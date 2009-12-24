«Змін вимагають наші серця...»

Але, на жаль, ми й досі не можемо побачити цієї чудової країни. Річ у тім, що Україна й після виборів 2004 року залишилася з Кучмою. Просто у нього – інше прізвище.

15 грудня 2000 року кілька десятків людей вийшли на Майдан Незалежності для того, щоб висловити протест проти вбивства журналіста Гії Гонгадзе. А вже 19 грудня на Майдані були десятки тисяч людей, і їхні гасла були значно ширшими, ніж вимоги розкрити вбивство Георгія. Жоден політик не здатен був тоді вивести на вулиці таку силу-силенну людей. Їх виштовхнули з квартир і кухонь соціальні причини. Вони прагнули змінити своє життя. Тому першою вимогою акції «Україна без Кучми» (УБК) була відставка Президента, але головною – зміна системи соціальних, економічних і політичних відносин. Захід мав характер громадянського. Жодна політична партія не могла здійснити вирішального впливу на хід подій. Коли учасників УБК запитували: «Україна без Кучми? А з ким?», вони відповідали: «З нами і з вами». Мені видається дуже важливим той факт, що питання було поставлено саме так – не шукайте царя-визволителя. Звільнити себе можемо лише ми самі.

Власне, тоді розпочалась українська демократична революція. УБК не дозволила Кучмі запровадити авторитарні зміни до Конституції, добилася відставки одіозних силовиків, але не змогла змінити системи.

Поразка? Але після «поразки» УБК люди не розчарувалися у демократичному русі, Майдані. Оскільки УБК не змогла досягти змін, було зрозуміло, що слід очікувати другого етапу революції. Якщо соціальні питання поставлено, на них рано чи пізно треба давати відповідь. Ми думали, що чекати доведеться років із десять. Але минуло лише три з половиною.

«Помаранчеві» події 2004-го були продовженням УБК у тому сенсі, що на Майдан вийшли ті самі люди і з тим самим вогнем у душі – «змін!». Але тепер їх організовували політики. І не просто політики, а представники великого капіталу (у просторіччі – олігархи). І не просто олігархи, а ті, хто був біля Кучми і за його допомоги сколотив свій капітал.

На Майдані звели сцену. І ті, хто виступав з неї, обмежували вимоги мас одним гаслом: «Ющенко – так!». Їм тільки цього й треба було. Великі капітали можна накопичити лише в умовах диктатури. А оскільки цар Кучма вже тоді був доволі слабким (певною мірою – завдяки УБК), капітал шукав і знайшов нового царя – Ющенка. Загалом подібне сталося і з іншими «кольоровими революціями» – в Грузії та Киргизстані.

І ще одне. Ющенко 2004-го дуже відрізняється від Обами 2008-го. Якщо американський президент обіцяв і намагається впроваджувати якісь зміни (можливо, не завжди вдало), то Ющенко не обіцяв і не намагався впроваджувати жодних змін. І всі ті, хто стояв на сцені, чудово розуміли, що за Президента Ющенка відбудеться черговий переділ власності, посилиться влада великого капіталу над усіма ділянками суспільного життя (економікою, політикою, ЗМІ). Люди навкруги сцени хотіли іншого, але «помаранчеві» політики скористалися поривом мас для того, щоб самим узяти участь у майбутньому переділі. Один клан капіталістів переміг інший, який уже «заробив» своє за часів Кучми.

Не сталося жодних змін і у царині громадянських та соціальних прав. Так, ми маємо свободу слова, але вона – лише для власників ЗМІ. Так, ми маємо право вибору, але обирати можемо лише серед представників великого капіталу. Кучма перестав бути Президентом, але «кучмізм» як соціальне і політичне явище продовжує панувати в Україні. «Перемога» Помаранчевої революції обернулася страшенною зневірою людей.

Україну без Кучми ми так і не побачили.

Але соціальні причини, що вивели українців на Майдан у 2000 і 2004 роках, не зникли. А це означає, що люди знову вийдуть на Майдан. Можливо, навіть незабаром. Коли зрозуміють, що й після чергових виборів нічого не змінилося.



P.S. 15 грудня минуло дев’ять років від дня початку акції «Україна без Кучми». Починаючи з 2001-го, учасники руху святкують цю дату як День Свободи.