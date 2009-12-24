Выборы повесили на финансовый крючок?

Поводы для срыва президентских выборов появляются с завидной регулярностью. Теперь к ним добавился еще один – недостаточное финансирование деятельности Центральной избирательной комиссии. Со вчерашнего дня в процесс «выбивания» денег вовлекают и Генпрокуратуру.



Постоянные разговоры о нехватке денег на проведение выборов, озвучиваемые членами ЦИК, наконец-то материализовались в прошлую пятницу – комиссия единогласно приняла постановление, в котором утверждалось, что выборы профинансированы лишь на 0,6% от потребности. При этом ЦИК решила обратиться к высшим органам государственной власти, так или иначе задействованным в избирательном процессе – к Президенту, Кабинету Министров, Верховной Раде, Госказначейству и Минфину – с призывом немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Пока реакция последовала только от Президента – он призвал Кабмин немедленно обеспечить необходимое финансирование, и от самого правительства – Юлия Тимошенко сегодня заявила, что «финансирование избирательной кампании проходит и будет проходить строго по утвержденному графику».



Однако, пообщавшись с членами Центризбиркома, «Главред» убедился, что дело обстоит совсем по-другому.



«Законом о госбюджете на текущий год предусмотрены расходы на подготовку выборов в размере 712 млн. грн. По утвержденному ЦИК распределению средств в этом году на подготовку выборов необходимо потратить 195 млн. грн. На данный момент на счет ЦИК поступило всего 1 млн. 90 тыс. грн. – меньше 0,6% необходимой суммы. Согласно закону о выборах Президента необходимые средства должны были в полном объеме прийти на счет ЦИК еще до 22 октября текущего года – не позднее третьего дня со дня начала избирательного процесса», - рассказал «Главреду» член ЦИК Михаил Охендовский. По его словам, отсутствие финансирования нормальному проведению выборов определенно угрожает. «Отсутствие надлежащего финансирования ставит под угрозу проведение целого ряда мероприятий, которые должны осуществить окружные и участковые избирательные комиссии. На данный момент окружкомы не получили ни копейки», - заявил Охендовский. Тем не менее, слишком сгущать краски Михаил Владимирович не считает нужным. «Выборы пройдут в установленный Конституцией и законом срок – ведь избирательный процесс, однажды начавшись, может завершиться исключительно официальным оглашением результатов выборов. Условной точки невозврата в этом вопросе не существует. Сегодня ЦИК вынуждена организовывать выборы в долг – к примеру, необходимая полиграфическая продукция печатается, но пока не может быть оплачена», - объяснил Охендовский.



Заместитель председателя ЦИК Андрий Магера слова Охендовского об отсутствии финансирования подтверждает. «К сожалению, после обращения ЦИК к различным органам государственной власти ситуация с финансированием нисколько не улучшилась – ЦИК за это время не получил ни копейки», - заявил он. «На данный момент у комиссий нет средств, чтобы оплачивать, к примеру, канцелярские товары или полиграфические услуги. Впрочем, я надеюсь, что к срыву выборов это не приведет, хотя и считаю, что ситуация, когда ЦИК живет в долг, ненормальная», - считает Магера.

Не получив обещанных денег, ЦИК перешла к более радикальным действиям - приняла постановление, которым обязала Минфин и Госказначейство перечислить необходимые для проведения выборов средства на счет комиссии до 24 декабря. «Мы обратили внимание соответствующих должностных лиц на их персональную ответственность за препятствование осуществлению избирательных прав граждан Украины. Наше постановление будет направлено Президенту Украины, правительству, Минфину, Госказначейству и, подчеркиваю, в Генеральную прокуратуру Украины для соответствующего реагирования», - рассказал «Главреду» Михаил Охендовский.



По мнению главы правления Комитета избирателей Украины Александра Черненко, отсутствие денег на счетах ЦИК может стать еще одним поводом для срыва выборов – если на то будет воля стоящих за членами ЦИК политических игроков. «ЦИК может собраться и принять постановление – в связи с отсутствием денег бюллетени, к примеру, печататься не будут. Это может произойти, если заинтересованные в срыве выборов политические силы соберут контрольный или блокирующий пакет голосов членов самой ЦИК». Черненко считает, что критической ситуация может стать перед вторым туром. «Если первый тур в долг провести еще можно, то перед вторым туром на комбинате «Украина», который печатает бюллетени для голосования, могут заявить, что не хотят работать без денег. Или члены участковых комиссий, которые не получат своих денег, откажутся работать бесплатно», - считает Черненко.



В свою очередь, экс-глава ЦИК Ярослав Давидович катастрофической ситуацию не считает. «Избирательный процесс вышел на финишную прямую, и остановить его уже не получится. Тем более, что по многим выборам долги по оплате тянулись по два-три года, и к коллапсу это не приводило». «Хотя при наличии мощной политической воли, - добавляет Давидович, - поводом к срыву выборов это вполне сможет послужить».



Ситуация с финансированием выборов в следующем году также остается туманной. По словам Андрея Магеры, финансирование выборов в следующем году возлагается на правительство. «Кабмин уже принял одно постановление о выделении средств на выборы, в случае необходимости, я думаю, примет и еще одно». Впрочем то, что путь от принятия решения до выделения средств не близок подтверждает и сложившаяся ситуация – ведь на счет ЦИК деньги должны были перечислить как раз Министерство финансов и подконтрольное ему Госказначейство.



Однако срыв выборов лишь по причине отсутствия финансирования все же невозможен. Впрочем, одна из сторон в случае неудачного хода и результатов избирательной кампании вполне может использовать финансовые аргументы для срыва выборов. Похоже, вовлеченные в избирательную борьбу игроки в последнее время всячески пытаются замутить воду вокруг выборов, надеясь впоследствии на умение своих юристов отловить в этой воде президентскую рыбку.