Карасев, и Богдан Соколовский, и директор Национального института стратегических исследований Юрий Рубан, тоже присутствовавший на мероприятии…
То есть если скандал был, в общем-то, на руку Михаилу Касьянову и Евгению Киселеву, то как минимум не в меньшей степени он был на руку сторонникам Виктора Ющенко. Длинная «рука Москвы», как всегда, оказалась не только длинной, но и крайне неуклюжей, чем в очередной раз подсобила тем, кого вроде как пыталась придушить.
Впрочем, версия о том, что инцидент умышленно организовали те же чиновники с Банковой, остается сомнительной. По крайней мере, в последнем случае они могли бы заодно организовать и телекамеры. Это было бы гораздо легче, чем договориться с собственниками «Премьер-паласа» (а ведь без такого сговора ничего не вышло бы). Тем не менее, съемочных групп от украинских телеканалов ни на месте событий, ни на презентации не было – отчего скандал, конечно, сильно проиграл в скандальности.
- Самая очевидная версия состоит в том, что все действительно организовано из Москвы, но, понятное дело, не Кремлем и не их Белым домом, - предположил в разговоре с «Главредом» один из посетивших презентацию украинских политологов. – Ну, смешно предполагать, что, скажем, Путин звонил Бабакову и требовал сорвать выступление Касьянова. Хотя бы потому, что у Путина вряд ли не догадались бы, что срыва не выйдет, а выйдет только скандал. Другое дело – сам собственник отеля. Он, конечно, тоже мог понимать, к чему это приведет, но более важным был другой аргумент: чтобы никто не мог сказать о нем – мол, да он оппозиционерам площадки для выступлений дает, какой из него благонадежный?! Это, конечно, мелочь – но мелочь неприятная. Вот он и перестраховался…
С другой стороны, и сам Михаил Михайлович, зная политическую ангажированность вероятных собственников «Премьер-паласа», не мог не предугадать, что презентацию его книги может постичь именно такая судьба. А ведь так легко было бы арендовать какое-либо информагентство на пару часов.
Как бы там ни было, любой поклонник конспирологических теорий найдет в этой ситуации «единственно верное» объяснение по своему личному вкусу. Мы лишь описали произошедшее.
Интервью же с Михаилом Касьяновым «Главред» опубликует ближе к новогодним праздникам.