«Бархатная революция» в судах

Битву за админсуды выиграли Портнов с Киваловым. Онопенко проиграл
В четверг, 24 декабря, Конституционный cуд (КС) запретил Совету судей Украины (ССУ) заполнять вакансии председателей судов и их заместителей. ССУ может только рекомендовать (но не назначать!) судей на эти должности.
По сути, этим решением КС присудил победу в битве за админсуды команде юристов во главе с бютовцем Андреем Портновым и «регионалом» Сергеем Киваловым. Глава Верховного Суда Василий Онопенко не победил. При этом правовой вакуум с назначением судей на админдолжности сохраняется.
Как пояснил на пресс-конференции судья-докладчик КС Иван Домбровский, «решение Совета судей о назначении или увольнении судей на админдолжности не может быть окончательным, а носит лишь рекомендательный характер».
Свои рекомендации Совет судей Украины уполномочен давать тому органу или должностному лицу, который законом наделен этими полномочиями. В этом вся загвоздка: такого органа или должностного лица в Украине в помине нет. С 2007 года, когда КС признал неконституционным право президента назначать судей на админдолжности, в законодательстве существует «пробел».
Тогда же, в 2007-м, эту функцию перебрал на себя Совет судей Украины, состоящий преимущественно из «людей в мантиях», которые до этого долгое время работали председателями и заместителями председателей судов. Как утверждают знающие люди, ССУ всегда чутко относился к пожеланиям главы ВСУ Онопенко. Но после решения КС ССУ больше не уполномочен назначать судей на админдолжности. Хотя его рекомендации по-прежнему являются обязательными для соискателей на эти посты.
КС, конечно, обязал Верховную Раду безотлагательно ликвидировать неопределенность, но депутаты, как известно, с четверга отправились на каникулы, то есть в округа. И если за три года они не могли решить эту проблему, то ждать чуда в ближайшее время не стоит, отметила «Главреду» депутат Елена Шустик (ее считают членом команды Онопенко, оппоненткой Портнова).
Невероятное совпадение
Решение КС, принятое большинством голосов, представляет собой уникальный случай совпадения интересов крупных игроков по установлению контроля над ВАСУ (что, разумеется, не означает причастности судей КС к указанной комбинации). Нельзя не заметить, что решение КС было принято именно в тот день, когда у главы ВАСУ Пасенюка закончился пятилетний срок полномочий на должности главы суда. И именно решением КС все механизмы ротации председателя ВАСУ были заблокированы.
Хотя несколькими днями ранее его отставка в пятницу, на заседании ССУ, казалась делом решенным. Резкая критика Онопенко в адрес Пасенюка за провалы в работе не оставляла сомнений, что на его место уже найден другой кандидат. В письме к Совету судей админсудов от 22 декабря глава ВСУ назвал четыре кандидатуры на вакантное место: первый замглавы ВАСУ Николай Сирош, секретарь Пленума ВАСУ Михаил Смокович, глава Совета судей админсудов Степан Матолич и замглавы первой судебной палаты ВАСУ Ольга Кравченко.
По информации источников газеты «Дело» в БЮТ, Онопенко лоббировал кандидатуру Кравченко, муж которой работает в ВСУ. Таким образом Василий Васильевич замкнул бы на себя вертикаль админюстиции и хотя бы частично компенсировал выведение ВСУ из игры во время выборов. Сам Пасенюк в интервью УНИАН признал, что, «учитывая нынешнюю позицию председателя ВСУ», шансов переизбраться у него «почти никаких».
Но все карты спутал КС. Теперь Совет судей не сможет решить вопрос об увольнении Александра Пасенюка с должности председателя Высшего административного суда Украины, заявил Домбровский. Поэтому Пасенюк остается исполняющим обязанности главы ВАСУ, пока не будет назначен новый глава, добавила «Главреду» глава пресс-службы ВАСУ Мария Швенько.
Минюст и конференция судей админсудов в четверг эту позицию подтвердили. Конференция судей проголосовала за то, чтобы Пасенюк исполнял обязанности председателя Верховного административного суда Украины до назначения нового председателя в порядке, определенном законом. «За» проголосовали 133 делегата, «против» - 43. Василий Онопенко с мнением, что ВАСУ должен возглавить Сирош, остался в меньшинстве.
Сферы влияния
Безусловно, решение КСУ помогло Портнову и Кивалову во что бы то ни стало сохранить до президентских выборов на посту главы Высшего админсуда Александра Пасенюка. Эту же позицию чуть ранее, 21 декабря, своим внутренним распоряжением подтвердил президиум ВАСУ, мотивируя это необходимостью «не допустить дестабилизации работы ВАСУ», а также отсутствием законодательной процедуры, которая может «привести к затягиванию процесса».
Однако маловероятно, чтобы служители Фемиды не знали ст. 41 закона о судоустройстве, которая содержит на этот счет иное правило: «В случае отсутствия председателя высшего специализированного суда его обязанности выполняет первый заместитель председателя суда, а в случае его отсутствия – один из заместителей председателя этого суда в соответствии с распределением обязанностей».
Воспользоваться этой нормой попыталась внутренняя «фронда» в ВАСУ во главе с первым замом Николаем Сирошем. По версии Кивалова, Сирош в среду отменил приказ Пасенюка о продлении им своих же полномочий и возложил на себя исполнение обязанностей главы ВАСУ. Однако приказы были отменены президиумом ВАСУ «как недействующие и изданные в нарушение установленного порядка», заявила «Главреду» Швенько. Хотя позицию Сироша поддержала группа Онопенко (Шустик-Корнийчук).
Что касается более сотни назначенных ССУ председателей судов и их заместителей, то их дальнейшую судьбу, по словам Шустик, будут решать депутаты: либо пролонгируют их полномочия до истечения пятилетнего срока, либо «переназначат рейдерскими методами под себя».
И в завершение еще несколько слов о судейском закулисье. Как говорят, ценой поддержки командой Портнова-Кивалова Пасенюка стала «сдача» последним председателя Окружного админсуда Киева Олега Бачуна. Последний известен своей любовью к дорогим чартерным перелетам, нежеланием приватизировать Одесский припортовый завод и комической перепиской с Портновым в духе «казаков и турецкого султана». Подтверждение этой версии появилось во вторник, 22 декабря, когда Пасенюк написал письмо Совету судей админсудов. В нем он рекомендовал досрочно уволить Бачуна за «нарушение присяги и этики судей, нарушение закона, злоупотребление полномочиями и расходы, несовместимых с доходами судьи».
К слову, группа Портнов-Кивалов-Кузьмин неделей ранее провела еще одну успешную операцию по отстранению от должности заместителя Генерального прокурора, главы Всеукраинской общественной организации «Украинская ассоциация прокуроров» Александра Шинальского. Причем победа была одержана по всем правилам пиар-войны: группа депутатов БЮТ во главе с Портновым обнародовала документы о «скромных хатынках» Шинальского в Баден-Бадене и Ницце, а также его недвусмысленные просьбы к мэрам крымских и карпатских городов выделить землю, к предпринимателям – оказать материальную помощь прокурорской ассоциации. Как утверждают злые языки, в немилость Шинальский попал после того, как посягнул на место Кузьмина в Высшем совете юстиции. Но после скандала он подал в отставку, и «теплое место» в ВСЮ ему больше не светит.
После выведения Онопенко из игры соблазн «подмять» под себя ВАСУ у Портнова и Ко, очевидно, возрастет. Как отметила Шустик, Пасенюк имеет реальное влияние на судей, и «от ситуации в ВАСУ зависит как избирательный процесс, так и, возможно, судьба выборов.
К слову, именно ВАСУ на этой неделе оставил в силе несчастливый для Тимошенко № 13 в избирательном бюллетене, не поддержав предложение истца - Людмилы Супрун - отменить нумерацию кандидатов.
В украинских реалиях, думаем, нет надобности лишний раз говорить, как легко может оказаться подверженным политическому влиянию «главный суд» на выборах и его председатель с «подмоченной» репутацией. Напомним, что экс-судья Зварыч регулярно передает «приветы» главе ВАСУ Александру Пасенюку через Интернет. Хотя сам Пасенюк в своих интервью категорически отрицает знакомство и помощь «заслуженному засевателю» страны.
По сути, этим решением КС присудил победу в битве за админсуды команде юристов во главе с бютовцем Андреем Портновым и «регионалом» Сергеем Киваловым. Глава Верховного Суда Василий Онопенко не победил. При этом правовой вакуум с назначением судей на админдолжности сохраняется.
Как пояснил на пресс-конференции судья-докладчик КС Иван Домбровский, «решение Совета судей о назначении или увольнении судей на админдолжности не может быть окончательным, а носит лишь рекомендательный характер».
Свои рекомендации Совет судей Украины уполномочен давать тому органу или должностному лицу, который законом наделен этими полномочиями. В этом вся загвоздка: такого органа или должностного лица в Украине в помине нет. С 2007 года, когда КС признал неконституционным право президента назначать судей на админдолжности, в законодательстве существует «пробел».
Тогда же, в 2007-м, эту функцию перебрал на себя Совет судей Украины, состоящий преимущественно из «людей в мантиях», которые до этого долгое время работали председателями и заместителями председателей судов. Как утверждают знающие люди, ССУ всегда чутко относился к пожеланиям главы ВСУ Онопенко. Но после решения КС ССУ больше не уполномочен назначать судей на админдолжности. Хотя его рекомендации по-прежнему являются обязательными для соискателей на эти посты.
КС, конечно, обязал Верховную Раду безотлагательно ликвидировать неопределенность, но депутаты, как известно, с четверга отправились на каникулы, то есть в округа. И если за три года они не могли решить эту проблему, то ждать чуда в ближайшее время не стоит, отметила «Главреду» депутат Елена Шустик (ее считают членом команды Онопенко, оппоненткой Портнова).
Невероятное совпадение
Решение КС, принятое большинством голосов, представляет собой уникальный случай совпадения интересов крупных игроков по установлению контроля над ВАСУ (что, разумеется, не означает причастности судей КС к указанной комбинации). Нельзя не заметить, что решение КС было принято именно в тот день, когда у главы ВАСУ Пасенюка закончился пятилетний срок полномочий на должности главы суда. И именно решением КС все механизмы ротации председателя ВАСУ были заблокированы.
Хотя несколькими днями ранее его отставка в пятницу, на заседании ССУ, казалась делом решенным. Резкая критика Онопенко в адрес Пасенюка за провалы в работе не оставляла сомнений, что на его место уже найден другой кандидат. В письме к Совету судей админсудов от 22 декабря глава ВСУ назвал четыре кандидатуры на вакантное место: первый замглавы ВАСУ Николай Сирош, секретарь Пленума ВАСУ Михаил Смокович, глава Совета судей админсудов Степан Матолич и замглавы первой судебной палаты ВАСУ Ольга Кравченко.
По информации источников газеты «Дело» в БЮТ, Онопенко лоббировал кандидатуру Кравченко, муж которой работает в ВСУ. Таким образом Василий Васильевич замкнул бы на себя вертикаль админюстиции и хотя бы частично компенсировал выведение ВСУ из игры во время выборов. Сам Пасенюк в интервью УНИАН признал, что, «учитывая нынешнюю позицию председателя ВСУ», шансов переизбраться у него «почти никаких».
Но все карты спутал КС. Теперь Совет судей не сможет решить вопрос об увольнении Александра Пасенюка с должности председателя Высшего административного суда Украины, заявил Домбровский. Поэтому Пасенюк остается исполняющим обязанности главы ВАСУ, пока не будет назначен новый глава, добавила «Главреду» глава пресс-службы ВАСУ Мария Швенько.
Минюст и конференция судей админсудов в четверг эту позицию подтвердили. Конференция судей проголосовала за то, чтобы Пасенюк исполнял обязанности председателя Верховного административного суда Украины до назначения нового председателя в порядке, определенном законом. «За» проголосовали 133 делегата, «против» - 43. Василий Онопенко с мнением, что ВАСУ должен возглавить Сирош, остался в меньшинстве.
Сферы влияния
Безусловно, решение КСУ помогло Портнову и Кивалову во что бы то ни стало сохранить до президентских выборов на посту главы Высшего админсуда Александра Пасенюка. Эту же позицию чуть ранее, 21 декабря, своим внутренним распоряжением подтвердил президиум ВАСУ, мотивируя это необходимостью «не допустить дестабилизации работы ВАСУ», а также отсутствием законодательной процедуры, которая может «привести к затягиванию процесса».
Однако маловероятно, чтобы служители Фемиды не знали ст. 41 закона о судоустройстве, которая содержит на этот счет иное правило: «В случае отсутствия председателя высшего специализированного суда его обязанности выполняет первый заместитель председателя суда, а в случае его отсутствия – один из заместителей председателя этого суда в соответствии с распределением обязанностей».
Воспользоваться этой нормой попыталась внутренняя «фронда» в ВАСУ во главе с первым замом Николаем Сирошем. По версии Кивалова, Сирош в среду отменил приказ Пасенюка о продлении им своих же полномочий и возложил на себя исполнение обязанностей главы ВАСУ. Однако приказы были отменены президиумом ВАСУ «как недействующие и изданные в нарушение установленного порядка», заявила «Главреду» Швенько. Хотя позицию Сироша поддержала группа Онопенко (Шустик-Корнийчук).
Что касается более сотни назначенных ССУ председателей судов и их заместителей, то их дальнейшую судьбу, по словам Шустик, будут решать депутаты: либо пролонгируют их полномочия до истечения пятилетнего срока, либо «переназначат рейдерскими методами под себя».
И в завершение еще несколько слов о судейском закулисье. Как говорят, ценой поддержки командой Портнова-Кивалова Пасенюка стала «сдача» последним председателя Окружного админсуда Киева Олега Бачуна. Последний известен своей любовью к дорогим чартерным перелетам, нежеланием приватизировать Одесский припортовый завод и комической перепиской с Портновым в духе «казаков и турецкого султана». Подтверждение этой версии появилось во вторник, 22 декабря, когда Пасенюк написал письмо Совету судей админсудов. В нем он рекомендовал досрочно уволить Бачуна за «нарушение присяги и этики судей, нарушение закона, злоупотребление полномочиями и расходы, несовместимых с доходами судьи».
К слову, группа Портнов-Кивалов-Кузьмин неделей ранее провела еще одну успешную операцию по отстранению от должности заместителя Генерального прокурора, главы Всеукраинской общественной организации «Украинская ассоциация прокуроров» Александра Шинальского. Причем победа была одержана по всем правилам пиар-войны: группа депутатов БЮТ во главе с Портновым обнародовала документы о «скромных хатынках» Шинальского в Баден-Бадене и Ницце, а также его недвусмысленные просьбы к мэрам крымских и карпатских городов выделить землю, к предпринимателям – оказать материальную помощь прокурорской ассоциации. Как утверждают злые языки, в немилость Шинальский попал после того, как посягнул на место Кузьмина в Высшем совете юстиции. Но после скандала он подал в отставку, и «теплое место» в ВСЮ ему больше не светит.
После выведения Онопенко из игры соблазн «подмять» под себя ВАСУ у Портнова и Ко, очевидно, возрастет. Как отметила Шустик, Пасенюк имеет реальное влияние на судей, и «от ситуации в ВАСУ зависит как избирательный процесс, так и, возможно, судьба выборов.
К слову, именно ВАСУ на этой неделе оставил в силе несчастливый для Тимошенко № 13 в избирательном бюллетене, не поддержав предложение истца - Людмилы Супрун - отменить нумерацию кандидатов.
В украинских реалиях, думаем, нет надобности лишний раз говорить, как легко может оказаться подверженным политическому влиянию «главный суд» на выборах и его председатель с «подмоченной» репутацией. Напомним, что экс-судья Зварыч регулярно передает «приветы» главе ВАСУ Александру Пасенюку через Интернет. Хотя сам Пасенюк в своих интервью категорически отрицает знакомство и помощь «заслуженному засевателю» страны.