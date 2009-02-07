Перша сотня

7 февраля 2009, 15:01

Щомісячний рейтинг найвпливовіших людей України

Оцінювання себе й інших – це тенденція сучасного життя. Існує світовий тренд, який полягає в інтересі публіки до рейтингів і ренкінгів, які дозволяють швидко, не витрачаючи дорогоцінний час на зайві подробиці й деталі, зіставити співмірне – суспільний авторитет, багатство, IQ, довжину ніг тощо.
Ідея. Що таке «Перша сотня»? Щомісячне (!) експертне опитування, результатом якого є рейтинг найвпливовіших українців, «людей місяця», саме тих, хто визначає політику (у найширшому сенсі цього слова) країни. І дай Боже дожити, наприкінці року за допомогою калькулятора зможемо легко підрахувати, хто є who в політичній еліті України.
Експерти. Пул експертів рейтингу формується зі знаних і авторитетних фахівців, які представляють вузи, дослідницькі організації, політологічні та соціологічні центри, а також головних редакторів, оглядачів провідних загальнонаціональних та регіональних ЗМІ, лідерів громадської думки тощо. Нашим партнером є відомий своїми інформаційними, соціологічними та виборчими проектами фонд «Демократичні ініціативи».
Дякуємо. На наш заклик відгукнулися 62 експерти – політологи, соціологи, юристи, журналісти та піарники, громадянські активісти, блогери тощо. Не тільки з Києва, а й одесити, львів’яни, чернігівці, маріупольці, севастопольці, волиняни. Навіть один москвич. Дехто зійшов із дистанції, бо вибрати зі 150-ти номінантів найкращу «Першу сотню» виявилося не так легко.
«Фіртеш» та інші. Новорічно-різдвяна газова війна з «Газпромом» і його креатурами в телевізійних дербі пояснює з’яву в нашому списку відразу чотирьох борців за європейсько-українську ціну на російські енергоносії. Голові «Нафтогазу» Олегові Дубині лише трохи не вистачило, аби «влучити» в десятку. Його заступники Ігор Діденко та Володимир Тріколіч мають дякувати за хвилини слави редакторам ток-шоу, відповідно «Свободи на “Інтері”» та «Шустер live», куди їх упродовж січня неодноразово запрошували. Боєць газового фронту з президентським мандатом Богдан Соколовський теж відзначений нашими експертами, передусім через власну високу медіаактивність і медіадоступність. Ну і, звісно, з’ява на престижній сьомій позиції непублічного досі власника «РосУкрЕнерго» Дмитра Фірташа, або, як висловився екс-президент Владімір Путін, «господина Фиртеша», – це теж один із наслідків уже внутрішньо українських позиційних боїв за місце під сонцем.
Чавунну ходу кризи на собі повною мірою відчули… вітчизняні олігархи. Лише донедавна найбагатший українець Рінат Ахметов (№ 6) і «исчадие зла», за версією Юлії Тимошенко, Фірташ знаходяться у топ-десятці. Віктор Пінчук (№ 15) та Ігор Коломойський (№ 17), волею експертів, відправлені за спини публічних політиків і чільних чиновників. Знецінені акції та зупинені заводи з десятками тисяч безробітних пролетарів уже не викликають відчуття сили й впливовості лідерів ФПГ. До речі, четвірку переможців цього окремого олігархічного забігу об’єднує те, що вони мають популярні, зокрема телевізійні, медіаактиви – з огляду на політичну турбуленцію і вибори, що насуваються, це краще, ніж володарювання купами заліза в екологічно неблагополучних регіонах. Тим, що колись звалося меткомбінатом.
Віктор Янукович був малоактивним, отже, лише п’яте місце. Невипадково, бо жоден експерт не поставив лідера Партії регіонів, навіть на друге місце. Є над чим задуматися політтехнологам лідера Партії регіонів.
У «Першій сотні» – 34 нардепи, які представляють усі п’ять парламентських фракцій (півтора десятка БЮТівців, по дюжині – регіоналів і «нашоукраїнців», троє комуністів і двоє «литвинівців»).
Кожен п’ятий – урядовець. Найвище, звісно, – прем’єрка – з понад двократним відривом від найближчого переслідувача, глави держави. Найменший вплив, на думку експертів, у січні мав міністр охорони навколишнього середовища Георгій Філіпчук. Загалом, не ввійшли до вищої ліги дев’ятеро членів Кабміну.
Колумніст «Главреда» Віталій Портников, до речі, зайняв дуже високу – 112-ту – позицію, випередивши таких відомих політиків, як Анатолій Кінах, Тарас Чорновіл, Геннадій Москаль. Публікації та виступи в теле- і радіоефірах виявилися сильнішою зброєю і за ресурс керівника телеканалу «1+1» Олександра Ткаченка (№ 122 рейтингу).
Один із експертів включив у свою трійку призерів… Владіміра Путіна! Та й справді, хіба в січні російський прем’єр не впливав на наше з вами життя? Ще й як. Ось така суб’єктивна об’єктивність.

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