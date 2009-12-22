Местный «лохотрон»

По городам и весям Украины идут активные торги за места в партийных списках на выборах мэров и местных советов, которые состоятся 30 мая 2010 года.
При этом сама дата выборов – уже результат «подковерных» договоренностей БЮТ и ПР.
Официально списки на будущие местные выборы тщательно берегут от посторонних глаз. Лидеры партий даже в конфиденциальных беседах не признаются, что располагают предварительными или готовыми списками. До поры до времени активисты на местах должны быть уверены в нерушимости обещаний о том, что места в списке будут распределяться по итогам работы на президентских выборах.
Но, как свидетельствуют источники «Главреда», в некоторых областях списки уточняются уже по третьему разу, а интриги в штабах наиболее рейтинговых кандидатов бьют ключом.
Больше всех обещаний взять в список на местных выборах за поддержку на президентских раздала Юлия Тимошенко. Сначала она пообещала места членам комиссий, потом активным партийцам и татарам, а в конце – еще и мэрам городов.
Но списки, как известно, «не резиновые». Недовольство распределением мест постепенно привело к «сливу» списков БЮТ в Черкасской области в Интернет. Все желающие могут с ними ознакомиться здесь: в Черкасский облсовет и Черкасский горсовет.
При этом, как утверждают знатоки местной «политической кухни», места уже обещаны нужным людям, и никто не станет кардинально переписывать списки по итогам выборов. Разве что незначительно поменяются места среди кандидатов второго эшелона.
Ситуация в Черкасской области – не уникальна для БЮТ. Конфликты между местными парторганизациями и местными фракциями в советах преследуют БЮТ повсюду. Причем каждая сторона пытается напрямую договориться с куратором области по поводу списков, минуя другую.
В Партии регионов интриги, как говорят, тоже бьют ключом. Так, в Чернигове, воспользовавшись расколом во фракции ПР, мэр города Александр Соколов при поддержке секретаря горсовета Олега Шеремета пытаются, как утверждают наши источники, напрямую договориться с куратором области Андреем Клюевым о выдвижении «своих» людей в горсовет. Городская парторганизация и местные бизнесмены, в свою очередь, стараются найти общий язык с руководством в Киеве. Победит тот, кто в результате окажется в нужный момент ближе к «телу».
К кандидатам «калибром» поменьше, как утверждают очевидцы, тоже выстраиваются толпы желающих записаться в списки на местные выборы: к Яценюку с «Фронтом перемен» и Тигипко с «Сильной Украиной» – больше, к Гриценко – меньше. В любом случае, раскрутка на президентских выборах обещает им существенные дивиденды во время торга списками на местах, плюс позволяет переложить часть финансовых затрат на региональных спонсоров.
Ситуацию в Соцпартии «Главреду» описали одним словом – «приплыли». Обещание взять в списки – едва ли не единственный стимул, побуждающий актив СПУ работать на этих выборах. Как рассказал «Главреду» один из членов партии на условиях анонимности, сначала СПУ пообещала членам комиссий по своей квоте заплатить 400 грн., потом 100 грн., а в итоге предложила работать за идею – включение в списки.
Напомним, первоначально социалисты собирались участвовать в «Левом блоке» и поддерживать на президентских выборах Петра Симоненко. Однако в последний момент не сошлись в вопросе квот (одно место в каждой «десятке») и денег (все расходы на выборах СПУ обязана была оплачивать самостоятельно). С Тигипко Мороза развели идеи и деньги.
Помаявшись без денег, социалисты уже не прочь реанимировать идею блокирования с Симоненко на парламентских и местных выборах. По крайней мере, такое предложение озвучил в разговоре с «Главредом» секретарь политсовета СПУ по оргработе Алексей Малиновский. Но захочет ли после всех «побитых горшков» Симоненко пойти на такой союз – вопрос риторический.
Едва ли не единственные, кто «под запись» подтвердили подготовку к местным выборам, были «свободовцы» Олега Тягныбока. Замглавы партии Андрей Мохник уверенно заявил, что «Свобода» располагает проектом списка кандидатур мэров. Хотя он будет корректироваться с учетом набранных «Свободой» голосов. В любом случае, партия примет участие во всех без исключения, подчеркнул Мохник, выборах советов и мэров.
В «Левом блоке» сослались на алгоритм выдвижения кандидатов, закрепленный соглашением о создании блока. Как заверил «Главред» лидер СДПУ(о) Юрий Загородний (входит в блок), списки в облсовет согласовываются на уровне областного политсовета блока и окончательно утверждаются политсоветом в центре. Списки в городские и районные советы утверждаются политсоветом области.
Лидер ПСПУ Наталья Витренко поделилась с «Главредом» планами по созданию блока «Народная оппозиция» в составе ПСПУ и «Киевской Руси» Павла Баулина. Напомним, на выборах 2006 года в блок с аналогичным названием входила партия «Российско-украинский союз», финансируемая бизнесменом Максимом Курочкиным. После его смерти Наталья Михайловна нашла себе нового попутчика. Говорить о списках она не стала, эмоционально заметив, что сначала надо подождать, «пока прорежутся хищные клыки БЮТ и ПР» на президентских выборах.
Коммунист Леонид Грач подтвердил «Главреду» готовность участвовать в выборах на полуострове в составе именного блока – «Блока Грача», сформированного крымскими республиканскими организациями КПУ и «Союза левых сил». По его словам, сейчас в Крыму параллельно работают два штаба – на победу Симоненко и на блок Грача. Все кандидатуры в блоке будут утверждаться консенсусом, заверил «Главред» второй компаньон – Василий Волга. К слову, кроме АРК, Волга будет участвовать в местных выборах в составе «Левого блока».
Лидер «Единого центра» Игорь Криль в комментарии «Главреду» подтвердил, что партия будет принимать участие в выборах самостоятельно. О создании местных блоков речь не идет. При этом Криль заверил, что формирование списков в партии осуществляется в соответствии с распиаренной идеей открытых списков: в каждом населенном пункте партию представляет авторитетный человек. Он же отвечает за работу с избирателями после победы.
При этом часть лидеров подтвердили, что действительно пообещали активистам места в списке по итогам выборов (БЮТ, СПУ, Литвин), другие, напротив, отметили, что одной активности недостаточно для попадания в «проходную» часть списков (Волга, Грач, Мохник, Загородний).
Обещать – не значить выполнить
Местные элиты, судя по отзывам, к обещаниям взять в список настроены скептично. Во-первых, у многих еще свежи в памяти воспоминания о 2006 годе, когда «богатеньким Буратино» по три раза продавались одни и те же места в списке. Повторится ли «кидок» на этот раз, все желающие смогут узнать не ранее 1 марта, когда партии обязаны «открыть» списки.
Во-вторых, многих насторожил «лохотрон» с датой выборов, ведь буквально полгода назад партийные бонзы обещали депутатам на местах, что те отбудут предусмотренную Конституцией «пятилетку» (с 26 марта 2006 года). А мэрам – добавят еще один год к предусмотренным четырем.
Однако в последний момент в БЮТ и ПР передумали и воспользовались «огрехами» политреформы. Напомним, в переходных положениях Конституции сказано, что местные советы избираются на пять лет, но отсчет срока начинается с момента заседания Верховной Рады. Местные советы собрались в апреле 2006-го, Верховная Рада – в мае 2006-го. В результате парламентские юристы пришли к выводу, что нынешние местные советы были избраны на четыре года. Собрались бы они в мае – получили бы дополнительный год, отметил «Главреду» лидер партии «Союз» Лев Миримский.
К слову, крымский парламент в переходных положениях Конституции вообще упустили. 22 декабря Конституционный суд постановил: конкретная дата проведения выборов в ВР АРК - это исключительная компетенция самого парламента Крыма.
Разгадать смысл «многоходовки» Тимошенко и Януковича не представляет труда – заставить местный актив работать на предстоящую президентскую кампанию, финансировать ее в расчете на места в списках. Но расхождение слов и дела заставило многих задуматься.
В-третьих, голосование БЮТ за открытые списки на местных выборах (законопроект был провален) и призывы Януковича вернуться к «мажоритарке» заставили занервничать тех, кто уже внес деньги в партийную кассу и подписал политическое соглашение о поддержке конкретного кандидата в президенты.
И даже отказ Тимошенко от идеи двухтурового избрания мэра не помог вернуть веру «в справедливость» у тех, кому были обещаны места в списке за деньги. Не говоря уже о том, что «мажоритарка» полностью ломает устоявшиеся правила игры и нивелирует «бонусы» местным активистам.
В целом, как отметил «Главреду» председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко, у Партии регионов есть успешный опыт проведения выборов в мажоритарных округах. Тимошенко эта система менее выгодна. Но в целом, подчеркнул эксперт, оба лидера заинтересованы в сохранении нынешнего статус-кво: местные выборы на пропорциональной основе по закрытым спискам.
Наконец, даже при сохранении нынешней пропорциональной системы с закрытыми списками «лохотрон» заключается в том, что бизнесменам продаются места в условно «проходной части» списка. Количество мест определяется по результатам выборов-2006. Однако свежая социология ясно свидетельствует, что рейтинги общенациональных брендов на местах в 2,5, а то и в 3 раза (как у БЮТ на вотчине Лозинского) меньше, чем по Украине. Условно говоря, продается 50 мест в списке в горсовет, тогда как партия в лучшем случае наберет 20-25.
Цена вопроса
Очевидно, что количество местных политпроектов будет только увеличиваться, в том числе за счет создания именных блоков мэрами, депутатами местных советов, не попавшими в списки, главами госадминистраций. Для последних президентские выборы вообще не играют ключевой роли – их всех поменяют. Отсюда очень остро стоит вопрос поиска запасных вариантов.
Как выяснил «Главред», стоимость одного голоса на предстоящих выборах колеблется в районе от 150 до 500 грн. Из них 150 доходит непосредственно до человека, остальные «оседают» на разных уровнях партийной «пирамиды». Итого: стоимость мэрского «кресла» в областном центре из 300 тыс. человек (реально придут 100 тыс., а проголосуют 30-35 тыс.) составляет около $1,5-2 млн. В городах-«стотысячниках» – чуть дешевле из-за меньшей конкуренции и отсутствия значительного финансового ресурса.
По той же схеме можно посчитать стоимость создания местного блока, рассчитывающего на 10-15% мест в городском или областном совете – минимум 500 тыс. «зеленых», что соизмеримо с ценой одного мандата депутата горсовета – $50-70 тыс.
Хотя в последнее время цена мэрской должности несколько девальвировалась: рынок земли фактически стоит, а застройщики пребывают в глубокой депрессии. Отвечать за канализацию, пустой бюджет и массу коммунальных проблем при таких вложениях желающих не находится. Какие расценки будут на местных выборах, станет известно после президентских. Но цены падают. Неизменным остается лишь правило: учитывая высокие риски бизнеса, расходы на кампанию плюс проценты должны быть «отбиты» на протяжении первого года мэрства.
Впрочем, вариант с местными блоками в ПР тоже просчитали и, на всякий случай, еще летом первый вице-спикер Александр Лавринович внес законопроект об ограничении участия блоков в местных выборах. Пока проект в зал не выносился. Торги продолжаются. Осталось 160 дней.
Официально списки на будущие местные выборы тщательно берегут от посторонних глаз. Лидеры партий даже в конфиденциальных беседах не признаются, что располагают предварительными или готовыми списками. До поры до времени активисты на местах должны быть уверены в нерушимости обещаний о том, что места в списке будут распределяться по итогам работы на президентских выборах.
Но, как свидетельствуют источники «Главреда», в некоторых областях списки уточняются уже по третьему разу, а интриги в штабах наиболее рейтинговых кандидатов бьют ключом.
Больше всех обещаний взять в список на местных выборах за поддержку на президентских раздала Юлия Тимошенко. Сначала она пообещала места членам комиссий, потом активным партийцам и татарам, а в конце – еще и мэрам городов.
Но списки, как известно, «не резиновые». Недовольство распределением мест постепенно привело к «сливу» списков БЮТ в Черкасской области в Интернет. Все желающие могут с ними ознакомиться здесь: в Черкасский облсовет и Черкасский горсовет.
При этом, как утверждают знатоки местной «политической кухни», места уже обещаны нужным людям, и никто не станет кардинально переписывать списки по итогам выборов. Разве что незначительно поменяются места среди кандидатов второго эшелона.
Ситуация в Черкасской области – не уникальна для БЮТ. Конфликты между местными парторганизациями и местными фракциями в советах преследуют БЮТ повсюду. Причем каждая сторона пытается напрямую договориться с куратором области по поводу списков, минуя другую.
В Партии регионов интриги, как говорят, тоже бьют ключом. Так, в Чернигове, воспользовавшись расколом во фракции ПР, мэр города Александр Соколов при поддержке секретаря горсовета Олега Шеремета пытаются, как утверждают наши источники, напрямую договориться с куратором области Андреем Клюевым о выдвижении «своих» людей в горсовет. Городская парторганизация и местные бизнесмены, в свою очередь, стараются найти общий язык с руководством в Киеве. Победит тот, кто в результате окажется в нужный момент ближе к «телу».
К кандидатам «калибром» поменьше, как утверждают очевидцы, тоже выстраиваются толпы желающих записаться в списки на местные выборы: к Яценюку с «Фронтом перемен» и Тигипко с «Сильной Украиной» – больше, к Гриценко – меньше. В любом случае, раскрутка на президентских выборах обещает им существенные дивиденды во время торга списками на местах, плюс позволяет переложить часть финансовых затрат на региональных спонсоров.
Ситуацию в Соцпартии «Главреду» описали одним словом – «приплыли». Обещание взять в списки – едва ли не единственный стимул, побуждающий актив СПУ работать на этих выборах. Как рассказал «Главреду» один из членов партии на условиях анонимности, сначала СПУ пообещала членам комиссий по своей квоте заплатить 400 грн., потом 100 грн., а в итоге предложила работать за идею – включение в списки.
Напомним, первоначально социалисты собирались участвовать в «Левом блоке» и поддерживать на президентских выборах Петра Симоненко. Однако в последний момент не сошлись в вопросе квот (одно место в каждой «десятке») и денег (все расходы на выборах СПУ обязана была оплачивать самостоятельно). С Тигипко Мороза развели идеи и деньги.
Помаявшись без денег, социалисты уже не прочь реанимировать идею блокирования с Симоненко на парламентских и местных выборах. По крайней мере, такое предложение озвучил в разговоре с «Главредом» секретарь политсовета СПУ по оргработе Алексей Малиновский. Но захочет ли после всех «побитых горшков» Симоненко пойти на такой союз – вопрос риторический.
Едва ли не единственные, кто «под запись» подтвердили подготовку к местным выборам, были «свободовцы» Олега Тягныбока. Замглавы партии Андрей Мохник уверенно заявил, что «Свобода» располагает проектом списка кандидатур мэров. Хотя он будет корректироваться с учетом набранных «Свободой» голосов. В любом случае, партия примет участие во всех без исключения, подчеркнул Мохник, выборах советов и мэров.
В «Левом блоке» сослались на алгоритм выдвижения кандидатов, закрепленный соглашением о создании блока. Как заверил «Главред» лидер СДПУ(о) Юрий Загородний (входит в блок), списки в облсовет согласовываются на уровне областного политсовета блока и окончательно утверждаются политсоветом в центре. Списки в городские и районные советы утверждаются политсоветом области.
Лидер ПСПУ Наталья Витренко поделилась с «Главредом» планами по созданию блока «Народная оппозиция» в составе ПСПУ и «Киевской Руси» Павла Баулина. Напомним, на выборах 2006 года в блок с аналогичным названием входила партия «Российско-украинский союз», финансируемая бизнесменом Максимом Курочкиным. После его смерти Наталья Михайловна нашла себе нового попутчика. Говорить о списках она не стала, эмоционально заметив, что сначала надо подождать, «пока прорежутся хищные клыки БЮТ и ПР» на президентских выборах.
Коммунист Леонид Грач подтвердил «Главреду» готовность участвовать в выборах на полуострове в составе именного блока – «Блока Грача», сформированного крымскими республиканскими организациями КПУ и «Союза левых сил». По его словам, сейчас в Крыму параллельно работают два штаба – на победу Симоненко и на блок Грача. Все кандидатуры в блоке будут утверждаться консенсусом, заверил «Главред» второй компаньон – Василий Волга. К слову, кроме АРК, Волга будет участвовать в местных выборах в составе «Левого блока».
Лидер «Единого центра» Игорь Криль в комментарии «Главреду» подтвердил, что партия будет принимать участие в выборах самостоятельно. О создании местных блоков речь не идет. При этом Криль заверил, что формирование списков в партии осуществляется в соответствии с распиаренной идеей открытых списков: в каждом населенном пункте партию представляет авторитетный человек. Он же отвечает за работу с избирателями после победы.
При этом часть лидеров подтвердили, что действительно пообещали активистам места в списке по итогам выборов (БЮТ, СПУ, Литвин), другие, напротив, отметили, что одной активности недостаточно для попадания в «проходную» часть списков (Волга, Грач, Мохник, Загородний).
Обещать – не значить выполнить
Местные элиты, судя по отзывам, к обещаниям взять в список настроены скептично. Во-первых, у многих еще свежи в памяти воспоминания о 2006 годе, когда «богатеньким Буратино» по три раза продавались одни и те же места в списке. Повторится ли «кидок» на этот раз, все желающие смогут узнать не ранее 1 марта, когда партии обязаны «открыть» списки.
Во-вторых, многих насторожил «лохотрон» с датой выборов, ведь буквально полгода назад партийные бонзы обещали депутатам на местах, что те отбудут предусмотренную Конституцией «пятилетку» (с 26 марта 2006 года). А мэрам – добавят еще один год к предусмотренным четырем.
Однако в последний момент в БЮТ и ПР передумали и воспользовались «огрехами» политреформы. Напомним, в переходных положениях Конституции сказано, что местные советы избираются на пять лет, но отсчет срока начинается с момента заседания Верховной Рады. Местные советы собрались в апреле 2006-го, Верховная Рада – в мае 2006-го. В результате парламентские юристы пришли к выводу, что нынешние местные советы были избраны на четыре года. Собрались бы они в мае – получили бы дополнительный год, отметил «Главреду» лидер партии «Союз» Лев Миримский.
К слову, крымский парламент в переходных положениях Конституции вообще упустили. 22 декабря Конституционный суд постановил: конкретная дата проведения выборов в ВР АРК - это исключительная компетенция самого парламента Крыма.
Разгадать смысл «многоходовки» Тимошенко и Януковича не представляет труда – заставить местный актив работать на предстоящую президентскую кампанию, финансировать ее в расчете на места в списках. Но расхождение слов и дела заставило многих задуматься.
В-третьих, голосование БЮТ за открытые списки на местных выборах (законопроект был провален) и призывы Януковича вернуться к «мажоритарке» заставили занервничать тех, кто уже внес деньги в партийную кассу и подписал политическое соглашение о поддержке конкретного кандидата в президенты.
И даже отказ Тимошенко от идеи двухтурового избрания мэра не помог вернуть веру «в справедливость» у тех, кому были обещаны места в списке за деньги. Не говоря уже о том, что «мажоритарка» полностью ломает устоявшиеся правила игры и нивелирует «бонусы» местным активистам.
В целом, как отметил «Главреду» председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко, у Партии регионов есть успешный опыт проведения выборов в мажоритарных округах. Тимошенко эта система менее выгодна. Но в целом, подчеркнул эксперт, оба лидера заинтересованы в сохранении нынешнего статус-кво: местные выборы на пропорциональной основе по закрытым спискам.
Наконец, даже при сохранении нынешней пропорциональной системы с закрытыми списками «лохотрон» заключается в том, что бизнесменам продаются места в условно «проходной части» списка. Количество мест определяется по результатам выборов-2006. Однако свежая социология ясно свидетельствует, что рейтинги общенациональных брендов на местах в 2,5, а то и в 3 раза (как у БЮТ на вотчине Лозинского) меньше, чем по Украине. Условно говоря, продается 50 мест в списке в горсовет, тогда как партия в лучшем случае наберет 20-25.
Цена вопроса
Очевидно, что количество местных политпроектов будет только увеличиваться, в том числе за счет создания именных блоков мэрами, депутатами местных советов, не попавшими в списки, главами госадминистраций. Для последних президентские выборы вообще не играют ключевой роли – их всех поменяют. Отсюда очень остро стоит вопрос поиска запасных вариантов.
Как выяснил «Главред», стоимость одного голоса на предстоящих выборах колеблется в районе от 150 до 500 грн. Из них 150 доходит непосредственно до человека, остальные «оседают» на разных уровнях партийной «пирамиды». Итого: стоимость мэрского «кресла» в областном центре из 300 тыс. человек (реально придут 100 тыс., а проголосуют 30-35 тыс.) составляет около $1,5-2 млн. В городах-«стотысячниках» – чуть дешевле из-за меньшей конкуренции и отсутствия значительного финансового ресурса.
По той же схеме можно посчитать стоимость создания местного блока, рассчитывающего на 10-15% мест в городском или областном совете – минимум 500 тыс. «зеленых», что соизмеримо с ценой одного мандата депутата горсовета – $50-70 тыс.
Хотя в последнее время цена мэрской должности несколько девальвировалась: рынок земли фактически стоит, а застройщики пребывают в глубокой депрессии. Отвечать за канализацию, пустой бюджет и массу коммунальных проблем при таких вложениях желающих не находится. Какие расценки будут на местных выборах, станет известно после президентских. Но цены падают. Неизменным остается лишь правило: учитывая высокие риски бизнеса, расходы на кампанию плюс проценты должны быть «отбиты» на протяжении первого года мэрства.
Впрочем, вариант с местными блоками в ПР тоже просчитали и, на всякий случай, еще летом первый вице-спикер Александр Лавринович внес законопроект об ограничении участия блоков в местных выборах. Пока проект в зал не выносился. Торги продолжаются. Осталось 160 дней.