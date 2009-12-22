23 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Электоральная ситуация в Украине».



В пресс-конференции приняли участие:



- генеральный директор «ФОМ-Украина» Александр Бухалов;



- эксперт Центра социальных исследований «София» Александр Левцун;



- социолог компании «R&B» Евгений Копатько;



- доцент кафедры социологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Михаил Винницкий (представил данные исследований КМИС).



Евгений Копатько: Несколько слов об исследованиях. Эти данные уже есть в печати, но, тем не менее, я повторю, чтобы сравнить их с данными коллег. 5-13 декабря 2009 года, выборка 3083 респондента по стране, 24 области и Автономная республика Крым, погрешность порядка 1,8% - это исходные характеристики, на которых мы строили нашу выборку, она репрезентативна для территории Украины, учитывая основные социо-демографические характеристики.

Данные нашей компании выглядит следующим образом. По первому туру за Януковича готовы проголосовать 33,3%, за Тимошенко – 16,6%, за Тигипко – 7,4%, за Яценюка – 6,7%, за Литвина – 4,1%, за Ющенко – 3,8%, за Симоненко – 3,4%. «Против всех», по нашим данным, – 9%. Не пойдут на выборы 3,5%. Затруднились ответить 9%. Вот такие исходные характеристики. Другие кандидаты у нас разделили 3,2% на всех остальных, включая Протывсих, у него нет рейтинговой позиции - там 0,01%, 3-4 человека, мы обычно такие данные обнуляем. Такая картина по первому туру.

По второму туру ситуация складывается следующим образом. По сегодняшним данным, это пара Янукович и Тимошенко. Янукович – 47%, Тимошенко – 30%. То есть разрыв 17%. По сравнению с ноябрем - разрыв был 47% на 28%, сейчас стало чуть меньше - есть некоторая коррекция. Против всех проголосуют 13%, это меньше, чем, предположим, в июле, когда против всех в этой паре планировали голосовать 20%. Не пойдут на выборы и затруднились ответить 10% совокупно. Вот такие исходные цифры.

Мы, как правило, сравниваем свои данные с данными других компаний. То есть разрывы есть. Я предлагал обсуждать данные социологических компаний. Наша выборка понятна, массив понятен, он на протяжении многих лет не меняется, висит в Интернете. Любой может посмотреть те периоды, когда и Тимошенко опережала Януковича, и когда Яценюк гипотетически мог пойти на второе место. То есть все эти вещи присутствуют в электоральной истории этой избирательной кампании.



Александр Бухалов: У меня данные, полученные на две недели раньше, но мы сегодня говорим еще не о конечной цифре, а о тенденциях. Надо учесть, что две недели нам не будут разрешать публиковать данные, поэтому тут более важна тенденция, как двигается этот процесс.

У нас 30 числа прошлого месяца закончилось исследование. Выборка была 1000 человек, репрезентативна по населению Украины, данные примерно такие же, а именно: на первом месте Янукович – 29,8%, на втором месте Тимошенко – 14,8%, Тигипко – 5,7%, Яценюк – 4,8, Ющенко - 4,3%, Симоненко – 2,9%, Литвин - 2,5%, Тягнибок - 1,9%.

Мы сравниваем динамики, которые произошли за полгода: как было в мае, и что стало сейчас. Для Виктора Януковича характерна стабильность в течение года, он у нас стабильно набирал в районе 27%, и сейчас вырос практически до 30%. Тимошенко стабильно немножко теряла: в мае было 16,2%, сейчас 14,8%. Резкий скачок Тигипко: в мае 0,4%, сейчас - 5,7%. Резкое падение Яценюка: у него максимум был в мае-апреле, у нас он зафиксирован в районе 13%, он тогда почти догонял Тимошенко, сейчас – 4,8%. Нельзя не отметить в два раза выросший рейтинг по сравнению даже с октябрем - было 2,2%, стало 4,3% - у Виктора Ющенко. Причем, я хотел бы обратить внимание, что когда проводилось «поле», Ющенко еще не начал рекламную кампанию, которая, на мой взгляд, достаточно удачная, рейтинг растет.

Второй тур - пара Янукович и Тимошенко. Янукович – 41,2%, Тимошенко – 25,2%. По сравнению с октябрем, разрыв увеличился, в октябре разница была 11,6%, сейчас – 16%. Против всех – 21%. Не будут голосовать – 6%. Затруднились ответить – 7%.

У меня буквально сегодня заканчивается «поле», 28 декабря будет презентация, будут самые последние данные, самые свежие.



Михайло Винницький: В основному дані Київського міжнародного інституту соціології збігаються з тими, які ми почули. Можливо, тому, що ми єдина організація, яка не має постійного замовника від однієї з політичних сил і кандидатів, у нас розрив між лідерами трошки менший. Виходить цікава річ: у нас 11% розрив між Януковичем і Тимошенко і 11% розрив між Тимошенко і наступними трьома кандидатами. Наступні три кандидати у нас практично вийшли на рівних умовах +/- 5%: Яценюк, Тігіпко і Ющенко.

Стосовно динаміки. Рейтинг Тимошенко практично стабільний, рейтинг Януковича трошки зріс, але стабільний практично від жовтня. Дуже стрімко зростає рейтинг Тігіпко, але якщо подивитися на динаміку, то навряд він зможе 11% дотягнути до рівня Тимошенко, хоча в принципі ще не вечір, за три тижні може всяке бути. Але Тігіпко зараз дуже зростає. За нашими даними, останній його рейтинг - це 5,3%, що становить 11,5% різниці з Тимошенко. Рейтинг Яценюка - 4,9%, що практично в межах похибки з рейтингом Тігіпко, він дуже стрімко падає, і зараз ми прогнозуємо, що він десь так і залишиться на рівні 4-5%. Рейтинг Ющенка, можливо, завдяки кампанії, завдяки рекламі, важко сказати, завдяки чому, але факт той, що він піднімається, але не так стрімко, як піднімається рейтинг Тігіпка.

Отже, Янукович – 28,1%, Тимошенко – 16,8%, розрив – 11,3%. Тігіпко – 5,3%, Ющенко – 4,7%, Яценюк – 4,9%. Вибірка складає 2017 респондентів, було проведено дослідження 5-15 грудня.

Стосовно деяких цікавих речей. Мене особисто здивував, беручи до уваги масову рекламу і присутність у ЗМІ, надзвичайно низький рейтинг Юрія Костенка. Він зараз на біг-бордах, на каналах і т.д., достатньо зрозуміла кампанія, але, разом з тим, він набирає не більше 0,2%. Отже, тут мова йде про те, що люди так чи інакше голосують більше за особистість, ніж за ідею. Це вже моя інтерпретація.

Є певний цікавий розрив: в абсолютних цифрах рейтинг Тимошенко по країні - 16,8%, з них 21,9% - це її рейтинг по сільському населенню, а 14,3% – по міському. Село голосує за Тимошенко. З точністю до навпаки - ситуація з Януковичем. У нього є 30,8% по міському населенню і лише 22% - по сільському. Ющенко так само має сильну підтримку в селі 8,8 %, 2,7% - місто. Тігіпко має 2,9% в селі, 6,4% - в місті. Яценюк: 4,9% і в селі, і в місті.



Александр Бухалов: Я не верю в цифры по Тигипко. Он выходит на второе место с 12% по городам.



Михайло Винницький: Є певний розрив стосовно регіонів. Захід, очевидно, голосує за Тимошенко і за Ющенка, в центральних регіонах найбільша підтримка у Тимошенко. По заходу у Тимошенко 21,6%, центр – 27%, південь – 10,4%, схід – 5,8%. Янукович: захід – 10,6%, що, до речі, достатньо висока цифра, центр – 15,6%, південь – 13,5%, схід, без сумніву, електорат Януковича, тому що тут у нього 50,9%. Що цікаво, якщо говорити про третього кандидата, за нашими цифрами, це Тігіпко: на заході – 2,5%, центр – 4,5%, південь – 7,6%, схід – 6,5%. Електорат Тігіпка - це в основному південь.

Стосовно статевих ознак електорату. За Тимошенко: чоловіки – 13,6%, жінки – 19,4%. За Януковича: чоловіки – 29%, жінки – 27,3%. За Ющенка: чоловіки – 4%, жінки – 5,2%. Яценюк: чоловіки – 6,2%, жінки – 3,9%. Тігіпко: по 5,3%. В даному випадку мене дещо здивувало, беручи до уваги, що останнім часом кампанія Тігіпка достатньо сильно спрямована на жінок, в тому числі весь його месидж достатньо сильно спрямований на жіночу аудиторію, тим не менше, у нього рівні цифри.

Останнє, на що я хотів звернути увагу, це вікові категорії. Петро Симоненко має у віковій категорії 70 «плюс» 9,3%, у всіх інших вікових категорія у нього нижче 3%. Отже, в даному випадку це глибокі пенсіонери, які планують голосувати за Симоненка. Електорат Тимошенко розподілений практично порівну по вікових категоріях, найвище - 50-59 років. Електорат Тігіпка в основну це 40-49 років, що з точністю до навпаки до електорату Януковича. Електорат Януковича цікавий тим, що практично 28,1% прослідковується у всіх вікових категоріях, за винятком 40-49 років, де від нього явно відкусив Тігіпко. «Проти всіх» найвища цифра - 30-39 років, це якраз той протестний електорат, який зараз не задоволений жодним кандидатом.

У нас в другому турі розрив так само 11%, що дещо менше ніж цифри, озвучені колегами з «R&B».

Ми маємо більш-менш стабільний електорат Януковича і Тимошенко. Стрімко падає підтримка Яценюка, дуже стрімко росте підтримка Тігіпко, але сумнівно, що він зможе дотягнути до другого туру, щоб вийти на друге місце. У нього будуть дуже сильні показники по результатах першого туру. Він, мабуть, вийде на третє місце, якщо ця тенденція збережеться. Трошки збільшується рейтинг Ющенка. Електорат «проти всіх» зменшуються, отже, люди так чи інакше визначаються. Це за нашими даними від 5-15 грудня, репрезентативна вибірка 2000.



Олександр Левцун: Я хочу прокомментировать данные моих коллег в целом и попытаться охарактеризовать ту картину, ту электоральную ситуацию, которая сложилась на заключительном этапе избирательной кампании – примерно за месяц до даты голосования. Прежде всего, хочу отметить то обстоятельство, что сейчас в информационное пространство осуществляется массированный вброс данных опросов, которые часто вызывают у специалистов, мягко говоря, недоумение. Незнакомые фирмы обнародуют «сенсационные» электоральные показатели, которые идут в разрез с результатами известных социологических служб. Я призываю журналистов и общественность принимать во внимание данные только тех социологических служб, которые уже давно завоевали доверие, которые работают не менее 4-5 лет в области электоральных опросов, которые регулярно обнародуют свои данные, зарекомендовали свое реноме точными прогнозами.

Социологи, в отличие от политологов, проходят «судный день» - выборы, которые показывают, кто прав, а кто врал. Если брать данные уважаемых социологических служб, то серьезных различий в электоральных рейтингах нет. Сейчас передо мною данные исследования КМИС, которое проводились для Международного фонда избирательных систем в конце ноября, данные «R&B», полученные во второй половины ноября и данные начала декабря, результаты опроса, проведенного Институтом социально-политической психологии, а также данные кампании «ФОМ-Украина». Все эти данные с учетом статистической погрешности дают одинаковую картину, серьезных различий в рейтингах практически нет. Поэтому еще раз обращаюсь к журналистам: когда компании типа «ХХ век - Фокс» выдают «сенсационные» данные от о том, что кто-то из кандидатов неожиданно выходит во второй тур, расталкивая Януковича и Тимошенко, нужно относится к этому крайне осторожно. Я не призываю к цензуре, но профессионализм, критичность, проверка данных должна присутствовать.

Что касается представленных электоральных показателей. На заключительном этапе избирательной кампании четко обозначились два фаворита президентской кампании – Янукович и Тимошенко. Если еще в конце весны существовала определенная интрига по поводу того, кто же все-таки выйдет во второй тур. Была определенная интрига по поводу персоналии Яценюка, его шансов на победу. Сейчас можно с уверенностью утверждать: Яценюк утратил шансы пробиться во второй тур.

Что касается стремительно растущего рейтинга Тигипко: здесь возможно еще некоторое усиление электоралнього ресурса. Однако, на мой взгляд, временные рамки не позволяют ему пробиться во второй тура. В принципе электоральный потенциал Тигипко на этих выборах имеет определенный потолок, и он похоже, уже достигнут.

Если учитывать статистическую погрешность и данные разных служб, то второй эшелона кандидатов представляет достаточно тесную кагорту. Между показателями Тигипко, Яценюка, Ющенко, Литвина, Симоненко разница небольшая. И, поэтому в борьбе за «бронзу» возможны неожиданности, сенсации. Как сказать, может быть, высокая электоральная активность левого электората, людей дисциплинированных, позволит Симоненко серьезно заявить о себе. Хотя конечно же, тренды электоральной поддержки на сегодняшний день позволяют говорить о Сергее Тигипко - как о главном претенденте на «бронзу» в президентской гонке.

Резюмируя характеристику электоральной ситуации на заключительном этапе предвыборной кампании можно сказать, что главную интригу первого тура голосования составляют два вопроса: какой будет величина разрыва между показателями поддержки Тимошенко и Януковича и кому из кандидатов удастся стать третьим в электоральном рейтинге, кому удастся завоевать «бронзу».

Что касается электорального разрыва между лидерами. Этот показатель как индикативный ориентир будет иметь немаловажное значение для общественного мнения. В чем его значимость? От того, какая разница будет в показателях поддержки Януковича и Тимошенко в первом туре, будет зависеть социальный фон второго тура - люди увидят, кто реально лидирует. Одно дело - данные опросов, а другое дело - реальный факт голосования. Второе, что будет зависеть от разрыва в первом туре - это поведение ближайшего окружения фаворитов и местных элит на местах. Кроме того, разница в показателях поддержки в значительной мере определит перспективу сотрудничества Партии регионов и БЮТ после президентских выборов, а также перспективу проведения досрочных парламентских выборов.

Напомню, что последние электоральные опросы фиксирует разрыв между Януковичем и Тимошенко в диапазоне от 11 до 15%. Причем эта дистанция стабильна и в первом туре, и во втором – это фиксируют все социологические службы: КМИС – 11%, «R&B» - 15%. В данном случае мы акцентируем внимание не на величине, а на стабильности этого разрыва, как в первом, так и во втором туре.

Так вот, если голосование в первом туре покажет, что Янукович опережает Тимошенко на 10% и более, это будет воспринято общественным мнением и экспертами как безусловное свидетельство (сигнал) победы Януковича во втором туре со значимым перевесом. Существует магия определенных цифр: дистанция, которая оценивается двузначной цифрой, окажет достаточно сильное влияние на социальный фон перед вторым туром голосования. То есть эмоционально такой разрыв будет восприниматься принципиально иначе, чем даже 9%. Разрыв более, чем 9% в пользу Януковича станет сигналом для переориентации местных и региональных элит, которые подыгрывали Тимошенко или сохраняли статус-кво в период кампании.

Значительный разрыв показателей поддержки в пользу Януковича во втором туре открывает перед ним перспективы быстрой легитимации результатов голосования (признания факта победы), а также дает повод для инициирования досрочных парламентских выборов с целью наращивания своего политического влияния. В случае, если показатели будут меньше 10%, победителю будет непросто добиться признания победы. По крайней мере, Тимошенко продемонстрировала стремление бороться до конца даже в случае проигрыша. Если разрыв будет небольшим, Тимошенко будет может инициировать проведения переговоров с Партией регионов, где будут обсуждаться условия признания результатов выборов с привязкой к перспективам дальнейшего сотрудничества Партии регионов и БЮТ в парламенте. Безусловная победа открывает для Януковича возможность диктовать свои условия без оглядки на мнение оппонента.

Что касается перетока голосов «непроходных» кандидатов после первого тура. Результаты анализа данных опросов свидетельствуют о следующем. Подавляющее большинство сторонников Симоненко во втором туре проголосуют за Януковича. Большая часть электората Сергея Тигипко также выберет Януковича. Электорат Литвина и Гриценко в каждом случае разделится примерно поровну и проголосуют за Януковича и Тимошенко. Примерно треть электората Арсения Яценюка отдаст голоса Януковичу, а две трети - Тимошенко. Подавляющее большинство сторонников -Виктор Ющенко и Олег Тягнибок намерены поддержать во втором туре Тимошенко. Но! Большинство – но далеко не все!

Поэтому, если даже вести речь о кандидатах, чей электорат находится в западных областях, то говорить о безусловной поддержке Тимошенко не приходится. Направления перераспределения электората объясняет нам почему во втором туре, по данным опросов, дистанция между Тимошенко и Януковичем не сокращается.

Скажу об объективных факторах, о факторах социально-экономических, влияющих на привлечение электората фаворитами президентской гонки во втором туре. Почему для Тимошенко на нынешних выборах существует серьезная проблема привлечения дополнительного электората из числа неопределившихся? Какие это обстоятельства?

Хочу напомнить, что все предыдущие выборы – 1998, 2002, 2006, 2007 – блок Тимошенко принимал участие в выборах, находясь в оппозиции к президенту, жестко его критикуя, привлекая к себе протестный электорат. То есть это была предвыборная кампания на оппозиционной площадке. Сегодня Тимошенко пребывает на посту Премьер-министра, и она несет полную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране и за все провалы правительства и власти в целом.

Во-вторых, тяжелая социально-экономическая ситуация сокращает возможность нарастить электорат за счет неопределившихся. Люди перед выборами не поймут и не поддержат молоко по 6 гривен, сахар по 8 гривен.

В третьих, разочарование электората ориентировавшегося раньше на «помаранчевых» вождей, на лидеров Ющенко и Тимошенко.

Отдельно я хочу сказать о борьбе за третье место. Борьба за третье место - это борьба за перспективу, прицел на возможные досрочные парламентские выборы в следующем году. Третье место по результатам голосования серьезно укрепляет имиджевый ресурс политика, а также его позицию в качестве переговорщика с Тимошенко и Януковичем на предмет поддержки перед вторым туром. Для «бронзового» призера открывается серьезная карьерная перспектива. Это уже пытались обыгрывать в СМИ на предмет того, что кто достигнет третьего места, тот может претендовать на кресло премьер-министра. И все же главное достижение для «бронзового призера» - хорошие стартовые позиции на возможных досрочных парламентских выборах и на очередных местных выборах.

Сегодня главными претендентами на третье место в президентском рейтинге являются Тигипко и Яценюк. Соперничество за «бронзовую медаль» между Тигипко и Яценюком неожиданно придает третьему месту новое символическое значение. Речь идет о том, кто будет олицетворять политика «новой волны». Подобный символический статус имеет немаловажное значение, с учетом перспективы досрочных парламентских выборов.



«Главред»: Если разрыв между основными претендентами на пост президента Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем практически не сократится ко второму тур, значит ли это, что у Юлии Тимошенко нет шансов стать президентом Украины?



Михайло Винницький: Наші дані трошки не збігаються, я трошки не погоджуюся з тим, що було сказано з приводу того, що у Тимошенко немає шансів. Навпаки, наші дані показують, що в другому турі голосують за Тимошенко 26,3%, за Януковича – 37,9%. Отже, виходить 11%. Голосують проти всіх - 16,3%, не голосують – 4%, «важко відповісти» - 15,5%. В сумі це 35%, які зараз не визначилися. Чи вони будуть за Тимошенко, чи за Януковича? В принципі, можна говорити про якісь тенденції стосовно того, що, наприклад, електорат Тігіпка в основному перейде до Януковича, чи електорат Ющенка і Яценюка в основному перейде до Тимошенко. Мені здається, з того, що ми бачимо по всіх цих цифрах, зараз говорити про якісь результати другого туру зарано, тому що люди не визначилися, 35% населення не визначилися, а ще є певна проблема того, що люди взагалі не хочуть відповідати. Ми можемо говорити про те, що третина населення стосовно того, за кого вони будуть голосувати в другому турі, а третина населення - це більше, ніж розрив між Тимошенко і Януковичем, який становить 11%, за нашими даними.



Александр Бухалов: Я бы не стал относить категорию «против всех» к тем, кто не определились. Они уже определились. Есть очень маленький шанс, что они придух на выборы и будут голосовать. Если говорить корректно, «затрудняюсь ответить» - у меня 7%, «не стал бы участвовать в голосовании» - 6%. Нет электорального запаса, неоткуда ему взяться.



Евгений Копатько: Я привожу пример в сравнении с кампанией 2004 года. Обратите, пожалуйста, внимание: перед первым туром, перед активной фазой избирательной кампании, рейтинг Ющенко и Януковича был практически равен. По данным, которые приводила Ольга Балакирева в сентябре, по данным открытых источников, по одним Янукович опережал на 3%, по другим - Ющенко опережал на 1,5% перед первым туром. То есть первый тур показал, что был символический разрыв. Если бы было «мирное» время 2007 года, здесь я согласен с Михаилом по поводу того, что это абсолютная победа. Не надо искать в этих 20% - это определенные технологии, что они куда-то определятся. Там есть запас как у Януковича, так и у Тимошенко. Потому что по антирейтингу Тимошенко занимает второе место после Ющенко. Преодолеть этот разрыв крайне сложно, это около 60% негативных оценок, при 25% позитива. Эти данные совпадают со всеми кампаниями, к рейтингам отношения не имеют. Но то, что антирейтинг практически 2/3 - это реальность. Тут мы не льем воду ни на одну из мельниц.

По поводу фона. Обратите внимание, что Юлии Владимировне приходится работать: пятилетие Майдана - это площадка для победителей? Нет. Это была революция, закончившаяся третьим туром. По данным других служб, которые спрашивали, верите ли вы в идеалы Майдана, 74% респондентов сказали, что вожди Майдана их обманули. Извините, это не их фон. Второе – кризис. 30-36% полагают на Тимошенко ответственность за экономическую ситуацию в стране. Эпидемия и скандалы. Это поле Януковича? Где здесь ресурс? Я имею ввиду то, что не добавляет оптимизма. Есть две темы, которые уже 4-5 месяцев есть у Януковича. Темы есть и у Тимошенко - их раза в четыре больше. Я не зря привел вам связь с 2004 годом, там не было ничего, учитывая, что был электоральный раскол, второй тур это показал. Кстати, социологи в 2006-2008 годах сработали нормально, в 2004 году были вопросы.

Сравнивая с кампанией 2004 года, «бронза» крайне важна. Она важна для психологических моментов, и во многом, если разрыв сохранится, влияние того, кому отдаст предпочтение третий кандидат, повлияет на исход выборов. Это пока мои наблюдения.

Единственная оговорка, с которой хотелось бы обратиться к Михаилу. Вы сказали, что вы ни с кем не работаете. Относительно меня, я никогда этого не скрывал, у меня на лице написано, из какого региона я приехал, чтобы тут ни у кого иллюзий не возникало, я работаю 10 лет, «судный день» для меня наступает дважды. Притом, если мои данные расходятся, как они расходились в феврале этого года, относительно того, что во второй тур гипотетически попадал Яценюк и Янукович, если кто следил за этой темой, помнит, что обиделись все, кроме Арсения Петровича. Но он мне денег так и не заплатил. Я так и сказал: Арсений Петрович, ребята обижаються (смеется) «Регионы» обиделись, Юля обиделась, все обиделись.



Александр Левцун: Михаил, озвучивался ли у вас вариант «Затрудняюсь ответить»?



Михайло Винницький: В карточці.



Александр Левцун: В данном случае мы имеем некоторые различия в методике. Например, мы при проведении опроса не предлагаем вариант ответа «Затрудняюсь ответить». Это не есть ошибка, и совершенно корректно предлагать этот вариант. И тот, и другой вариант корректны, просто это обстоятельство надо учитывать при интерпретации данных. В данных КМИС мы имеем достаточно большой показатель затруднившихся ответить - он не совпадает с данными других служб. Причина – различие в методике проведения опроса. Кстати, это же обстоятельство объясняет, почему у КМИС несколько снижены (синхронно) показатели поддержки Тимошенко и Януковича.

Что касается показателя «проголосую против всех» - я думаю, этот показатель будет небольшой – порядка 5%. Большинство из тех, кто сегодня заявляют, что проголосуют против всех, просто не пойдет на выборы. Пока трудно говорить о том, как распределятся голоса «неопределившихся» во втором туре. Мы можем говорить об этом, только имея данные специального исследования. Я в своем выступлении высказал предположение о том, что объективные обстоятельства снижают возможности для Тимошенко освоить этот ресурс.