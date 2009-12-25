Готов ли ЦИК к выборам?

28 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Состояние готовности Центризбиркома к выборам Президента Украины».



В пресс-конференции принял участие заместитель главы ЦИК Андрей Магера.



Андрій Магера: Центральна Виборча комісія на сьогоднішній день займається поточними питаннями виборчого процесу, зокрема, ми зараз уважно слідкуємо за тим, щоб належним чином формувалися дільничні виборчі комісії, і саме в дільничних виборчих комісіях проходило необхідне навчання, яке ми організували спільно з координатором проектів ОБСЄ в Україні. Зокрема, буквально кілька хвилин тому я приїхав з брифінгу, який ми давали спільно з координаторами проекту ОБСЄ в Україні, і, власне, де ми розказували про те, як проводяться тренінги для членів дільничних виборчих комісії. Починаючи з 25 грудня ці тренінги почалися по всій території України, тобто в кожному районному центу, місті обласного значення, у великих містах і в окремих районах.



«Главред»: Скільки триватимуть ці тренінги?



Андрій Магера: Вони триватимуть буквально до початку січня, десь до 4-6 січня, зрозуміло, за винятком днів, які вихідні для всіх.



«Главред»: Скільки членів дільничних виборчих комісії бере участь в цих тренінгах?



Андрій Магера: В цих тренінгах ми плануємо залучити близько 80 тисяч членів виборчих комісій. Мова, в першу чергу, йде про голів, заступників голів, секретарів дільничних виборчих комісій, тобто тих осіб, які безпосередньо організовуватимуть роботу дільничних виборчих комісій. На жаль, ми не можемо охопити цими тренінгами всіх без винятку членів дільничних виборчих комісій з різних причин, в тому числі і з фінансових, і з організаційних.

Нагадаю, що загальна кількість членів дільничних виборчих комісій, які працюватимуть на виборах президента України, складе близько 1 мільйону осіб, це досить велика кількість громадян.



«Главред»: Чи профінансовано це навчання?



Андрій Магера: Це навчання профінансовано координатором проектів ОБСЄ в повному обсязі, виключно за рахунок їхній коштів. Сума складає близько 1,5 мільйонів гривень.



«Главред»: Яка на сьогоднішній день ситуація з виготовленням виборчих бюлетенів?



Андрій Магера: Виборчі бюлетені почали виготовлятися, і я сподіваюся, що той графік, який складений Центральною виборчою комісією спільно з поліграфічним комбінатом «Україна», буде дотриманий кожною із сторін, і ми своєчасно встигнемо виготовити бюлетені для кожної виборчої дільниці. Нагадаю, що виборчі бюлетені нумеруються не тільки окремо для кожного округу, а і для кожної виборчої дільниці. Тут проблем немає.



«Главред»: Окрім нумерації, які ще є ступені захисту?



Андрій Магера: Про всі ступені захисту у виборчому бюлетені я не буду говорити, хоча б тому, що всі без винятку ступені захисту навіть я не знаю. Тобто їх знає дуже мало людей в Україні, ми можемо говорити десь про трьох осіб. Про ті, які я знаю, які зрештою не становлять великої таємниці, я можу повідомити. Виборчий бюлетень буде мати водяні знаки, там буде спеціальна фарба, яка під різним кутом буде дещо змінювати колір, термофарба, тобто під час нагрівання, зокрема, рукою, колір буде дещо змінюватися, буде зникати відтінок на одному місці. Загалом чогось нового чи чогось екстраординарного, порівняно з тим захистом бюлетенів, який мав місце в 2007 році, не буде.

Можливо, це комусь подобається чи ні, але виборчий бюлетень має кращий захист, ніж гроші.



«Главред»: Яким накладом друкуються виборчі бюлетені?



Андрій Магера: Виборчі бюлетені будуть друкуватися, виходячи з кількості виборців, включених до списків виборців, плюс необхідний резерв, фактично мова йде про 0,5%. Ми можемо говорити про те, що виборчі бюлетені виготовляються в тій кількості, в якій буде необхідно, щоб виборці могли належним чином реалізувати своє виборче право. Щодо випадків, де б не вистачало виборчих бюлетенів, принаймні, якщо говорити про останні парламентські вибори, то таких випадків не траплялось. Але на жаль, ми маємо ситуацію, коли дуже мала кількість громадян приходять на виборчі дільниці, зокрема, в закордонному виборчому окрузі. Ви знаєте, що там явка взагалі дуже низька - 6-8%, решта бюлетенів просто погашаються.



Запитання із залу: Кошти вже надійшли до ЦВК?



Андрій Магера: Якщо говорити про 2009 рік, то кошти надійшли до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія зі свого боку здійснила всі заходи, щоб перерахувати ці кошти до окружних виборчих комісій. Протягом кількох днів ми матимемо картину, як окружні виборчі комісії використовують кошти.

Що стосується 2010 року, ви знаєте, Закон «Про бюджет» не прийнято, разом з тим, існують урядові рішення з цього приводу, де уряд прийняв рішення про виділення близько 969,6 мільйонів гривень для фінансування видатків у 2010 році.

Коротко нагадаю, що левова частка видатків держави на фінансування виборів припадає саме на 2010 рік, оскільки саме в 2010 році буде проводитися день голосування, саме в 2010 році може буде проведене повторне голосування. Саме в ці дні будуть проводитися найбільші видатки. Мова йде про те, що в день голосування і в день після дня голосування виплачується зарплата членам окружних і виборчих комісій кожному без винятку. Я вже говорив, їх в Україні буде близько 1 мільйону. Це досить великі витрати з Державного бюджету України. Близько 80% всіх видатків на вибори - це видатки на оплату праці членів виборчих комісій і видатки на нарахування на таку заробітну плату. Мова йде про податки, обов’язкові збори, пенсійний фонд, інші різні обов’язкові платежі.



Запитання із залу: Раніше були побоювання, що через низьку оплату люди відмовляться від членства у комісіях. Чи можна зараз сказати, що є такі побоювання через недофінансування?



Андрій Магера: Такого відчуття, що десь був зрив виборчого процесу в частині масових відмов членів виборчої комісії від роботи в комісіях, у мене немає. Безумовно, є плинний процес, коли окремі члени виборчої комісії відмовляються працювати у виборчій комісії. Якщо це стосується окружних виборчих комісій, то ми приймаємо рішення про припинення їхніх повноважень. Якщо мова йде про членів дільничних виборчих комісій, то аналогічне рішення буде приймати окружна виборча комісія. Така ситуація була і в 2006 році, і в 2007 році. Тобто тут чогось екстраординарного насправді немає. Це нормальний хід подій.

Хоча, безумовно, хотілося б, щоб ті члени виборчої комісії, яких запропонували на роботу в комісіях, всі працювали. Повірте, держава не може забезпечити оплату праці членів виборчої комісії саме в такому розмірі, в якому вони хочуть. Є якісь можливості бюджету, можливості держави, давайте будемо виходити з того, що якщо один мільйон членів виборчої комісії, а цей один мільйон береться від того, що кожен кандидат має право на безумовне представництво у виборчих комісіях, то ви розумієте, звідки береться це число. Це вимушена необхідність, яка полягає в тому, що заробітна плата членів виборчих комісій повинна складати дещо більше мінімального розміру заробітної плати. Подобається це комусь чи ні, але така реальність.



Запитання із залу: Як ситуація з ВАСУ може вплинути на результати виборів? Кого ЦВК вважає чинним головою ВАСУ?



Андрій Магера: Ситуація у Вищому адміністративному суді - поза сферою компетенції Центральної виборчої комісії. На сьогоднішній день для себе ми не вбачаємо якихось можливостей для зриву виборчого процесу. Це, зокрема, проявляється в тому, що Вищий адміністративний суд своєчасно розглядає апеляційні скарги, приймає щодо них рішення. Питання, які пов’язані із керівництвом Вищого адміністративного суду, напряму не впливають на процес розгляду скарг Вищим адміністративним судом України. Тому з боку Центральної виборчої комісії тут побоювань немає. Саме тому не можу відповісти на запитання, кого ми вважаємо чи можемо вважати головою Вищого адміністративного суду України. Це, наголошую, поза сферою нашої компетенції. Це виключно справа судових органів чи органів суддівського самоврядування, нехай вони вирішують це питання. Я думаю, що вони, як зажди, приймуть найправильніше рішення, і ситуація для них самих буде визначена.



Читачка сайту «Главред»Татьяна: В прессе прозвучало сообщение, что кто-то изготавливает дубликаты печатей избирательных комиссий для фальсификации протоколов. Реально ли это, и защищены ли оригинальные печати от подлога?



Андрій Магера: Чи можливі виготовлення дублікатів печаток в невстановленому порядку, в протиправний спосіб? Я думаю, що це можливо так само, як і можливо виготовити печатку будь-якої державної установи чи будь-якого підприємства. Ви знаєте, це завжди буває, принаймні, бувають такі спроби.

Що стосується виборчого процесу, то ви знаєте, що печатка - це не єдиний засіб забезпечення легітимності процесу щодо підсумків голосування. Це і підписи членів виборчої комісії, це підписи офіційних спостерігачів, довірених осіб на дільницях, в окружних виборчих комісіях, це сам публічний хід виборчого процесу. Тому зводити все до печаток було б, як на мене, дещо невірним.

Але, разом з тим, щоб правильно сприйняли мої слова, я не веду мову про те, що будуть технологічні, системні спроби щодо виготовлення фальшивих печаток. Я би про це не говорив. Але окремі спроби, очевидно, матимуть місце.



Запитання із залу: Щодо невизначеності з керівництвом ВАСУ, на Вашу думку, чи можуть виникнути проблеми, якщо результати виборів можуть бути оскаржені?



Андрій Магера: Ви знаєте, що з 1 січня 2010 року набирають чинності положення законодавчих актів з питань судочинства, зокрема Закону «Про зміни до Закону «Про судоустрій», Кодексу адміністративного судочинства, де встановлюється автоматичний розподіл справ між суддями. Тобто прийшла справа, кожному з суддів вона надається по черзі для розгляду. Тут уже немає суттєвого значення, хто голова суду. Оскільки до сьогоднішнього дня рішення про розподіл справ приймає голова суду, після 1 січня це буде здійснюватися автоматично. Тобто за черговістю надходження такої справи, такої скарги, буде визначатися відповідним чином колегія. Тобто я би не перебільшував роль голови суду в цьому процесі.



Запитання із залу: Ви особисто можете взяти на себе юридичну відповідальність за проведення виборів?



Андрій Магера: Кожен член Центральної виборчої комісії бере на себе таку відповідальність, не тому, що ми склали у Верховній Раді присягу і присягали сприяти легалізації виборчих прав громадян України. Можливо, це дещо банально виглядає, але це так.



Запитання із залу: Тобто, якщо вибори визнають фальсифікованими, ви погоджуєтесь, що юридично відповідальні за це?



Андрій Магера: Безумовно, кожен член виборчої комісії несе за це відповідальність тією чи іншою мірою. Але навіть в тому разі, коли член виборчої комісії голосує проти рішення комісії, він все одно не уникає юридичної відповідальності, зокрема тієї, яка може полягати у можливості дострокового звільнення його з посади, це теж вид юридичної відповідальності.



Запитання із залу: Коли у Верховній Раді обговорювалися зміни Закону «Про вибори», одна з фракцій вимагала скасувати положення, яке дозволяє зміни у списки виборців безпосередньо в день виборів, побоюючись зловживань. Скажіть, яка буде процедура внесення? Чи є загрози?



Андрій Магера: На сьогоднішній день немає повного законодавчого розуміння розв’язання цієї проблеми. Тому що сам законодавець з цього приводу не вжив заходів для того, щоб її вирішити. Щоб не бути багатослівним, наведу вам один приклад. Закон «Про вибори президента» надає можливість внесення змін в день голосування до списків виборців, яка полягає не тільки в можливості виправлень прізвища, ім’я, по-батькові, можливо якісь неточності щодо окремого виборця – це нормальне явище, це мало місце і в 2006, і в 2007 роках. Мова йде про інше - про те, що можливо включити нового виборця до списку виборців в день голосування або виключити вже існуючого.

Чому тут є складність? Складність полягає в тому, що, починаючи з 8.00 до 20.00 на дільниці в приміщенні для голосування відбувається голосування виборцями. В такій дільниці знаходяться виборці, які - хочемо ми цього чи ні, - можливо, можуть перебувати дехто в черзі, якщо буде великий наплив виборців, хтось може перебувати в той момент в кабінці для голосування, хтось може вже кидати виборчий бюлетень у скриньку.

Натомість законодавець змусив в той же час дільничну виборчу комісію розглядати питання щодо включення виборців до списку. Про що йде мова? Таке включення виборців відбувається тільки в режимі засідання відповідної дільничної виборчої комісії. Засідання виборчої комісії передбачає механізм розгляду цього питання, його обговорення і прийняття рішення щодо нього. Тоді у мене виникає питання до законодавця: а чим ви думали, коли ви цей механізм виписували, що в такому разі робити дільничній виборчій комісії? Попросити: будь-ласка, виборці, вийдіть з дільниці, бо у нас відбувається голосування? Очевидно, це не механізм вирішення цього питання.

Саме тому, ми, розуміючи, що закон обійти ми не можемо, а порушити його - тим більше, виписали роз’яснення таким чином, що дільнична виборча комісія приймає рішення про включення чи виключення виборця зі списку на дільниці в день голосування таким чином, щоб це ніяким чином не відобразилося на можливості голосування на самій дільниці.

Як варіант, яким чином це може бути вирішено. Скажімо, ви знаєте, що в день голосування кворум на засідання дільничної виборчої комісії складає більшість від загального складу комісії саме в день голосування. Мова йде про те, що в день голосування комісія може більшістю від загального складу проводити засідання, всі інші члени дільничної виборчої комісії, не порушуючи при цьому кворуму для проведення засідання, будуть забезпечувати голосування виборців з тим, щоб видати виборчі бюлетені, забезпечити можливість голосування у виборчих кабінках, щоб там не було сторонніх осіб, і з тим, щоб виборець спокійно міг дійти до виборчої скриньки і кинути туди виборчий бюлетень. Але, знову ж таки, це не панацея, це наше побажання, не більше того. Яким чином будуть приймати рішення дільничні виборчі комісії, великою мірою буде залежати все ж таки від політичної культури самих учасників виборчого процесу.



Запитання із залу: Ви можете підняти питання, що, згідно із чинним Законом «Про вибори» неможливо проведення чесних виборів?



Андрій Магера: Це питання я вже піднімав неодноразово і в публічній площині, і на зустрічах із журналістами, і на зустрічах з народними депутатами, і на засіданні профільного комітету ВР. Причому, це було зроблено не тільки мною, а й іншими моїми колегами-членами ЦВК.

Натомість парламентом прийнято дещо інше політичне рішення. Ми для себе вбачаємо певні труднощі щодо реалізації виборчого права громадян саме в день голосування. Певні питання все ж таки виникають. З свого боку, все, що я міг зробити, я зробив. Правом законодавчої ініціативи ЦИК, на жаль, не наділена.



Запитання із залу: ЦВК винесла Юлії Тимошенко попередження. Чи може ЦВК зняти когось з кандидатів з реєстрації?



Андрій Магера: ЦВК прийняла цю постанову. Разом з тим, зазначена постанова на сьогоднішній день розглядається в Київському апеляційному адміністративному суді. Довірені особи кандидата оскаржили цю постанову. Подивимося, яке буде рішення. Яке б не було рішення судової інстанції, якщо воно набере законної сили, воно буде мати обов’язковий характер для ЦВК.

Наскільки можливий варіант скасування реєстрації кандидатів з цієї підстави? Я не думаю, що саме з цієї підстави будуть можливості по скасуванню реєстрації кандидатів, хоча в законі існує норма, яка передбачає можливість скасування реєстрації кандидатів в силу різних причин. Зокрема, у разі подання заяви, встановленням судом підкупу виборців, залучення посадовими особами службовців, транспорту, зв’язку і т.д.

Я не хочу коментувати постанову ЦВК. Наголошу, що я за неї не голосував – я утримався при голосуванні. Мені незручно коментувати позицію своїх колег, це було б неетично. Давайте дочекаємося судового рішення. Я думаю, що суд ухвалить те рішення, яке буде відповідати букві закону.

Якщо ми хочемо жити в правовій державі, ми повинні поважати рішення судових органів – навіть тоді, коли ми з ними не погоджуємось.



«Главред»: Чи проводиться сьогодні підготовка до другого туру виборів Президента України? Якщо так, в чому вона полягає?



Андрій Магера: Безпосередня підготовка до другого туру голосування не відбувається в силу того, що ми не можемо знати на сьогоднішній день, чи матиме місце повторне голосування, чи ні. Якщо ЦАК заявить, що ми готуємося до повторного голосування, це буде виглядати дещо упереджено.

Але, разом з тим, для нас не буде великою несподіванкою, якщо повторне голосування матиме місце. Попередні заходи ми вживаємо, а безпосередні заходи по підготовці повторного голосування – про це ще зарано говорити.



«Главред»: Де святкуватимуть Новий рік члени ЦВК – на робочому місці чи із родинами?



Андрій Магера: Однозначно – в Києві. Можливо, випаде вільна хвилинка, і вони зможуть долучитися до членів своїх сімей. Але в будь-якому разі ніхто з Києва не поїде, оскільки занадто велика ціна відсутності члена виборчої комісії.

Ви знаєте, що ми свої засідання можемо проводити тільки в тому разі, коли є кворум – не менше 10 членів ЦВК. Дуже хотілося б подивитися регіони, як окружні виборчі комісії працюють безпосередньо на місцях, але, на жаль, на сьогоднішній день такої можливості немає.