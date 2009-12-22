Дебати чи не дебати? І кого?

22 декабря 2009, 10:02

Дехто з моїх колег вважає, що писати про проблеми свободи слова у передвиборний період в Україні – моветон, насамперед тому, що вже все сказано й написано, бо все повторюється.

Насправді окремі тенденції п’ятирічної давності спостерігаємо й сьогодні. Але тоді був, так би мовити, антинародний режим, усі проти нього боролися, це було навіть почесно. А сьогодні ж – інший устрій, і якось непристойно говорити про порушення основних прав та свобод за демократичної влади. Та останніми днями відбулося кілька медіаподій, на які не можна не звернути уваги.
Спочатку п’ять кандидатів у президенти відмовилися брати участь у теледебатах. Це – Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, Володимир Литвин та Арсеній Яценюк. Зрештою, не викликає здивування рішення Януковича, якому завжди було складно відстоювати свою позицію у форматі дискусії (пригадайте хоча б теледебати 2004 року з Віктором Ющенком). Але ж Юлія Володимирівна та Віктор Андрійович начебто не з таких… Дехто з експертів стверджує, що сенсу в цих дебатах немає – мовляв, новорічні свята, у людей – інші клопоти, та й усе вже й так сказано в тих політичних ток-шоу, які демонструють усі основні канали країни. Але справа у дещо іншому, зок¬рема, у тому, як наші політики, тим паче – кандидати у президенти, розуміють суть демократичних процесів загалом і свободи слова зокрема. Інформувати громадян про свої програми та погляди – це не просто право, це – їхній обов’язок. Бо електорат може зробити насправді вільний вибір лише у тому випадку, якщо матиме достатньо інформації про того чи іншого кандидата, отриманої з неупереджених джерел. Усі, хто відмовився від теледебатів, вважають себе демократами.
Ще одна подія з присмаком скандалу. У Києві ледь не зірвалася презентація книги з промовистою назвою «Без Путина» авторства російського опозиціонера Михайла Касьянова та телеведучого Євгена Кісельова. «У Москвы очень длинные руки. И это – тревожный сигнал», – сказав пан Кисельов, натякаючи на те, що готель, у якому мала відбуватися презентація, належить віце-спікеру Держдуми Росії Олександру Бабакову. Але Бог з ними, із цими «довгими руками». Куди дивиться демократична влада, окремі представники якої були присутні під час того, як журналістів та гостей виводили з приміщення молодики відповідної зовнішності? Чому вона дозволяє «довгим рукам» порядкувати в Україні? Риторичні запитання.
І, нарешті, оприлюднено рейтинг довіри до засобів масової інформації. 50% українців довіряють ЗМІ, 42% не поділяють їхньої позиції – такі результати дослідження громадської думки, проведеного Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES). Фактично суспільство розділилося на дві частини у своєму ставленні до медіа. З одного боку – добре, що хоча б певна кількість українських громадян навчилася критично ставитися до ЗМІ. Але, з іншого боку, медіа втрачають довіру, а отже – і своїх читачів, глядачів, слухачів, що мене як журналіста не може не засмучувати. Професія маліє, і, як би цинічно це не звучало, сходить на пси.
На початку 2009 року Данило Яневський мав необережність сказати у програмі Юрія Макарова «Культурний фронт» (яка тоді ще не була витіснена з ефіру політичними шоу не завжди хорошої якості) одну фразу, якою буквально збурив медіатусовку. І до її осмислення не завадить повернутися й сьогодні. А звучала вона буквально так: «Я особисто виступаю за впровад¬ження цензури, щоб зберегти народ і країну. ...Рабам і холуям не потрібна свобода слова». І тоді багато хто за цими доволі цинічними словами не помітив одного: Яневський озвучив ту гірку правду, якої ми не хочемо визнавати (адже свобода – це відповідальність, якою слід уміло розпоряджатися). І полягає ця правда у тому, що в Україні почався процес згортання свободи слова і що винні у цьому частково і журналісти, і суспільство, які пасивно спостерігають, як державна машина бере розгін. І що насправді процес витравлювання раба із суспільної свідомості не завершений і може знову перерватися.

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