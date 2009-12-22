Европейская ответственность, или Почему Украина – не Албания

21-22 декабря в Киеве находился президент Европарламента Ежи Бузек.

Во время своих встреч с Президентом Виктором Ющенко, спикером Владимиром Литвином, премьером Юлией Тимошенко и лидером оппозиции Виктором Януковичем он постоянно подчеркивал, что Европейский союз не поддерживает ни одного кандидата, а «поддерживает Украину, ее народ и демократический процесс», за который европейцам «тревожно».



И если Европа, по словам спикера Европарламента, действительно «чрезвычайно заинтересована в свободных, честных и прозрачных выборах президента Украины» и ее это действительно тревожит, то ЕС должен понимать, что миссии Европарламента для наблюдения за президентскими выборами будет явно недостаточно для поднятия на ноги тяжело коррумпированного больного под названием Украина.



По стопам Сизифа?

Начнем, пожалуй, с позитива. Можно только поприветствовать активизм украинских евроинтеграторов за проделанную в последнее время работу.



Это и создание 27 октября повестки дня ассоциации Украина - ЕС с целью содействия вступлению в силу соглашения об ассоциации Украина – ЕС, и дальнейший прогресс в сфере юстиции и внутренних дел, достигнутый, в частности, на заседании Украина – Тройка ЕС в июне в Люксембурге, и заключение соглашения о стратегическом сотрудничестве между Украиной и Европолом, а также меморандума о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Украины и Европейским мониторинговым центром по вопросам наркотиков и наркотической зависимости.



Стоит также упомянуть достижение прогресса в имплементации соглашений между Украиной и ЕС в сфере визового упрощения и реадмиссии, а также вполне конкретные перспективы дальнейших конструктивных дискуссий по соглашению об упрощении визового режима в рамках компетентного совместного комитета весной 2010 г. в свете предложений Украины по дальнейшим визовым упрощениям для украинских граждан, а также с учетом развития законодательства ЕС в сфере визовой политики.



Кроме того, заслуживает внимания имплементация и функционирование режима малого пограничного движения между Украиной и Венгрией, Польшей и Словакией. Ну и где-то в зачет украинской дипломатии можно внести и работу по качественному наполнению Восточного партнерства, начатому 7 мая в Праге.



Однако что толку, что ты поднимаешься вверх по трапу, когда корабль идет ко дну?..



Можно не покладая рук день и ночь трудиться над аккуратной укладкой каждого кирпичика евроинтеграции, но здание все равно разрушится, поскольку фундамент заложен не по-европейски, а по-латиноамерикански.



И в Брюсселе это прекрасно знают и в немалой степени несут за это ответственность.



Латиноамериканские танцы

К сожалению, в начале 90-х годов прошлого века латиноамериканские «мыльные» оперы были не самым большим злом, свалившимся на сентиментальные украинские души.



Вместе с ними с молчаливого согласия Брюсселя на постсоветском пространстве начала внедряться, в сущности, латиноамериканская модель трансформации общества на основе т.н. Вашингтонского консенсуса.



Геополитически это было оправдано. Отстаивая свои интересы, американцы опасались «китайской» модели развития постсоветского мира. Чилийско-аргентинский же путь позволял контролировать страны СНГ и при этом держать их на периферии мирового развития.



В результате мы попали в серьезную внешнедолговую зависимость, а «дикая» приватизация привела к развитию кланово-олигархической системы, сращиванию власти и бизнеса. Как результат – резкая дифференциация доходов населения, фактическое отсутствие среднего класса – социальной базы развития гражданского общества и, следовательно, процветание коррупции.



И как резюме – «раскаяние» тогдашнего президента Леонида Кучмы, прозвучавшее уже, правда, на втором сроке его пребывания при власти, на счет того, что украинская экономическая модель больше похожа на латиноамериканскую, чем на европейскую: влезая «по самую шею» в долги, мы двигаем страну к аргентинскому кризису.



Была ли у нас альтернатива? Безусловно. Очевидно, что альтернатива латиноамериканской – так называемая германская, или рейнская, модель развития общества, т.е. модель встроенности рынка в социальную и политическую структуру социума. И самое главное – она также придает особое значение уравновешиванию тех тенденций капитализма, которые ведут к монополизации и массовому неравенству.



Как когда-то справедливо заметил ныне главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Анатолий Гальчинский, эта система органично объединяет в себе три компонента – реальную демократию, гражданское общество и не просто рыночную, а социально-рыночную экономику, которая строится на принципах верховенства права и обеспечения прав человека.



В этой связи показателен пример так любимой ныне нами Польши. После того как реформы Лешека Бальцеровича начали «буксовать», у руля польской экономики встал Гжегож Колодко. Автор «Стратегии для Польши», разработанной в 1994 году, он, до 1997 года проводивший реформы на посту первого вице-премьера страны, в сущности, в соответствии с упомянутой «рейнской» моделью экономического развития, добился 6,4% роста польского ВВП в те годы и, что особенно важно, фактически упредил развитие своей страны по «олигархическому» сценарию.



Кстати, сам Колодко в своих работах называл «Вашингтонский консенсус» непригодным для переходной экономики, а ориентированным на экономики, уже являющиеся рыночными. «Поэтому страны, столкнувшиеся с проблемами переходного периода, - подчеркивал Колодко, - никогда не находили в «Вашингтонском консенсусе» удовлетворительного ответа на свои самые злободневные вопросы. Консенсус не стал эффективным потому, что не учитывал возможности создания институтов».



Посеявшие ветер

В том, что Украина полностью «увязла» в латиноамериканском варианте трансформации общества, виноват и Евросоюз, как известно, поделивший в начале 1990-х годов бывшие социалистические страны на три группы: Центрально-Восточную Европу, Балканы и страны СНГ.



За исключением прибалтийских стран все постсоветское пространство во главе с Россией рассматривалось институциями ЕС в качестве единого политического пространства и в иерархии приоритетов получило статус т.н. третьих стран, с коими могли быть заключены лишь соглашения о партнерстве и сотрудничестве.



Сейчас у нас очень модно стало заниматься «политическим мазохизмом», подпевая некоторым европейским «опинионмейкерам» насчет того, что во всем виноваты мы сами.



Но ведь именно в связи с закрытостью Евросоюза Киев оказался в некоем геополитическом вакууме.



В результате выброшенная на геополитический «перекресток» и не привыкшая к самостоятельности местечковая украинская «элита» постоянно соревновалась в умении оказаться в нужном месте, вовремя «перекраситься» и предложить себя то Москве, то Вашингтону, раздирая на куски собственную страну.



Однако сейчас геополитическая конъюнктура в мире меняется кардинальным образом. И, как это ни прискорбно осознавать, геополитическое значение Украины стремительно падает.



Америка по-обамовски «перезагружается» и дружит с Россией, которая по-горчаковски «сосредотачивается». В отличие от прошлых лет, украинские «элиты» уже мало кого интересуют как в Москве, так и в Вашингтоне, что наглядно демонстрируют нынешние президентские выборы.



Более того, подписанием в 2009 году соглашений по «Набукко» и «Южному потоку» Турция стремительно обесценивает «последний довод» нынешней украинской геополитики – ГТС.



С другой стороны, ведомый идеями неофункционализма Эрнста Хааса и его последователей Евросоюз вышел к своим «естественным границам» и уже непосредственно столкнулся здесь с проблемами Украины, страны, которую он в свое время отдал «на опыты» и которая в результате латиноамериканизации оказалась на самом мировом дне по уровню коррупции.



Что же теперь делать Европе с Украиной?

Брюсселю можно, разумеется, и дальше вести риторику о «европейском будущем» Украины и кормить наивный Киев «завтраками». То есть разыграть уже апробированный сценарий «Турция-2».

Впрочем, можно и «умыть руки», а потом обвинять Украину во всех грехах. Судя по публикациям в европейских СМИ, вторая стратегия становится все более модной в Евросоюзе.



Впрочем, с этической точки зрения ставить Украину фактически в один ряд с мусульманским Средиземноморьем и даже позади мусульманских Боснии или Албании, по меньшей мере, неблагодарно.



Ведь это именно мы, в сущности, спасли Европу от ордынского нашествия в средние века, именно мы с честью справились с ролью antemurale christianitatis («предмурья христианства») от османского нашествия в раннемодерный период и, в конце концов, именно наш вклад был одним из решающих в разгром нацистского неоязыческого нашествия в ХХ веке.



А самое главное – не стоит забывать, что, закрыв крышку банки с «пауками», представленными «латиноамериканизированными» украинскими местечковыми «элитами», Евросоюз рискует организовать в своем «подбрюшье» настоящую пороховую бочку, которая может взорвать всю систему безопасности на континенте.