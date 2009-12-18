Марина Ставнийчук: ЦИК продолжает принимать предвзятые решения

Я только что вернулась с заседания Венецианской комиссии, на котором четко прозвучал тезис о том, что Украина не соблюла рекомендации Венецианской комиссии и Бюро демократических инициатив ОБСЕ (БДИПЛ). Очевидно, что по этому поводу звучала некая обеспокоенность. И специалистам внутри страны, и внешним экспертам, которые инспектировали избирательное законодательство, совершенно ясно, что недостатки украинского законодательства о выборах Президента Украины довольно серьезные. Более того, у международных экспертов, наблюдающих за ходом избирательного процесса в Украине, вызывает определенное непонимание тот факт, что ВР не учитывает не только общие рекомендации уважаемых европейских структур, но и решения Конституционного суда Украины. Это, в конце концов, беспрецедентно. Напомню, что в последнее время в ходе почти каждых выборов у нас в стране принимались решения Конституционного суда о неконституционности тех или иных положений закона. Ни разу раньше не было ситуаций, чтобы законодатель не прислушивался к правовой позиции Конституционного суда Украины.Для меня абсолютно очевидно, что качественное избирательное законодательство - это первооснова для того, чтобы избирательный процесс проходил честно и открыто. На сегодняшний день можем четкого констатировать : эта составляющая для Украины утрачена. В парламенте сделано все, чтобы комплексно и системно закон о выборах Президента Украины и Кодексе административного судопроизводства не был упорядочен.Кто этому способствовал? Очевидно. Зачем? Жизнь покажет. Скажу только, что если бы не было выборов и Владимир Михайлович Литвин не брал бы отпуск в связи с этим, а значит председательствовал бы на заседании парламента, то шансов для принятия законопроекта, наработанного на основе предложений Президента Украины о совершенствовании законодательства о выборах, который был внесен в Верховную Раду Украины 4 ноября Президентом Украины, было бы значительно больше.Но на заседаниях ВР на протяжении этой сессии председательствует другой. Кажется, что его позиция отличается от правовой позиции Конституционного суда, рекомендаций Венецианской комиссии, позиций Президента Украины. Поэтому было сделано все, чтобы не внести необходимые изменения в соответствующее избирательное законодательство.Думаю, это не столько позиция Александра Владимировича, сколько позиция политической силы. Очень жаль, что Украине снова навязывается вариант второго тура президентских выборов 2004 года. У меня есть серьезные аргументы, чтобы утверждать это.Напомню, проект Президента был поддержан в первом чтении голосами НУНС, Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина. Здоровые силы в этих политических фракциях сумели подняться над политическими амбициями и консолидироваться. Но, как известно, внутри крупнейших политических сил в парламенте тоже происходят юридические состязания. И, в конечном итоге, победили силы, которым не нужны законодательные процедуры, дающие возможность прозрачно и честно проводить избирательный процесс. Им нужна размытая и несовершенная процедура, прежде всего голосование и установление результатов выборов. По крайней мере, здравого смысла в том, чтобы на уровне закона отказаться от использования одноразовых пломб, которые изготавливаются централизовано Центральной избирательной комиссией с соответствующими реквизитами, точно нет. Урны для голосования предлагается снова заклеивать бумажной лентой. Само собой разумеется, что это делается затем, что бумажную ленту с пластиковой урны в случае необходимости очень легко отклеить, а потом приклеить снова. Кажется пустяк, а в вопросе фальсификации - серьезный аргумент.Но даже учитывая подобные обстоятельства, при условии добросовестной попытки обеспечения беспристрастных, объективных, конкурентных выборов, даже при наличии столь несовершенного «Закона о выборах Президента Украины», который мы имеем на сегодняшний день, можно было бы избежать многих негативных моментов. К сожалению, ныне и такой тенденции не наблюдается.Самый актуальный в данный момент вопрос - формирование окружных и участковых комиссий, порядок их работы. Первое, предлагалось внести изменения в правовые механизмы формирования и деятельности этих органов. Прежде всего, речь идет о закреплении права каждого из кандидатов на пропорциональное представительство в руководящем составе комиссий, то есть обеспечение принципа равенства прав кандидатов на пост президента Украины, пропорциональности частей руководящих должностей в составе окружных избирательных комиссий, непредвзятости к кандидатам на пост президента Украины. К сожалению, на сегодняшний день в работе ЦИК я наблюдаю достаточно негативную тенденцию в этом вопросе.Следующий момент, который вызывает обеспокоенность, связан с формированием участковых избирательных комиссий. Он касается того, что в законе при внесении изменений, избирательные участки разделены на малые, средние и большие. Продолжения этой дифференциации в законе не наблюдается, по крайней мере в вопросе формирования соответствующих участковых комиссий. А вы, думаю, прекрасно понимаете, что одно дело быть председателем в участковой избирательной комиссии на избирательном участке, в список которого включено сто — сто пятьдесят избирателей, и совсем другое – руководить участком, в список которого включены три тысячи — три тысячи шестьсот избирателей. Президент предлагал этот момент исправить.Тревожит также неуменьшение максимального числа избирателей в списках для образования избирательных участков. Сегодня оставлен старый подход — три тысячи избирателей, а не две с половиной, как, например, на парламентских выборах. Напомню, на требовании уменьшить число избирателей на избирательном участке настаивало ОБСЕ, и в парламентском законодательстве этот недостаток устранен. С одной стороны, это помогает лучше организовывать работу избирательных комиссий, с другой – чем больше избирателей, тем сложнее организовать упорядоченное голосование, тем больше риски для злоупотреблений. Существуют и другие основания, открывающие возможности для злоупотреблений, в следующий раз поговорим более подробно.начала образования окружных избирательных комиссий прошло целых две недели. За такой короткий срок мы имеем уже два решения Высшего административного суда и три решения апелляционной инстанции, свидетельствующие о том, что Центральная избирательная комиссия предвзято относится к кандидату на пост президента Украины Виктору Ющенко в части обеспечения ему права на пропорциональные части в руководящем составе окружных избирательных комиссий. Да, необоснованно нарушался закон и права кандидата в отношении изменений в составе окружных избирательных комиссий в 188-м, 13-м, 22-м избирательных округах.Внимательно проанализируйте статистику, представленную на сайте Центральной избирательной комиссии, и вы сами убедитесь, что у кандидата Тимошенко и кандидата Януковича значительно увеличивается квота руководящих должностей в комиссиях за счет других кандидатов в президенты. Несмотря на то, что суд несколько раз указал Центральной избирательной комиссии на необходимость обеспечения принципа пропорционального представительства в отношении должностей соответственно председателя, заместителя и секретаря, ЦИК продолжает принимать предвзятые решения. Сколько еще нужно решений Высшего административного суда и Киевского апелляционного административного суда, чтобы в ЦИК поняли, что пропорциональное представительство должно быть обеспечено всем кандидатам в президенты. Понятно, что такая позиция Центризбиркома будет стимулировать, более того, провоцировать соответствующее поведение на местах. Вот такая ситуация.Я бы о политическом давлении не говорила. Речь идет о политических пристрастиях и лоббировании политических интересов. Порядок формирования по политическим квотам Центральной избирательной комиссии достаточно жестко критикуется. Вместе с тем даже при таком подходе к формированию ЦИК могла бы работать объективно и законно. Жаль, что не все готовы отделить свои политические пристрастия от работы.Конечно, для Виктора Андреевича Ющенко, действующего Президента Украины. Когда его избирали, то все свои надежды люди возлагали на президента, имевшего полномочия согласно Конституции до 2004 года - сильного института президента, которым он был в президентско-парламентской республике. Но ситуация изменилась вскоре после избрания! На протяжении практически последних трех лет за состояние экономики в государстве отвечают, в первую очередь, в частности, премьер-министр, КМУ и большинство в парламенте.И именно два других кандидата, которые поочередно были премьер-министрами, несут ответственность за состояние экономики в государстве. И это нужно признать, хотя вся критика в основном направлена на Президента. Но Президент Украины имел и сохраняет свою глубокую профессиональную позицию по всем вопросам экономики, финансов, социальной политики. К сожалению, у него уже долгое время мало факторов влияния при существующем распределении полномочий.С другой стороны, демократичность Виктора Андреевича, его попытка сделать равными правила для всех, возможно, как раз и создают для него лично самые сложные условия. Как Президент, он не использует админресурс, не использует возможности, которые он мог бы использовать при другом своем менталитете.Во-первых, у Секретариата Президента нет своей какой-то отдельной позиции. Есть позиция Президента. Она четкая и понятная – в Украине должны быть проведены честные, справедливые, транспарентные выборы.Уверена, что люди должны знать всю правду о выборах, в том числе и о качестве избирательного законодательства. Возможно, после этого они начнут активнее наблюдать за ходом избирательного процесса, придут на выборы и проявят свою принципиальную гражданскую позицию. Ведь в наших условиях очень важно сохранить то, что уже завоевано, – и свободу слова, и свободу выбора, а значит демократию.Мои комментарии в отношении фальсификаций – не для того, чтобы нагнетать панику, или потом использовать эту ситуацию в том или ином русле, когда появятся результаты выборов. Просто нужно говорить людям правду. Позиция же замалчивания, или позиция сглаживания ситуации никогда не была и будет моей позицией, тем более в таком принципиальном для страны вопросе.Экзит-пулы, на мой взгляд, должны быть обязательно проведены. Сто процентов. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что во время этой избирательной гонки социологи играют не всегда хорошую роль.У нас сегодня с вами сложное интервью. Скажу так: если дошло до сбора средств на объективные социологические исследования, я всегда соглашусь с тем, чтобы эти исследования были проведены. Я человек не политиканства, а конкретных фактов.Как правило, экзит-пул, если он методологически и объективно проведен, дает возможность сравнить результаты выборов. И, кстати, имея эти результаты, можно говорить об определенных фальсификациях или отсутствии фальсификаций во время избирательного процесса.Украина уже привыкла к тому, что в день голосования есть экзит-пулы.Поэтому пусть объявляют счета, на которые нужно перечислять деньги. Профессиональные социологи могут рассчитывать на поддержку и понимание людей.Каждый сознательный гражданин, для того, чтобы никто не смог и не имел возможности воспользоваться его бюллетнем и его голосом, может реализовать свое конституционное право и должен выполнить свой гражданский долг — принять участие в голосовании на выборах. Помните, что выбираете свое будущее, будущее своих детей и своих внуков, ведь речь идет о выборах президента!Перед тем, как идти на избирательный участок, закон дает возможность несколько раз проверить себя в списках избирателей. Нужно не полениться и сделать это, поскольку качество Государственного реестра избирателей низкое. Критиковать Центральную избирательную комиссию в этом вопросе сейчас уже нет смысла. Нужно занять активную позицию и помочь нерадивим работникам ЦИК уточнить и улучшить качество Государственного реестра избирателей. Для того, чтобы перекрыть еще один достаточно серьезный канал фальсификаций, заранее проверьте наличие себя, своей семьи, своих соседей в списках избирателей. И найдите возможность исправить ошибки в неправильно записанной фамилии, имени, дате рождения, других данных реестра избирателей.Кроме того, в день выборов лучше проголосовать утром или днем, а не под конец голосования.Чтобы выбор был свободным, чтобы выбор был взвешенным, чтобы выбор был уверенным, нужно, конечно, понимать, за кого и почему вы голосуете. Внимательно присмотреться к тому, что кандидат предлагает обществу в вопросах экономики, социальной политики, в вопросах здравоохранения, в вопросах образования. Короче, ознакомиться с его программой.Конечно, очень важно проанализировать биографии кандидатов и в том числе понять, кто имеет, например, морально-этическое право претендовать на этот высокий пост в государстве, а кто нет.