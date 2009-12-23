Ющенко – украинский король Лир

Истекает пятилетний срок полномочий Президента Украины Виктора Ющенко. Всего через два месяца Украина узнает, кто станет главой государства на следующие пять лет.

Пока же гости «Главреда» попытались подвести итоги президентства Виктора Ющенко. Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты пресс-конференции, в которой приняли участие: заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев и политолог Дмитрий Выдрин.



Повышение национального сознания украинцев – «плюс», выполнение обещаний – «минус»



Олексій Голобуцький: «Висновки президентства Ющенка виглядають не дуже радужними, не дуже веселими, і мабуть, не радують і самого Президента.

Я вважаю, що його виборча кампанія побудована достатньо правильно – у формі звіту того, що він зробив. Але саме в цьому є і найбільший його недолік - коли починаєш вчитуватися в усі ті гасла, то зрозуміло, що більшість йому не належить і їх важко навіть вважати досягненнями. Я вже не кажу про банальне Євро-2012, вивід військ з Іраку і т.д. Але досягнення «національної гідності» - це взагалі таке поняття, яке важко ідентифікувати.

У нас ніхто не виконує передвиборчі обіцянки, тому не хочеться навіть аналізувати «10 кроків назустріч людям» - Ющенко не одинокий політичний діяч, який не виконав практично жодного зобов’язання.

Візьмемо його найвідоміші акції чи дії, які пов’язані з історичною спадщиною: Голодомор, визнання ОУН-УПА, Мазепа і т.д. Можна достатньо високо оцінити його зусилля для того, щоб національна свідомість українців, нарешті, прокинулася. На жаль, не ставши над політичною боротьбою, не ставши арбітром нації, він втратив можливість бути моральним авторитетом в просуванні цих ідей.

Проблема не в тому, що ці питання якимось чином розколюють Україну, а в тому, що вони повинні були, принаймні, іти поруч з якимись економічними реформами. Взагалі, за відсутності реформ єдине, що може презентувати нинішній президент - це, нібито, визнання всіх цих дій. Наприклад, Голодомор визнаний в дуже багатьох країнах світу, але він не визнаний в самій країні. За соціологічними даними, є дуже велика кількість людей, які не вважають це геноцидом.

Дуже часто можна почути про міфічні цифри, які коливаються від 200 мільйонів до мільярда, які Ющенко витратив на меморіал Голодомору. Треба було йти іншим шляхом: на державному рівні підняти цю проблематику, але зробити так, як це роблять в багатьох країнах: організувати збір коштів. Можливо, це б дійсно показало, як народ оцінює всі ці явища, і, по-друге, не виглядало, ніби держава нав’язує нові символи.

Головна особливість нинішньої кампанії полягає в тому, що всі гасла, які зараз проголошують основні кандидати в президенти - це кандитування на пост прем’єр-міністра. Тому що з обмеженими повноваженнями президента більшість ідей, які висувають нинішні кандидати, абсолютно неможливо реалізувати, не маючи в руках посади прем’єр-міністра.

Позитив полягає в тому, що Президент Ющенко буде першим президентом, який буде слугувати уроком для майбутніх політиків. Тому що, на відміну він Кравчука, Кучми, які пішли з великої політики, не отримавши гідної оцінки від населення, Президент Ющенко піде, отримавши конкретну оцінку, і це буде прецедент для української політики. Навіть якщо він набере 10%, це буде достатньо серйозною оцінкою».



Ющенко – украинский король Лир



Андрей Ермолаев: «Я скажу откровенно: не очень благодарное дело подводить итоги президентства Виктора Ющенко по разным причинам. Во-первых, потому, что это очень интересная фигура и в плане истории и, наверно, еще до конца не понятая, не изученная с точки зрения и этичной политики, и генезиса финансово-промышленной группы. Напомню, что Ющенко представляет одну из первых организованных финансово-промышленных групп Украины, причем, богатых финансово-промышленных групп. Большинство ныне известных уважаемых бизнесменов в смокингах еще сколачивали первый капитал, а эта группа уже существовала, уже инвестировала в передовые технологии.

В конце 1996-го, в 1997 годах Ющенко тесно сотрудничал с финансово-промышленной группой господина Лазаренко. Может быть, в этом заключается тайна его последующего сотрудничества с Юлией Тимошенко.

Политическую историю можно условно разбить на три периода. Каждый президент имел некую свою сверхзадачу, сверхмиссию. Леонид Кравчук - государственник, который до сих пор гордится тем, что стоял у истоков создания украинского независимого государства. Период Кучмы – 1994-2004 годы – становление украинского капитализма.

2004 год - это период, который можно условно определить как период начала формирования национального проекта как такового в завершенном виде, где ключевая задача - завершение оформления нации как некоего политического целого, как общества, которое действительно начинает себя осознавать, отождествлять и воспринимать как общество граждан, которое содержит свое государство, управляет своим государством, контролируют свое государство в современных условиях.

Справился ли с этой задачей Ющенко? Тот факт, что он осознавал эту миссию, несомненный. Другое дело, смог ли он их достичь, нашел ли он адекватные инструменты и насколько он смог самостоятельно подготовить страну к решению этой задачи? На мой взгляд, здесь мы имеем дело с большими неудачами, а Ющенко я бы сравнил с образом короля Лира. Только здесь в качестве наследства является не сама страна-территория, а скорее, тот политический капитал, который получила украинская власть. Это уникальный политический капитал большого доверия после полутора десятка лет разочарований и неверия государственной власти. В этом смысле это символическое политическое наследство было бездарно разбросано, раздарено своим соратникам, своим конкурентам, проедено, проговорено».



Кабинетность, оторванность от реального мира – главная ментальная проблема неуспешности финансиста Ющенко



Андрей Ермолаев: «Задача национального строительства оказалась в руках не совсем адекватной политической элиты. Начнем с того, что ее лидер – Виктор Ющенко – финансист. Финансисты – это люди с абстрактным мышлением. Люди, мыслящие деньгами, - это люди, стремящиеся к абстракции нематериализуемой. Это люди слова, это люди материй, не воплощаемых в практический процесс. Кстати, главный упрек Виктору Ющенко за последние пять лет – бездействие, маниловщина, формулирование без дела.

Специфика людей с финансовым мышлением состоит в работе с абстрактными сущностями. Им кажется, что то, чем они манипулируют в идеальной сфере, само собой, каким-то чудесным образом воплощается в реальную жизнь, и очень удивляются, когда оказывается, что на улице не так, как у тебя в кабинете.

Эта кабинетность, оторванность – главная ментальная причина неуспешности политики Ющенко».



Менталитет народа – не денежная смета



Андрей Ермолаев: «Выбор, который стоит перед любым политиком, который сталкивается с задачей нациестроительства: строить фундамент на истории, на старом, абстрактном, локальном опыте, опыте умозрительном, либо же строить на практике, в деятельных формах.

На самом деле, все, что инициировал Ющенко на протяжении пяти лет, было попыткой решить проблему национального единства, но очень специфическим образом: через поиск исторических аналогов, примеров, символов, которые, как ему лично казалось, могли бы обеспечить это мнимое единство в прошлом как основу единства в настоящем.

В частности, тема Голодомора. Ведь не случайно так много внимания Ющенко этому уделял. Я думаю, что он был убежден, что, учитывая, что эта трагедия затронула в большей мере восточные области Украины, что уж этим-то он всколыхнет восток и приведет восток на запад, не учтя того, что сознание, менталитет – это не денежная смета, где можно дебит с кредитом сводить методом легких манипуляций цифрами. Это было одной из фундаментальных ошибок – и политических, и интеллектуальных: попытка манипулировать исторической памятью для решения проблем сегодняшней политической консолидации».



Пять лет президентства: потерянный старт, «разграбление города», борьба за «испанское наследство»



Андрей Ермолаев: «Условно эти пять лет можно разбить на три этапа.

2005-й год – это год потерянного старта. В первый год Виктор Ющенко был человек нездоровый и, по всей видимости, просто не был в состоянии после победы на выборах уделять должное внимание управлению страной. Один год его команда пыталась переделить ту обретенную власть, которую она получила. Совершенно логично, что год завершился большим скандалом между командой Тимошенко как одной из главных наследниц, и «любими друзями».

Следующие два года – 2006-2007 – это была попытка задним числом найти формулу политического равновесия. В 2006 году были парламентские выборы. На мой взгляд, результат был достаточно адекватным настроениям и ожиданиям в стране. Эти выборы давали шанс действительно реализовать обещания, которые давал Ющенко после победы на президентских выборах. Тогда он сказал: мы переворачиваем страницу конфликтов и начинаем формирование некоего национального диалога.

Тогда страна, наверное, находилась в полушаге от некоей условной политической стабилизации. Наверное, многое бы изменилось и во взаимоотношениях политических лидеров, в стратегировании экономического курса, и в раскладах элит, и в проектах. И, наверное, не было бы 2007 года – того самого, который стал годом «свалок».

По большому счету, кризис 2007 года, завершившийся досрочными выборами, предопределил наши неудачи в подготовке к экономическому кризису, предопределил нестабильность политической власти.

Третий период президентства Ющенко – 2008-2009 год – это, собственно, борьба за «испанское наследие». Слабый Президент, растерявший команду и потерявший моральное право модерировать национально-политический диалог, дискредитирована идея политической коалиции, которую все принимали как «ширку», неудачи во внешней политике…

Его президентство заканчивалось тотальным ожиданием, что Ющенко откажется от участия в президентских выборах. И только личные амбиции заставили Ющенко идти на них. Хотя эти выборы проходят фактически без учета участия Ющенко как кандидата. Его не считают в раскладах, его не учитывают с точки зрения моделирования поствыборной ситуации.

Главный упрек к украинскому политическому «королю Лир» не в его слабостях и не в его маниловщине. Он не реализовал миссию, в отличие от двух своих предшественников».



Институт президентства – пирамида, в основании которой – народ, обожающий Президента



Дмитрий Выдрин: «У меня достаточно сложная функция. Я объявлен как политолог, но еще я являюсь и чиновником. Как чиновник, я не могу хвалить Президента, поскольку это будет расценено как лесть, и не могу давать слишком уж запредельные критические оценки – тогда возникает вопрос: почему я не напишу прошение об отставке? Поэтому я абстрагирую наш разговор и буду говорить не столько о Президенте, сколько об институте президентства.

Андрей подсказал мне направление мысли, сказав, что Ющенко был вмонтирован в финансово-политическую группу, которая имела определенную стратегию. У меня, к сожалению, нет ощущения, что у нас в Украине были и есть полноценные финансово-политические или финансово-промышленные группы. Мне пришлось работать с первым, со вторым и с третьим Президентом, и я, скорее, испытывал некую тоску по конспирологии. Мне хотелось бы, чтобы за кулисами были какие-то мощные игроки, тогда у политологов была бы более простая задача: определить, кто эти закулисные игроки, кто главные фигуры закулисья, а потом просчитать их мотивы, их логику поведения.

Я не находил таких игроков. Когда я пытался найти какие-то конспирологические тени, я натыкался на хаос, на некомпетентность, на бессистемность.

Для меня институт президентства – это не только Президент, это сложная конструкция, и в этой конструкции громадное количество уровней. Я бы выделил такие:

-народ, который избирает президента, иногда даже обожает его;

-организованный народ в виде институтов гражданского общества: экспертные центры, общественные организации, независимые профсоюзы, гражданские инициативы, гражданский контроль и т.д.

-журналистика. Журналисты являются главными «лифтерами» каждого общества. Их миссия – донести снизу все чаяния, ожидания наверх, где эти чаяния и ожидания аккумулируются в виде социального запроса, а потом превращаются в указы президента, законы Верховной Рады и т.д.

-ближайшее окружение Президента, которое фильтрует сигналы, идущие от народа, от гражданского общества и через журналистов наверх – фильтруют в виде каких-то релизов, которые подаются Президенту, создаются списки желательных и нежелательных журналистов, сепарируются вопросы на Интернет-конференциях и т.д.

У нас пирамидальное мышление, мы везде закладываем свои пирамиды. Институт президентства для меня – это тоже пирамида. В этом плане мы все, как члены института президентства, по крайней мере, те, кто голосовал за Президента или поддерживал Президента, - все ответственны за то, что сделал Президент как вершина этого организма.

Наверное, журналисты внесли свою лепту в создание того культа обожания или той «теплой ванны», которая не позволила Президенту вовремя осознать всю серьезность стоящих перед ним проблем. Именно журналисты первыми сбивали волну критики, которая должна окружать любого политика.

В этом плане и народ, который демонстрировал свое обожание и любовь, виноват, потому что политиков нельзя любить – даже самых хороших, самых красивых. Есть замечательная фраза у Курта Воннегута, который говорил: «Не надо меня любить – надо ко мне хорошо относиться». К политику можно максимум хорошо относиться. Никакой любви, никакого обожания, никакого подобострастия, поскольку эта любовь делает невероятно трудной нашу аналитическую работу.

Так что надо каждому подумать, какой вклад внесли мы как журналисты, избиратели, как простые люди, которые тем или иным образом проявили свое гражданское участие».



Хранитель Ющенко сохранил то, что смог



Дмитрий Выдрин: «Ющенко по своей миссии, по своему образованию, по своему генотипу – хранитель. Все банкиры – хранители. Их функция – не столько прибавить, сколько сохранить. Он интуитивно пытался сохранить то, что считал лучшим от идеологем Кравчука и то, что он считал лучшим от властных институтов Кучмы. В этом была его главная задача.

Справился он плохо или хорошо? Каждый даст свой персональный ответ. Мне кажется, то, что мог, он сохранил. От этой функции хранителя проистекает идея его политической миссии. Он постоянно искал международные союзы, где выше уровень сохранности тех или иных ценностей, которые сдаются на хранение.

Архетип хранителя сказался на всех его поступках – и геополитических, и внутриполитических.

Подводить итоги самого института президентства мы будем вместе, когда научимся критически оценивать свой вклад как журналиста, как эксперта, как гражданина в то, что мы вместе с вами натворили за последние пять лет». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Предыдущие исследования на тему политического будущего Виктора Ющенко читайте здесь Читайте также: Новый Президент должен ликвидировать институт президентства - Выдрин Ермолаев назвал Ющенко «королем Лиром» Ющенко увлекся историческим наследием в ущерб экономике - эксперт