Скандал с Касьяновым: «рука Москвы» наследила в Киеве

Премьер-министр РФ при позднем Ельцине а раннем Путине, а ныне – оппозиционер, Касьянов привез в Украину произведение, написанное им совместно с известным российским (хотя сейчас – скорее, украинским) телеведущим Евгением Киселевым.Сама книга является главным образом рассказом о том, что видел и делал г-н Касьянов во время своей работы в российском правительстве, и что он обо всем увиденном и сделанном тогда думает теперь. Любопытно, что презентация книги в Москве состоялась еще в начале октября, и прошла безо всяких осложнений. Хотя теоретически их можно было ожидать – достаточно вспомнить судьбу скандально знаменитого произведения «ФСБ взрывает Россию», в котором авторство взрывов в Москве, Волгодонске и Буйнакске десятилетней давности приписывается спецслужбам и Путину. Весь тираж «ФСБ взрывает Россию» эта самая ФСБ сначала конфисковала как вещдок в деле о якобы разглашении государственной тайны (одного или нескольких экземпляров для этого, конечно же, было бы недостаточно), а потом уничтожила – как ставший ненужным после завершения следствия.Но в украинской столице уже не первый раз проходят презентации книг политических оппонентов российского руководства. Можно вспомнить того же лидера Союза Правых Сил Бориса Немцова или уже отошедшую от политики Ирину Хакамаду.Вчерашнее событие тем более странно, так как с презентацией книги г-на Касьянова в Москве, повторимся, ничего такого не произошло, и ее презентацию в столичном «Покровка сьют отеле» посетили порядка двухсот гостей.На презентации в Киеве народу ожидалось поменьше – порядка ста человек. Действо должно было состояться в отеле «Премьер-палас», где и остановился Михаил Касьянов. Аккурат перед презентацией он как раз давал в своем номере интервью, и это было интервью для «Главреда».Когда разговор уже близился к завершению, в комнату постучали. Это был помощник Касьянова, когда-то – руководитель аппарата правительства РФобъявил он.растерянно сказал Касьянов.Как оказалось, в зале, арендованном под презентацию, пропало освещение. Позже ряд украинских информагентств написали, что освещение пропало во всей гостинице, но это не так. Оно пропало только в этом зале, причем когда соратники г-на Касьянова предложили предоставить под презентацию другой зал или, на худой конец, лобби-бар, им было отказано безо всяких аргументов.Журналисты «Главреда», ощутив, что дело идет к чему-то весьма интересному, поторопились завершить интервью. И не ошиблись, так как г-н Мерзликин, вернувшись после, насколько можно было понять, пререканий с персоналом отеля, сообщил:Через три минуты корреспонденты «Главреда» собственными глазами удостоверились, что в холле гостиницы находятся порядка полутора десятков молодых людей совершенно однозначной наружности. А еще через три минуты их – то есть корреспондентов – вежливо вывели на улицу. Буквально под руки. Но вежливо.– заявил не представившийся сотрудник гостиничного персонала.Двое молодых людей встали у входа. Рядом топтался швейцар в форменной шинели. Форма молодых людей, наоборот, состояла из курток, джинсов и вязаных шапочек.обратился к одному из них корреспондент «Главреда».Молодой человек подумал и еле заметно кивнул.На сей раз на лице собеседника не дрогнул ни один мускул. Он просто стоял и смотрел – причем даже не на спрашивающего, а на стоявшего поодаль фотокорреспондента. Судя по этому взгляду, нелюбовь к фотокорреспондентам этот молодой человек впитал с молоком матери.Происходящее очень контрастировало с тем, как буквально получасом ранее в разговоре с корреспондентами «Главреда» Михаил Касьянов рассказывал, как Украина преуспевает в развитии демократии и что, дескать, Москва в этом должна брать пример с Киева.Словом, все было ясно. Однако на этом все не закончилось, потому что под дверью «Премьер-паласа» начали собираться люди, пришедшие на презентацию книги господ Касьянова и Киселева. Среди этих людей в течение четверти часа оказались сам, известный политолог, сопредседатель общественного движения «Новая Украина», экс-вице-премьер Украиныи уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности. И всех их не пускали в отель угрюмые молодые люди, так что всем им приходилось мерзнуть на ветру и снегу.В конце концов из здания вышел Михаил Касьянов. (К этому времени у стоявших под дверью возникли серьезные опасения, что молодые люди в вязаных шапочках не только не впускают в отель тех, кто там не проживает, но и не выпускают кое-кого из проживающих). Как выяснилось, зал под презентацию оперативно предоставили в одном из информационных агентств, что находится всего в полукилометре от «Премьер-паласа».Помимо уже перечисленных известных лиц, на презентации были замечены еще несколько политологов и политтехнологов, а главное – едва ли не все узнаваемые сотрудники Секретариата Президента. В частности, компанию г-ну Соколовскому составили замглавы СП, замглавы СП, пресс-секретарь Президента, руководитель главной службы информполитики СПи другие официальные лица.– спросил корреспондент «Главреда» господ Касьянова и Киселева, когда презентация книги «Без Путина» плавно перешла в пресс-конференцию., - отрубил Евгений Киселев., - добавил Михаил Касьянов.отозвался г-н Касьянов.- добавил г-н Киселев,Версия о том, что презентацию книги попытались сорвать по указке российского собственника украинского отеля, возникла еще под дверью «Премьер-паласа», куда не пускали гостей презентации. Причем эта версия сразу же трансформировалась в аргумент политической агитации. Фразу «Вот видите, что будет после седьмого февраля, если победит Янукович или Тимошенко?» на разные лады корреспондентам «Главреда» повторяли и Вадим Карасев, и Богдан Соколовский, и директор Национального института стратегических исследований, тоже присутствовавший на мероприятии…То есть если скандал был, в общем-то, на руку Михаилу Касьянову и Евгению Киселеву, то как минимум не в меньшей степени он был на руку сторонникам Виктора Ющенко. Длинная «рука Москвы», как всегда, оказалась не только длинной, но и крайне неуклюжей, чем в очередной раз подсобила тем, кого вроде как пыталась придушить.Впрочем, версия о том, что инцидент умышленно организовали те же чиновники с Банковой, остается сомнительной. По крайней мере, в последнем случае они могли бы заодно организовать и телекамеры. Это было бы гораздо легче, чем договориться с собственниками «Премьер-паласа» (а ведь без такого сговора ничего не вышло бы). Тем не менее, съемочных групп от украинских телеканалов ни на месте событий, ни на презентации не было – отчего скандал, конечно, сильно проиграл в скандальности.- предположил в разговоре с «Главредом» один из посетивших презентацию украинских политологов. –С другой стороны, и сам Михаил Михайлович, зная политическую ангажированность вероятных собственников «Премьер-паласа», не мог не предугадать, что презентацию его книги может постичь именно такая судьба. А ведь так легко было бы арендовать какое-либо информагентство на пару часов.Как бы там ни было, любой поклонник конспирологических теорий найдет в этой ситуации «единственно верное» объяснение по своему личному вкусу. Мы лишь описали произошедшее.Интервью же с Михаилом Касьяновым «Главред» опубликует ближе к новогодним праздникам.