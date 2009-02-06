Александр Ефремов: «Мне бы не хотелось, чтобы Партия регионов пришла к власти, повторив Майдан»

В отсутствие перспектив для собственной политической игры (формирование в ВР большинства с участием Партии регионов сейчас выглядит маловероятным) «бело-голубые» уповают на недовольство народных масс. Именно оно в условиях полугодичного иммунитета Кабмина Тимошенко якобы может привести «регионалов» к власти. Однако есть ли у ПР план на случай, если «волна народного гнева» не станет выбирать, кто именно из нынешнего политикума меньше виноват в бедах простого народа?.. В интервью «Главреду» Александр Ефремов рассказал о тактике и стратегии Партии регионов в новых политических условиях, о том, собираются ли «регионалы» слагать свои депутатские мандаты и не боятся ли они стать жертвами возможной украинской революции.

Это совершенно прогнозируемый результат. Перед началом голосования мы сказали, что ставим перед собой цель собрать в зале руководителей государства – что нам не удалось сделать, потому что Ющенко еще раз показал свое истинное лицо в этом вопросе. И вторая цель – определить, кто у нас в парламенте реально поддерживает эту непрофессиональную власть. И нас достигнутый результат вполне удовлетворяет, потому что когда мы начинали эту процедуру, то прекрасно понимали, что голосов у нас не будет.Мы внесли постановление об ответственности правительства на прошлой сессии, и Литвин сделал все возможное для того, чтобы любыми путями его перетянуть в эту сессию. Мы столкнулись с фактом, что есть уже зарегистрированный документ, и уходить от рассмотрения этого вопроса нам было совершенно нецелесообразно. Поэтому мы вынуждены были доводить до логического конца то, что мы начали. Хотя, по сути дела, само рассмотрение инициативы об увольнении правительства не решает никакой проблемы. Если в парламенте сформируется большинство фракций, которое смогут создать коалицию, – то все равно, оказано доверие или нет, – будет сформировано новое правительство.Нет, мы не ставили этой цели и никаких переговоров не инициировали. На данном этапе мы не ставили задачу сагитировать как можно больше депутатов любыми путями, как это обычно делается. Мы в конечном итоге должны выйти из того совершенно неприемлемого принципа формирования власти, который у нас складывался до сих пор, – когда кто-то кого-то покупает, либо должностями, либо бюджетом, либо какими-то префернециями в бизнесе… Мы сказали: давайте прозрачно обозначимся. Вот у нас есть 173 голоса. Если вы считаете, что ныне действующая власть не в состоянии справиться с ситуацией, как считаем мы, – присоединяйтесь к нам. Если вы не считаете так – то, пожалуйста, обозначьте эту позицию и поддержите эту власть.Может быть, время еще не пришло. Сейчас внутри самой «Нашей Украины» происходят определенные выяснения отношений. Для некоторых там принципиальным является быть в оппозиции ко всем, а некоторые ищут другие варианты… Поэтому, наверно, время еще придет.Мы знали о том, что происходит в среде коммунистов. Мы знали, какие дискуссии у них велись вчера и сегодня, и мы знали о решениях, которые они приняли. Но мы до конца не были уверены, проголосуют они все или не все. И мы не ошиблись: в конечном итоге они даже не выполнили решение, которое сами приняли. Они не дали семь голосов, а это – как раз те голоса, которые просил у них БЮТ не дать, учитывая перестраховку возможного голосования «Нашей Украины». Тогда у нас было бы 233 голоса, и если бы семь голосов не дали коммунисты, – значит, у нас не хватало бы голосов.Я боюсь сидеть без дела. А если мы добросовестно делаем свою работу, отстаиваем интересы нашего электората всеми имеющимися у нас на сегодняшний день возможностями, то это вряд ли можно осуждать. Вот если бы мы сидели и каждый бы стремился какую-то должность занять или какой-то бизнес разыграть – это было бы одно. А сегодня какие только против нас не велись войны, в чем только нас не обвиняли, какие только провокации не запускали – но мы четко выдерживаем свою позицию. И если кто-то из наших членов принимает решение идти во власть, то это находит принципиальную оценку внутри партии…Мы обговорили этот вопрос на последнем заседании политсовета и решили принять решение по этому вопросу после приглашения Александры Владимировны на политсовет. То есть, не принимать решение в ее отсутствие, чтобы не было недоразумений. Человек имеет право высказать свою точку зрения, и мы должны ее знать.Да никакого иммунитета оно не получило! О чем вы говорите? Если будет сформировано новое большинство в Верховной Раде, то не надо будет выражать никому недоверия. Будет сформировано коалиционное правительство, и все.Пока нет. Если бы эти пути мы видели сегодня, то мы бы реализовали этот сценарий, вынеся правительству вотум недоверия. На сегодняшний день мы не видим в парламенте голосов для создания нового большинства. Это – объективная реальность.Партия регионов будет работать, как и раньше. Во-первых, мы будем работать в парламенте. Во-вторых, мы будем работать с нашими избирателями. И, в-третьих, у нас как у оппозиционной партии всегда есть последний вариант – обратиться к народу. Если нас не понимают в парламенте – пусть он рассудит нас.Да, в марте-месяце заканчивается сто дней, в марте-месяце будет съезд партии, и мы примем соответствующее решение.Для нас это не является проблемой. В среду мы обсудили этот вопрос и абсолютным большинством голосов приняли решение, что мы это сделаем, если нужно будет.Если мы не будем видеть юридической возможности проведения этого вопроса – конечно, это будет делать глупо. Если же ситуация будет складываться таким образом, что юридически это будет сделать возможно, и что Президент пойдет на роспуск парламента… Ведь ситуация может сложиться так, что правительство будет терять контроль над ситуацией в государстве. Надеяться на то, что Тимошенко сознательно освободит свой пост, просто глупо, потому что, с моей точки зрения, с этого места ее можно снести только вместе со стулом. Поэтому мы будем просчитывать все варианты и прежде всего юридическую составляющую этого вопроса – насколько это возможно провести.А что значит сосредоточиться на активной президентской кампании? Смотрите, что у нас происходит. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда правительство невольно вошло в оппозицию к собственному народу и занимает совершенно противоположную позицию по вопросам, реально востребованным в обществе. В этой ситуации Партия регионов становится единственной партией, которая отображает народную позицию, и она должна отображать народную позицию! Вот здесь мы должны активизировать работу. Я с вами полностью согласен, что мы должны сегодня аккумулировать мнение людей и это мнение представлять в верховной власти. Если люди поймут, что их чаяния аккумулированы в нашей партии, то, естественно, мы можем рассчитывать на народную поддержку. Но для этого нам нужно объективно оценивать ситуацию и эффективно отстаивать свою точку зрения.В политике теоретически отрицать ничего невозможно. По большому счету, если бы политические силы доверяли друг другу и если бы между ними не стояли какие-то исторически заложенные моменты, то объединение двух крупнейших политических сил, одна из которых представляет Запад, а другая – Юго-Восток, могло бы в короткий промежуток времени очень положительно повлиять на структурирование власти Украины и выход из кризиса в том числе. Поэтому исключать эти варианты я бы не стал. Но то, что на сегодняшний день этого нет, – это реальность.Для того, чтобы провести эту процедуру, мы должны располагать больше, чем 300 голосами в парламенте. Мы видим, как ведет себя БЮТ: для них главное – не раздражать Президента, чтобы он не принял решения о роспуске Верховной Рады. Поэтому я очень сомневаюсь, что они проголосуют за законопроекты по импичменту Президента.Это будет зависеть от ситуации. Мне бы этого не хотелось. Я как человек, не зная, какое будет по этому поводу принято коллегиальное решение, выступаю против революций. Если революции происходят, например, раз в 350 лет – то, может, они и играют какую-то положительную роль в изменениях общества. Но если они происходят чаще, то они только горе приносят, и больше ничего. Поэтому лучше, если эволюционным путем все развивается. Вы же видите, какими бедами оборачивается для нашего государства эта так называемая революция 2004 года. И не только, кстати, для нашего государства. Посмотрите на Грузию, на Киргизию, где была попытка реализации такого же сценария, посмотрите на все остальные страны…Единственная политическая сила, которая сегодня находится в оппозиции – это Партия регионов, и мы вынуждены будем находится в данном процессе. Мы никуда не денемся.Я понял ваш вопрос. Как правило, общественное мнение влияет на мнение политиков. И за общественным мнением идет перераспределение рейтингов. Как только начнутся изменения рейтингов не в пользу какой-либо политической силы, это мгновенно отобразится на взаимоотношениях политсил в парламенте.Первый из вариантов – эта ситуация может повлиять на политиков, находящихся в парламенте и создать новую конфигурацию объединения и, естественно, перераспределения власти. Это – наиболее реальный и безболезненный путь к решению этого вопроса. А второй – если этого не произойдет и власть будет слишком крепко держаться за кресла, на которых сидит, – тогда, конечно, это самый худший вариант, когда при помощи народного волеизъявления – каким бы оно не было – решается вопрос смены власти.В среду на заседании фракции был прекрасный, заинтересованный, порой резкий, но очень честный разговор. В результате таких разговоров партия и фракция только крепнут. Если бы таких разговоров не было, тогда меня это страшило бы. До тех пор, пока люди открыто говорят, у нас все будет в порядке.А что такого выплыло наружу? Что такого произошло, что вызвало настороженность по поводу происходящего внутри партии? Когда я пришел работать губернатором, меня настораживало, что когда я говорю, все молчат. Потом я делал эксперимент: я говорил полную чушь, и мои помощники говорили мне: «Да, это здорово». Я останавливался и говорил: «Что здорово? Ведь это бред, а вы поддакиваете!» Вот это – настоящая беда. Мне понадобилось два года, чтобы я создал команду, которая со мной спорила.За последние четыре года Партия регионов прошла прекрасный путь оппозиционной борьбы. У нас сегодня в партии существуют разные точки зрения. Кто-то ошибается – его поправляют. Кто-то пытается предать – это тоже понятно. Кого-то пытаются купить – ведь против нас идет жестокая борьба со всех сторон. Но то, что на это идут единицы, меня радует. Вот посмотрите, что творится В БЮТ и «Нашей Украине». Посмотрите, что происходит у коммунистов, в этой маленькой партии. При этом как может все быть идеально спокойно в миллионной Партии регионов? Жесткий разговор в среду меня лично порадовал. Может, кому-то неприятно, может, кто-то ошибался в своих оценках... Ничего страшного, могут поправить или извиниться.Партия регионов никакого отношения к «Росукрэнерго» не имеет, вообще! Со всей ответственностью заявляю, что Партия регионов и «Росукрэнерго» – это совершенно разные вещи. Когда Тимошенко говорит, что главный спонсор у нас «Росукрэнерго», то это просто натуральная чушь. Я являюсь председателем Луганской парторганизации, и могу сказать, что мне никто ни копейки на содержание партии из центра не дал. Говорить, что мы являемся зависимыми от какой-то структуры, – это слишком.Мы ведь не живем в вакууме. Есть люди, пребывающие в постоянном контакте с другими политическими силами. Они ведут соответствующие дискуссии и переговоры. Они позиционированы на нормальные отношения с теми силами, с которыми общаются. Но решения принимаются не одной стороной. Если другие стороны видят, что такое решение может принести вред партии, то оно принято не будет. Рассматривается все только с этой точки зрения. Напрасно тешат себя иллюзиями те люди, которые рассчитывают, что у нас есть группа, которую словами можно обидеть, и это будет чревато для партии. Ничего подобного. В нашем партийном строительстве я таких угроз не вижу.