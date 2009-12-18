Дискредитация социологии как основа для фальсификации выборов

В результате доверие к социологии подорвано как в целом, так и к отдельным центрам и компаниям. Такое положение вещей сложилось не случайно: был организован целенаправленный процесс, впервые массированно апробированный на последних выборах киевского мэра (к сожалению, тогда никто не обратил на это особого внимания). Тогда на протяжении всей кампании СМИ транслировали очень большое количество разнородной информации о рейтингах кандидатов. При этом часто параллельно подавались данные разных компаний, отличающиеся в значениях рейтингов по кандидатам в несколько раз. Что запутывало избирателя и не давало возможности критически отнестись к большинству публикуемых данных. В итоге – доверие снизилось к любым публикуемым результатам. В отличие от предыдущих избирательных кампаний, сейчас достаточно сложно отделить серьезные и неангажированные компании от проводящих заказные исследования. Зачастую это могут сделать лишь специалисты. Особенностью последних избирательных кампаний стало участие маркетинговых фирм в электоральных исследованиях. Это вносит дополнительный хаос в и так достаточно пеструю картину исследований. В результате возникает вопрос: кому и насколько верить? Здесь очевидно, что честные политики поставлены в неравные условия с теми, кто заказывает результат. Анализ прессы показывает, что наибольшее распространение получают как раз «заказухи» и… реальные данные исследований, но только проведенных весьма специфическими образом. Например, впервые с 2004 года электоральные исследования в Украине начали проводить российские компании. На рынок опросов относительно рейтингов кандидатов в президенты вышел российский ВЦИОМ. И сразу же дал весьма любопытный, если не сказать скандальный результат: по данным опроса в 40 городах с населением более 100 тыс. жителей, на второе место в президентской гонке вышел Сергей Тигипко (11%), якобы обогнав премьер-министра Юлию Тимошенко (10%). При этом далеко не все обратят внимание на то, что выборка была небольшой – всего 1200 респондентов, погрешность весьма высокой – 4%, а сам опрос не может претендовать на статус всеукраинского. В итоге многие граждане Украины, доверяя источнику информации и репутации фирмы, проводившей исследование, были введены в заблуждение относительно реального положения дел. Сравнительный анализ результатов опросов, проведенных приблизительно в одно и то же время, показывает, что разница между минимальными и максимальными значениями рейтингов одного кандидата составляет не менее 50%, а максимальный разброс достигает 500% (см. Таблицу). Такого сильного несовпадения не было в исследованиях на предыдущих выборах 2004-2007 гг. Пояснить такой разброс в данных лишь отличиями в методологии исследования нельзя. Либо это систематическая ошибка исследований, либо уровень неопределенности среди избирателей очень высок и точно спрогнозировать их поведение нельзя, либо используются манипулятивные технологии. Наибольший разброс данных по рейтингам наблюдается у трех кандидатов в президенты: Владимира Литвина, Сергея Тигипко и Виктора Ющенко. Своеобразным рекордсменом тут выступает Литвин, разница между минимальным и максимальным рейтингом которого достигает 5 раз. У Ющенко немного меньше – 3,96 раза, у Тигипко– 3,79 раза (см. Диаграмму). Косвенно это может говорить о том, что эти кандидаты и являются основными заказчиками ложных электоральных исследований. При этом использование технологии с манипуляцией рейтингами на самом деле играет против игроков второго эшелона, а не на них. В ситуации, когда электоральные ядра кандидатов нестабильны, противоречивые данные рейтингов добавляют неуверенности их потенциальным избирателям. Такая ситуация провоцирует процесс «перетекания голосов» в пользу нынешних лидеров президентской гонки. Диаграмма. Разброс результатов исследований рейтингов кандидатов в президенты Украины, опубликованных с 18 ноября по 16 декабря (приведенные числа показывают разницу в разах между минимальным и максимальным значением рейтинга) Таблица. Рейтинги кандидатов на пост президента, опубликованные с 18 ноября по 16 декабря

Нью Имидж Маркетинг групп ИСПП Нью Имидж Маркетинг Групп TNS Социополис ФОМ-Украина Research & Branding Group Нью Имидж Маркетинг групп ФОМ-Украина НИСИ ВЦИОМ IFES Центр общественно-информационных технологий «Социальная перспектива» Research & Branding Group Дата обнародования 18.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 26.11.2009 26.11.2009 29.11.2009 01.12.2009 07.12.2009 09.12.2009 14.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 16.12.2009 Виктор Янукович 22,4 31,5 23,1 31,4 34,2 33 32,4 22,9 29,8 32,7 34 31,2 31,5 33,3 Юлия Тимошенко 14,1 21,8 14,6 20,7 15,2 13,1 16,3 14,1 14,8 18,8 10 19,1 20,3 16,6 Арсений Яценюк 5,6 9 5 6,2 9,6 4,5 6,1 6,9 4,8 3,5 6 4,7 5,9 6,7 Владимир Литвин 5,4 3,6 6 3,3 1,2 2,8 4,5 4,5 2,5 6 2 2,8 5,3 4,1 Сергей Тигипко 3,5 4 2,9 11 7,4 4,4 3,1 5,7 8 11 4,8 6,3 7,4 Виктор Ющенко 2,9 3,4 2,8 4 2,4 2,7 3,5 3,1 4,3 9,5 3 3,5 3,2 3,8 Петр Симоненко 3,2 4,8 3,4 4,1 4,8 3,2 3,8 3 2,9 5,9 3 3,8 4,2 3,4 Олег Тягныбок 1 1,1 2,1 1,2 1,9 3,9 2 1,8 Анатолий Гриценко 1,2 1,4 2,3 1,2 2,1 1 0,7 Не поддерживают ни одного из кандидатов 8,4 7,9 15,1 7,5 7,5 7 7,9 6,1 9