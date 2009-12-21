Церковь обратилась к народу по поводу выборов

Через месяц в Украине состоятся очередные выборы Главы государства. Это – важное событие для страны и общества. От того, как пройдут выборы и каким будет их результат, зависит путь, по которому будет следовать Украина в последующие годы. Мы верим, что бытие людей, народов и стран направляется Богом. Но и от каждого из нас зависит, какой путь – правды или лжи, добра или зла – мы избираем. Всевышний дал нам свободу выбора, но вместе с ней возложил на нас ответственность за его последствия.



Украина – демократическое государство, в котором граждане имеют право свободно избирать Президента страны. Это право – большое достижение, но оно на каждого гражданина возлагает и большую ответственность. Поэтому мы призываем всех избирателей, несмотря на возможное разочарование или уныние в отношении политики и политиков, в день голосования прийти на избирательные участки и сделать осознанный выбор. В мире нет государства без руководства. Если мы будем равнодушны к выборам Президента – этот выбор все равно будет сделан, но уже без нашего участия. Этого нельзя допустить, ведь реализация права выбора – это гражданский долг. Украинский народ много веков не имел собственной государственности, и многочисленные жертвы завоевателей и тоталитарных режимов, голодоморы и репрессии – следствие отсутствия собственной власти. Власти, которая бы была единым целым со своим народом. В 1991 году мы выбрали путь независимости, поэтому теперь каждый ответственен перед Богом, прошлыми и будущими поколениями за то, как сохранить этот Божий дар свободы. В своем выборе мы призываем каждого руководствоваться не личной выгодой, а осознанием блага общества, моральными критериями и собственными мировоззренческими убеждениями. Мы предупреждаем всех – не дайте себя купить, не продавайте свой голос за деньги, подачки или обещания, будьте достойными высокого звания Человека и Гражданина. Мы призываем кандидатов на должность Президента Украины способствовать консолидации общества, строить свою избирательную кампанию в духе укрепления государственной независимости и суверенитета, единства народа, высоких моральных ценностей. Мы обращаемся ко всем, от кого зависит честное и справедливое проведение выборов, – членам избирательных комиссий, политикам, судьям и правоохранителям – помните о своей ответственности перед Богом и украинским народом. Также мы призываем владельцев средств массовой информации и журналистов сообщать правдивую информацию о кандидатах и ходе избирательного процесса. Мы обращаемся к верующим и священнослужителям всех конфессий – даже если вас будут просить или заставлять, не принимайте участия в политической агитации от имени Церквей и религиозных организаций, ведь место молитвы и собрания верующих должны быть открытыми для сторонников различных политических сил, а политические убеждения не должны становиться поводом для разделения среди верующих. Мы также обращаемся и к политикам – уважайте веру в Бога, помните, что политика – быстротекущая и скоропроходящая, а Бог и вера в Него – вечные. Мы призываем всех верующих усиленно молиться о честных и справедливых выборах, об избрании наиболее достойного кандидата на пост Президента Украины, а в день голосования прийти на избирательные участки и отдать свой голос за достойного кандидата. Пусть Украину и всех вас благословит Господь! Обращение подписали члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций: Филарет (Денисенко) – Патриарх Киевский и всея Руси-Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви – Киевский Патриархат; Владимир (Сабодан) – Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви; Мефодий (Кудряков) – Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской Автокефальной Православной Церкви; Любомир Гузар – Верховный Архиепископ Украинской Греко-Католической Церкви; Маркиян Трофимьяк – Епископ, ординарий Луцкой диецезии, ответственный за внешние связи Римско-Католической Церкви в Украине; Вячеслав Нестерук – Епископ, президент Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан – баптистов; Михаил Паночко – Епископ, председатель Всеукраинского Союза Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников; Леонид Падун – Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви; Василий Райчинец – Старший пресвитер Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины; Андрей Гамбург – президент Синода Немецкой евангелическо-лютеранской Церкви Украины; Григорис Буниатян – Архиепископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви; Шейх Ахмед Тамим – Муфтий Украины, глава Духовного управления мусульман Украины; Эмирали Аблаев – Муфтий Духовного управления мусульман Крыма; Руслан хазрат Абдикеев – Муфтий Духовного центра мусульман Украины; Григорий Комендант – Президент Украинского Библейского Общества. Опубликовано в г. Киеве 21 декабря 2009 года