24 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция Министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко на тему: «Спортивные итоги 2009 года».



В пресс-конференции также приняли участие:



-заместитель министра, национальный координатор по вопросам стадионов Ростислав Карандеев;

-заместитель министра – руководитель проекта строительства НСК «Олимпийский» Сергей Драч.



Юрій Павленко: Я вважаю, що 2009 рік був успішним спортивним роком. Насамперед, саме в 2009 році відбулася найголовніша спортивна подія: Верховна Рада України ухвалила нову редакцію Закону України «Про фізичну культуру і спорт», який був підписаний Президентом 11 грудня цього року. Таким чином, ми отримали новий закон для сфери спорту, за яким, я переконаний, в найближчі 10 років буде розвиватися сфера фізичної культури і спорту.

Нагадаю, що цей закон намагалися ухвалити протягом близько шести років, він розглядався у Верховні Раді України. Дякуючи злагодженій роботі всіх депутатських фракцій, Міністерства спорту, а також підтримці Президента України, ми отримали нову редакцію Закону «Про фізичну культуру і спорт», який враховує всі особливості, всі новації, всі нові виклики, які стоять перед нашою сферою. Без сумніву, я назвав би цю подію головною подією в сфері фізичної культури і спорту 2009 року.

Крім того, серед головних досягнень цього року я би відзначив те, що почалася реформа фізичного виховання в навчальних закладах. Те, про що багато говорили, те що багато критикували, але все-таки нам вдалося в цьому році зробити перші кроки в напрямку реформування фізичного виховання в навчальних закладах, формування здорової нації. Такі пілотні проекти вже розпочалися в чотирьох регіонах, на підставі яких, я переконаний, з 1 вересня наступного року буде запроваджена нова політика фізичного виховання в усіх навчальних закладах, яка буде передбачати збільшення кількості годин рухової активності для школярів та студентів. Я думаю, що таке явище, як велика кількість випускників з хронічними хворобами, за рахунок цього нам вдасться подолати.

Наступна ключова подія 2009: стартувала реформа дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Майже 1800 шкіл, в яких навчаються близько 700 тисяч дітей і молоді, більше десятиліття знаходилися поза законодавством, і не тільки поза законом, але навіть поза нормативними документами Кабінету Міністрів. Нам вдалося переконати наших партнерів - Міністерство освіти. Спільно з ними було затверджено Положення про ДЮСШ. З 1 вересня цього року ми почали акредитацію, перевірку, надання відповідних статусів, а також запровадили систему фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Я сподіваюся, незалежно від того, коли буде ухвалюватися Державний бюджет на 2010 рік, але в ньому обов’язково має бути спеціальна нова бюджетна програма матеріально-технічного переоснащення дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Без сумніву, говорячи про успіхи 2009 року, ми, в першу чергу, говоримо про виступи українських спортсменів. Мені приємно, що два останні роки – 2008, 2009 – на головних спортивних змаганнях за підсумками чотирьох років Україна покращила як своє місце в загальнокомандному заліку, так і збільшила кількість отриманих нагород. Ми згадуємо 2008 рік, Олімпійські та Паралімпійські ігри, цього року Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту, де Україна збільшила кількість здобутих нагород і покращила загальнокомандне місце. Також Дефолімпійські ігри, які нещодавно закінчилися, на яких Україна, хоча і змістилася з першого на друге місце, але при цьому кількість здобутих нагород є більшою.

Найголовніше - виступи спортсменів України в офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту протягом 2009 року. Починаючи з 1997 року ми зробили аналіз всіх виступів українських спортсменів на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу серед юніорів та юнаків, чемпіонатах Європи серед юніорів та юнаків. Я можу сказати, що з 1997 року в цьому році здобула найбільшу кількість нагород на офіційних змаганнях з олімпійських видів спорту, це - 224 медалі, з яких 54 золоті, 75 срібних, 95 бронзові. Таким чином, це теж підтверджує, що та політика, яка проводиться у сфері спорту остання п’ять років, сьогодні дає позитивний результат, що підтверджується виступами українських спортсменів.

Особливо хочу відзначити значне покращення якості виступів наших юніорів і юнаків. Позитивна динаміка покращення виступів юніорів і юнаків спостерігається останні 5 років, що говорить про те, що Україна має гарну спортивну перспективу не тільки на Олімпійські ігри 2012 року, але уже і на наступні Олімпійські ігри закладена гарна база.

Що стосується дорослих, то тут середньостатистичний показник по чотирьох роках. Ми його оцінюємо як позитивний, враховуючи постолімпійський рік. Українськими спортсменами здобуто 4 золоті медалі: в дзюдо, в академічному веслуванні, боксі і фехтуванні. І, що найбільш приємно, що всі чотири золоті медалі були здобуті вперше в історії України. Крім того, 4 срібні медалі і 13 бронзових нагород. Також здобуто 18 золотих, 19 срібних і 17 бронзових медалей на чемпіонатах Європи, що теж є гарний показник.

Важливою особливістю цього року, якщо ми говоримо про спортивну політику, є вплив фінансово-економічної кризи на підготовку і участь наших спортсменів на змаганнях, а також проведення навчально-тренувальних зборів. Тут приємно відзначити, що ми не зірвали жодного навчально-тренувального збору, ми не зірвали жодного виступу українського спортсмена на міжнародних змаганнях. Особливий акцент в цьому році ми робили на підготовку олімпійської збірної, яка готується до зимових ігор у Ванкувері. За підсумками року, план підготовки олімпійської збірної виконаний на 100%. Національна олімпійська збірна за підсумками 2009 року профінансована на 100%.

Крім того, вчора на засіданні уряду було ухвалено рішення, згідно якого, не дивлячись на відсутність бюджету, не дивлячись на інші складнощі початку бюджетного року, необхідні асигнування для підготовки і участі в змаганнях, а також здобуття ліцензії нашим олімпійцям і паралімпійцям протягом січня, лютого і березня будуть забезпечені в повному обсязі. Відповідне рішення уряд вчора схвалив. Таким чином, ми сьогодні спокійно дивимося з точки зору підготовки нашої збірної на перший квартал наступного року. Це теж надзвичайно важливе рішення, яке приймається в Україні вперше. Я думаю, що воно стане традиційним, незалежно від фінансово-економічної кризи, бо січень для українських спортсменів завжди був найскладнішим з точки зору фінансування.

Якщо ми говоримо про спорт, ми не можемо не говорити про Євро-2012. Команда Міністерства спорту, яка відповідала за підготовку спортивної інфраструктури до Євро-2012, виконала свої завдання, свої зобов’язання на 100%: чотири приймаючих міста, і ключова відповідальність Міністерства - фінал на НСК «Олімпійському» в місті Києві - виконана, що підтверджено рішенням УЄФА від 11 грудня. Я вважаю це підтвердженням системної, успішної, результативної роботи всієї команди Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту України.



«Главред» Пане Юрію, як сьогодні складається ситуація з підготовкою до Євро-2012, зокрема із стадіонами?



Юрій Павленко: На сьогоднішній прес-конференції присутні два заступники міністра, які в структурі Міністерства безпосередньо відповідають за підготовку спортивної інфраструктури: Ростислав Карандеєв – національний експерт з питань підготовки стадіонів до Євро-2012, Сергій Драч – заступник міністра - керівник проекту будівництва і реконструкції НСК «Олімпійський».

Я скажу декілька тез. Спортивна інфраструктура – стадіони, тренувальні бази і зони вболівальників – визнана УЄФА, як найбільш підготовлена до Євро-2012 з-поміж всієї іншої інфраструктури. По всіх спортивних інфраструктурних проектах у нас є не тільки відповідність до графіків і вимог УЄФА, а і їх випередження. В першу чергу, «Донбас-Арена» і стадіон «Металіст».

Крім того, ключовий об’єкт, до якого було дуже багато запитань, по відношенню до якого було багато сумнівів експертів УЄФА два роки тому, - НСК «Олімпійський» - сьогодні рішенням УЄФА значно понизили його ризики введення в експлуатацію. І у останніх звітах УЄФА, а фактично в рішенні від 11 грудня, чітко засвідчено, що експерти УЄФА не піддають сумніву, що НСК «Олімпійський» буде введений в експлуатацію.

НСК «Олімпійський» сьогодні будується у чіткій відповідності до графіку, у нас немає жодного збою по виконанню будівельно-монтажних робіт. Те невеличке відставання, яке стосувалося навісу, надолужене, і сьогодні підготовка до монтування навісу теж увійшла у графік. Крім того, врегульовані практично всі питання, пов’язані з прилеглими територіями, зонами гостинності, а також рядом конфліктних земельних ділянок навколо НСК «Олімпійського».

Тому, я вважаю, що команда НСК «Олімпійський» виконала свою задачу на 2009 рік більш як на 100%, виконала і перевиконала, тому що було надзвичайно багато ризиків, викликів і небезпек, а також палиць в колеса, які ставили окремі українські політики, щоб зірвати цей проект. Але ми не зірвали, ми підтвердили, що Україна здатна будувати спортивні об’єкти високого рівня.



Ростислав Карандеєв: До слів міністра я міг би додати тільки те, що з боку Міністерства залишається контрольованою ситуація будівництва також і стадіону у місті Львові, який є на сьогоднішній день об’єктом інвестування як з боку місцевого бюджету, так і Державного бюджету України.

Нагадаю, що влітку цього року Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення взяти участь у якості співінвестора будівництва стадіонів у Харкові та Львові. Щодо стадіону в місті Харкові, цього року програма буде повністю завершена, і зобов’язання в розмірі 206 мільйонів гривень з Державного бюджету в повній мірі надійдуть на рахунки обласного спортивного комплексу «Металіст». Вже на сьогоднішній день майже всі зобов’язання виконані повністю, і буквально позавчора прем’єр-міністр дала доручення перерахувати залишок коштів в розмірі 36,6 мільйонів гривень замовнику для повного розрахунку з підрядною організацією.

Щодо будівництва стадіону в місті Львов - ми дійсно мали певні занепокоєння кілька місяців щодо відповідності проекту всім вимогам УЄФА. З метою розв’язання цієї проблеми і унеможливлення подальших ризиків несертифікації стадіону, проектною командою львівського стадіону була залучена німецька компанія «Арена.Ком», яка має у своєму складі досвідчених архітекторів, фахівців з будівництва стадіонів, в тому числі свого часу Чемпіонату світу з футболу 2006 року в Німеччині. За підсумками такого моніторингу, свого роду аудиту, було визначено, що робоча документація проекту львівського стадіону майже на 90% відповідає вимогам УЄФА. Були внесені необхідні корективи і проектна організація, яка здійснила проектування - це Маріупольський інститут «Гіпромез», який повністю відповідає своєму рівню, як проектант стадіону категорії «Еліт».



Сергій Драч: Є багато чуток, щодо проблем на львівському стадіоні. Додатковими геодезичними дослідженнями встановлено, що територія є дійсно складною, але в той же час використані інженерні рішення, а саме: використання наливного площинного фундаменту, замість буро-набивного дозволяє повністю унеможливити всі ризики щодо нестабільності конструкції стадіону в подальшому.



Ростислав Карандеєв: Таким чином, сумнівів щодо львівського стадіону, його введення в експлуатацію вчасно і у відповідності до вимог УЄФА, у нас на сьогоднішній день немає.



Сергій Драч: І не тільки у нас, а і в УЄФА також.



Ростислав Карандеєв: Всі застереження, які були висловлені на сьогоднішній день, зняті проектною командою, і знайдені необхідні перспективні проектні рішення, що насправді було непросто, і були моменти, коли робота заходила в глухий кут, але поставлені завдання були виконані.



Сергій Драч: У відповідності до затвердженого 22 червня проекту, на стадіоні НСК «Олімпійський» дійсно були повноцінно зроблені роботи, що відповідно було підтверджено висновками УЄФА, оглядами, які відбулися. Останній огляд - позитивна оцінка. Зауваження, які надавалися експертами УЄФА, були зняті. Особливо я звертаю увагу до теми створення зон гостинності. Дійсно, у нас буде більша, мабуть, за всі відповідні турніри зона гостинності - 45 тисяч квадратних метрів. На ній будуть створені нові спортивні структури, а саме - центр тенісу, водний центр в частині, яка ближче до Федерації футболу. Всього проведено близько 22 тисяч засідань по прийняттю рішень, прийнято близько 10 тисяч рішень. Це дало нам можливість 11 грудня засвідчити, що стадіон готовий прийняти 2012 року фінал Чемпіонату світу з футболу.



Читач сайту «Главред» Андро 24/12/09 09:46 (Ukraine, Kiev): Раз уж есть возможность задать вопрос, то грех не воспользоваться! Итак, предчувствую, что пан министр будет больше говорить о успехах, а хотелось бы наоборот. Пусть озвучит то, что не получилосчь сделать, в чем заключаются проблемы и есть ли возможность их решить?



Юрій Павленко: В першому реченні читач пише, що міністр знову ж буде говорити про успіхи. Хай тільки скаже, що не вдалося (сміється).

Без сумніву, не все, що планувалося, вдалося зробити. Якщо ми говоримо про проекти розвитку, то в цьому році деякі з цих проектів були призупинені, в першу чергу, які стосувалися капітального будівництва. За виключенням тих проектів, які ідуть по програмі Євро-2012, стосовно яких не було жодних збоїв, по цих проектах є відповідність затвердженим графікам.

В цьому році була призупинена - це не рішення Міністерства, це рішення Верховної Ради України минулого року – програма капітального ремонту і будівництва спортивних споруд. Якщо в 2008 році ми мали близько 300 мільйонів гривень на капітальні видатки на спортивні споруди, крім Євро-2012, то в цьому році ця бюджетна програма складала нуль гривень.

Була призупинена програма державного бюджету будівництва спортивних майданчиків. Не була введена в цьому році програма матеріально-технічного переоснащення ДЮСШ, як така, що ще в минулому році пройшла погодження урядом і Верховною Радою України. На жаль, нами не було отримано жодної копійки на реалізацію програми «Хокей України». Фактично в цьому році ми не змогли завершити будівництво дванадцяти хокейних майданчиків, хокейних палаців, які були розпочаті в 2008 році.

Крім того, в цьому році ми планували за сприятливої фінансово-економічної ситуації розпочати велику загальнонаціональну програму фізкультурно-оздоровчих комплексів в кожному районному центрі, ми теж її призупинили, і перенесли на наступні роки, коли стабілізується фінансова ситуація в країні.

Разом з тим, розуміючи, що коштів в достатній кількості не буде, ми зосередилися на підготовці нормативної бази, на підготовці відповідних проектів на узгодження різного роду питань - від земельних до дозвільної системи - з місцевими органами влади. З тим, як тільки з’явиться можливість фінансувати ці проекти, одразу ж приступити до їх реалізації і не витрачати жодної хвилини на систему погодження. Я вважаю, що в цих напрямках ми рік не втратили. Хоча, звичайно, в цьому напрямку можна було зробити значно більше.

Без сумніву, до певної міри не так, як ми хотіли, виконали програму підвищення стипендіального фонду для спортсменів, підвищення заробітних плат соціальних гарантій для спортсменів, тренерів, викладачів, вихованців ДЮСШ.

Але знову ж таки, сьогодні закон - це ключове. Тому що якщо раніше це було виключно ініціативи Міністерства – 2006, 2007, 2008 роки – ми часто натикалися на нерозуміння інших структур, то в цьому році ми вирішили ключове питання. Всі наші проекти, програми розвитку галузі від найменших до найповажніших, до ветеранів спорту, сьогодні гарантовані новим Законом «Про фізичну культуру і спорт», який, як компроміс, який був знайдений, вступає в силу 1 січня 2011 року. Тобто у нас є ще 2010 рік для того, щоб повністю підготуватися до впровадження цього закону, бо для того, щоб він почав діяти, необхідно не менше 50 тільки постанов Кабінету Міністрів, я вже не говорю про розпорядження Кабінету Міністрів, про накази Міністерства не тільки спорту, а і інших відомств, а також рішень обласних і районних державних адміністрацій. Загальна кількість необхідних нормативних документів, щоб закон почав діяти в повному обсязі, складає, за нашою попередньою оцінкою, близько 500 документів органів влади різних рівнів. Це задача, яку ми повинні виконати, бо знову ж таки, до останнього моменту ми жили по закону 1993 року, який дуже багато нюансів, які є сьогодні в Україні - професійний спорт, професійні команди, ветерани, дитячо-юнацький спорт, системи фізичного виховання, системи здорової нації – не передбачав, їх в законодавстві просто не існувало. Сьогодні ми фактично говоримо про новий етап сфери фізичної культури і спорту, я щасливий, що це сталося в 2009 році.







Читач сайту «Главред» санек, Крым (Ukraine, Simferopol): А какие спортивные итоги в Украине?Вот возьмем Крым,практически не построено не одно спортивное сооружение,спорт умирает.Вот даже олимпийскому чемпиону Украины по стрельбе не выделили квартиру,зато коугом хаос, бардак и безразличие.Что вы думаете делать по Крыму в такой обстановке?Только не надо громких и обещающих слов.



Юрій Павленко: Крим у своїй діяльності завжди має певні особливості, там достатньо автономна Верховна Рада і Кабінет Міністрів, дуже непроста система впливу на прийняття навіть загальнодержавних рішень на керівництво Криму.

Більше того, протягом цього року була і кадрова чехарда, зокрема, і в спортивному керівництві Криму, що теж не додало ефективності в роботі.

Справді, на сьогодні Артур Айвазян, Олімпійський чемпіон, є єдиним з усіх олімпійців-переможців Олімпійських ігор в Пекіні, по якому остаточно не ухвалене рішення щодо покращення його житлових умов. Щодо інших спортсменів – всі області ухвалили необхідні рішення. Останній з цього переліку – Пригоров в Харківській області. Наскільки мені відомо, він ознайомився з трьома варіантами запропонованих квартир і мусить визначитись. Всі необхідні рішення Харківською обласною державною адміністрацією, обласною радою щодо нього ухвалені.

Ситуація з Артуром Айвазяном мала певну юридичну колізію: влада Криму надала йому нову двокімнатну квартиру в 2005 році, ще в переддень Олімпіади. Тому не було законодавчих підстав покращення його житлових умов.

Разом з тим, неодноразові звернення і до прем’єр-міністра, і до голови ВР дали нам змогу знайти рішення, воно перебуває на контролі, і ми обов’язково його оголосимо, коли воно буде остаточно погоджене і буде повна згода Артура Айвазяна на той варіант, який запропонувала кримська влада.

Ми ставили перед собою завдання, і в значній мірі воно виконано, - покращити житлові умови не лише для переможців Олімпійських ігор, але й для учасників Олімпійських ігор, для переможців Чемпіонатів світу, Європи, для підтримки нашого резерву – переможців юніорських, юнацьких змагань. В багатьох випадках нам вдалося зробити такі позитивні кроки для підтримки наших спортсменів.

Будемо сподіватися, що така спільна політика, яка сьогодні напрацьована між центральною владою і місцевими владами, зокрема, і в системі роботи Національної ради з питань фізичної культури та спорту при Президентові України, яка об’єднує уряд і обласні державні адміністрації і знімає протиріччя, що виникають між ними, дасть змогу нам фактично кожного потенційного переможця, а особливо переможця забезпечити необхідним житлом.

На останньому урядовому оргкомітеті ми ухвалили рішення щодо поліпшення житлових умов членів національної збірної на Зимові Олімпійські ігри у Ванкувері. Ми прогнозуємо, що це буде 52 спортсмени. Ми віримо, що виступ буде не гірший, ніж на попередній Олімпіаді, що кожен спортсмен покаже свій найкращий результат. Разом з тим, урядовий оргкомітет поставив перед обласними державними адміністраціями завдання покращити житлові умови, вирішити побутові проблеми всіх членів національної збірної команди на Олімпійські ігри у Ванкувері.



Читач сайту «Главред» Валентин: Менее 2 месяцев осталось до зимней Олимпиады в Канаде. В каких видах спорта Украина может рассчитывать на успех, какой предусмотрен размер денежных наград в случае победы? Одинаково ли вознаграждение для спортсменов и тренеров?



Юрій Павленко: Ми прогнозуємо, що в зимових Олімпійських іграх візьме участь приблизно 52 українських спортсмени, тобто буде здобуто таку кількість відповідних ліцензій. На сьогодні остаточно зафіксовані 18 ліцензій, всі інші або здобуваються, або підтверджуються відповідними федераціями по тих чи інших видах спорту.

Без сумніву, найсильнішою командою в складі національної збірної є команда з біатлону, яка здобула практично 100% з можливих ліцензій на Олімпійські ігри. Без сумніву, ми розраховуємо на гарний успішний виступ в лижних гонках, в першу чергу, Валентини Шевченко. Ми сподіваємося на гарний виступ у фігурному катанні. Є гарний потенціал у нашої пари Волосожар-Морозов, які мають, до речі, ще й потенціал виступати і на Сочі, тому ми на них дивимося ще й як на претендентів на нагороду якщо не в Ванкувері, то в Сочі - точно. В санному спорті ми теж маємо певну перспективу, а також у фрістайлі. В п’яти видах спорту Україна має можливість боротися за нагороду: біатлон, санний спорт, фрістайл, фігурне катання, лижні гонки.

Що стосується винагород, то станом на сьогодні, згідно рішення Кабінету Міністрів, діє грошова винагорода за перше місце - 700 тисяч гривень, за срібну нагороду – 500 тисяч гривень, за бронзову - 350 тисяч гривень. Разом з тим, Міністерство, розуміючи, що це значно менша сума в порівнянні з тим, як було перед Пекінською Олімпіадою в силу різниці в курсі, яка відбулася за цей час, ми, виходячи з ініціативи нашої національної збірної команди: спортсмени і тренери ініціювали перед урядом збільшення винагород для наших олімпійців-переможців на Олімпійських та Паралімпійських іграх. Ця ініціатива вже знайшла підтримку урядового організаційного комітету по підготовці до Олімпійських ігор. Я сподіваюся, буде підтримана і Кабінетом Міністрів. Ця пропозиція передбачає збільшення винагороди за золоту нагороду до 1 мільйону гривень, за срібну – 700 тисяч гривень, за бронзову – 500 тисяч гривень. З точки зору відношення до курсу долара 2008 року і 2009 року, це практично рівні суми.



Читач сайту «Главред» ДД (Ukraine, Kiev): Полностью провалена политика по украинскому футболу, это показал матч Украна-Греция в Донецке! Ну очень хотелось-бы узнать- Какие меры будете принимать в отношении организаторов этого матча?



Юрій Павленко: Саме головне – це обурення, яке було висловлене вболівальниками по відношенню до всіх футбольних і спортивних функціонерів. Справді, результат матчу Україна-Греція наблизився до рівня національної трагедії. Але є життя. Ми можемо згадати, що 2008-2009 роки з точки зору клубного футболу були найкращими за всі роки незалежності і по коефіцієнту УЄФА Україна набрала найбільш з поміж всіх європейських країн кількість балів і піднялась на 7-му загальнокомандну позицію.

Цей футбольний сезон почався не настільки успішно, але і не так провально, як це було п’ять років тому.

Тому, аналізуючи загальну динаміку розвитку українського футболу, я би говорив про неї як про достатньо позитивно. Мені дуже хотілося б, звичайно, щоб знялися неконструктивні дискусії між Прем’єр-лігою і Федерацією футболу. Так, дискусія має бути, але ця дискусія має бути на результат, а не на самознищення. Я думаю, що вистачить мудрості у керівників, щоб свої сили максимально спрямувати на розвиток українського футболу.

Що стосується національної збірної команди, то я можу точно сказати, що Міністерство буде посилювати свій вплив на її підготовку. Якщо до цього року національна збірна фінансувалася виключно за кошти Федерації футболу і спонсорів, то починаючи з цього року держава почала так само фінансувати підготовку національної збірної команди в рамках підготовки до Євро-2012.

Бо є золоте правило: успішними можна назвати змагання тільки тоді, коли не тільки вся інфраструктура відповідає вимогам, але й успішно виступає національна команда. Тому, говорячи про план підготовки до Євро-2012, крім спортивної інфраструктури, для нас ключовим пріоритетом є підготовка національної збірної команди.

Я сподіваюся, що найближчим часом буде ухвалене рішення щодо головного тренера. Ми розглядаємо 2010 рік як ключовий рік формування нової, ефективної національної збірної команди з футболу, яка зобов’язана достойно виступити на Чемпіонаті Європи в 2012 році.

Моя особиста мрія – гра національної збірної команди України у фіналі на новому, суперсучасному НСК «Олімпійський». За НСК «Олімпійський» в мене сьогодні менше сумнівів, ніж за результат збірної. Але й тут у нас є час зробити так, щоб збірна справді була готова.



Ростислав Карандеєв: Я хотів би доповнити, що підготовка національної збірної команди України є одним з ключових завдань державної цільової програми підготовки України до Євро-2012. Ми ставимо для себе завдання не тільки підготовки інфраструктури майбутнього чемпіонату, але й нашої команди. Для нас небажаним є досвід збірних Австрії і Швейцарії, які автоматично отримали право брати участь у фінальній частині Євро-2008, а натомість зайняли останні місця в цьому турнірі. Звичайно, прийняте урядом рішення щодо фінансування підготовки національної збірної в розмірі 11,2 мільйони гривень щорічно до 2012 року, на нашу думку, цьому сприятиме.

Більше того, ми зараз готуємо зміни до Угоди між Міністерством та Федерацією футболу України, згідно якої буде формалізовано посилений вплив Міністерства як на кадрову політику, так і безпосередньо на організаційний процес у підготовці збірної. Вже цього року такі матчі, як ігри із збірною Андорри, збірною Англії і всі інші, які були передбачені регламентом і календарем, здійснювалися за левової частки підтримки з боку державного бюджету України.



Читач сайту «Главред» Николай: Как Вы оцениваете результаты выступлений наших дзюдоистов в 2009 году и удовлетворены ли Вы работой руководства сборной?



Юрій Павленко: Скажу відверто: я задоволений результатами виступу нашої національної збірної з дзюдо в 2009 році. Наша команда вперше в своїй історії здобула золото Чемпіонату світу. Його здобув Георгій Зантарая. Загалом, там сьогодні сформувалася ефективна команда, яка готова буде боротися за нагороду на Олімпіаді в 2012 році.

На жаль, там є ряд внутрішніх проблем. Федерації окремих областей з тренерським штабом. Але я сподіваюсь, що кожен розуміє, що приватні інтереси мають стати другорядними, коли ми говоримо про інтереси національної збірної та інтереси спорту. Саме з цієї позиції і виходить Міністерство, розглядаючи конфлікти, які виникають у федераціях тих чи інших видів спорту, між спортсменами, між різними територіальними одиницями.

Згадуючи дзюдо, я пам’ятаю гарні виступи в Чемпіонатах Європи, які були цього року. Тобто за підсумками 2009 в дзюдо є прогрес.