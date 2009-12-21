«Сантехники» Тимошенко и Януковича

Понятие «технический кандидат», прочно вошедшее в украинский околополитический лексикон, снова востребовано в среде неравнодушных к избирательному процессу.



В широких массах бытует мнение, что «технический кандидат» - это главным образом тот, который призван отбирать голоса у одного из реальных претендентов на власть в пользу другого. Отсюда также выводится вовсе несусветная «теория» о том, что якобы голоса, поданные в свою пользу, такой кандидат неким мистическим образом может «передать» другому кандидату. К счастью, эта «теория» не так уж и распространена. Доказать это легко: если бы граждане в массе своей искренне верили, что все голоса на выборах распределяются так, как это угодно кому-то «наверху», они (граждане) на выборы и не ходили бы. По крайней мере, добровольно. Но ведь ходят.



Что же до ролей «технических кандидатов», то эти роли весьма многообразны. Во-первых, это – действительно отбор голосов у фаворитов электоральных симпатий. Такие кандидаты называются «спойлерами» (от английского слова «портить»). Они «топчутся» на электоральном поле фаворита, выдвигая схожие лозунги и призывы.



Подобные приемы активно применяются и на партийных выборах. Так, не без содействия администрации президента Кучмы в девяностых годах на украинской политической арене появилась Прогрессивная социалистическая партия Натальи Витренко, созданная выходцами из Соцпартии Александра Мороза. Заняв нишу радикальной левой оппозиции, ПСПУ способствовала фрагментации левого электората, чем существенно снизила вероятность левого реванша в стране (за что оппоненты прозвали ПСПУ «Партией содействия Президенту Украины).



В самых примитивных случаях применяется еще и «заимствование» бренда. Так, еще в начале девяностых, когда кандидаты в депутаты выдвигались по мажоритарным округам, в Украине получила распространение практика выдвижения кандидата с такой же фамилией, что и у одного из фаворитов. Впоследствии то же касалось партий (можно вспомнить, например, «Коммунистическую партию рабочих и крестьян», «Организацию украинских националистов в Украине» и т. п.). На президентских выборах подобным приемом пока никто не пользовался. Хотя в нынешней кампании, как известно, едва не появилась кандидат по фамилии Вона, и появился кандидат по фамилии Протывсих, что тоже можно считать вариацией на тему этой технологии.



Еще «технических кандидатов» удобно использовать для проведения так называемых грязных информкампаний. Вариантов здесь множество. Можно вспомнить, например, все тот же 2004 год, когда от имени кандидата Корчинского размещались билборды с разделенной на три сорта Украиной, а кандидат Козак с экранов телевизоров «обличал» американское гражданство супруги кандидата Ющенко.



И, наконец, важной является чисто техническая роль «технических кандидатов». Ведь официально зарегистрированные соискатели высоких кресел имеют целый набор инструментов влияния на ход выборов. В частности, на этих президентских выборах, согласно закону, кандидаты и их доверенные лица влияют на формирование местных избиркомов, а также могут подавать жалобы в ЦИК и суды. Очевидно, что делать это при известной сноровке можно и в чужих интересах.



«Викторианская гвардия»



Виктор Ющенко, Арсений Яценюк и Юрий Костенко не могут быть названы «техническими кандидатами» в полном смысле этого слова, так как идут на выборы в первую очередь ради устройства собственного политического будущего.



Но все же они играют на «посторанжевом» поле, причем главным объектом их предметной критики является не пророссийский Виктор Янукович, но «проевропейская» Юлия Тимошенко. Как опасаются источники «Главреда» в штабе БЮТ, в случае невыхода во второй тур эти кандидаты призовут своих избирателей голосовать «против всех», однако в качестве аргументов будут применять исключительно критику правительства – что ударит в первую очередь по Тимошенко. Кроме того, в том же ключе могут быть использованы наблюдатели и доверенные лица этих кандидатов.



Аналогичные опасения существуют и в отношении Александра Мороза, который вряд ли готов простить Тимошенко перевыборы 2007 года, выбросившие его из большой политики. В то же время, по имеющимся данным, речи об активном сотрудничестве г-на Мороза с кем-либо из ведущих оппонентов Тимошенко – будь то Виктор Янукович или Виктор Ющенко – по разным причинам не идет. И главная задача Сан Саныча на сегодня – просто «засветиться» с тем, чтобы о нем и его партии избиратели не забыли окончательно.



Василий Протывсих. После появления в этой ипостаси гражданина, ранее носившего фамилию Гуменюк, в штабе Тимошенко заговорили о его «антитимошенковском» предназначении. Сам кандидат-«прикол» в интервью «Главреду» - уверял, что он «не против Тимошенко и не против кого-то конкретно: я против всех, кто сегодня довел наше государство до пропасти».



В то же время, г-н Протывсих нашел как материальные, так и организационные возможности заполнить своими представителями все окружкомы, а также набрал достаточно доверенных лиц. Для неизвестного ранее в большой политике человека, за которым не стоит никто более известный, это как минимум невероятное везение.



По информации «Главреда» главным спонсором Протывсиха выступает известный олигарх Вадим Рабинович, ныне близкий к Виктору Януковичу. Кстати, офис Противсиха находится рядом с офисом принадлежащей Рабиновичу газеты «Столичные новости».



Также, по слухам, создателем концепции проекта «Протывсих» является Александр Волков, который после Оранжевой революции одно время входил в окружение Юлии Тимошенко, но был «вычищен» из предвыборного списка на парламентских выборах-2006 под давлением «старых» БЮТовцев. На парламентских выборах 2007 года Протывсих (тогда еще под фамилией Гуменюк) был 23-м номером списка волковского блока «Кучма»).



Еще интереснее ситуация обстоит с кандидатом Михаилом Бродским. Он, как и Волков, входил когда-то в ближнее окружение Тимошенко и ушел оттуда после скандалов с другими «приближенными». Г-н Бродский стал единственным из участников этой кампании, публично признавшим, что его представители в низовых избирательных комиссиях – на самом деле не его.



«Я обратился ко всем кандидатам, кроме Ющенко и Тимошенкоо – ведь они представляют власть – с предложением помочь мне заполнить квоты в комиссиях, там, где я не могу это сделать сам. Таким образом, будет достигнут баланс представителей от оппозиции и власти, что позволит не допустить фальсификаций, которыми, как правило, занимается как раз власть», - объяснил сам Бродский в комментарии «Главреду». Объяснение странное: по такой логике, Тимошенко и Ющенко союзники, а в оппозицию входят все остальные 16 кандидатов.



По оценке политика, около 50 % его квоты отошло Януковичу. Также отдельные его квоты якобы были использованы, в частности, Инной Богословской и Сергеем Тигипко, «хотя они сами об этом могут и не знать».Однако в БЮТ в этом сильно сомневаются. Ярким примером там называют попавший в СМИ случай, когда на избирательном округе № 69 (в Ужгороде) глава городской организации ПР Юрий Беляков подал в окружком кандидатуры как представителей Януковича, так и Бродского с Протывсихом. Сам Бродский в комментарии «Главреду» все подозрения отмел и заявил, что больше всего ему импонирует кандидат Яценюк.



Говоря о Закарпатье, которое вообще является чрезвычайно специфическим регионом с электоральной точки зрения, нельзя не вспомнить кандидата в президенты – мэра этого города Сергея Ратушняка. Еще летом г-н Ратушняк многими воспринимался как «технический кандидат» Тимошенко. Причиной тому были крайне нелицеприятные высказывания ужгородского мэра в адрес Арсения Яценюка, которого рассматривали едва ли не как главного конкурента Тимошенко. Однако «проблема Арсения» для БЮТ больше не актуальна.



Между тем, по данным «Зеркала недели», в последнее время наметилось плодотворное сотрудничество между г-ном Ратушняком и «регионалами», которые якобы обещали скандальному мэру «спустить на тормозах» следствие по фактам его ксенофобских высказываний. Сам г-н Ратушняк в комментарии «Главреду» об этом сказал так: «Я и к Тимошенко, и к Януковичу отношусь совершенно одинаково, я Юле ничего не должен, ни единой копейки!» - после чего прочел нашему корреспонденту увлекательную, но, увы, не относящуюся к делу лекцию о «засилии еврейского капитала».



Среди кандидатов, способных испортить жизнь и перспективы действующему премьеру (и, следовательно, подыграть ее предшественнику) числится также Инна Богословская. Крайняя нелюбовь этой дамы-политика к коллеге по цеху хорошо известна еще по ток-шоу начала 2000-х годов. В то же время, по имеющейся информации, главная цель г-жи Богословской – Верховный совет Крыма, где она намерена создать фракцию после местных выборов. Якобы именно под это и выделяется финансирование ее кампании.



В этой связи, как утверждают источники «Главреда» в ПР, ни о каком содействии г-жи Богословской г-ну Януковичу не может быть и речи. «Она же топчется по нашему электоральному полю! Ее вообще надо было не из нашей партии исключить, а депортировать!» - эмоционально объяснил корреспонденту «Главреда» один из «регионалов».



Последний из кандидатов, которые могут (хотя не обязательно будут) играть против премьера – Александр Пабат. Его ресурсы минимальны. В то же время, г-н Пабат близок к мэру Киева Леониду Черновецкому, который, в свою очередь, крайне далек от Юлии Владимировны. Ранее Пабат неоднократно предметно критиковал работу правительства (в частности, за искажение данных об экономической ситуации в стране). При этом, несмотря на регулярные заявления г-на Пабата о том, что и Тимошенко, и Янукович одинаково непригодны для президентской должности, столь же конкретной критики в адрес лидера ПР не наблюдалось.



«Юлианское братство»



Петр Симоненко, подобно упомянутым выше Ющенко и Яценюку, или же упомянутым ниже Тигипко и Литвину, в полном смысле слова «техническим» не является. Однако частично он может сыграть такую роль, и она будет диаметрально противоположна роли того же Арсения Петровича.



В Верховной Раде фракция КПУ регулярно голосует за выгодные Кабмину решения (и не голосует за невыгодные). При этом коммунисты или связанные с их фракцией лица входят в состав ряда центральных органов исполнительной власти, вплоть до уровня замминистра.



В ходе этой кампании Петр Симоненко направил острие ленинской критики, с одной стороны, против «националиста» Ющенко, а с другой – против «буржуев» из Партии регионов. Симптоматичен заголовок одного из недавних интервью лидера КПУ – «Мы без боя сдали власть регионалам».



К противостоянию с Януковичем Симоненко подталкивает суровая проза жизни: «оккупировавшие» Донбасс и Крым «регионалы» лишают коммунистов их исконного электорального поля. Однако в итоге Компартия объективно играет на стороне Юлии Владимировны. К слову, ни одного выступления или заявления, специально посвященного критике Тимошенко, от главы украинских коммунистов в текущем году не слышали.



При этом не стоит забывать, что Петра Симоненко официально выдвинуло в президенты объединение левоцентристов, в которое входит СДПУ (о), некогда возглавляемая влиятельнейшим (в то время) Виктором Медведчуком. Настойчивые слухи о том, что г-н Медведчук сегодня плотно сотрудничает с главой украинского правительства по таким чувствительным вопросам, как реформа системы власти и украино-российские отношения, так и не были никем убедительно опровергнуты. А ведь г-н Медведчук – еще и классный специалист по проведению избирательных кампаний. В том числе на грани (и за гранью) фола…



Сергей Тигипко, заявивший, как уже было сказано, о готовности работать хоть с Тимошенко, хоть с Януковичем, последовательно придерживается «дружелюбной позиции» ко всем (что, кстати, помогает ему набирать электоральные баллы). В то же время трудно не обратить внимание на то, что и лозунги, и даже визуальная стилистика кампании г-на Тигипко подчеркнуто выдержаны в стиле кампании Януковича. К тому же потенциальный избиратель г-на Тигипко – житель промышленных городов, что тоже не должно радовать штабистов ПР (по крайней мере, в первом туре).



На днях «Главред» получил информацию, что в ряде регионов штабы Сергея Тигипко возглавляют люди, «курирующие» одновременно работу штабов Тимошенко. Однако в штабе г-на Тигипко нас заверили, что если такие факты и имеют место, то являются исключительно «самодеятельностью», и пообещали «разобраться».



Полезным для Тимошенко считается участие в гонке юриста Олега Рябоконя. Информация о том, что бывший коллега депутата-БЮТовца Сергея Власенко и замминистра-БЮТовца Евгения Корнийчука играет «за Юлю», «Главреду» уверенно подтвердили сразу несколько компетентных источников во фракциях как БЮТ, так и ПР.



Крайне низкая активность кандидата наталкивает на мысль, что его деятельность будет сводиться к юридической стороне вопроса. Впрочем, те же источники утверждают, что со-финансирование кампании г-на Рябоконя со стороны БЮТ оказалось меньше, чем надеялись авторы этой идеи – так что насколько заметным будет его участие, сказать трудно.



Наконец, подыграть премьеру может глава Госагентства по инвестициям и инновациям, председатель Народно-демократической партии Людмила Супрун. «Она же подчиненная премьера, правильно?» - таким загадочным образом ответил один из посвященных в тонкости кампании депутатов от БЮТ на вопрос «Главреда» о том, может ли г-жа Супрун сыграть роль «технического кандидата» Тимошенко…



Почти что сами по себе



Нельзя исключить работы против Тимошенко со стороны Олега Тягныбока. Знаменитые перевыборы в Тернополе, на которых «Свобода» низвергла ранее имевший большинство в облсовете БЮТ, стали праздником для всех оппонентов премьера. В то же время, целью участия г-на Тягныбока в президентской гонке остается «задел» на выборы в местные советы, и, в идеале – прохождение в ВР следующего созыва. Так что если у Юлии Владимировны нарисуются серьезные шансы на второй тур, националист Тягныбок вполне может занять доброжелательно-нейтральную позицию. Впрочем, это зависит и от умения штабистов БЮТ работать с потенциальными «вредителями».



В свою очередь, Анатолий Гриценко многими наблюдателями рассматривается как возможный игрок «за» Тимошенко. Сам кандидат от таких подозрений открещивается. При этом, как уже писал «Главред», г-н Гриценко ведет переговоры о контроле за честностью выборов с враждебным Тимошенко Арсением Яценюком. В то же время практически нет сомнений, что ни косвенной, ни, тем более, прямой поддержки Виктору Януковичу Гриценко на этапе выборов не окажет. Главный его интерес – собственное политическое будущее.



Наконец, не что иное, как вхождение в Верховную Раду – желательно, с «золотой акцией» и, возможно, возвращением на спикерский пост – наверняка не интересует кандидата в президенты Владимира Литвина. Именно поэтому глава ВР фактически ни в одном своем выступлении не критикует лично потенциальных победителей президентской гонки. В то же время г-н Литвин сумел наступить на любимый мозоль каждого из них: Кабмин он не раз критиковал за непродуманную экономическую политику, оппозицию – за популизм, ну а по внешнеполитическим и гуманитарным проектам президента прохаживается вообще с завидной регулярностью.



До сих пор, впрочем, г-н Литвин старался не выпадать из роли аккуратного критика. Особенно аккуратного в отношении Юлии Владимировны.



Подытоживая, нельзя не отметить двух важнейших моментов. Во-первых, многие технические возможности кандидатов будут задействованы помимо их воли. Члены избиркомов, попавшие туда по квоте одного кандидата, могут быть на корню перекуплены другим. То же касается наблюдателей, доверенных лиц и даже руководителей штабов. Так что нельзя исключить ситуации, когда в тех или иных регионах команды второстепенных кандидатов будут «разобраны» тяжеловесами без малейшего согласования с их формальными работодателями.



Во-вторых же, многие кандидаты определятся со своей публичной (прямой или косвенной) поддержкой фаворитов только по итогам первого тура. Хотя, конечно, тогда возможности для такой поддержки будут уже далеко не столь велики.



В любом случае, пока что преимущество в «технических кандидатах» явно принадлежит Виктору Януковичу. В утешение его оппонентам можно сказать только одно: такое же преимущество было у Виктора Федоровича и в 2004 году…