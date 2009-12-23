Тигипко «растет», Яценюк «падает», Тимошенко не может догнать Януковича

Избирателям Украины с завидной периодичностью сообщают данные различных социологических опросов. Какие-то из них выглядят более-менее правдоподобными, другие – явно заказными.

С целью информирования читателей о реальном положении дел на «электоральном поле», «Главред» пригласил авторов трех наиболее популярных социологических опросов. Результаты исследований «ФОМ-Украины» представлял его Генеральный директор – Александр Бухалов, компании «R&B» - Евгений Копатько, Киевского международного института социологии - доцент кафедры социологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Михаил Винницкий, прокомментировал полученные результаты эксперт Центра социальных исследований «София» Александр Левцун.



Компания «Research and Branding Group»



Соцопрос проводился в период с 5 по 13 декабря 2009 года, выборка – 3083 респондента, 24 области плюс АР Крым, статистическая погрешность – порядка 1,8%.

Поддержка кандидатов в президенты по итогам первого тура выборов выглядит следующим образом:

-Виктор Янукович – 33,3%

-Юлия Тимошенко – 16,6%

-Сергей Тигипко – 7,4%

-Арсений Яценюк – 6,7%

-Владимир Литвин – 4,1%

-Виктор Ющенко – 3,8%.

-Петр Симоненко – 3,4%

-«Не поддерживанию ни одного кандидата» - 9%

-«Не пойду на выборы» - 3,5%

-«Затрудняюсь ответить» - 9%.



По результатам второго тура ситуация будет такой:



-Виктор Янукович – 47%

-Юлия Тимошенко – 30%

-«Не поддерживанию ни одного кандидата» - 13%

-«Не пойду на выборы», «Затрудняюсь ответить» - 10%



Как рассказал Евгений Копатько, в ноябре соотношение рейтингов Януковича/Тимошенко составляло 47/28, а голосовать «против всех» собиралось 20% опрошенных.



Фонд «Общественное мнение»



Соцопрос проводился в период с 22 по 30 ноября 2009 года, выборка – 1000 респондентов, репрезентативно по всей Украине, статистическая погрешность – порядка 3,2%.

Ожидания результатов первого тура президентской гонки выглядят следующим образом:

-Виктор Янукович – 29,8%

-Юлия Тимошенко – 14,8%

-Сергей Тигипко – 5,7%

-Арсений Яценюк – 4,8%

-Виктор Ющенко – 4,3%

-Петр Симоненко – 2,9%

-Владимир Литвин – 2,5%



Александр Бухалов отметил стабильность электоральной поддержки Виктора Януковича и стабильность (с тенденцией понижения) поддержки Юлии Тимошенко. Зато Сергей Тигипко совершил «резкий скачок»: в мае его поддерживало 0,4% избирателей, в ноябре – 5,7%. Существенный рост рейтинга наблюдался и у Виктора Ющенко: в ноябре он составил 4,3% по сравнению с октябрьскими 2,2%. Причем, еще до начала активной избирательной кампании действующего Президента.

Арсений Яценюк, наоборот, резко утратил электоральные симпатии: в мае-апреле у него было 13% поклонников, в ноябре – 4,8%.



По данным соцопроса ФОМ, результаты второго тура президентских выборов будут такими:



-Виктор Янукович – 41,2%

-Юлия Тимошенко – 25,2%

-«Не поддерживанию ни одного кандидата» - 21%

-«Не пойду на выборы» - 6%

-«Затрудняюсь ответить» - 7%



«По сравнению с октябрем разрыв между Януковичем и Тимошенко увеличился», - заметил Александр Бухалов. Тогда разница составляла 11,6%, сегодня – 16%.



Киевский международный институт социологии



Соцопрос проводился в период с 5 по 15 декабря 2009 года, выборка – 2017 респондентов, репрезентативно по всей Украине, статистическая погрешность – порядка 3%.

По данным КМИС, голоса избирателей по итогам первого тура выборов распределятся так:



-Виктор Янукович – 28,1%

-Юлия Тимошенко – 16,8%

-Сергей Тигипко – 5,3%

-Арсений Яценюк – 4,9%

-Виктор Ющенко – 4,7%.

-Владимир Литвин – 2,4%

-«Не поддерживанию ни одного кандидата» - 7,4%

-«Затрудняюсь ответить» - 21,4%.



Михаил Винницкий обратил внимание на интересную закономерность: разрыв между Тимошенко и Януковичем практически равен разрыву между Тимошенко и следующими тремя кандидатами. Он составляет порядка 11%.

Эксперт также отметил резкий рост рейтинга Сергея Тигипко, но усомнился в том, что ему удастся дотянуться до результата Юлии Тимошенко. Рейтинг Виктора Ющенко «также поднимается, но не так стремительно, как у Тигипко», - сказал социолог.

Что касается результата Арсения Яценюка, то, по мнению эксперта, это уже «потолок» политика.



КМИС также проанализировал разницу электоральных предпочтений горожан и жителей села.

-Юлия Тимошенко – 21,9% (село), 14,3% (город)

-Виктор Янукович – 22% (село), 38% (город)

-Виктор Ющенко – 8,8% (село), 2,7% (город)

-Сергей Тигипко – 2,9% (село), 6,4% (город)

-Арсений Яценюк – 4,9% (село и город).



Был проанализирован и средний возраст основной массы поддерживающих того или иного кандидата.



-Виктор Янукович – практически все возрастные категории

-Юлия Тимошенко – 50-59 лет

-Сергей Тигипко – 40-49 лет

-Петр Симоненко – 70 и более лет

-«Не поддерживанию ни одного кандидата» - 30-39 лет.



Центр социальных исследований «София»



Александр Левцун обратил внимание на то, что «рейтинги известных социологических служб, которые многие годы проводят электоральные опросы», с учетом погрешности, практически совпадают.

По словам эксперта, сегодня уже нет сомнений в том, что во второй тур президентских выборов попадут именно Янукович и Тимошенко. По мнению Левцуна, интригу первого тура образуют два вопроса: какой будет разница между результатами фаворитов и кто получит «бронзу».

Александр Левцун считает, что электоральная дистанция между Януковичем и Тимошенко в первом туре будет иметь большое значение для общественного мнения. «От этого будет зависеть социальный фон второго тура, поведение ближайшего окружения фаворитов, а также местных элит. Кроме того, разница в показателях поддержки в значительной мере определит перспективу сотрудничества Партии регионов и БЮТ после президентских выборов, а также перспективу проведения досрочных парламентских выборов», - сказал эксперт.

Если разница в результатах Януковича и Тимошенко будет превышать 10% в пользу первого, «это будет воспринято общественным мнением и экспертами как безусловное свидетельство победы Януковича во втором туре». В случае, если дистанция между соперниками составит менее 10%, у Юлии Владимировны появится повод «поторговаться» с Партией регионов на предмет «мирного» признания результатов выборов «с привязкой к перспективе дальнейшего сотрудничества ПР и БЮТ в парламенте».

Каким образом будут голосовать избиратели «непроходных» кандидатов во втором туре? По этому поводу эксперт Центра «София», опираясь на результаты исследований, рассказал следующее:

-Петр Симоненко – подавляющее число его сторонников проголосуют за Януковича.

-Сергей Тигипко - большая часть электората также выберет Януковича.

-Владимир Литвин и Анатолий Гриценко – их электорат примерно поровну проголосует за обоих лидеров.

-Арсений Яценюк – примерно треть его электората отдаст голоса Януковичу, а две трети - Тимошенко.

-Виктор Ющенко и Олег Тягнибок – подавляющее большинство их сторонников намерены поддержать Тимошенко во втором туре. «Большинство – но далеко не все!», - подчеркнул эксперт.

«Вот почему во втором туре, по данным различных социологических служб, дистанция между Тимошенко и Януковичем не сокращается», - сделал вывод Александр Левцун.

Он отметил, что главными претендентами на третье место в президентском рейтинге являются Тигипко и Яценюк. По словам эксперта, соперничество за «бронзовую медаль» между Тигипко и Яценюком придает третьему месту новое символическое значение. Речь идет о том, кто будет олицетворять политика «новой волны». Подобный символический статус имеет немаловажное значение, с учетом перспективы досрочных парламентских выборов.

«Третье место по результатам голосования серьезно укрепляет имиджевый ресурс политика, а также его позицию в качестве переговорщика с Тимошенко и Януковичем на предмет поддержки перед вторым туром выборов». Для «бронзового» призера открываются серьезные карьерные перспективы. Но главное: тот, кто займет третье место, обеспечивает для своей политического силы хороший старт на возможных досрочных парламентских выборах и на очередных местных выборах. Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Село голосует за Тимошенко, город – за Януковича Эксперт: Главная интрига выборов – имя «бронзового призера» Шансы повышения рейтинга Тимошенко – «чисто теоретические» - эксперт Разрыв между Тимошенко и Януковичем сокращается