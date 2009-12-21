22 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Итоги президентства Виктора Ющенко».

В пресс-конференции приняли участие: - политолог Дмитрий Выдрин; - заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий;

- руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.



Олексій Голобуцький: Хотілося б поглянути на підсумки діяльності Президента з історичної точки зору. Тобто не дивитися на нинішні події, бо, зрозуміло, якщо відкинути всі домисли, які існують, то, звичайно, висновки президентства Ющенка виглядають не дуже радужними, не дуже веселими, і мабуть, не радують і самого Президента.

Дивлячись, як він веде передвиборчу кампанію, я вважаю, що вона побудована достатньо правильно, тобто звіт того, що він зробив. Але саме в цьому є і найбільший його недолік, через те, що коли починаєш вчитуватися в усі ті гасла, які там зведені, про те, що він вважає своїми досягненням, то зрозуміло, що більшість, по-перше, йому не належать, а, по-друге, їх важко навіть вважати досягненнями. Я вже не кажу про банальне Євро-2012, вивід військ з Іраку і т.д. Але досягнення «національної гідності», чи щось в такому плані - це взагалі такі поняття, які важко ідентифікувати не те, що з Президентом, а взагалі зрозуміти, що він вкладає в ці слова, зважаючи на малопопулярність його ініціатив.

У нас ніхто не виконує передвиборчі обіцянки, тому не хочеться навіть аналізувати «10 кроків назустріч людям», він не одинокий політичний діяч, який не виконав практично жодного зобов’язання.

Візьмемо його найвідоміші акції чи дії, які пов’язані з історичною спадщиною, тобто Голодомор, визнання ОУН-УПА, Мазепа і т.д. Тут можна достатньо високо оцінити його зусилля для того, щоб національна свідомість українців, нарешті, прокинулася. На жаль, не ставши над цією політичною боротьбою, не ставши арбітром нації, він втратив можливість бути моральним авторитетом в просуванні цих ідей. Це знову ж таки, на жаль, через те, що наші політики, які дуже сильно схильні до популізму, будуть дивитися на всі ці коливання рейтингу нинішнього Президента і будуть намагатися, принаймні, найближчим часом якомога далі - будь-хто, хто б не став президентом - дистанціюватися від вирішення не те, що цих проблем, а взагалі їх будь-якого зачіпляння чи актуалізації. Проблема не в тому, що ці питання якимось чином розколюють Україну, а проблема в тому, що вони повинні були, принаймні, іти поруч з якимось економічними реформами. Взагалі, за відсутності реформ єдине, що може презентувати нинішній президент - це, нібито, визнання всіх цих дій. Наприклад, Голодомор визнаний в дуже багатьох країнах світу, але він не визнаний в самій країні. За соціологічними даними є дуже велика кількість людей, які не вважають це, по-перше, геноцидом, по-друге, якоюсь національною трагедією і т.д. Дуже часто можна почути слова, я їх дуже часто чую від абсолютно рядових людей, які кажуть, що замість визнання Голодомору він зробив голодомор нинішнього покоління. Знову ж таки про ці всі міфічні цифри, які коливаються від 200 мільйонів до мільярда, які він витратив на меморіал і т.д., що не сприяє вирішенню цієї проблеми. Треба було йти іншим шляхом, треба було на державному рівні підняти цю проблематику, але зробити як це було і в царські часи, і зараз роблять в багатьох країнах: треба проводити акції, де б люди, які складалися по одній-десять гривень. Можливо, б це дійсно показало, як народ оцінює всі ці явища, і, по-друге, це б не виглядало, ніби держава нав’язує нові символи, нові ознаки.

Економічна діяльність зрозуміла. Він тут не єдиний винуватий, звичайно. Головна особливість нинішньої кампанії в тому, що якщо нинішній Президент балотувався на президентську посаду за своєю суттю, то всі ці гасла, які зараз оголошують основні кандидати в президенти - це кандитування на пост прем’єр-міністра. Тому що з тими обмеженими повноваженнями більшість ідей, які висувають нинішні кандидати, абсолютно не реалізують, не маючи в руках посади прем’єр-міністра. Тому з цієї точки зору важко оцінювати.

Хотілося б в все ж таки позитиву. Я вважаю, що позитив у Президента, звичайно, є. Позитив полягає в тому, що він буде першим президентом, який буде слугувати уроком для майбутніх політиків. Тому що, на відміну він Кравчука, Кучми, які пішли з великої політики, не отримавши гідної оцінки від населення, Президент Ющенко піде, отримавши, - якщо він залишиться кандидатом в президенти, - конкретну оцінку, і це буде прецедент для української політики. Навіть якщо він набере 10%, це буде достатньо серйозною оцінкою і, я думаю, що це певною мірою його позитивна роль, його місія, яку він повинен донести до кінця і дати приклад політичним нащадкам.



Андрей Ермолаев: Я скажу откровенно: не очень благодарное дело подводить итоги президентства Виктора Ющенко по разным причинам. Во-первых, потому, что очень сложно вложиться в несколько минут, это очень интересная фигура и в плане истории и, наверно, еще до конца не понятая, не изученная с точки зрения и этичной политики, и генезиса финансово-промышленной группы. Напомню, что Ющенко представляет одну из первых организованных финансово-промышленных групп Украины, причем, богатых финансово-промышленных групп, лидером которой был Гетьман. Большинство ныне известных уважаемых бизнесменов в смокингах еще сколачивали первый капитал, а эта группа уже существовала, уже инвестировала в передовые технологии.

Как метко заметил Кучма в своей работе «После Майдана», первые миллионы и миллиарды сколачивались на самом деле даже не на газе, не говоря уже о металле, они сколачивались на развале рублевого пространства талантливыми банкирами и финансистами. Очень интересная история введения гривны, которая одновременно с красивой монетарной операцией сопровождалась созданием уникальной по своей жестокой красоте бюджетной пирамиды. И до сих пор остается за семью печатями тайна о том, как украинские господа сколачивали состояние на бюджетных деньгах, на процентах, проносивших баснословные барыши в течение одного-двух кварталов. И не нужно было выезжать за рубеж - достаточно было дать взаймы государству. Конец 1996-1997 года, как раз тогда Ющенко тесно сотрудничал с финансово-промышленной группой господина Лазаренко, может быть, в этом и тайна его последующего сотрудничества с Юлией Тимошенко. Это страницы, требующие очень серьезного непредвзятого анализа.

Речь идет о президентстве. Учитывая, что мы имели дело, наблюдали, терпели, помогали, чем могли, уже трем президентам, то политическую историю можно условно разбить на три периода. Каждый президент имел некую свою сверхзадачу, сверхмиссию. Леонид Кравчук - государственник, который до сих пор гордится тем, что стоял у истоков создания украинского независимого государства, его подписи стоят в документах Беловежских соглашений, он принял первое решение по обустройству государства, формированию независимого института, в том числе силовых структур, границы и прочее. В 1991-1994 года самым распространенным термином, который остался в политической истории, является учебник «Розбудова держави».

Период Кучмы – 1994-2004 годы – становление украинского капитализма. Другими словами, если использовать некий генезис понятия, «розбудова» украинского капитализма в самом широком смысле: создание национального рынка, переход от административных к экономическим практикам деятельности власти. Украинские политики и бюрократы учились управлять экономикой методами формирования норматива, финансовыми инструментами, экономическими регуляторами - это была большая школа капитализма. В это же время этот бандитский ларьково-директорский номенклатурный рынок постепенно превращался в более организованный, цивилизованный национальный рынок с легитимным капиталом, с внутренними инвесторами, с пулом первых олигархов, с первыми мерседесами, первыми благотворительными фондами, первыми купленными мажоритарными округами и прочее.

2004 год, условно начавшийся с протестных событий Майдана и майданов, - это период, который можно условно определить как период начала формирования национального проекта как такового в завершенном виде, где ключевая задача - это завершение оформления нации как некоего политического целого, как общества, которое действительно начинает себя осознавать, отождествлять и воспринимать как общество граждан, которое содержит свое государство, управляет своим государством, контролируют свое государство в современных условиях.

Справился ли с этой задачей Ющенко? Тот факт, что он осознавал эту миссию, несомненный. Мне кажется, многое, что связано с его некими мессианскими убеждениями и взглядами, связано с четким, очень адекватным пониманием задачи этапа и определенных результатов, к которым нужно стремиться.

Другое дело, смог ли он их достичь, нашел ли он адекватные инструменты и насколько он смог самостоятельно подготовить страну к решению этой задачи? На мой взгляд, здесь мы имеем дело с большими неудачами, а Ющенко я бы сравнил, конечно, очень условно, с образом короля Лира. Только здесь в качестве наследства является не сама страна-территория, а скорее, тот политический капитал, который получила украинская власть. Это уникальный политический капитал большого доверия после полутора десятка лет разочарований и неверия государственной власти. 2004 год - это беспрецедентно высокий уровень доверия и ожиданий к государству и государственной власти, что она сможет, что она утвердится, объединит страну, проведет необходимые изменения, что Украина на что-то способна. В этом смысле это символическое политическое наследство было бездарно разбросано, раздарено своим соратникам, своим конкурентам, проедено, проговорено.

В чем причина? Нужно учитывать, что каждый правитель во многом исходит в реализации своих задач, своих миссий из специфики самоорганизации и специфики личности. Первым президентом был бюрократ, опытный управленец, он на уровне рефлексов был очень хороший управленец, понимал, что без государственной машины, без управления, без чиновничества страну не удержать. И может быть, поэтому Кравчук проиграл выборы 1994 года. Но, тем не менее, он остался в истории как политик, постоянно удерживающий, сшивающий баланс, прежде всего управленческий. Может быть, поэтому, несмотря на все конфликты первых лет, он остается фигурой легитимной, его признают, с ним считаются, он остался публичным политиком. Я не даю ему оценки, я просто констатирую факт.

Леонид Кучма - «красный директор». Кстати, теперь он и сам часто об этом вспоминает иногда и иронией, иногда с гордостью. В плане философии развития страны, в планы неких сверхцелей, наверное, Кучма был далек от понимания и далек от формулирования этих задач. Может быть, поэтому все книги, которые он пишет, - это такая психологическая реабилитация, он хочет как бы задним числом доказать, что он думал об этом, что он переживал за это, но он был хорош в другом. Как хороший технократ, он прекрасно понимал, как должен работать двигатель, чтобы машина ехала. Поэтому на первом месте были экономические прожекты, институциональные решения. Кучма-технократ был на своем месте, в свое время, и, на мой взгляд, первые полтора строка он был очень эффективным президентом. Его можно критиковать, его взгляды можно не разделять, но, несомненно, Леонид Кучма справился с задачей формирования украинского капитализма, который постепенно перешел из варварского, номенклатурно-пиратского состояния в состояние цивилизованное, стремящееся к оформлению, формированием первых бизнес-элит и формированием неких традиций новой постсоветской рыночной культуры в Украине.

Задача национального строительства оказалась в руках не совсем адекватной политической элиты. Начнем с того, что ее лидер – Виктор Ющенко – финансист. Финансисты – это люди с абстрактным мышлением. Люди, мыслящие деньгами, - это люди, стремящиеся к абстракции нематериализуемой. Это люди слова, это люди материй, не воплощаемых в практический процесс. Кстати, главный упрек Виктору Ющенко за последние пять лет – бездействие, маниловщина, формулирование без дела.

Специфика людей с финансовым мышлением состоит в работе с абстрактными сущностями. Им кажется, что то, чем они манипулируют в идеальной сфере, само собой, каким-то чудесным образом воплощается в реальную жизнь, и очень удивляются, когда оказывается, что на улице не так, как у тебя в кабинете.

Эта кабинетность, оторванность – главная ментальная причина неуспешности политики Ющенко.

Что касается выбора пути. Выбор, который стоит перед любым политиком, который сталкивается с задачей нациестроительства: строить фундамент на истории, на старом, абстрактном, локальном опыте, опыте умозрительном, либо же строить на практике, в деятельных формах.

Когда-то Леонид Кучма заметил: «национальная идея не сработала», имея в виду, скорее всего, дискуссии, которые были между национал-романтиками. Но тут же отметил и другое: что, может быть, экономика объединит страну. Т.е. интуитивно он, видимо, чувствовал, что без некоего практического республиканства как общего действия разных регионов, разных сложных людей необходимо объединять не какими-то абстракциями по телевидению и не какими-то красивыми призывами, а некими общими, дающими практический результат, делами, которые сами являются аргументом того, что жить можно вместе, можно строить вместе новую страну и новое государство как проект, и это будет объединяющим мотивом.

Может быть, политический кризис 2002-2204 годов не позволили Кучме воплотить эту правильную догадку в конкретные проекты. Как сейчас признают его критики, наследство Кучмы – это интересный документ. Но Кучма не завершил наследием экономической генезы – то, над чем работала его группа помощников: какой будет Украина – индустриальной, аграрной, разорванной на развитые, неразвитые регионы, реформированной…

С этими проблемами столкнулся Виктор Ющенко, но мне кажется, что он решил их в пользу истории. На самом деле, все, что инициировал Ющенко на протяжении пяти лет, было попыткой решить проблему национального единства, но очень специфическим образом: через поиск исторических аналогов, примеров, символов, которые, как ему лично казалось, могли бы обеспечить это мнимое единство в прошлом как основу единства в настоящем.

В частности, тема Голодомора. Ведь не случайно так много внимания Ющенко этому уделял. Я думаю, что он был убежден, что, учитывая, что эта трагедия затронула в большей мере восточные области Украины, что уж этим-то он всколыхнет восток и приведет восток на запад, не учтя того, что сознание, менталитет – это не денежная смета, где можно дебит с кредитом сводить методом легких манипуляций цифрами. Это было одной из фундаментальных ошибок – и политических, и интеллектуальных: попытка манипулировать исторической памятью для решения проблем сегодняшней политической консолидации.

Второе направление – не выраженный, но явно ощущаемый прожект генезы государства к новому ретро-гетьманату. Я когда-то пошутил, что, по всей видимости, из невысказанного Ющенко вместе с братом стремились к этакому малороссийскому Солунскому братству, где один занимается нациестроительством, а второй должен решить проблему единства церкви. Ни первое, ни второе не было решено, но амбиции, намеки, некоторые практические шаги в этом направлении ощущаются. Некое семейное мессианство.

И по политическим итогам. Условно эти пять лет можно разбить на три этапа.

2005-й год – это год потерянного старта. В первый год Виктор Ющенко был человек нездоровый и, по всей видимости, просто не был в состоянии после победы на выборах должное внимание уделять управлению страной. По большому счету, этот год был годом разграбления его армией, в традициях старых армий. Один год его команда пыталась переделить ту обретенную власть, которую она получила. Совершенно логично, что год завершился большим скандалом между командой Тимошенко как одной из главных наследниц, и «любими друзями».

Виктор Ющенко является очень условным демократом – скорее, демократом возрожденческого типа, т.е. демократом на бумаге, потому что его практике присущи тайные протоколы, какие-то мистические договора, хранящиеся в сейфах, которые он подписывал со своими коллегами. Это не имеет никакого отношения к демократическим процедурам формирования и функционирования власти.

Таким образом, нездоровье, отсутствие контроля за реальной государственной политикой и «разграбление города» привели к тому, что 2005-й год сыграл роль входа всего президентского срока Ющенко.

Следующие два года – 2006-2007 – это была попытка задним числом найти формулу политического равновесия. В 2006 году были парламентские выборы. На мой взгляд, результат был достаточно адекватным настроениям и ожиданиям в стране. Эти выборы давали шанс действительно реализовать обещания, которые давал Ющенко после победы на президентских выборах. Он сказал, что мы переворачиваем страницу конфликтов и начинаем формирование некоего национального диалога.

Это не получилось в 2005 году, но после 2006 года – тяжелые переговоры об Универсале, выход на идею широкой коалиции. На мой взгляд, это был продуктивный процесс. Пусть остается на совести тех, кто запустил этот термин – «ширка», это утерянная возможность. Но тогда, наверное, страна находилась в полушаге от некоей условной политической стабилизации. Наверное, многое бы изменилось и во взаимоотношениях политических лидеров, в стратегировании экономического курса, и в раскладах элит, и в проектах. И, наверное, не было бы 2007 года – того самого, который стал годом «свалок».

По большому счету, кризис 2007 года, завершившийся досрочными выборами, предопределил наши неудачи в подготовке к экономическому кризису, предопределил нестабильность политической власти.

Третий период президентства Ющенко – 2008-2009 год – это, собственно, борьба за испанское наследие. Слабый Президент, растерявший команду и потерявший моральное право модерировать национально-политический диалог, дискредитирована идея политической коалиции, которую все принимали как «ширку», неудачи во внешней политике…

В сухом остатке – его президентство заканчивалось тотальным ожиданием, что Ющенко откажется от участия в президентских выборах. И только личные амбиции заставили Ющенко идти на них. Хотя эти выборы проходят фактически без учета участия Ющенко как кандидата. Его не считают в раскладах, его не учитывают с точки зрения моделирования поствыборной ситуации. По большому счету, Ющенко потерял лидерскую легитимность где-то в середине 2009 года.

Главный упрек к украинскому политическому «королю Лир» не в его слабостях и не в его маниловщине. Он не реализовал миссию, в отличие от двух своих предшественников. А значит, сейчас кроме всех текущих интриг, начинается новая борьба: каждый из кандидатов, если не сейчас, то завтра, осознает, что главный вопрос, не решенный в Украине – нациестроительство, борьба за статус «отца нации» продолжается.



Дмитрий Выдрин: У меня достаточно сложная функция. Я объявлен как политолог, но еще я являюсь и чиновником. Как чиновник, я не могу хвалить Президента, поскольку это будет расценено как лесть, и не могу давать слишком уж запредельные критические оценки – тогда возникает вопрос: почему я не напишу прощение об отставке?

Поэтому я абстрагирую наш разговор и буду говорить не столько о Президенте, сколько об институте президентства, поскольку подводится итог не только лично президентства Ющенка как персоны – подводится итог эффективности самого института президентства.

Андрей подсказал мне направление мысли, сказав, что Ющенко был вмонтирован в финансово-политическую группу, которая имела определенную стратегию. У меня, к сожалению, нет ощущения, что у нас в Украине были и есть полноценные финансово-политические или финансово-промышленные группы. Мне пришлось работать с первым, со вторым и с третьим Президентом, и я, скорее, испытывал некую тоску по конспирологии. Мне хотелось бы, чтобы за кулисами были какие-то мощные игроки, тогда у политологов была бы более простая задача: определить, кто эти закулисные игроки, кто главные фигуры закулисья, а потом просчитать их мотивы, их логику поведения.

Я не находил таких игроков. Когда я пытался найти какие-то конспирологические тени, я натыкался на хаос, на некомпетентность, на бессистемность. В окружении первого Президента я занимался в том числе и пиаром, и как-то ночью мне позвонил один из ближайших помощников Президента и попросил замять скандал. В это время по поручению Президента Кравчука на госдаче работала группа, которая должна была создать модель внедрения гривни. И вот эти люди немножко перебрали в мужской компании и приставали к уборщице. Я должен был загладить скандал, чтобы он не просочился в прессу.

Я тогда сказал, что предчувствую проблему гривни. Если бы они приставали к топ-модели, у гривни было бы больше шансов стать элегантной, сильной валютой. Но раз они приставали к уборщице, эти шансы намного скромнее.

Это были люди, которые для нас являются знаковыми фигурами, сакральными, а на самом деле это люди, которые могли принять на грудь поллитра, а потом в коридоре хватать за синий халат уборщицу.

Такая наша реальность, и с этим надо считаться.

Мы все являемся соучастниками в равной степени того, что происходит.

Теперь о соучастии. Для меня институт президентства – это не только Президент, это сложная конструкция, и в этой конструкции громадное количество уровней, деталей. Я бы выделил пять уровней.

-народ, который избирает президента, иногда даже обожает его;

-организованный народ в виде институтов гражданского общества: экспертные центры, общественные организации, независимые профсоюзы, гражданские инициативы, гражданский контроль и т.д.

-журналистика. Журналисты являются главными «лифтерами» каждого общества. Их миссия – донести снизу все чаяния, ожидания наверх, где эти чаяния и ожидания аккумулируются в виде социального запроса, а потом превращаются в указы президента, законы Верховной Рады и т.д.

-ближайшее окружение Президента, которое фильтрует сигналы, идущие от народа, от гражданского общества и через журналистов наверх – фильтруют в виде каких-то релизов, которые подаются Президенту, создаются списки желательных и нежелательных журналистов, сепарируются вопросы на Интернет-конференциях и т.д.

У нас пирамидальное мышление, мы везде закладываем свои пирамиды. Институт президентства для меня – это тоже пирамида. В этом плане мы все, как члены института президентства, по крайней мере, те, кто голосовал за Президента или поддерживал Президента, - все ответственны за то, что сделал Президент как вершина этого организма.

Мне кажется, очень высокая ответственность у журналистов, поскольку именно они передавали социальный запрос Президенту наверх. От работы журналистов зависело, насколько на самом верху Президент получает импульс от общества.

У меня в этом плане есть большая обида на коллег. Я был, наверное, одним из немногих, кто в 2005 году начал писать критические статьи о Президенте Ющенко. Кстати, я был поражен, когда он пригласил меня на чиновничью должность, поскольку в 2005 году я был чуть ли не единственным, кто писал тогда очень критические статьи.

Одна владелица престижного еженедельника звонила мне и устраивала форменные истерики: «Как ты можешь критически писать о Президенте!» Наверное, журналисты внесли свою лепту в создание того культа обожания или той «теплой ванны», которая не позволила Президенту вовремя осознать всю серьезность стоящих перед ним проблем. Именно журналисты первыми сбивали волну критики, которая должна окружать любого политика.

В этом плане и народ, который демонстрировал свое обожание и любовь, виноват, потому что политиков нельзя любить – даже самых хороших, самых красивых. Есть замечательная фраза у Курта Воннегута, который говорил: «Не надо меня любить – надо ко мне хорошо относиться». К политику можно максимум хорошо относиться. Никакой любви, никакого обожания, никакого подобострастия, поскольку эта любовь делает невероятно трудной нашу аналитическую работу. Попробуйте написать что-то критическое о человеке, который окружен атмосферой истерической любви.

Два года назад я был в Венесуэле. На местном телевидении готовился критический материал о Президенте Уго Чавесе. Каракас находится в ложбине, он окружен ранчос – громадным предместьем. В нем живут экзальтированные сторонники Президента. Президент дарит им мопеды, у них практически бесплатное горючее. 50 тысяч простых бедных людей окружили телеканал и сказали: если журналистами будет сказано хоть одно критическое слово в адрес Президента, «мы просто разгромим вас, поскольку мы народ, мы имеем право обожать нашего Президента и не позволим его критиковать».

Похожая ситуация была у нас в 2004-2005 году. Вот попробовали критиковать – до сих пор выгребаем в Интернете за всю нашу критику. Поэтому говорят, что Ющенко – то, Ющенко – сё, наверное, каждый должен выделить свою долю участия. Что мы делали в 2005 году, что писали, куму запрещали и как отзывались о тех людях, которые питались скромно заниматься объективным критическим анализом.

Так что, говоря об итогах президентства Виктора Ющенко, надо каждому подумать, какой вклад внесли мы как журналисты, избиратели, как простые люди, которые тем или иным образом проявили свое гражданское участие.

И о роли самого Ющенко как личности. Он по своей миссии, по своему образованию, по своему генотипу – хранитель. Все банкиры – хранители. Их функция – не столько прибавить, сколько сохранить. Он интуитивно пытался сохранить то, что считал лучшим от идеологем Кравчука и то, что он считал лучшим от властных институтов Кучмы. В этом была его главная задача.

Справился он плохо или хорошо? Каждый даст свой персональный ответ. Мне кажется, то, что мог, он сохранил. От этой функции хранителя проистекает идея его политической миссии. Он постоянно искал международные союзы, где выше уровень сохранности тех или иных ценностей, которые сдаются на хранение.

Архетип хранителя сказался на всех его поступках – и геополитических, и внутриполитических.

Подводить итого самого института президентства мы будем вместе, когда научимся критически оценивать свой вклад как журналиста, как эксперта, как гражданина в то, что мы вместе с вами натворили за последние пять лет.



«Главред»: Правильный ли выбор сделал народ Украины в 2004 году, выбрав себе в президенты Виктора Ющенко?



Дмитрий Выдрин: Если вспомнить старую истину, - я, правда, с ней не всегда соглашаюсь, - народ никогда не ошибается. Это вопрос к народу, который никогда не ошибается.



Алексей Голобуцкий: Я сделал свой выбор, я тоже голосовал за Ющенко. Точно так же согласен, что несу ответственность. К сожалению, народ – тут ничего не сделаешь, это будет еще долго – сделал свой выбор, и все, на этом функция народа заканчивается. Все остальное должен делать президент. Власть должна учить, как не заниматься коррупцией. Сам народ должен быть вовлечен в процессы контроля за законностью и т.д. А народ просто сидит и ждет, пока все это произойдет само собой. То есть принцип: работать, как при Советском Союзе, а жить, как в Европе, он остается, и тут ничего не сделаешь. Ющенко, наверное, был идеальным вариантом для большей части тех людей, которые голосовали: красиво одет, красиво говорит, вся видимость того, что мы как бы уже в Европе, при этом он не говорит, что нужно затянуть пояса, придется много работать, придется о многом забыть, - этого он не говорил.



«Главред»: То есть вы считаете, что о таком решении можно сожалеть?



Алексей Голобуцкий: Нельзя сожалеть об истории. Допустим, насчет Голодомора, с одной стороны, он абсолютно прав. А с другой стороны, признание геноцида, я как этнический украинец, абсолютно согласен с этим, но опять-таки Сталину удалось то, чего он хотел - он уничтожил украинское крестьянство, - и требовать от неуничтоженной части, чтобы она это оценивала ... Получается так, что те люди, которые не пострадали с западной Украины, вообще не знали, о чем идет речь. А те, которые пострадали, у них абсолютно отсутствует историческая память, более того она не то, что отсутствует, она просто запугана, загнана. Наверное, не то время, когда Ющенко – а может этого уже никогда не произойдет – может вызвать эту память. Поэтому я считаю, что другого выхода не было, это наша миссия: не сделав определенных выводов в 1999 году, не проведя люстрацию, не проведя все то, что пошло в Восточную Европу, все абсолютно логично, все правильно.



Андрей Ермолаев: Мне кажется, все намного сложнее. В 2004 году большинство людей, во-первых, было заряжено на перемены, по-разному понимаемые, устойчивого экономического роста, после новых возможностей, которые открывались у бизнеса, после сложных проблем и вместе с тем амбициозных желаний местного самоуправления, которые устали ожидать свободы в широком смысле. Естественно, у этого запроса были свои носители, но я бы сейчас не спешил говорить, что в 2004 году Ющенко был бронзовым вождем, вокруг которого была пустота. Это была яркая личность, но это был коллективный образ, и не случайно вокруг него было много очень известный людей, каждый из которых играл свою роль. Избирательная кампания Ющенко - это была кампания без кандидата, то есть много политиков справлялись с ролью: кто ди-джея, кто агитатора, это был особенный политический феномен в движении к победе. Поэтому тот Ющенко, которого избирали в 2004 году, был Ющенко с большой сплоченной командой, это был Ющенко «плюс» коллектив, где Ющенко отождествлялся с активной политикой перемен, политой изменений. Не нужно спрашивать у массового сознания, как оно понимает перемены, оно просто ждет этих перемен.

Огромную роль сыграло внутреннее предательство. Оказалось, что мало того, что сам Ющенко - фигура сложная, внутренне противоречивая, ни ко всему готовая исторически, - хотя я согласен с коллегой: эффект хранителя - точное попадание в содержание образа этой личности, - было большое предательство в силу разных причин. Виктор Ющенко 2005 год отдал на раздробление собственной армии, но армия предала вождя, солдатский император был на грани того, что его поднимут на штыки. Многие люди цинично попользовались этой победой. Еще вчера они были рядом, говорили на одном языке, я назову только две фамилии: Мороз и Каськив. В течение 2005 года они сказали вещи, которые должны были потрясти всех, кто поддерживал «помаранчевую» революцию. Они сказали: мы пришли к власти, не имея ничего за душой, у нас нет никакой программы, мы просто сбросили Кучму, а потом мы договоримся, что будем делать. Представьте ситуацию, люди взяли огромную власть, 47-миллионное население, и Бог его знает, что там делать. Вот этот ужас мы еще будем разбирать.

Такой ужас был в Украине в 1917 году, когда Центральная Рада проводила заседание в форме клубов, и все это привело сначала к приглашению оккупантов, а потом к событиям, которые вы наверняка знаете по истории 1917-1919 годов. Поэтому большое предательство внутри и попытка разыграть самого Ющенко как технологию собственной власти со стороны его ближайшего окружения, которому он доверял - это одна из причин, почему Ющенко, будучи одним из лидеров рейтинга, имел потом такое же потрясающее по динамике падение доверия к нему лично. Но на самом деле это было доверие к той команде, к той группе, политическому коллективу, которое оказалось настолько двуличным и подлым по поведению, что они предали собственного лидера и в итоге начали бороться за это наследие уже совершенно непубличным образом.



«Укринформ»: Какая миссия будущего президента Украины?



Алексей Голобуцкий: Миссия следующего президента - понятно, что ее никто не будет осознавать, - это довести до абсолютного абсурда, до самого низшего уровня компетенции власть вообще, когда ее неэффективность будет понятна последнему гражданину нашей страны, и что дальше так не может существовать, как оно существует. То, что у нас происходит 18 лет - это прожигание того советского наследства, которое у нас существовало, оно заканчивается. Снег выпадает - страна умирает, грипп появляется – страна умирает, любая проблема показывает, насколько власть априори неэффективна. Кто бы ни возглавлял эту власть, они априори неэффективны по своей сути. Один будет красть больше, другой – меньше. Все, это вся разница. Когда население это осознает, тогда у нас будет и нормальный президент, и нормальная власть.



Андрей Ермолаев: Если это население будет без власти, то этого государства просто не будет. Не надо говорить о святом народе, о мудрых людях, которые поняли и вдруг пошли. В этой хламиде нет мудрого украинского мужика, который без власти что-то создаст.

Я думаю, что миссия – это новая республика. Шансы действительно мягкой эволюционной модернизации утеряны за 18 лет, хотя есть разные пути. Мой любимый анекдот – в отличие от женщин, если мужчина начинает болеть, он вообще к этому серьезно не относится, когда ему повторяют диагноз, предлагают колоться, он вообще ничего не делает, а когда уже дело доходит до хирургии, он бежит с переляку. У нас такая же ситуация, мы знаем все эти болезни, но если этого не лечить еще 10 лет, то тогда этот красивый семинарский вопрос о новом проекте перестанет быть семинарским, он станет практичным, потому что нужно будет просто создавать новые институты, новая республика - это модернизация экономики. Модернизация не в смысле улучшить, а в смысле нужна новая национальная экономика, у нас - полуколониальная с остатками инфраструктуры. Нужно решить проблему за эти три-четыре года, что очерчено контурами Ющенко, но не решенную в формировании политической нации как нации граждан Украины, а не «совка», который можно зазомбировать этим совершенно потрясающим «она», «оно». И они ведутся на это, что меня больше всего унижает, они ведутся на «ону». И эффективное государство. Каким оно будет - это тема дискуссии огромного количества умных политологов. Я не берусь говорить, что лучше. Но то, что эта машина не работает, это на 100%: позорный уровень коррупции, примитивный уровень бюрократии.

Мы на самом деле испоганили слово «миссия». Вряд ли имеет смысл об этом заявлять с брифингов, уж тем более писать это в предвыборных программах, как некоторые делают. Это понятие философски сакральное. В политическом языке оно выражается языком приоритетов, стратегических и первоочередных задач. Политик, который внятно это формулирует, отдает себе отчет в том, что он говорит, не о спасении народа, а говорит внятно о задачах этого этапа и о задачах текущего периода. Этот политик наиболее адекватен. Нужно отдать должное Ющенко, он прекрасно понимал ключевую задачу. Но реализовать их не удалось разнообразными инициативами, часть из которых, к сожалению, оказалась не совсем ловкими.



Алексей Голобуцкий: Из тех кандидатов, которые сейчас имеют шанс стать президентом через два месяца, я не вижу кандидата, который все те цели, о которых он говорит, ставит перед собой априори. Есть один кандидат, который знает, как экономика работает, как эта плохая экономика работает, и сможет искусственно продлить ее существование на несколько лет. Есть кандидат, который не знает, как эта экономика работает, и в принципе его и не интересует, поэтому его миссией может быть - как экономику развались значительно быстрее. Фамилии подбирайте сами, в зависимости от симпатий.



Дмитрий Выдрин: Я думаю, что, может быть неосознанная миссия следующего президента – облегчить ликвидацию института президентства в Украине. Главной нашей слабостью является патернализм. Это касается всех слоев – начиная от самого низшего уровня и заканчивая самым просвещенным уровнем журналистов. Мы больны тем, что делегируем решение своих проблем всегда кому-то другому.

Худшее лекарство от патернализма – президентский институт, потому что он более заточен на культивирование патернализма, чем на лечение. Лечить патернализм президентством все равно, что лечить диабет сахаром.

Я думаю, что будущий президент должен помочь нам убрать его досрочно, чтобы он не смог вцепится во власть с такой силой, что потом его не удастся выковырять, даже когда станет очевидной его или ее неспособность справиться с экономическими, административными вызовами и т.д. Поэтому чем более легкоустраняемым будет такой человек, тем он оптимальнее для общества. Потому что рано или поздно мы должны будем осознать, что обычная европейская парламентская республика в большей степени лечит патернализм, чем все другие формы и более других форм провоцирует людей на самоорганизацию. В таком политическом режиме люди начинают сами решать свои проблемы.



Читательница сайта «Главред»: Анна (Ukraine, Sevastopol) Боюсь, мое самообладание меня подведет!Я составила увесистый список претензий к гаранту, но он все равно их не успеет разрешить до судного дня выборов!Но главный его диагноз - это неизлечимая лень и привычка откладывать все на завтра, чтобы не делать ничего для Украины сегодня!



Дмитрий Выдрин: Я писал в одной из своих статьей о том, что лень - это самое приветствуемое мной качество политиков. Я очень боюсь политиков, которые постоянно работают - и наяву, и во сне, - потому что те, кто работают, имеют больше шансов сделать какие-то фатальные ошибки. Поэтому когда я выбираю в политике между трудоголиками и ленивыми, по мне уж лучше ленивые, тогда больше пространства остается для нас, простых граждан. Я как чиновник хотел сделать запрос, сейчас в музее Освенцим украли надпись с ворот «Работа делает свободным». Я боюсь, что его украло наше правительство. Поэтому я хочу, чтобы правительство вернуло надпись в музей. Повторяю: из двух зол для меня в политике лень - меньшее зло.



Читатель сайта «Главред» Санек (Ukraine, Simferopol)

Вот на карте Украины есть такая автономия как Крым.Мне кажется, что Президент Ющенко не знал,не хотел работать с этим автономным образованием.Итог его работы по Крыму- бандиты в парламенте автономии и во всех ветвях власти Крыма. Самозахваты земли на полуострове стали нормой жизни.Крымские татары как были так и остались со своими интересами(Ющенко всего раз собрал совет представителей крымско-татарского народа при Президенте Украины).В экономике Крыма полный хаос.И это всего лишь за 5 лет президентства Виктора Андреевича,Согласны вы со мной ,или нет?



Андрей Ермолаев: Нет на карте мира, планеты, Украины Автономной Республики Крым. Есть очень сложное запутанное отношение в стране Украина по поводу самоорганизации, и частью этих отношений является договор о том, что на территории этого полуострова будет автономия. Так смогли договориться, так решили организовать. Поэтому никакого Богом положенного полуострова с республикой в мире не существует. Но есть наш способ решения наших конфликтный проблем, в том числе в отношении населения полуострова: легче и проще отдать кусок суверенитета крымчанам, чтобы не решать эти проблемы системно на национальном уровне. Вот эта половинчатость, этот внутренний вынужденный компромисс привели к долгоиграющим последствиям. Сейчас уже естественно формируется целая традиция, что Украина имеет некую автономию, что у нее в будущем возможны даже какие-то новые направления государственности и прочее. На мой взгляд, это новая головная боль, это не системное решение проблемы.

У нас на самом деле, если мы действительно говорим о проблеме дальнейшего строительства нации, и в плане государственной машины, и в плане организации территории, то нам нужно принципиально определиться в следующем: двигаться по пути доверия гражданскому обществу - части самоорганизации. Тогда действительно это путь постепенной земельной федерализации. Ничего страшного в этом нет, просто нужно понимать один момент: этот процесс имеет смысл, если мы имеем дело с развитым гражданским обществом, которое знает и владеет практикой самоорганизации. Самоуправление – это большое искусство. Мы до сих пор в состоянии «совка», хотя мы гордимся тем, что мы независимая страна. Иначе тема федерализации может поменяться темой феодализации, передела, внутренней «эсэнговщиной» и т.д.

Либо второй путь - может быть, более нужный для станы, но более конфликтно выглядящий – это дальнейшая унитаризация. То есть создание полноценной унитарной республики, не в смысле, что мы все должны быть одинаковые, просто динамика и темпы взаимопроникновения экономического, технологического должны быть на порядок выше. У нас до сих пор луганчане не знают, из чего состоит западная Украина, а в западной Украине половина народу чаще бывает в Москве и в Мадриде, нежели в Донецке. Это правда – у нас половина людей не знают собственной страны. Это проблема. Если на уровне национальной программы, то должен быть организован внутренний туризм, чтобы люди не путались в населенных пунктах и знали, где проходят границы. Это проблем еще более острая, нежели проблема Конституции, о которой сейчас многие говорят.

Я хочу напомнить, что первая схватка первых двух кандидатов в президенты - Кравчука и Чорновола - была схваткой унитарной и федеральной модели, с этого начиналась независимость.

Вопрос Крыма не будет выглядеть отдельно взятым, потому что крымчане скоро введут гордый значок и униформу «я из Крыма», дело доходит до абсурда. Нет отдельно взятой крымской проблемы, есть проблема нашего необустройства, нашей стыдливости по поводу самоорганизации. Я сейчас не буду говорить о том, что мне ближе, но этот выбор до конца не сделан. У нас стыдливый внутренний необъявленный федерализм на фоне нерешенных проблем Крыма как территории, которая выглядит уже не просто депрессивно, а регрессивно. Мы, по сути, теряем эту территорию, никакого внятного моделирования нет, все эти дурацкие разговоры о рекреационной зоне… Крым - это очень дорогой курорт, этот курорт могли поднять только немецкие военнопленные. Попробуйте сейчас заставить коммерческую фирму создать такую рекреационную зону, как в 1940-50 годы, она такую выкатит смету, что там только олигархам отдыхать. Холодное море, и т.д. Зато это богатейшие сельхозтерритории, это богатейшая традиция уникальной культуры.



Читатель сайта «Главред» Дмитрий Сокол (Ukraine, Kiev)

Итоги президенства Ющенко нужно будет проводить через лет 10-15. И не спешите наспех сшивать какие-то лекала на фоне сегодняшнего хаоса.Будьте интеллигентами в своих анализах или хотя бы стремитесь к этому.Каждый из нас, абсолютно каждый даёт взятки в школах, больницах, гаишникам и всем всем на каждом шагу а изменить страну хотим за счет мифического Ющенко, Тимошенко и Януковича.



Алексей Голобуцкий: Мне повезло, я не водитель, потому взятки не даю. И школу я закончил в те времена, когда не надо было платить взятки. Но я согласен, что есть очень большой процент населения - и он больше, чем многие думают, - которым комфортно существовать в таких условия, где не надо учиться и при это занимать позиции в обществе, не надо иметь водительские права и ездить на машине, ничего не надо иметь, надо просто физически существовать на перекрестке маленьких, больших денежных потоков, которым наша коррупционная система дает существовать. Поэтому, как многие говорят, что если резко прекратить каким-то образом кто-то придет и скажет запретить коррупцию, то наша страна просто перестанет существовать. Потому что она функционирует как коррупционно сложившаяся страна.



Андрей Ермолаев: Я решил обратить внимание на оборот в современной истории, который может иметь долгосрочные последствия, может быть, украинская тема голодомора и геноцида тут сыграла свою роль. В ходе Копенгагенской конференции китайская делегация в своих заявлениях использует новый термин – историческая ответственность. Речь шла о том, что западный мир, который теряет темпы развития, пытается сдержать развитие развивающихся стран. Дело в том, что страны, которые развиваются, начинают ставить экономический ультиматум развивающимся, обвиняя их в ответственности за те перекосы в истории, которые мы имеем сейчас. Пока речь идет об экономических вещах. Например, Запад должен оплачивать модернизацию развивающихся стран через финансирование зеленых технологий. И так полшага и до постановки других проблем, например, о территориях, о вмешательстве во внутренние дела, перепроектировании стран. Потому что появление в современном политическом дискурсе термина «историческая ответственность» может перевернуть мир. Возможно, те технологи, которые у нас эту тему развивали, до конца не понимали, какого джина из бутылки они вытолкали. То есть свое слово в истории мы сказали. Только пока не поняли его содержания.