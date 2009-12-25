В честь Георгия Кирпы в Киеве установлена памятная доска

25 декабря 2009 года в Киеве торжественно открыли памятную доску бывшему министру транспорта и связи Украины, Герою Украины Георгию Николаевичу Кирпе. Памятную доску разместили на здании Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (г. Киев, ул. Тверская, 5). В мероприятии приняли участие первый министр транспорта независимой Украины Орест Климпуш, экс-министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко, генеральный директор «Укрзалізниці» Михаил Костюк, председатель профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Ткачев и другие почетные гости. Как отметил генеральный директор «Укрзалізниці» Михаил Костюк, сегодняшний день — это очередной знак почтения Георгию Николаевичу Кирпе, который в непростые времена возглавил железнодорожную отрасль и превратил ее в одну из ведущих отраслей отечественной экономики. «Это был человек, который мыслил глобально. Георгий Николаевич установил для работы железных дорог уровень, который мы должны соблюдать теперь, чтя его память», — напомнил председатель профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Ткачев.