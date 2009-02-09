Може, переможе?

Оце я подумала, спостерігаючи за спробою опозиції відправити уряд Юлії Ти¬мошенко у відставку, що якби свого часу Віктор Янукович був при Леонідові Кучмі в опозиції, то у Даниловича був би такий-ся¬кий шанс залишитись у владі ще на трошки. Та панові Кучмі пощастило менше, ніж Юлії Тимошенко. Бо йому доводилося боротися з ескадроном летючих гусар, якою була «Наша Україна» 2003 року. А їй – з тевтонською «свинею» Партії регіонів. Громіздка та немобільна, Партія регі¬онів так і не нав¬чилася змінювати тактику відповідно до умов бою. А ще – контролювати те, що відбувається усе¬редині неприступної ззовні «свині». Та менше з тим, бо запеклі бої між групами Льовочкіна та Колеснікова, ще й недолугі спроби Віктора Януковича «втихомирити» партію, – тільки на руку Юлії Тимошенко. І поки опозиція не згуртується, їй бо ж нічого не загрожує! Тріумф Тимошенко, котрий відчувався у кожному русі, посмішці та слові невідставленої прем’єрки, був викликаний не тільки тим, що вона фактично отримала піврічну індульгенцію на діяльність її уряду. Цілих шість місяців на посаді прем’єра сповна вистачить, щоб наситити суспільство черговими обіцянками заможного раю. І саме на цій хвилі – надії – Юлія Володимирівна спробує розпочати власну президентську кампанію. Та попри те, що сама Тимошенко випромінює оптимізм, зовсім інші настрої панують у її команді. Бо ж перспективи Юлії Володимирівни зайняти крісло номер один не такі безальтернативні, як видавалося ще якихось півроку тому. Так, Володимир Фесенко, проаналізувавши соціологічні дані за минулий рік, зафіксував кілька тенденцій. Наприклад, якщо на початку 2008 року однозначним лідером була Юлія Тимошенко, то у січні нинішнього – першість відвоював Віктор Янукович. Якщо у позаминулому році спостерігалася чітка тенденція до зростання рейтингу Юлії Володимирівни, то у минулому кількість її симпатиків стабільно зменшувалася. За даними ФОМ-Україна, з січня по грудень 2008 року рейтинг Тимошенко знизився з 25% до 18%, за даними Центру імені Разумкова – падіння відбулося з 25,9% до15,8%, а дані «R&B» показують цифри 45% та 26% відповідно. Звісно, що і економічна криза, і безкінечна політична сварка не додали до іміджу Юлії Володимирівни. Та нині їй таки доведеться вирішити надсерйозне завдання: бути, а не видаватися переможницею.