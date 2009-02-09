Може, переможе?

9 февраля 2009, 10:16

Цілих шість місяців на посаді прем’єра сповна вистачить, щоб наситити суспільство черговими обіцянками заможного раю. І саме на цій хвилі – надії – Юлія Володимирівна спробує розпочати власну президентську кампанію

Оце я подумала, спостерігаючи за спробою опозиції відправити уряд Юлії Ти¬мошенко у відставку, що якби свого часу Віктор Янукович був при Леонідові Кучмі в опозиції, то у Даниловича був би такий-ся¬кий шанс залишитись у владі ще на трошки. Та панові Кучмі пощастило менше, ніж Юлії Тимошенко. Бо йому доводилося боротися з ескадроном летючих гусар, якою була «Наша Україна» 2003 року. А їй – з тевтонською «свинею» Партії регіонів. Громіздка та немобільна, Партія регі¬онів так і не нав¬чилася змінювати тактику відповідно до умов бою. А ще – контролювати те, що відбувається усе¬редині неприступної ззовні «свині». Та менше з тим, бо запеклі бої між групами Льовочкіна та Колеснікова, ще й недолугі спроби Віктора Януковича «втихомирити» партію, – тільки на руку Юлії Тимошенко. І поки опозиція не згуртується, їй бо ж нічого не загрожує! Тріумф Тимошенко, котрий відчувався у кожному русі, посмішці та слові невідставленої прем’єрки, був викликаний не тільки тим, що вона фактично отримала піврічну індульгенцію на діяльність її уряду. Цілих шість місяців на посаді прем’єра сповна вистачить, щоб наситити суспільство черговими обіцянками заможного раю. І саме на цій хвилі – надії – Юлія Володимирівна спробує розпочати власну президентську кампанію. Та попри те, що сама Тимошенко випромінює оптимізм, зовсім інші настрої панують у її команді. Бо ж перспективи Юлії Володимирівни зайняти крісло номер один не такі безальтернативні, як видавалося ще якихось півроку тому. Так, Володимир Фесенко, проаналізувавши соціологічні дані за минулий рік, зафіксував кілька тенденцій. Наприклад, якщо на початку 2008 року однозначним лідером була Юлія Тимошенко, то у січні нинішнього – першість відвоював Віктор Янукович. Якщо у позаминулому році спостерігалася чітка тенденція до зростання рейтингу Юлії Володимирівни, то у минулому кількість її симпатиків стабільно зменшувалася. За даними ФОМ-Україна, з січня по грудень 2008 року рейтинг Тимошенко знизився з 25% до 18%, за даними Центру імені Разумкова – падіння відбулося з 25,9% до15,8%, а дані «R&B» показують цифри 45% та 26% відповідно. Звісно, що і економічна криза, і безкінечна політична сварка не додали до іміджу Юлії Володимирівни. Та нині їй таки доведеться вирішити надсерйозне завдання: бути, а не видаватися переможницею.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
12:10
Суд вынес первое решение по главному подозреваемому в убийстве Олешко-Сармата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять