Між трьох вогнів

Відповідно, зовнішньополітичний курс новообраного Президента потребує виваженої політики з метою прогнозування і попередження політичних наслідків відстоювання геополітичних інтересів у Європі сучасними центрами впливу – США, Росії та ЕС.

Вибори 17 січня позначать зміни в Україні. Завдяки їм може бути зміцнена єдність української влади – але, головне, доведена (або спростована) принципова можливість зміни її курсу на європейську інтеграцію.

Україна-Росія

Москва розуміє, що незалежно хто стане президентом, відносини Києва та Москви будуть важливими, комплексними та важкими. Основний інтерес Росії не змінився і не зміниться. Він полягає у встановленні головної ролі відносно геополітичної та геоекономічної орієнтації України. Водночас, шанс Росії використати енергетику як інструмент різко зменшується. Насамперед через те, що її основний інструмент – «Газпром» – значно втратив ринкову вартість. Також у зв’язку з тим, що через економічну кризу європейський ринок уже не настільки залежний від російського газу. У першій половині 2009 року обсяги постачань російського газу до ЄС зменшились на 32%. Натомість обсяги імпорту інших постачальників – Норвегії, Алжиру, Катару, Трінідаду – зросли. Внутрішні витрати «Газпрому» теж збільшились. Енергетична картина для Росії зараз менш позитивна, ніж рік тому.

Влада Росії в енергетичному секторі послаблюється. Питання в тому, чи ЄС і Україна зможуть використати цю можливість, аби покращити енергетичну інфраструктуру та зберігання енергетичних ресурсів, а також диверсифікувати енергетичний сектор.

Російська Федерація — стратегічний партнер України, найважливіша країна з точки зору нашого економічного розвитку, ключовий безпековий гравець в Євразії. Зрештою, колишня метрополія, з якою Україну пов’язує величезна кількість культурних, гуманітарних, інформаційних, людських, історичних та інших зв’язків.

У зовнішній політиці курс Москви на домінантність на теренах СНД, співпраця з ЄС і обережні дії проти США донедавна реалізовувався досить послідовно і передбачувано. В результаті Москві вдалося розвинути відносини з ЄС, насамперед з Німеччиною, та зіпсувати зі США і більшістю пострадянських країн і країн Центрально-Східної Європи. При цьому російські еліти залишалися міцно інтегрованими в західний соціальний простір.

Прихід до влади у Вашингтоні адміністрації Б.Обами та проголошене ним перезавантаження відносин відкрили можливості для пом’якшення двосторонніх американо-ромійських відносин.

Кремль чудово розуміє, претендуючи на роль світового лідера, що фактор «Україна» є невід’ємною складовою механізму, який дозволить наблизитися до цієї мети. Тому, безпрограшним варіантом для Росії є підтримка обох найрейтинговіших кандидатів, що було і недавно продемонстровано спочатку в Ялті з Тимошенко, і одразу ж в Петербурзі із Януковичем. Уряд Путіна співпрацює із Урядом Тимошенко, партія єдиноросів, лідер якої той же Путін співпраціє із реіоналами, лідер яких Янукович. Зрозумілою є позиція українських політиків, які, безсумнівно, потребують цю підтримку, як непряму фінансово-економічну, так і соціально-ідеологічну.

Водночас, слід зазначити, хто б не виграв президентські перегони, зовнішньополітичний курс майбутнього президента України буде якісно відрізнятися від теперішнього на вищому рівні. Адже, у відносинах із РФ слід акцентувати увагу не на розбіжностях, у тому числі «цивілізаційних», а на конкретних робочих питаннях, вирішення яких принципово можливе і вигідне для обох сторін. Необхідно активізувати діяльність міждержавних і міжурядових органів, у тому числі Комісії Президентів України та Росії, відновити практику зустрічей на найвищому та інших рівнях.

Україна-США

Слід зазначити, що відносини Україна–США за останні роки розвивалися досить динамічно. Головним досягненням цього періоду було усунення перешкод на шляху поступального розвитку двосторонніх торгово-економічних відносин: відновлено дію преференцій для українського експорту, визнано ринковий статус української економіки в антидемпінгових розслідуваннях, підписано двосторонній протокол про взаємний доступ на ринки товарів та послуг у рамках вступу України до СОТ, скасовано дію щодо України поправки Джексона-Веніка. Завершення процесу набуття Україною членства в СОТ, що відбулося за істотної підтримки США, дозволило в 2008 року укласти двосторонню Угоду про торговельне та інвестиційне співробітництво, а також, відповідно до неї, створити двосторонню Раду з питань торгівлі та інвестицій і провести її установче засідання. За останні три роки до початку світової кризи товарообіг між Україною і США збільшився майже втричі, помітно зросла кількість спільних підприємств із американським капіталом.

Водночас, теперішні реалії свідчать, що всі зовнішні обставини — як геополітичні, так і економічні — складаються нині проти України. Особливо американських політиків турбують проблеми в судово-правовій сфері та у приборканні корупції в економічній сфері. Однією з причин охолодження відносин між США й Україною стало незадоволення Вашингтона внутрішньою політикою Ющенка у зв’язку зі значним рівнем корупції в політиці та економіці України, а також необмеженим втручанням окремих олігархів у ці сфери. Також американській владі дошкуляє рейдерство стосовно американських компаній, які інвестували кошти в Україну. Масштаб цих явищ, на думку американців, уже перевершує часи президентства Леоніда Кучми.

Навколишній світ змінюється, створює нові координати і системи цінностей, а в Києві, як і раніше, розраховують на свої давні геополітичні козирі, не роблячи жодного реального кроку в бік цивілізованого світу. На жаль, свідомо чи несвідомо, останнім часом знаходячись у перманентній внутрішній турбулентності наша влада зробила все можливе й неможливе для того, аби США втратили до Україні інтерес, більше того — Вашингтон від нас утомився, тому жодних кроків у наш бік американці не робитимуть, а діалог розпочнеться тільки після того, як Україна отримає нового президента.

Досі україно-американські відносини будуються під впливом стереотипів та ілюзій, які виникли в період Помаранчевої революції. Однак, що українська політична еліта не має власного плану співпраці зі Сполученими Штатами, який виходить за рамки надій на захист від уявних загроз. Все це після виборів потрібно буде змінювати. Україні слід запропонувати власний порядок діалогу з Вашингтоном.

Підтримка США необхідна у питаннях співпраці з МФВ і Всесвітнім банком, в справі використання потенціалу членства в СОТ для відстоювання інтересів українських експортерів. Намітилися хороші перспективи партнерства в сфері атомної енергетики, авіабудування, військово-технічної співпраці. Дружба зі Сполученими Штатами Америки залишиться важливим фактором безпеки і розвитку України по ліберально-демократичній моделі.

Яскравим прикладом партнерства є пілписання контракту між Україною та Іраком на постачання до Іраку української військової техніки на 2,48 млрд. дол. США. Зрозуміло, що не останню роль при виборі постачальника зброї зіграли США. Можна також спрогнозувати, що виграний тендер на постачання зброї не є останнім, адже ще є Афганістан, який теж потребує оновлення свого військового обладнання, і де американці теж будуть визначати постачальника зброї.

Показовим фактом рівня співпраці України із США та Росією напередодні виборів є той, що американський посол Тефт вручаючи вірчі грамоти Ющенку, почав свій діалог із країною перебування українською мовою. Російський - отримав агреман та призначений. Проте Москва не поспішає із його приїздом, дипломатичною мовою засвідчуючи відношення Кремля до Президента України.

Україна-ЄС

Інша картина вимальовується із стосунків Києва та Брюсселя. Свого часу в Європи щодо України були певні очікування. Зараз легко забути про те, що під час першої каденції Президента Кучми очікування були незначними, але швидко зросли, коли Україна в 1994–1998 роках робила реальні речі. Крім того, з очевидних причин від України багато очікували після 2005 року. В окремих обмежених сферах ці сподівання виправдались, зокрема в одній суттєвій сфері. Основна різниця між теперішньою Україною та Україною зразка 2004 року в тому, що зараз фактично ніхто не боїться владної верхівки й не має в цьому потреби. Але коли йдеться про суттєві речі – відносини держави та бізнесу, бажання та здатність українських лідерів поставити національні інтереси перед власними особистими та фінансовими інтересами – Україна не виправдала очікувань Європи. Особливе обурення у ЄС викликає те, що впродовж останніх п'яти років Україна навіть не приступила до виконання узятих на себе зобов'язань. З часів Помаранчевої революції так і не було навіть розпочато проведення низки реформ і енергетичної диверсифікації, як тоді обіцяли українські політики.

І це негативно вплинуло на ставлення Брюсселя до Києва. Зокрема, під час цієї фінансової кризи, коли Україна потребує більш ефективних відносин з ЄС, ніж мала. До того ж, Україна потребує більшої допомоги від ЄБРР і МВФ. Зараз в усіх цих інституціях майже загальноприйнятою є думка, що ані Президент, ані Прем’єр-міністр не виконали взяті на себе зобов’язання. Це Як наслідок, зараз МВФ затримує надання Україні четвертого траншу.

Водночас, слід зазначити, що ЄС, очікуючи на реформи в Ураїні, сам не може владнати свої внутрішні питання. Особливо чітко це було помітно в рамках нещодавнього підписання Ліссабонської угоди. Питання бюрократії, неспівпадіння поглядів представників «старої» (Німеччина, Франція тощо) та «нової» (новоприйняті члени ЄС) Європи є ще одним наріжним каменем відносин з європейською владою. До того ж не можна відкидати фактор впливу Росії на окремих членів Євросоюзу - Німеччина, Франція, думка яких є досить впливовою. Згадані країни з однієї сторони будуть декларувати готовність до конкретного діалогу з Україною, а з другого озиратися на Росію і прислуховуватися до її позиції. По іншому виглядає діалог України із новими членами Євросоюзу, які самі знаходяться у конфронтації з Кремлем.

Беручи до уваги також і той факт, що основні фінансові активи представників української фінансово-олігархічних груп зосереджено в європейських країнах-членах Євросоюзу, а також те, що українські еліти залишаються міцно інтегрованими в західний соціальний простір зовнішня політика України після виборів Президента залишатиметься максимально євроспрямованою незалежно від їх результату. Адже інтеграція в євроструктури дасть змогу більшого контролю над власними фінансовими активами.

Зараз ані у ЄС, ані у Вашингтона немає жодного бажання підтримувати одного чи двох найрейтинговіших кандидатів. Щодо кожного з них існує деякий рівень непевності. Кожен із них є проблематичним. Янукович – з точки зору Заходу, не лише через його бачення НАТО чи Росії, а й тому, що багато хто розглядає його як частину минулого. Його демократичні здобутки зараз кращі, аніж у 2005-му, але багато хто не вірить в те, що він справді розуміє, що таке ліберальна демократія. Занепокоєння Заходу стосовно Тимошенко полягає в тому, що вона є опортуністичною та непередбачуваною. На Заході і в експертних, і у владних колах знають, що реальність в Україні не відповідає стереотипам стосунків двох найрентийтинговіших кандидатів на пост Президента України із представниками російської влади. Є певні занепокоєння щодо орієнтації Януковича відносно ЄС, Росії та НАТО. Але більшість експертів та представників влади на Заході розуміють, що він не поводитиметься, як васал Росії. Він є українською фігурою і має власне бачення національних інтересів, тож про них дбатиме. Так само суто українським політиком є і Юлія Тимошенко.

Багато людей, які мають справу з керівництвом та елітою України, поділяють думку про те, що на цих виборах в Україні ЄС не має свого кандидата.

Таким чином, цілком зрозумілим є те, що нестабільна внутрішня ситуація в країні дестабілізовує зовнішньополітичні зусилля держави і поступово перетворює Україну із суб’єкта геополітики в об’єкт, а також в предмет обговорення різноманітних проблем.

За цих умов реалізація національних інтересів і саме виживання Української держави в нинішніх кордонах потребуватиме від новообраного президента та його команди невідкладного здійснення комплексу заходів. При цьому слід виходити з розуміння того, що за нинішніх умов розвиток відносин із США та РФ не може вважатися виключно завданням дипломатії, а вимагатиме скоординованих зусиль усього державного апарату, причому не лише на зовнішньополітичному, а й на інших напрямах державної політики. Також не можна обмежуватися державними чинниками, потрібно забезпечити активніше залучення можливостей українських промислово-фінансових груп та неурядових організацій. Потрібно негайно відновити політичну стабільність на основі елітного і суспільного консенсусу щодо європейського шляху розвитку України. Політична конкуренція не має набувати руйнівних форм і загрожувати безпеці держави.

Насамперед забезпечення конституційних прав і свобод громадян України має стати змістом державної політики не лише на рівні гучних декларацій, а в реальності. При цьому ключову роль тут має відіграти реформована судова система, що повинна на основі верховенства права гарантувати права і законні інтереси громадян.

На такій основі необхідно відновити ефективність державної влади. Отже, слід, по-перше, подолати багатополюсність виконавчої влади. Цього можна досягти двома шляхами. Перший — це прийняття нової Конституції України, яка впроваджувала б або президентську, або прем’єрську форму правління. Другий — скасування Конституційним судом після президентських виборів політреформи грудня 2004 року на основі доведених фактів порушення процедури при її ухваленні Верховною Радою. Безсумнівно, правильнішим був би перший шлях, а реалістичнішим і простішим виглядає другий.

По-друге, слід подолати політичний принцип призначення на посади в виконавчій владі. Основним критерієм для призначення державних службовців має бути їх професіоналізм, репутація та відданість інтересам держави, а не належність до певної політичної сили. Нарешті мають бути розділені адміністративні та політичні посади.

По-третє, необхідно значно знизити рівень корумпованості державного апарату. Для цього слід здійснити дерегуляцію економіки, ухвалити та забезпечити застосування вже розробленого антикорупційного законодавства, забезпечити антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

Загалом слід зазначити, що головний і визначальний крок має зробити український народ, вибираючи не тільки Президента, але й зовнішньополітичний курс держави.



Сергій Телешун – голова наглядової ради БФ «Співдружність», доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичної аналітики і прогнозування НАДУ при Президентові України .

Ігор Сибіга – провідний експерт БФ «Співдружність», аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування НАДУ при Президентові України.