Вячеслав Чорновил и Память

Вячеслав Максимович родился в 1937 году в селе Ерки; тогда оно относилось к Киевской области, сегодня это – Черкасщина. Словом, как и большинство самых известных украинских патриотов, происходил вовсе не с Западной Украины, а из украинского «хартланда» - земель, когда-то принадлежавших казакам. Закончил факультет журналистики Киевского университета и сразу заполучил проблемы с советской властью. Уже в 1958 году из-за этих проблем вынужден был уехать на строительство домны в г. Жданов. С молодости зарекомендовав себя хорошим публицистом, Чорновил никогда не был «кабинетным червем» - жизнь простых людей СССР он знал изнутри, и, по воспоминаниям знавших его, любил эту жизнь так, как только может любить ее человек, зарабатывавший на жизнь тяжелым трудом и не единожды ею рисковавший. Риск же, без преувеличения, был постоянным. 4 сентября 1965 года Чорновил вместе с другими знаменитыми впоследствии «шестидесятниками» организовывает акцию вставания в кинотеатре «Украина» на премьере фильма «Тени забытых предков» - в знак протеста против арестов украинской интеллигенции. С этого момента он попадает в поле зрения КГБ. В 1967-м получает первый шестилетний срок, но «для начала» его ограничивают двумя годами. Однако «вразумить» Чорновила советской власти не удалось, и второй шестилетний срок, в 1972-м, он «отмотал» на всю катушку. Причиной в обоих случаях стали публикации обвиняемого. Никаких «заговоров», организации подпольных групп или, тем более, подготовки насильственных акций против режима за Чорновилом не водилось. Он вообще не считал насилие приемлемым методом политической деятельности. В 1979 г., за двадцать лет до своей гибели, Чорновил стал активистом Украинской Хельсинской группы. Группа ставила целью соблюдение прав человека в СССР, что гарантировалось известным Хельсинским соглашением между Союзом и странами Запада, закрепившим границы в Европе. Таким образом, деятельность УХГ была законной, но это, разумеется, не помешало советской власти расправиться с ее активистами – кого-то заключили в тюрьму, а кого-то – и в психушку. Чорновил оказался в числе первых. На свободу он вышел в 1983-м, до начала «перестройки» въезд в Украину ему был запрещен (хотя такой санкции советское законодательство вообще-то не предусматривало). А уже вскоре выяснилось, что КГБ и ЦК КПСС не столь всемогущи, как казалось: обоих Комитетов не стало, в то время как Чорновил – был. Дальнейшая его судьба слишком хорошо известна. Что не известно по сей день – так это детали автокатастрофы, произошедшей 25 марта 1999 года на Бориспольской трассе. Водитель КамАЗа, который внезапно преградил дорогу машине Чорновила, мчавшейся на разрешенной скорости около 100 км/ч, молчал; его напарник в 2000 году умер странной смертью (по некоторой информации, после эксгумации его тела в 2005-м в тканях обнаружили яд). Почему не сработали подушки безопасности в «Тойоте» кандидата в президенты – остается тайной. Кому он мог настолько мешать – тоже неясно. Основных версий две: либо Чорновила опасался тогдашний президент Леонид Кучма, у которого лидер Руха мог отобрать часть голосов в первом туре (тогда во второй тур с коммунистом Петром Симоненко имел все шансы выйти лидер социалистов Александр Мороз), либо же Чорновил, обладавший громадными связями, узнал нечто такое о делах высшего руководства страны, что сами эти знания стали для него смертным приговором. Пока что следствие стоит на месте. Возможная эксгумация тела Вячеслава Максимовича, которая могла бы пролить свет на подробности его гибели, по имеющейся у «Главреда» информации, тормозится из-за несогласия его сына, народного депутата Тараса Чорновила. Впрочем, по все той же информации, Тарас Вячеславович просто не склонен слишком доверять следствию, а кроме того – категорически не желает делать имя своего отца предметом очередных предвыборных скандалов. Если это и впрямь так, его можно понять. В любом случае версия о том, что Чорновила «убрали» его же конкуренты по Руху или какие-либо другие претенденты на роль единственного правого вождя, не выдерживают критики. Если гибель Чорновила была неслучайной, организовать ее было бы невозможно без активного вовлечения силовых структур – причем на самом высшем уровне. Почтить память Чорновила его преемники, возглавившие осколки распавшегося после его смерти Руха, приходят ежегодно – но не вместе. Сегодня цветы к памятнику, что находится в Киеве на развилке ул. Грушевского и Музейного переулка, возложили Борис Тарасюк и Геннадий Удовенко. А вот Юрий Костенко, чья Украинская народная партия представляет собой переименованный осколок Руха, в это время у памятника не наблюдался. Вячеслав Чорновил погиб в возрасте 61-го года. И в некотором смысле, как бы кощунственно это ни звучало, он прожил счастливую жизнь. Он победил Систему, против которой всякий отдельный человек не имел, казалось бы, никаких шансов. И он не увидел, что с его идеями и его идеологией сотворят «последователи», взявшие на вооружение лишь громкие фразы (типа «Бандитам – тюрьмы!»), но не обладающие ни силой духа, ни личным достоинством поколения диссидентов.