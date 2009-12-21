Тимошенко із Сухумі

До Сухумі завітав навіть голова російського Центрвиборчкому Володимир Чуров. Чиновник, якого нещодавно опозиція звинувачувала у сприянні фальсифікації місцевих виборів, також схвально відгукнувся про абхазьку організованість. Після оголошення підсумків голосування російське МЗС оперативно привітало з перемогою на виборах президента Абхазії Сергія Багапша. Чинний президент республіки переміг без особливих проблем, а протести опозиції щодо неналежного підрахунку голосів були залишені без уваги. У Росії про абхазькі вибори говорять як про взірцеві і, судячи з усього, задоволені їх результатом. І це незважаючи на те, що головним протестуючим на цих виборах виявився колишній віце-президент республіки Рауль Хаджимба. Зараз про цю людину мало хто пам’ятає. Між тим саме Хаджимбу 2004 року і в Москві, і в Сухумі вважали наступником першого абхазького президента Владислава Ардзінби. Із майбутнім президентом самопроголошеної республіки – адже тоді Росія ще визнавала територіальну цілісність Грузії – зустрічався сам президент Владімір Путін. А от про Багапша говорили як про прогрузинського кандидата, людину, яка користується підтримкою Заходу, майже висуванця Міхеїла Саакашвілі. Для того, щоб абхази зрозуміли всю небезпеку його перемоги, після оголошення результатів виборів було організовано справжню блокаду республіки. По телебаченню в Росії показували абхазьких жінок, які не могли перетнути кордон і продати в сусідній країні свої мандарини. А це ж був якраз сезон реалізації помаранчевого (отакої!) делікатесу, багато сімей в Абхазії існують завдяки цьому бізнесу. Проте ідея закритого кордону була простою: треба обирати тих, кого вам пропонують. Жодної самодіяльності! До Сухумі прибула група російських політиків, яким Кремль довірив вирішити складну ситуацію. Щоправда, вони швидко переконалися, що клан Ардзінби зазнав поразки, що владу в Багапша вже не відібрати. Проте треба було хоча б рятувати обличчя Владіміра Путіна, фотографіями якого під час зустрічі з Раулем Хаджимбою було обклеєно всі вулиці Сухумі. І в результаті Багапшу нав’язали схему нових виборів, на яких він балотувався у зв’язці з Хаджимбою. Хоча питання витіснення нового віце-президента із влади виявилося хіба що проблемою часу.



Але тепер про Хаджимбу не згадують, до його претензій не дослухаються. А фігура Багапша виявилася цілком прийнятною, прогрузинським його ніхто не вважає, та й не був він прогрузинським. Існують об’єктивні інтереси еліти в Сухумі, які Багапш і Хаджимба висловлюють по-різному, – тільки й усього. І виділяти з них того, хто більше подобається не самим абхазам, а російській політичній еліті, було найбільшою – і вельми ризикованою – помилкою.

Але, якщо замислитися, ставлення до Багапша еволюціонувало приблизно так, як ставлення до Юлії Тимошенко. Після президентських виборів 2004 року саме Тимошенко – про що теж усі вже забули – сприймали як головну загрозу російським інтересам. Вона була вічною опозиціонеркою, проти неї в Росії було порушено кримінальну справу, її демонізували у спеціально підготовлених фільмах... І вона була «помаранчевою принцесою», рушійним мотором Майдану. Від нового Президента Віктора Ющенка очікували, що він із поваги до Росії не призначить радикального політика головою уряду. І коли Ющенко прилетів до Москви й повідомив Владіміру Путіну про призначення Тимошенко, це було сприйнято мало не як особисту образу російського президента. А тепер прем’єр-міністр Путін говорить про взаємодію з очолюваним Тимошенко урядом. І фігура Тимошенко як нового президента виглядає цілком прийнятною, зовсім не антиросійською. Та й не була вона антиросійською. Існують об’єктивні інтереси еліти в Києві, які Тимошенко і Янукович (а раніше Ющенко і Янукович) висловлюють по-різному, – тільки й усього. І виділяти з них того, хто більше подобається не самим українцям, а російській політичній еліті, було найбільшою – і вельми ризикованою – помилкою.