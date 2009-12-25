Елена Бондаренко: Янукович - не ангел с крыльями

Оказывается, господин Янукович гораздо чище говорит на украинском, чем другие политики; на встречах с журналистами региональных изданий Лидер более расслаблен, чем обычно, а доклады Виктору Федоровичу пишет вовсе не Анна Герман. Этими милыми деталями с «Главредом» поделилась депутат от ПР Елена Бондаренко. Хотя в основном интервью с главой подкомитета ВР Украины по вопросам свободы слова и информации было посвящено именно свободе слова.

-- «Медиа на стороне власти, и фактически при их молчании власть делает все, что она захочет»

Елена Анатольевна, совсем недавно в Берлине вы говорили с депутатами бундестага о СМИ и свободе слова в Украине. О чем рассказывали?

Немцев больше всего интересовало то, насколько изменилась в Украине за последние пять лет ситуация со свободой слова. Они никак не могли понять, что ситуация не хуже и не лучше. Она просто другая.

Реалии нашей жизни вызывали у них шок и недоумение – например, пресловутое решение Печерского суда о запрете критиковать правительство. Немцы, начитавшиеся поверхностно-неглубоких публикаций в европейской прессе о свободе слова в Украине, просто отказывались верить в то, что такое может быть.

Вы лично как считаете, есть у нас свобода слова или нет?

О свободе слова в Украине не скажешь лучше, чем это сделал один мой приятель: «Очень грустно, что журналистика из разряда гарема перешла в разряд борделя. Раньше - в гареме - был нелюбимый султан, и его нужно было по принуждению обласкать. Сейчас - в борделе - все на продажу. За деньги можно купить почти любого журналиста, почти любую редакцию».

Отличительная черта нынешней избирательной кампании заключается в том, что СМИ дружно замолчали в отношении критики Кабмина, а оппозиции просто закрывают рот, отказывая ей в праве сообщать о просчетах правительства. И выглядит это так: ну, посмотрите, Тимошенко и ее штабы распространяют сплошь положительную информацию о себе, вы делайте точно так же. Мы, мол, ввели правило по редакции – сплошное перемирие, только позитив, никакой критики, чтобы с помощью газет никто не сводил счеты.

Уважаемые, а вы забыли о социальной роли оппозиции, которая в силу природы своей не согласна с властью только потому, что видит совершенно иные пути и решения?! Как оппозиции вскрывать просчеты или ошибки власти, если медиа находятся в самом настоящем сговоре с властью?! Сейчас медиа на стороне власти, и фактически при их молчании власть делает все, что она захочет.

Но у вас же, как минимум, есть партийная газета «Время регионов». В соответствии с законами жанра она очень позитивно освещает все, что делает Партия регионов…

Это извращенное и старообрядческое отношение к партийной прессе. Напомню, кто-то из великих сказал, что самое лучшее место для критики правительства — газета правительства, а самое лучшее место для критики оппозиции — газета оппозиции.

Сейчас рупором оппозиции является партийная газета. Больше нам рассказать о своих инициативах и успехах негде. Более того, центральные СМИ занимаются тем, что откровенно «чернушно» поливают грязью оппозицию. Свежий пример – недавний скандал с публикацией откровенной лжи в изданиях, ранее мною очень уважаемых.

О чем вы говорите?

16 и 17 декабря некоторые медиа дают такую информацию: Тимошенко - против инициативы Папиева о повышении пенсионного возраста. Папиев – ни сном ни духом об этой якобы его инициативе. На самом деле это была инициатива самой Тимошенко, содержащаяся в меморандуме о намерениях к МВФ. То есть на черное сказали белое, все «прокукарекали», а Папиев и «регионалы» – отмывайтесь.

-- «Виктор Янукович говорит гораздо чище на украинском, чем другие политики»

Вы действительно думаете, что любого журналиста можно купить?

Не любого, слава Богу, и не любую редакцию, но большинство - увы. Читая на днях «Телекритику», я нашла подтверждающую эту мысль фразу: с приходом Тимошенко к власти все может скатиться к тому, что если сейчас ее «нужно любить» за деньги, то потом она заставить любить себя без денег. Думаю, действительно существует риск того, что отношения «журналисты — власть, власть — журналисты» вернутся к диктатуре власти, временно сейчас замененной диктатом денег.

Особенно сложная ситуация во взаимоотношениях журналистов с местными чиновниками в регионах. Причем конфликты возникают повсеместно. Не зря в Верховной Раде была создана комиссия по расследованию фактов цензуры, фактов давления на журналистов, работающих в региональных средствах массовой информации.

… для которых Партия регионов проводит встречи с Виктором Федоровичем по понедельникам. Вы собираете пул журналистов перед поездкой Виктора Януковича в какой-то регион, чтобы им ЦУ раздать, о чем и как писать?

Это неправда. И хоть я не люблю зарубежных примеров, но в этом случае сделаю исключение, поскольку нечего изобретать велосипед, когда достаточно посмотреть на то, что делали другие. Вспомните встречи Рузвельта у камелька, его беседы по радио, его встречи без галстуков с журналистами. Встречи офф-рекордс нужны для того, чтобы журналисты могли в более свободном режиме задавать любые вопросы. В том числе, и по программным установкам, в которых иногда проявляют полное непонимание.

Вот вы, например, обнаружили полное незнание темы, когда до интервью утверждали, что Партия регионов ничего не делает для решения языковой проблемы. Вы даже не посмотрели на зарегистрированные «регионалами» законопроекты в области функционирования языка в нашей стране; вы не знали, что у нас больше тридцати инициатив по языковому вопросу; не знали, что они не выносятся в зал в силу того, что профильный комитет их просто не выпускает в зал. И попали впросак. Соответственно, ваша очередная статья будет написана под влиянием стереотипа, что «регионалы» раскалывают страну по языковому вопросу» или «только говорят о проблеме русского языка, а сами никаких действий не предпринимают».

Раскалываем не мы, раскалывают те, кто наступил на горло гражданским правам русскоязычного населения! Не больше и не меньше. Эту тему начали националисты, и нам придется в этом вопросе защищаться. Мы не нападающая сторона, мы защищающаяся сторона.

Недавно Виктор Федорович в прямом эфире сознался, что вплотную занялся изучением английского языка. Наверное, с ним работают профессионалы. Почему же в украинской речи Януковича до сих пор так много ошибок?

Это миф. Когда я слушаю нашего Президента, вернее не нашего, но украинского Президента Виктора Ющенко, у меня волосы дыбом. Когда он говорит «на слідуючий рік…», например. Правильно говорить не «слідуючий», а «наступний». Такие ошибки режут ухо даже русскоязычного политика. Виктор Янукович говорит гораздо чище на украинском, чем другие политики.

Неправда.

Почему неправда?

Потому что ни у одного политика нет столь ярких ляпов, как у Виктора Федоровича.

Минуточку. Вы имеете в виду оговорки - Анну Ахметову, Гулака-Артемовского и все остальное?..

Да.

Вы знаете, Буш тоже иногда ошибался, когда штат Джорджия путал с Грузией и так далее.

Хорошее сравнение, Елена Анатольевна…

Да, хорошее. Человек восемь лет возглавлял самую крупную и богатую в мире страну. И Америка ему оговорки простила.

Я не считаю большим недостатком Януковича его речевые ошибки в названиях или в фамилиях. Гораздо хуже было бы для страны, если бы этот человек делал громаднейшие микро- и макроэкономические ошибки, будучи премьер-министром.

Как вы считаете, политик высокого уровня должен обладать даром красноречия?

Как показывает текущий опыт, красноречие – пока единственное преимущество наших маленьких оранжевых «друзей». Зато управленцы они – никакущие. К сожалению, сейчас в украинской политике такой перекос, как в пословице: „Вміє готувати, не вміє подавати”, або „не вміла готувати, зате як подає!”

Янукович, действительно, не ангел с крыльями. В своем аттестате жизни он не имеет пятерок по всем предметам, но у него есть неоспоримые преимущества перед другими политиками. Во-первых, команда профессионалов. Во-вторых, опыт успешного управления страной. Кто лучше? Никто! Для избирателя именно эти качества сейчас являются главными, результат на выборах будет тому доказательством.

Почему встречи Януковича с журналистами региональных СМИ не анонсируются, а журналисты центральных изданий не могут на них присутствовать?

Вы можете без ограничений приходить на любые другие встречи, организованные для вас. Но невозможно всегда присутствовать везде. У центральных медиа, по сравнению с региональными, значительно больше возможностей лично увидеть политика, задать ему личные вопросы. Существуют разные целевые аудитории. И Виктор Федорович специально готовится ко встрече с определенной целевой аудиторией. Если журналисты из Житомира, ему просто необходимо владеть свежей информации о состоянии дел на Житомирщине.

Виктор Федорович ведет себя на встречах с журналистами региональных изданий не так, как обычно?

Он более расслабленный, более близкий, менее глянцевый, что ли, поскольку там нет камер и другая атмосфера. Это же не официоз и не «паркет», а общение за чаевым столом с журналистами.

Кстати, о чае. Почему на съезде молодежного крыла Партии регионов раздавали открывалки для пива? Что это значит?

Это для меня новость. Не могу прокомментировать, потому что этого не знала. Надо будет спросить, наверное, у наших СМР-щиков, в чем прикол. Честно говоря, закрадываются сомнения, наши ли ребята это раздавали.

И если это была какая-то задумка, то она очень неудачная, ведь среди «регионалов» меньше всего тех, кто ведет нездоровый образ жизни.

-- «Если бы Генпрокуратура, как утверждает госпожа Тимошенко, вся была «донецкая», то премьер-министр сидела бы за решеткой»

Почему Виктор Федорович не пришел на «Свободу слова» и, в результате, получилось, что все эфирное время использовала Юлия Владимировна?

Вы знаете, при всем уважении к команде Шустера, к самому Шустеру, и к каждому отдельному человеку в этой команде, могу сказать, что это была неосторожная провокация. Нельзя ломать график политиков такого уровня, как Янукович, из-за каприза или обиды кого-либо.

Личной обиды Савика Шустера?

Конечно. Это была его личная обида на слова Игоря Попова. Не больше и не меньше: мне, мол, отказали в праве вести дебаты, а я буду, потому в пятницу созываю трех политиков в студию. А как же личный график политиков? Сейчас, если вы заметили, максимальное количество рабочего времени Лидера отдано поездкам в регионы. Меньше всего он выступает на центральном телевидении. В мире еще не придумана более эффективная технология, чем общение с избирателями «глаза в глаза».

Хотя телевизионный глянцевый образ тоже нужен, но! - как дополнение. Как видим на примере Тимошенко, всегда «вылизанный» до совершенства образ помог ей сейчас удержать пятнадцатипроцентный результат ее поддержки, несмотря на катастрофическое падение экономики в стране. И свою политическую карьеру «Вона» продолжает именно с помощью технологии промывки мозгов, создавая светлый, пушистый, святее Папы Римского образ. У нее наверняка все личное и рабочее время уходит только на интервью и эфиры, подготовку к ним, а также на бесконечные пресс-конференции, брифинги и съемки «паркета».

Поэтому я Савику на следующий день после инцидента прямо сказала, что расцениваю его идею пригласить Януковича, Тимошенко и Ющенко на программу без учета графиков их работы как провокационную.

В чем заключается провокация, по-вашему?

Рабочий день политических лидеров иногда заканчивается и в три часа ночи, и в четыре. Есть встречи, которые невозможно отменить. И то, что Тимошенко пришла, было ожидаемым. Потому что ее приоритеты – это не рутинная работа премьера, а PR. Значит, все остальное, в том числе и рабочее совещание по ситуации с заносами, она просто отложила. И это в момент, когда юго-восток страны завалило снегом, а люди вынуждены были ночевать на работе без зубных щеток, без питания, потому что домой не могли добраться!

Возникает вопрос: почему очистительная техника не вышла? Потому что 6,2 миллиарда гривен со счетов Госказначейства были вот так просто — хоп - и сняты наманикюренной ручкой. Деньги эти предназначались для финансирования целевых программ и текущих нужд местного самоуправления, которое, в том числе, должно очищать от снега улицы и дороги. Где местное самоуправление возьмет деньги на бензин для техники, если им лишь за текущий месяц уже не доплачено 6,2 миллиарда гривен? Что, бумажными директивами Кабмина заправлять технику будем? Это не просто халатность, это преступление закона.

И если бы Генпрокуратура, как утверждает госпожа Тимошенко, вся была «донецкая», то премьер-министр уже за такие вещи сидела бы за решеткой. Мы бы заставили ГПУ выполнять свои обязанности.

За что бы вы Юлию Владимировну посадили?

За злоупотребление и превышение служебных полномочий, нарушение финансовой дисциплины и нецелевое использование бюджетных денег. Это 209-я, 364-я и 365-я статьи Уголовного кодекса.

Юлия Владимировна умеет прекрасно владеть аудиторией, а Виктору Федоровичу кто помогает готовиться к эфирам?

Он сам готовится к эфирам, как и любой нормальный человек, который сделал себя по жизни сам. Виктор Федорович формирует свое выступление самостоятельно, а помощников просит только о вспомогательных вещах. Например, подготовить статистику, демонстрационный материал, выдержки и ссылки на конкретные статьи в текущем законодательстве.

-- «Не знаю, почему Герман так «демонизируют»

Анна Герман играет решающую роль в определении правильности выводов Лидера?

…Не знаю, почему Герман так «демонизируют». Человек работает с Лидером достаточно давно. Возможно, она помогает ему по части украинского языка, но чтобы слово в слово доклады писать, как многие думают, – этого нет.

Янукович выстраивает план выступления, и потом каждый модуль для себя расшифровывает. Если имеется в виду техническая обработка текста выступления, то, конечно, Герман и Иванеско в чем-то ему помогают. Не более того.

Елена Анатольевна, будь ваша воля, что бы вы сделали, чтобы отношения средств массовой информации и власти складывались более цивилизованно, чем сейчас?

Нет у меня стопроцентного ответа на этот вопрос. Я впервые в замешательстве. С одной стороны, власть полностью хамит СМИ - не дает ответов на запросы, журналист не может вовремя получить необходимую информацию, или получает ее не в полном объеме.

С другой стороны, я вижу, как стремительно падает уровень журналистской работы. Профессиональные стандарты практически стираются, когда журналисты, совершенно не стесняясь, пишут статьи или снимают сюжеты, в которых присутствует только одна точка зрения. Катастрофа!

Наверное, надежда - только на отдельные редакции и журналистов, которые «последние из могикан». Тех, кто старается в море дилетантов работать профессионально. Это те здоровые клетки большого и больного организма, которые способны воспроизводиться и воспитывать здоровое «потомство». Вырастут новые Рахманины, новые Мартыненко, новые Лауэры, новые Довженко…