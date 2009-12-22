Ющенко поздравил дипломатов с их праздником

Благодарить за этот праздник украинские дипломаты должны Ющенко. Ведь именно он в 2005 году собственным указом установил, когда отечественным дипломатам следует отмечать свой профессиональный праздник. Сначала Ющенко поздравил с праздником и выступил с лекцией перед студентами-международниками и преподавателями Киевского института международных отношений (КИМО). Во время своего выступления недоразумения в отношениях Украины с Россией Ющенко назвал «эпизодами». «То, что у нас нет российского посла, – это эпизоды, и я уверен, что здравый смысл тут победит. И я десятки раз подавал, подаю и буду подавать руку российскому руководству – не склоняя голову, не изменяя принципам формирования независимой политики государства. И буду давать еще и еще раз шанс на развитие нормальных отношений», – сказал Ющенко. Позже – возвращаясь к этой теме уже в Дипломатической академии при МИД – Ющенко отметил, что такие отношения Киева с Москвой сложились не по вине украинской стороны. В полдень Президента ждали уже практикующие дипломаты в помещении Дипакадемии. На этом мероприятии присутствовали и действующие, и бывшие дипломаты. Также пришли бывшие министры иностранных дел, за исключением Константина Грищенко, который сейчас трудится украинским послом в России, и Арсения Яценюка, который в качестве кандидата в президенты ездит по регионам и агитирует голосовать на предстоящих выборах за свою кандидатуру. Когда зал уже был заполнен людьми – вошел Ющенко. А когда Президент дошел до президиума и встал между министром иностранных дел Петром Порошенко и заместителем главы Секретариата Президента Андреем Гончаруком – заиграл гимн. После этого вступления Президент, во время звучания гимна старательно подпевавший, с полуулыбкой, упрекнул присутствующих в том, что они, дескать, забыли слова гимна. По залу прокатился смешок, но полноценной шутки из этого так и не получилось. Собственно, несмотря на праздничную атмосферу, к бочке меда еще вчера свою скандальную ложку дегтя добавила публикация в англоязычной южнокорейской газете The Korean Times. Вчера это издание написало о том, что еще 12 мая (!) нынешнего года посол Украины в Южной Корее Владимир Белашов и еще один сотрудник посольства попали в ДТП и якобы были за рулем под хмельком. То, что информация более чем полугодичной давности появляется в канун Дня работников дипломатической службы, пресс-секретарь МИД Валерий Джигун назвал провокацией. Но заместитель министра иностранных дел Александр Горин в комментарии для «Главреда» рассказал, что не склонен связывать это с Днем украинского дипломата. «Сначала мы должны получить всю информацию от нашего посольства в Корее, а потом, если возникнет необходимость, наше посольство напишет корейской стороне ноту, что, в принципе, является стандартной процедурой», - рассказал Горин. Тогда, сославшись на дипломатический иммунитет, дипломаты отказались проходить тест на содержание алкоголя в крови. Горин утверждает, что иначе они поступить не могли, поскольку иммунитет государство предоставляет не им лично, а дипломатической должности, которую они занимают. А значит государству, а не дипломатам решать, отзывать ли этот иммунитет. Горин предполагает, что сейчас эту историю в южнокорейской прессе подняли в связи с кампанией по лишению дипкорпуса, аккредитованного в стране, дипломатических привилегий и приравнивания их прав к остальным жителям. «Я допускаю, что стали выбирать случаи, где в ДТП попадают работники дипломатических представительств, дабы сформировать нетерпимое к дипломатам-водителям общественное мнение, с тем чтобы потом уравнять их в правах с остальными. Иные причины этому найти сложно, ведь у Украины с Республикой Корея отношения прекрасные», - говорит Горин. Тем временем Ющенко с трибуны говорил о том, что ни в одном украинском ведомстве за 18 лет украинской независимости не происходило столь стремительное становление, как в МИД. «Этот год был успешный и непростой», - сказал Президент о газовой войне с Россией в начале этого года. Также глава государства похвалил освобождение судна «Ариана» с 24 украинцами на борту. Хоть, как известно, несмотря на освобождение из пиратского плена, сами «ариановцы» домой пока не вернулись. Более того, сейчас в пиратском плену все еще находятся 9 украинцев – на судах Maran Centaurus и Delvina. Также Президент упомянул о продвижении Украины в европейском направлении – присоединении к Энергетическому сообществу, продвижении к безвизовому режиму с ЕС, и уже в который раз отметил, что соглашение об ассоциации будет подписано в ближайшее время, после чего мы «получим документ, дающий Украине европейскую перспективу». Хотя многие даже приближенные к СП эксперты утверждают, что перспектива подписания соглашения об ассоциации между Киевом и Брюсселем намного более отдаленная, чем об этом говорит Президент. После президентских заявлений о том, что Украина должна успеть подписать это соглашение до саммита Украина-ЕС 4 декабря, в разговоре с автором этих строк один из приближенных к СП экспертов объяснил заявление Виктора Андреевича следующим образом: «Ющенко сделал уже так много «проколов», что одним больше, одним меньше – нет большой разницы». Не забыл Президент вспомнить и об евроатлантической и европейской интеграции как об одном из трех «китов», на которых должна стоять Украина. Говорил он это с ударением, как бы отвечая недоброжелателям, которые, не увидев в его предвыборной программе слово «НАТО», заподозрили, что евроатлантический курс Киева Ющенко уже не интересен. Не обошел Ющенко и тему президентских выборов. «Мне январь 2010 года напоминает декабрь 1991 года, когда во время референдума люди должны были ответить на вопрос, возвращаться ли в прошлое, или...» - стал было сгущать краски Ющенко. В Институте международных отношений с предвыборными заявлениями он был еще конкретнее. Там Президент отметил, что премьер-министр Тимошенко и лидер ПР Янукович в случае победы на президентских выборах не будут ценить демократию и свободу слова. «Потому что с такими принципами они не удержатся – они исповедуют обратное, - сказал он и добавил: – Мы все будем петь Нюрку или Мурку, что там поют?» После выступления Президента началось торжественное награждение работников дипломатического корпуса. Выходили то представители СП, то МИД, то Дипакадемии. «Пришли, наградили своих «секретариатовских» и ушли», - почти шепотом прокомментировал один из присутствующих сотрудников дипкорпуса завершение церемонии награждения. На вопрос «Главреда», обижает ли дипломатов, что наградили многих представителей СП, заместитель главы МИД Константин Елисеев ответил отрицательно. «Нам главное, чтобы Президент в своем выступлении поздравил МИД, отметил наши достижения, в частности, на пути европейской интеграции», - сказал Елисеев. Пробыл Ющенко в Дипакадемии недолго – буквально полчаса. Половина времени ушла на речь, остальное – на награждение. После того как Порошенко любезно проводил Ющенко к выходу, церемония награждения продолжалась.