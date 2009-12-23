За олигарха замолвите слово

Слово «олигарх», советским людям известное главным образом из учебников античной истории, во второй половине девяностых обосновалось на полосах российских газет, откуда перекочевало в разговорный лексикон людей на всем постсоветском пространстве.

Так стали называть новоявленных крупных собственников, сколотивших состояния в ходе приватизации объектов советской промышленности либо (реже) на перепродажах энергоносителей. Как и древнегреческие прототипы, постсоветские олигархи характеризовались не столько наличием денег, сколько использованием этих денег для влияния на власть.



История: подобие и различия



В начале нового тысячелетия олигархи стали весомой, а иногда – и главной политической силой во многих странах СНГ. В то же время взаимовлияние олигархов и власти в разных странах имело разную специфику. Причем по мере становления новых государств эта специфика в некоторых из них кардинально изменилась.



Определяющими здесь были, с одной стороны, объективные экономические параметры страны, с другой – политические традиции ее населения, и с третьей – личности политических лидеров. Так, в Белоруссии олигархия сложиться просто не успела – ей еще до рождения настал… Александр Григорьевич Лукашенко.



В Украине, России, Казахстане и Грузии 90-х относительно авторитарные лидеры (соответственно, Кучма, Ельцин, Назарбаев и Шеварднадзе) являлись «арбитрами» для олигархических кланов, которые сами же и «вырастили». В дальнейшем пути всех этих стран вроде как разошлись, но взгляд на историю олигархии в них убеждает в наличии общих тенденций.



Так, и в России, и в Грузии – при всей несоизмеримости их экономик – судьба олигархов после смены власти была одинакова. И Владимир Путин, и Михаил Саакашвили провозгласили себя «борцами с олигархами». Но серьезно пострадали только те из последних, кто пытался открыто влиять на политику в общегосударственных масштабах: из России был изгнан Борис Березовский и посажен Михаил Ходорковский, а из Грузии выжили Бадри Патаркацишвили, который умер в изгнании.



А вот акулы капитализма, засвидетельствовавшие всецелую лояльность новым лидерам, продолжали процветать. Так, в России в 2007 году журнал «Форбс» насчитал около 50 долларовых миллиардеров, а в 2008 – уже 110…



С другой стороны, в Казахстане, в отличие от России, смены власти не произошло. Но сегодня в обеих странах взаимоотношения власти и капитала строятся на их максимальном сращивании, при «арбитражной» роли «национального лидера». «Россия пошла по пути корпоративного государства. Это означает, что чиновничий аппарат является как бы коллективным акционером государства. Капиталисты, со своей стороны, вмонтированы в этот аппарат. Фактически, это узаконенная коррупция», - сформулировал в комментарии «Главреду» директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.



Подобным путем вполне могла пойти и Украина. Политическая реформа – детище президента Леонида Кучмы – была призвана расширить возможности именно олигархического слоя, действующего в политике через инструмент парламентских партий. При этом предполагалось, что президент сохранит ряд функций «арбитра», что не дало бы олигархическим группам, сформировавшим правительство, получить тотальную власть.



Однако Оранжевая революция спутала все карты. При этом, к сожалению или к счастью, «оранжевые» власти не пошли путем «идейно близкого» им Саакашвили (или, что то же самое, «идейно чуждого» Путина). Скорее, наоборот.



В итоге сегодня среднестатистический украинский избиратель уверен, что олигархи вертят властью как хотят, и часто склонен видеть в них причину всех бед. Такие чувства тщательно культивируются большинством кандидатов в президенты. В то же время реалии таковы, что без хотя бы относительного консенсуса в среде «олигархата» никакая эффективная власть в Украине, с ее мощной экспортно-ориентированной тяжелой промышленностью, невозможна. Да и сами олигархи в большинстве своем истосковались по понятным правилам игры.



«Главред» попытался понять, что ждет украинскую олигархию после президентских выборов, на которых, вероятнее всего, победит либо Виктор Янукович, либо Юлия Тимошенко. Тем более, что на публику эти кандидаты занимают по данному вопросу вроде как диаметрально противоположные позиции.



Политики: молчание и лозунги



Юлия Тимошенко широко известна своими выпадами против олигархов, «разворовавших народное добро». В то время как Виктор Янукович предпочитает на такие темы помалкивать. Вот вам интересный опыт. Введите в поисковую систему «Google» словосочетание «Тимошенко+олигархи» - и получите десятки тысяч ссылок на гневные заявления лидера БЮТ в адрес этих самых олигархов, причем в первую очередь – на заявление о том, что Янукович является их ставленником. Введите словосочетание «Янукович+олигархи» - и… выйдете на все те же обвинения Тимошенко.



В предвыборной программе действующего премьера слова «олигархи», «олигархия» упоминаются три раза. Разумеется, в самых жестких формулировках. «Это – раковая опухоль на теле современной Украины», - гласит документ об олигархии. При этом в программе нет вообще ни слова о какой-либо стратегии взаимодействия государства с крупным бизнесом, не говоря уж о содействии развитию оного.



Наоборот, в программе Януковича ни о каких олигархах нет и речи. Декларативности в этой программе, в общем-то, не меньше, хоть она и задрапирована в одежды «конкретных обещаний» (например, увеличить население Украины до 50 млн. за 10 лет невозможно объективно, да и в отмену всех налогов для малого бизнеса в годы кризиса верится с чрезвычайным трудом). Что до интересов крупного бизнеса, то г-н Янукович, не называя никого конкретно, обещает всяческое содействие таким традиционно «олигархизированным» отраслям экономики, как металлургия, транспорт, машиностроение и т. п.



Заодно в программе Януковича прописано, несомненно, ласкающее слух всякого бизнесмена (но особенно – крупного) обещание снизить уже в 2011 году НДС до 17 %, а налог на прибыль – до 19 %. Причем последний налог обещано снижать и далее, до цифры 16 %.



На публике, однако, Янукович продолжает молчать о своем видении взаимоотношений власти и олигархии (справедливости ради надо сказать, что его об этом не очень-то и спрашивают). В то время как «антиолигархическая» риторика премьера по мере приближения выборов становится все острее. Так, в ходе нашумевшего эфира программы «Шустер Live» 18 декабря премьер объявила, что наказаны – путем отъема собственности – должны быть все собственники крупных капиталов, заработавшие эти капиталы после 1991 года «незаконным путем».



Учитывая, что все такие капиталы созданы за счет прорех действовавшего на тот момент законодательства (что г-же Тимошенко, как бывшему сотруднику компании ЕЭСУ, прекрасно известно), угроза звучит внушительно.



Подобные тенденции присущи Юлии Тимошенко давно. Еще в 2005 году наделало шуму ее заявление о якобы готовящейся реприватизации трех тысяч предприятий. Хотя на самом деле Тимошенко заявила только о том, что-де в прокуратуре существует список из 3 тыс. предприятий, относительно законности приобретения которых имеются сомнения.



Реальный акт реприватизации – с благословения Президента Ющенко – Юлия Тимошенко провела лишь однажды; разумеется, речь идет о «Криворожстали». В то же время, несмотря на всю свою риторику, Юлия Владимировна намного чаще демонстрировала умение находить общий язык с собственниками крупных предприятий. В том числе и тех, которые были приобретены, скажем так, сомнительным путем.



Так, Тимошенко долго пыталась вернуть в госсобственность принадлежащий Виктору Пинчуку Никопольский ферросплавный комбинат и перешедшее после допэмиссии акций под контроль Рината Ахметова «Днепроэнерго». Но в конце концов, по разным причинам, примирилась с их собственниками (например, примирение с Ахметовым, как утверждают злые языки, состоялось «в честь» подготовки широкой коалиции БЮТ и ПР весной-летом текущего года).



Таким образом, вербальная нелюбовь пламенной главы правительства к олигархам далеко не всегда приводит к осязаемым результатам.



Эксперты: осторожный оптимизм



По мнению Андрея Ермолаева, известное напряжение между олигархией и государственной властью присуще даже традиционным либеральным демократиям. «Вспомните недавний конфликт между Обамой и финансовыми тузами Запада, которых он назвал не иначе, как жирными котами», - указывает политолог. В то же время, подчеркивает г-н Ермолаев, для любого цивилизованного государства олигархи не могут рассматриваться как «подлежащая уничтожению враждебная сила». Речь может и должна идти исключительно о партнерстве и поиске компромисса, который учитывал бы интересы всего общества.



«Когда кто-то ходит под флагом уничтожения олигархов, это обычно лишь означает, что за его спиной стоят другие, неназванные олигархи… Юлия Тимошенко как никто должна понимать, что такое олигархия – ведь ее консультирует Джордж Сорос, а Кабмин пользуется консультациями крупной финансовой компании «Blackstone», - говорит Андрей Ермолаев. Впрочем, напоминает он, однажды тот же Сорос сравнил г-жу Тимошенко с «браконьером, которому поручили охранять заповедник». И хотя «сказать, насколько справедливо это сравнение, трудно», основания для опасений у украинских олигархов, по мнению эксперта, есть.



Однако, по его мнению, любой новый президент при попытке «разыграть конфликтный сценарий» в отношении олигархов рискует окончательно лишить страну шанса на конструктивный диалог внутри общества. «А между тем, нам нужна реабилитация республиканства – не просто как системы формирования власти через выборы, но и как системы взаимоотношений между социальными слоями», - подчеркивает Андрей Ермолаев.



«Сегодня те же ток-шоу – это споры наемных политических менеджеров, которые уже всех «задолбали». Но стране нужен реальный диалог о взаимной ответственности государства и капитала, и он должен вестись между самим этими субъектами», - говорит г-н Ермолаев. «Это – большой вызов и для Тимошенко, и для Януковича», - резюмирует он.



«Кто бы ни пришел к власти – Тимошенко или Ющенко, скорее, впрочем, Тимошенко – ему придется формировать стратегию национализации сознания украинской олигархии», - уверен глава центра «Украинский барометр» Виктор Небоженко. По словам этого эксперта, речь ни в коем случае не может идти на об отъеме имущества, ни о давлении, ни о «дружбе с олигархами, которую демонстрирует Виктор Ющенко».



«Грубо говоря, украинский паспорт Ахметова, Хмельницкого или Коломойского должен быть ценностью в первую очередь для них, а не для Украины», - афористично объясняет г-н Небоженко.



Отечественные олигархи (это подчеркивают оба опрошенных «Главредом» эксперта) не нужны мировой финансово-экономической системе. Поэтому они автоматически заинтересованы во взаимодействии с Украинским государством, которое одно может защитить их интересы не только на мировой арене, но и внутри страны.



Итак, каким же образом могут развиваться отношения власти с олигархами после ее, власти, смены? Практически ни у кого не вызывает сомнений, что столь активное и прямое вмешательство капитала в публичную политику должно быть сужено в интересах всего общества. Однако в интересах этого же общества, уверены эксперты, государство обязано не объявлять олигархии войну, а найти с ней общий язык, очертив каждому свою «территорию».



Показательно, что на этот счет эксперты демонстрируют сдержанный оптимизм. «Украина вряд ли пойдет по российскому пути корпоративного государства – мы больше тяготеем к более модерной модели. Не зря и бизнес у нас идет не в госаппарат, а в публичную политику», - говорит г-н Ермолаев. Тому есть свои причины – так некогда сыновья аристократов шли в буржуазную революцию – и в конечном итоге, считает эксперт, бизнес в политике призван сыграть прогрессивную роль. После чего, по словам г-на Ермолаева, «должно настать время, когда бизнесу выгодно будет дистанцироваться от власти».



«Ничто иное, кроме диалога государства и олигархии, не пройдет – просто потому, что на улице кризис», - уверен г-н Небоженко. По его мнению, это даже не зависит от личности нового президента. «Если на конфликт с крупным капиталом пойдет Янукович, он слетит через полтора года, если Тимошенко – через два с половиной», - подчеркивает он.



И в любом случае, инициатива диалога может исходить только от власти. «Нам не нужно давление, но нужно, чтобы каждый занимался своим делом. Возможно, должно быть как в Германии 1879 года, когда пришел Бисмарк и сказал тамошним олигархам: вы, конечно, крутые парни – но либо Германия, либо вы», - говорит Виктор Небоженко.



«Однако власть должна начать с себя», - подчеркивает Андрей Ермолаев. И здесь добавить нечего.