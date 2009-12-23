Рада радостно ушла на выборы

Характерный штрих – на официальном сайте Верховной Рады весть о закрытии сессии ВР подана от имени первого вице-спикера, члена ПР Александра Лавриновича. Нет, конечно, вице-спикеры имеют право указывать пресс-службе, но момент все равно показательный. Хотя бы потому, что глава парламента Владимир Литвин от закрытия сессии самоустранился в пользу «регионалов». Депутат от все той же ПР Акимова (женщина, весьма сведущая в экономике, но отнюдь не в регламенте ВР!) представила вниманию депутатов проект постановления: отменить заседания 24 и 25 декабря, заменив их «работой с избирателями». Никто не сомневался: утомленные трудом депутаты такое постановление поддержат с радостью. Так оно и вышло. То, что Рада не утвердила бюджет на следующий год, не приняла поправки к закону о выборах Президента (каковые состоятся, напомним, 17 января), да и вообще является самой неэффективной Радой в новейшей истории Украины – все это депутатов не волновало. Хотя если «благодарный» избиратель решит, что депутатов волновали Гавайи, Сейшелы и прочие Мальдивы, он ошибется. Будем честны: большинству парламентариев придется тяжко корпеть над тактическими и стратегическими «картами» избирательной кампании. Кто поедет агитировать в регионы, кто засядет в штабах, кто станет ломать голову над известным денежным вопросом – но, так или иначе, отдохнуть не удастся почти никому. И хотя бы в этом мы, «маленькие украинцы», в большинстве своем будем чувствовать себя лучше, чем они. Что уже радует. Внезапно-последний день украинского парламента в текущем году запечатлен для истории объективом «Главреда».