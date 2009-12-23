Усталость от Запада

Я слышал о такой «усталости» во время президентства Леонида Кучмы, а в ноябре 2008-го в западной прессе начали говорить об «усталости от нынешней Украины».



Помнится, полгода назад Брукингс Институт (основанный в 1916 году влиятельным вашингтонским think tank) выдал рекомендации администрации президента США Барака Обамы по работе с Украиной. Среди них: если власти в Украине не начнут сотрудничать, усилия США окажутся минимально результативными; а потом председатель Еврокомиссии Баррозу в обращении к украинскому народу в связи с Днями Европы сказал о необходимости «срочно проводить системные реформы, которые могут быть сначала болезненными, но позволят оставить большое наследие будущим поколениям».



Запад последователен. Помню, как 28 июля 2005 года на слушаниях в Конгрессе США зам.госсекретаря США Ден Фрид утверждал: «Новое украинское руководство не использовало политический капитал, который оно получило во время Оранжевой революции для превращения Украины в государство с рыночной экономикой». И еще одна цитата от Д.Фрида: «Практически каждое посткоммунистическое правительство, которое начинало экономические реформы, не было переизбрано. Правительствам, которые начинают реформы, отдают должное намного позже, можно сказать, посмертно. Но мы также знаем, что альтернативы рыночным реформам нет».



Согласно Конфуцию, начинать надо с «исправления имен», т.е. с возврата словам их настоящего содержания. Попытаемся вернуть смысл некоторым симулякрам.



Сначала о «персональных отношениях». Качество нынешней украинской власти таково, что действующие глава государства и его премьер не будут сотрудничать никогда. Это надо запомнить и им на Западе, и нам в Украине.



В отношении реформ. В том-то и дело, что никто в Украине не хотел и не хочет возглавлять посткоммунистическое правительство, которое осуществляет экономические реформы и поэтому не переизбирается. Все хотят, чтобы их переизбрали. А реформы нужны. Например, в ЖКХ. И еще политики должны прекратить брать взятки. Вот и все реформы.



Смешно говорить об украинских политиках, которые пекутся о наследии будущим поколениям. Украина последних лет внятно продемонстрировала: альтернатива рыночным реформам есть, и не одна. Это, как минимум, бездеятельность, сопровождающаяся бесконечными обещаниями. Но не только это.



Не судим о власти по намерениям, только по результатам; сказано в Евангелии от Матфея: «по плодам их узнаете их». Нам предложили единую национальную идеологию, тогда как по Конституции ни одна идеология не признается обязательной. Нам предложили права нации вместо прав человека. Единую поместную церковь вместо личной свободы вероисповедания. Национальное общество – вместо гражданского общества. По факту: забыли о конституционной норме «украинский народ – граждане Украины всех национальностей». Константин Паустовский, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Михаил Булгаков, Александр Куприн, Виктор Некрасов – оказались «меньшими украинцами», чем Григорий Сковорода, Тарас Шевченко, Микола Лысенко, Леся Украинка, Иван Франко, Васыль Стус. Почему выдающихся сыновей Украины, неукраинцев по национальности, ныне даже не упоминают на сайте Министерства иностранных дел?



Делать Украину «украинской» оказалось намного приятнее, чем проводить реформы. Но нам нужно намного больше реформ, чем только в энергосекторе. Это Запад может ждать реформ. Их не может ждать Украина, разваливающаяся инфраструктура ее городов, где скоро наступит предельный срок эксплуатации теплотрасс и лифтов.



В отсутствии реформ есть и вина Запада. В геополитическом плане США и их союзники, вероятно, получили от нынешнего руководства Украины все что хотели, включая взаимодействие по ПРО, план по созданию американской дипломатической миссии в Крыму, и даже назначение бывшей сотрудницы спецслужб Великобритании Бриджит Остин советником председателя Службы безопасности Украины. Не получили лишь контингент в Афганистане.



Не позволим себе забыть? 15 января 2008 года мы узнали об обращении Президента Виктора Ющенко, премьер-министра Юлии Тимошенко и спикера парламента Арсения Яценюка о присоединении к «натовскому» ПДЧ от американского сенатора Ричарда Лугара.



США давно воздерживаются от публичных негативных оценок деятельности Виктора Ющенко, мирясь со всем, что делают под его крылом украинские «реформаторы».



Обратная сторона – фаворитам прощают то, что не прощают другим, и их ошибки замалчивают, а незаконные действия объявляют «трудностями роста демократии». Показательно, например, отсутствие публичной реакции США на передвижение внутренних войск к Киеву в мае 2007 года - приказом главы государства. Только 9 июня 2007 года посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что «мы были обеспокоены тем, что потенциальное столкновение, в котором могли принимать участие силы Министерства внутренних дел, могло оставить Украину менее объединенной. То есть были моменты, когда мы чувствовали серьезную обеспокоенность». Обеспокоенность, пусть даже серьезная – это все?



В этом году вице-президент США Джозеф Байден в Киеве встречался со всеми кандидатами на высший государственный пост Украины. Новоназначенный посол США в Украине Теффт, заявления которого в 2004-м и 2005-м годах помню хорошо не только я, также встретился со всеми кандидатами.



Чтобы не быть заложниками личных симпатий к своим украинским фаворитам, США должны не провоцировать фаворитизм. Строя отношения со всеми политиками, с народом (чего делают через Корпус мира), с крупными и не очень предпринимателями, с журналистами – и все напрямую.



Тогда и будет ситуация, когда в Вашингтоне не станут краснеть после очередного «бзика» вырвавшегося из-под контроля фаворита, а мы – удивляться, как можно было не избежать очевидной проблемы. И все мы – не будем жалеть о бесцельно утраченном времени.