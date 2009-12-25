Юрий Павленко: «Я счастлив, что это произошло в 2009 году»

В 2009 году украинские спортсмены завоевали наибольшее за всю историю независимости количество наград по олимпийским видам спорта. Верховная Рада приняла новую редакцию Закона Украины «О физической культуре и спорте». Несмотря на кризис, в течение 2009 года не был сорван ни один учебно-тренировочный сбор.

Об этом и другом, подводя спортивные итоги года, в пресс-центре «Главреда» рассказал министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко.



Самое главное спортивное событие года – новый Закон «О физической культуре и спорте»



«Я считаю, что 2009 год был успешным спортивным годом. Именно в 2009 году произошло самое главное спортивное событие: Верховная Рада приняла новую редакцию Закона Украины «О физической культуре и спорте», подписанного Президентом 11 декабря этого года. Таким образом, мы получили новый закон для сферы спорта, по которому, я убежден, в ближайшие 10 лет будет развиваться сфера физической культуры и спорта.

Напомню, что данный закон пытались принять в течение примерно шести лет. Благодаря согласованной работе всех депутатских фракций, Министерства спорта, а также поддержке Президента Украины, мы получили новую редакцию Закона, учитывающего все особенности, все новации, все новые вызовы. Вне сомнения, я назвал бы это событие главным событием в сфере физической культуры и спорта 2009 года».



Школьники и студенты будут больше двигаться и меньше болеть



«Среди главных достижений в этом году я бы отметил начало реформы физического воспитания в учебных заведениях. Об этом много говорили, за это много критиковали, но все-таки нам удалось в этом году сделать первые шаги в направлении реформирования физического воспитания в учебных заведениях, формирования здоровой нации. Пилотные проекты уже начались в четырех регионах, на основании которых, я убежден, с 1 сентября следующего года будет введена новая политика физического воспитания во всех учебных заведениях, предусматривающая увеличение количества часов двигательной активности для школьников и студентов. Я думаю, что такое явление, как большое количество выпускников с хроническими болезнями, за счет этого нам удастся преодолеть».



ДЮСШ больше не вне закона



«Стартовала реформа детско-юношеских спортивных школ. Почти 1800 школ, в которых учатся около 700 тысяч детей и молодежи, больше десятилетия находились вне законодательства, и не только вне закона, но даже вне нормативных документов Кабинета Министров. Совместно с Министерством образования и науки было утверждено Положение о ДЮСШ. С 1 сентября этого года мы начали аккредитацию, проверку, предоставление соответствующих статусов, а также ввели систему финансовой поддержки детско-юношеских спортивных школ.

Я надеюсь, что независимо от того, когда будет приниматься Государственный бюджет на 2010 год, в нем обязательно должна быть специальная новая бюджетная программа материально-технического переоснащения детско-юношеских спортивных школ».



В 2009 году украинские спортсмены завоевали рекордное количество наград



«Говоря об успехах 2009 года, мы, в первую очередь, говорим о выступлениях украинских спортсменов. Мне приятно, что за два последних года на главных спортивных соревнованиях Украина улучшила свое место как в общекомандном зачете, так и увеличила количество полученных наград.

Самое главное - выступления спортсменов Украины в официальных международных соревнованиях по олимпийским видам спорта в 2009 году, получивших наибольшее количество наград начиная с 1997 г. - 224 медали, из которых 54 - золотые, 75 - серебряные, 95 - бронзовые.



Награды украинских спортсменов по олимпийским номерам программы, завоеванные в 2009 году:



Чемпионаты мира:

-«золото» - 4

-«серебро» - 4

-«бронза» - 13

Чемпионаты Европы:

-«золото» - 18

-«серебро» - 19

-«бронза» - 17

Чемпионаты мира среди юниоров и юношей:

-«золото» - 10

-«серебро» - 10

-«бронза» - 12

Чемпионаты Европы среди юниоров и юношей:

-«золото» - 19

-«серебро» - 38

-«бронза» - 51

Кубки мира и Европы:

-«золото» - 3

-«серебро» - 4

-«бронза» - 2



Неолимпийские номера программы:

-«золото» - 36

-«серебро» - 51

-«бронза» - 64



Положительная динамика улучшения выступлений юниоров и юношей наблюдается в последние 5 лет, что говорит о том, что в Украины прекрасная спортивная перспектива не только на Олимпийские игры 2012 года, но уже и на следующие Олимпийские игры.

Что касается взрослых, то украинские спортсмены завоевали 4 золотые медали в таких видах спорта, как дзюдо, академическая гребля, бокс и фехтование. Наиболее приятно то, что все они были завоеваны впервые в истории Украины».



Несмотря на кризис, национальная олимпийская сборная профинансирована на 100%



«Несмотря на финансово-экономический кризис, мы не сорвали ни одного учебно-тренировочного сбора, ни одного выступления украинского спортсмена на международных соревнованиях. Особый акцент в этом году мы делали на подготовку олимпийской сборной к зимним играм в Ванкувере. По итогам года, план подготовки олимпийской сборной выполнен на 100%. Национальная олимпийская сборная по итогам 2009 года профинансирована на 100%.

Кроме того, вчера на заседании правительства было принято решение, согласно которому, несмотря на отсутствие бюджета на 2010 год, несмотря на другие сложности начала бюджетного года, необходимые ассигнования для подготовки и участия в соревнованиях, а также получение лицензии нашим олимпийцам и паралимпийцам в течение января, февраля и марта будут обеспечены в полном объеме. Соответствующее решение правительство вчера одобрило.

Таким образом, мы сегодня спокойно смотрим на перспективы подготовки нашей сборной в первом квартале следующего года. Это тоже чрезвычайно важное решение, принимаемое в Украине впервые. Я думаю, что оно станет традиционным независимо от финансово-экономического кризиса».



Подготовка к Евро-2012: обязательство перед УЕФА выполнено на 100%



«Команда Министерства спорта, отвечающая за подготовку спортивной инфраструктуры к Евро-2012, выполнила свои задачи и обязательства на 100%: четыре принимающих города и ключевая ответственность Министерства - финал на НСК «Олимпийском» в Киеве - выполнено, что подтверждено решением УЕФА от 11 декабря. Я считаю это подтверждением системной, успешной, результативной работы всей команды Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Украины».



Некоторые проекты капитального строительства отложены до лучших времен



«Вне сомнения, не все, что планировалось, удалось сделать. Если мы говорим о проектах развития, то в этом году некоторые из этих проектов были приостановлены, в первую очередь, касающиеся капитального строительства, - за исключением проектов, идущих по программе Евро-2012.

В этом году была приостановлена программа капитального ремонта и строительства спортивных сооружений. Если в 2008 году у нас ушло около 300 миллионов гривен на капитальные расходы на спортивные сооружения, кроме Евро-2012, то в этом году эта бюджетная программа составляла ноль гривен.

Была приостановлена программа государственного бюджета строительства спортивных площадок. Не была введена программа материально-технического переоснащения ДЮСШ в качестве таковой, что еще в прошлом году прошла согласование правительством и Верховной Радой. К сожалению, нами не было получено ни одной копейки на реализацию программы «Хоккей Украины». Фактически в этом году мы не смогли завершить строительство двенадцати хоккейных площадок, хоккейных дворцов, начатое в 2008 году.

Кроме того, в этом году мы планировали при благоприятной финансово-экономической ситуации начать большую общенациональную программу физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом районном центре – ее мы также приостановили и перенесли на следующие годы, когда стабилизируется финансовая ситуация в стране».



Пока нет денег, Министерство работает с нормативной базой



«Понимая, что средств в достаточном количестве не будет, мы сосредоточились на подготовке нормативной базы, на подготовке соответствующих проектов на согласование разного рода вопросов - от земельных до разрешительной системы - с местными органами власти. С тем, что как только появится возможность финансировать эти проекты, сразу же приступить к их реализации и не тратить ни одной минуты на систему согласования. Я считаю, что в этих направлениях мы год не потеряли.

Но сегодняшний день Закон «О физической культуре и спорте» - это ключевое. Все наши проекты, программы развития отрасли от наименьших до наибольших, до ветеранов спорта, сегодня гарантированы этим документом, вступающим в силу 1 января 2011 года. То есть у нас есть еще 2010 год для того, чтобы полностью подготовиться к внедрению данного закона, потому что для того, чтобы он начал действовать, необходимо не менее 50 только постановлений Кабинета Министров, я уже не говорю о распоряжениях Кабинета Министров, о приказах Министерств и ведомств, а также решениях областных и районных государственных администраций.

Общее количество необходимых нормативных документов, чтобы Закон начал действовать в полном объеме, составляет, по нашей предварительной оценке, около пятисот. Это задача, которую мы должны выполнить.

Сегодня мы фактически говорим о новом этапе развития сферы физической культуры и спорта. Я счастлив, что это произошло в 2009 году».

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