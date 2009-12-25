«Бархатная революция»-2. Перезагрузка в судах

25 декабря соратники Василия Онопенко сместили и. о. председателя ВАСУ Александра Пасенюка и высказали поддержку его первому заместителю Николаю Сирошу.
При этом Совет судей Украины (ССУ), ранее уже несколько раз предупреждавший парламент о необходимости экстренно урегулировать процедуру назначении судей на админдолжности, на своем заседании решил предупредить депутатов еще раз. И если депутаты и далее будут игнорировать эту просьбу, пригрозил ССУ, то дальнейших предупреждений им не миновать!
Главными вопросами заседания ССУ стали: вчерашнее решение Конституционного суда, о котором «Главред» уже информировал своих читателей, и ситуация в Высшем административном суде за 26 дней до выборов. Интриги не получилось. С самого начал было ясно, что все закончится приостановлением назначения судей на админдолжности, бичеванием Пасенюка и поддержкой его заместителя – Сироша.
Напомним, в четверг, 24 декабря, Конституционный cуд (КС) запретил ССУ заполнять вакансии председателей судов и их заместителей. Появилось это решение аккурат в тот день (22 декабря), когда у главы ВАСУ Александра Пасенюка истек срок полномочий председателя. В этот же день конференция судей админсудов временно возложила на него обязанности председателя ВАСУ до законодательного урегулирования данного вопроса. Единственный орган, который мог бы заполнить правовой вакуум, – парламент – отправился на каникулы. Портнов и Кивалов, во что бы то ни стало стремившиеся сохранить Пасенюка до президентских выборов, праздновали победу.
По первому вопросу – как быть с назначением судей на админдолжности (больше 1000 уже назначены, еще 80 ждут своего часа) – судьи совещались более двух часов.
Если ССУ продолжит давать соискателям на админдолжности обязательные рекомендации, то куда их направлять? Ни Президент, ни Высший совет юстиции, ни парламент, как отмечал ранее КС, не наделены полномочиями назначать председателей судов и их заместителей. Мечта о том, что парламент решит этот вопрос в ближайшее время, скорее всего, так и останется мечтой.
Конкретных предложений было два. Первое – и дальше продолжать цепляться за право ССУ назначать судей. Мотив – решение ССУ № 50 не было признано неконституционным (и не могло быть, так как это не относится к компетенции КС. – «Главред»).
Второе – самим заполнить правовой вакуум, делегировав это право пленуму Верховного суда Украины (по аналогии с назначением председателя ВСУ), пленумам специализированных судов или съезду судей. Мотив простой и безобидный – кто-то же должен это делать! Иначе в судах некому будет принимать на работу и подписывать приказы на зарплату. Политическая целесообразность, увы, поразила и этих людей!
Правда, предложение провести внеочередной съезд судей тут же «споткнулось» о нехватку средств. «Денег нет!» – отрезал глава Государственной судебной администрации Иван Балаклицкий, ответственный за его проведение.
Выступающих после Василия Онопенко и Александра Лавриновича объединило желание повременить с принятием решения по этому вопросу и сохранить хоть какую-то видимость законности. При этом Онопенко говорил образно и сыпал метафорами, глубоко скорбел о судебной системе и простом украинце: «Танцевать на пепелище найдется много желающих. Но главное, чтобы из Украины не было сделано пепелище, потому что тогда ни президент, ни крестьянин – никто не найдет защиты в Украине». При этом глава ВСУ выразил готовность встретиться с Виктором Януковичем и обсудить этот вопрос: не политической конъюнктуры ради, а для блага правосудия.
В итоге ССУ решил последовать восточной мудрости и подождать. А именно: принять решение КС к сведению, судей на админдолжности пока не назначать и попросить Верховную Раду срочно урегулировать этот вопрос. Все происходящее контрастировало с украшающими стены Кловского дворца картинами, на которых украинцы побеждают своих врагов уже сейчас.
За Сироша?
Своеобразным тестом на вменяемость для судей стало рассмотрение вопроса о ситуации в админюстиции. Как уже ранее писал «Главред», соблазн «подмять» под себя ВАСУ – главный суд на выборах – велик. Дабы сохранить за Пасенюком статус и. о., его сторонники прибегли к сомнительным с правовой точки зрения механизмам – решению президиума ВАСУ и конференции судей админсудов.
Пасенюк, выступая на заседании ССУ, заверял присутствующих, что весь этот сыр-бор с его назначением – временный. Его первый замглавы – Сирош, – ссылаясь на ч. 5 ст. 41 закона о судоустройстве, доказывал обратное: в отсутствии председателя его полномочия выполняет первый заместитель, то есть он.
К слову, указанная норма действительно гласит: «В случае отсутствия председателя высшего специализированного суда его обязанности выполняет первый заместитель председателя суда, а в случае его отсутствия – один из заместителей председателя этого суда в соответствии с распределением обязанностей».
Казалось, куда яснее? Но, как заявил Лавринович, явно подыгрывая Пасенюку, у слова «отсутствующий» может быть минимум три толкования. В результате, битва юристов за пост главы ВАСУ показала, что закон – что дышло, о чем договорились – то и вышло.
А договорились сторонники Онопенко до того, что самозванцы им не нужны. Поэтому Сирош является «единственным уполномоченным субъектом исполнения обязанностей председателя ВАСУ». Кроме того, ССУ отменил решение президиума ВАСУ и конференции судей административных судов от 24 декабря 2009 г. о возложении обязанностей председателя ВАСУ на Пасенюка.
К слову, в другом высшем специализированном суде ситуация не лучше – главе Высшего хозяйственного суда Украины Николаю Демченко еще в 2008 году исполнилось 65 лет. Это – крайний срок пребывания на судейской должности. Однако «воз» с его заменой и ныне там. Как только вопрос по админюстиции на ССУ был рассмотрен, Пасенюк покинул заседание, которое на этом далеко не закончилось.
Главными вопросами заседания ССУ стали: вчерашнее решение Конституционного суда, о котором «Главред» уже информировал своих читателей, и ситуация в Высшем административном суде за 26 дней до выборов. Интриги не получилось. С самого начал было ясно, что все закончится приостановлением назначения судей на админдолжности, бичеванием Пасенюка и поддержкой его заместителя – Сироша.
Напомним, в четверг, 24 декабря, Конституционный cуд (КС) запретил ССУ заполнять вакансии председателей судов и их заместителей. Появилось это решение аккурат в тот день (22 декабря), когда у главы ВАСУ Александра Пасенюка истек срок полномочий председателя. В этот же день конференция судей админсудов временно возложила на него обязанности председателя ВАСУ до законодательного урегулирования данного вопроса. Единственный орган, который мог бы заполнить правовой вакуум, – парламент – отправился на каникулы. Портнов и Кивалов, во что бы то ни стало стремившиеся сохранить Пасенюка до президентских выборов, праздновали победу.
По первому вопросу – как быть с назначением судей на админдолжности (больше 1000 уже назначены, еще 80 ждут своего часа) – судьи совещались более двух часов.
Если ССУ продолжит давать соискателям на админдолжности обязательные рекомендации, то куда их направлять? Ни Президент, ни Высший совет юстиции, ни парламент, как отмечал ранее КС, не наделены полномочиями назначать председателей судов и их заместителей. Мечта о том, что парламент решит этот вопрос в ближайшее время, скорее всего, так и останется мечтой.
Конкретных предложений было два. Первое – и дальше продолжать цепляться за право ССУ назначать судей. Мотив – решение ССУ № 50 не было признано неконституционным (и не могло быть, так как это не относится к компетенции КС. – «Главред»).
Второе – самим заполнить правовой вакуум, делегировав это право пленуму Верховного суда Украины (по аналогии с назначением председателя ВСУ), пленумам специализированных судов или съезду судей. Мотив простой и безобидный – кто-то же должен это делать! Иначе в судах некому будет принимать на работу и подписывать приказы на зарплату. Политическая целесообразность, увы, поразила и этих людей!
Правда, предложение провести внеочередной съезд судей тут же «споткнулось» о нехватку средств. «Денег нет!» – отрезал глава Государственной судебной администрации Иван Балаклицкий, ответственный за его проведение.
Выступающих после Василия Онопенко и Александра Лавриновича объединило желание повременить с принятием решения по этому вопросу и сохранить хоть какую-то видимость законности. При этом Онопенко говорил образно и сыпал метафорами, глубоко скорбел о судебной системе и простом украинце: «Танцевать на пепелище найдется много желающих. Но главное, чтобы из Украины не было сделано пепелище, потому что тогда ни президент, ни крестьянин – никто не найдет защиты в Украине». При этом глава ВСУ выразил готовность встретиться с Виктором Януковичем и обсудить этот вопрос: не политической конъюнктуры ради, а для блага правосудия.
В итоге ССУ решил последовать восточной мудрости и подождать. А именно: принять решение КС к сведению, судей на админдолжности пока не назначать и попросить Верховную Раду срочно урегулировать этот вопрос. Все происходящее контрастировало с украшающими стены Кловского дворца картинами, на которых украинцы побеждают своих врагов уже сейчас.
За Сироша?
Своеобразным тестом на вменяемость для судей стало рассмотрение вопроса о ситуации в админюстиции. Как уже ранее писал «Главред», соблазн «подмять» под себя ВАСУ – главный суд на выборах – велик. Дабы сохранить за Пасенюком статус и. о., его сторонники прибегли к сомнительным с правовой точки зрения механизмам – решению президиума ВАСУ и конференции судей админсудов.
Пасенюк, выступая на заседании ССУ, заверял присутствующих, что весь этот сыр-бор с его назначением – временный. Его первый замглавы – Сирош, – ссылаясь на ч. 5 ст. 41 закона о судоустройстве, доказывал обратное: в отсутствии председателя его полномочия выполняет первый заместитель, то есть он.
К слову, указанная норма действительно гласит: «В случае отсутствия председателя высшего специализированного суда его обязанности выполняет первый заместитель председателя суда, а в случае его отсутствия – один из заместителей председателя этого суда в соответствии с распределением обязанностей».
Казалось, куда яснее? Но, как заявил Лавринович, явно подыгрывая Пасенюку, у слова «отсутствующий» может быть минимум три толкования. В результате, битва юристов за пост главы ВАСУ показала, что закон – что дышло, о чем договорились – то и вышло.
А договорились сторонники Онопенко до того, что самозванцы им не нужны. Поэтому Сирош является «единственным уполномоченным субъектом исполнения обязанностей председателя ВАСУ». Кроме того, ССУ отменил решение президиума ВАСУ и конференции судей административных судов от 24 декабря 2009 г. о возложении обязанностей председателя ВАСУ на Пасенюка.
К слову, в другом высшем специализированном суде ситуация не лучше – главе Высшего хозяйственного суда Украины Николаю Демченко еще в 2008 году исполнилось 65 лет. Это – крайний срок пребывания на судейской должности. Однако «воз» с его заменой и ныне там. Как только вопрос по админюстиции на ССУ был рассмотрен, Пасенюк покинул заседание, которое на этом далеко не закончилось.