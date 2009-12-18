Тимошенко добралась до милиции

На празднование Дня милиции, проходившее в Национальном дворце «Украина», Президент Виктор Ющенко вполне ожидаемо не пришел. Это и неудивительно: на недавнем скандальном совещании силовиков по вопросам противодействия коррупции 9 декабря он прямо обвинил милицию в том, что она «мордует нацию». Вместо него поздравление зачитал замглавы Секретариата Президента Петр Шатковский. Пока он рассказывал о «самозабвенном труде каждого милиционера», сам гарант взирал на присутствующих в зале милиционеров, ветеранов и членов их семей с двух огромных экранов рядом со сценой. О 10-дневной давности идее Президента «закрыть милицию на амбарный замок» Шатковский благоразумно не упомянул. «А сам Ющенко чего не пришел?» - поинтересовалась одна из сидящих в зале женщин у сидящего рядом подполковника. «Боится, наверное…» - ответил тот. Почти открыто предостерегал Президента от появления на торжествах в «Украине» и сам глава МВД Юрий Луценко – по его словам, реакция милиционеров в таком случае может быть непредсказуемой, и Юрий Витальевич может гарантировать Президенту лишь одно: «яйца в него не полетят». Вполне ожидаемо, без политики в поздравительных выступлениях самого Луценко и «звезды вечера» Юлии Тимошенко не обошлось, хотя фамилии «Ющенко» в них так и не прозвучало. Луценко заявил, что «отпускать шпильки в адрес милиции может лишь тот, кто не понимает всей сложности ее работы». Досталось и «политиканам из оппозиции, стращавших народ пятисотпроцентным увеличением преступности во время кризиса». С этим, по словам Луценко, милиция «героически справилась». Предвыборной риторики в выступлении Тимошенко было еще больше. «Вы знаете цену той критике, которая адресована милиции, особенно на высшем государственном уровне. Я думаю, у вас есть о чем спросить тех людей, которые это делают. К сожалению, пока это невозможно», - сказала премьер-министр. Что значит «пока», Тимошенко милиционерам не преминула разъяснить: «сейчас я премьер-министр, а дальше там, может, что и получше будет…» - подхихикивая, сообщила она. В нескончаемом потоке обещаний, которые Тимошенко изливала на головы присутствующих, ничего не было сказано о предоставлении мест в списках БЮТ на местные выборы (коронный посул Тимошенко различным «целевым аудиториям»), зато было обещано существенно увеличить полномочия милиции в процессе досудебного следствия – Тимошенко пообещала добиться того, что структура, которая вела следствие, и будет представлять дело в суде. Прокуратуру, которая за это ответственна сейчас, премьер-министр назвала «санпропускником в суд». Желание Тимошенко ограничить полномочия неподконтрольной ей Генпрокуратуры вполне понятно, но зачем делать это за месяц до выборов, после которых Тимошенко рассчитывает «на что-то получше премьера» - непонятно. Завершила свое выступление Тимошенко заявлением, что для милиции она – «полный партнер». Было объявлено о переходе к следующей части торжественных мероприятий – вручению правительственных наград работникам милиции. Но Юлия Владимировна, вероятно, учуяв, что не выжала из ситуации максимум, вернулась к микрофону, заявив, что «не привыкла к таким жестким регламентным позициям». «Я хочу сказать, что эти награды – свидетельство того, что мы вас очень ценим и любим», - со сладкой улыбкой сказала Тимошенко. Юрий Луценко, пользуясь случаем, решил лишний раз заверить ее в своей верности – он подошел к микрофону и заявил: «Юлия Владимировна… Если она работает, то мы поможем!» После этого высокие гости покинули зал, и на сцене появились представители студии «Квартал-95», привычно развлекавшие публику шутками на политическую тематику. «Культурную» часть мероприятия обеспечил «поющий колхоз Тимошенко» - артисты, странствующие по стране в рамках тура «С Украиной в сердце». {18} {19}