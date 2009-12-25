Василий Костицкий: НЭК не указывает, кому как жить

Нас пытаются использовать для раскрутки.

Председатель Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали (НЭК) Василий Костицкий уже давно превратился едва ли не в культовую фигуру отечественного медиапространства. Его упрекают в попытках введения государственной цензуры и сравнивают с отдельными деятелями национал-социалистической Германии. Но сам Костицкий считает деятельность НЭК исключительно важной для современного украинского общества, и в нападках в свой адрес видит только выполнение чьего-то заказа или творческую нереализованность критиков. Об этом, а также об общественном запросе на деятельность НЭК, низком уровне отечественной культуры, планах и перспективах НЭК и о многом другом Василий Костицкий рассказал в интервью «Главреду». Господин Костицкий, насколько оправдано существование государственной структуры, регулирующей общественную мораль? Есть ли аналоги НЭК в западных странах? Сразу хотел бы предостеречь вас от ошибки, растиражированной некоторыми журналистами, занявшимися мифотворчеством и приписавшими несвойственные нам функции. Комиссия никогда не занималась, не занимается и, надеюсь, никогда не будет заниматься регуляцией общественной морали. Для таких функций, очевидно, следовало бы создать оруэловское «министерство правды». Общественную мораль пытаются регулировать разве что в тоталитарных государствах, да и то, если учесть, что численность таковых в мире неуклонно снижается, добиться этого не удается. Выводы и решения нашей комиссии, которая, кстати, является коллегиальным органом, имеют не регулятивный, а рекомендательный характер. Мы проводим экспертизу не на стадии создания продукции, а на стадии, так сказать, поступления ее к потребителю. Так что ни о какой цензуре, которую нам приписывают те, у кого не хватило времени ознакомиться с соответствующим законом, не может быть и речи. Что касается аналогов в других странах, то думаю, что там, решая вопрос о том, как жить, никогда не оглядываются на ближних или дальних соседей, а сами выстраивают свою жизнь. Потому что если мы все время будем исходить из того, что коль на Западе такого нет, так и у нас не должно быть, это значит, что мы не можем избавиться от комплекса неполноценности. На сегодняшний день все государства защищают свое информационное пространство, и мы как раз здесь очень серьезно отстали. В последние годы от представителей украинской интеллигенции постоянно звучало: когда же мы будем защищать свое общественное пространство? И когда наконец государственный орган, который этим занимается, заработал, то начались разговоры о цензуре, о нарушении свободы слова и тому подобное. Вообще, подобные государственные учреждения с намного большими полномочиями есть в США, Германии, Франции, Литве, Беларуси, Китае. Но целесообразно ли финансировать подобную структуру за счет налогоплательщиков? Посмотрите на численность нашего аппарата – на всю Украину это 90 человек - и сравните с численностью и средствами, выделяемыми на среднестатистическое министерство. Думаю, что по штату, равно как и по финансированию, наша комиссия в пять-десять раз меньше и во столько же раз дешевле обходится государственной казне. А теперь сравните это с другой цифрой – в этом году мы провели свыше 14 тысяч исследований, и нам нужно давать аргументированный ответ людям, которые к нам обратились, в том числе руководству Верховной Рады, народным депутатам, представителям общественности и тому подобное. Если в других министерствах и ведомствах есть нормальное материально-техническое обеспечение, то у нас почти все работают на собственных компьютерах, используют приобретенные на свои деньги канцелярские принадлежности, оргтехнику и тому подобное. Это к примеру. Функция защиты общественной морали государству обходится не дорого. Мы те деньги, которые могли бы выдать, скажем, в качестве премий сотрудникам, тратим на коммунальные услуги. К тому же зарплату получает только глава комиссии, заместитель и работники аппарата, а члены Национальной комиссии работают на общественных началах. В командировку я тоже езжу за свой счет. Поэтому вопрос о финансировании имеет и открытую, и скрытую от общественности сторону. К сожалению, об этом никто не говорит. Люди, записавшие себя в оппоненты НЭК, либо не понимают целей и задач, стоящих перед комиссией, либо отрабатывают заказ крупного капитала, который недоволен деятельностью НЭК. В Конституции Украины заложена модель либерального государства, которое должно обслуживать интересы гражданского общества. Поэтому необходимо учитывать настроения общества. А они таковы – по результатам социологических исследований 51 процент людей считает, что состояние морали угрожает национальной безопасности, 58 процентов - за введение моральной цензуры. Когда рядовой гражданин напуган тем, что происходит в информационном пространстве, криминализацией общества, когда часть молодежи, имитируя своих кумиров, может совершать насилие, когда 37 процентов детей заявляют о готовности нарушить закон – государство должно на это реагировать. Очень многие люди, в том числе родители, переживая за нравственное и психическое здоровье детей, требуют от государства кардинальных действий. Какими могут быть эти «кардинальные» действия? Государство работает в рамках Конституции, и может реагировать в рамках, установленных действующим законодательством. Поэтому подобные кардинальные действия выглядят так, что комиссия расставляет флажки, отмечающие «минные поля». Иными действия комиссии быть не могут, поскольку они носят рекомендательный характер. Почему же по факту «рекомендательные» решения НЭК воспринимаются в обществе как запреты, как будто они носят императивный характер… Если бы вы взяли общую статистику, ситуация выглядела бы несколько иначе. Условно говоря, если взять четыреста решений комиссии, то скандальными из них является одно-два. И это нормально, это реакция крупного капитала на то, что мы мешаем ему заниматься нелегальным бизнесом, например, распространением детской порнографии. Если к нам приходит диск из Министерства внутренних дел и ставится вопрос, есть ли на этом диске порнография или нет, то, готовя ответ, эксперт опирается в своей работе не на собственные вкусы и убеждения, а на соответствующие критерии. Поэтому говорить можно не о восприятии обществом, а о тиражировании через СМИ недовольства тех, кому мы не дали возможности заработать на продукции, распространение которой запрещено законом. Фактически на слуху всего лишь некоторые наши решения, часть из них – нынешние, часть – прошлогодние. А главное направление работы комиссии почему-то остается вне поля зрения СМИ. Это мониторинг, контроль и экспертное исследование продукции, которая содержит ксенофобию, украинофобию, пренебрежение к национальным и религиозным святыням, пропаганду вредных для здоровья человека привычек, в том числе употребление алкоголя, курения и тому подобное. Почему-то пишут только об анализе нами порнографической продукции. А мораль не может сводиться лишь к порнографии и эротике, это понятие намного шире и глубже. Я думаю, можно согласиться с высказыванием одного известного банкира, который когда-то в присутствии многих камер не побоялся сказать журналистам: «Уважаемые, что же вы делаете?! Вы рубите сук, на котором сидите! Нельзя уничтожать общество…» В чем вы видите «уничтожение» общества журналистами? Во-первых, в игнорировании общепринятых норм общественной морали. Во-вторых, в распространении негативных ценностей. Это сексизм, это реклама алкоголя и табака. Это формирование циничного образа жизни. Я не считаю, что мы должны возвращаться в джунгли, ведь общество возвысилось над животным миром благодаря нравственным нормам и этике. Ну хорошо, журналисты избирательно не любят и критикуют те или иные органы власти. Но чем провинились перед ними простые граждане, которые создают материальные блага, используемые обществом, учат детей, лечат людей? Те, на ком по сути держится государство. Почему так мало внимания уделяется им в печатных изданиях и в телеэфире? Зато почти ни один выпуск новостей, не говоря уже о специальных, не обходится без информации и смакования подробностей убийств, событий, которые для кого-то, возможно, трагедия, а для журналистов всего лишь информационный повод. Зачем нагнетать в обществе негативные настроения, когда их и так хватает в повседневной жизни большинства граждан Украины. Я уж не говорю о случаях, которые народ, наблюдая то, что показывают в телеэфире, называет пиром во время чумы. Вы считаете критику в адрес комиссии исключительно реакцией творчески недовольных людей? Разве в ней нет ничего конструктивного? Интересный момент – на нас было несколько волн атаки. Первая – когда одна из газет обвинила нас в нарушении свободы слова, в то время как мы просто пытаемся заставить их выполнять украинское законодательство. Мы обратились к ним с письмом, в котором указали на их нарушения. Они к нам не прислушивались и теперь пытаются подать это как нарушение свободы слова. В целом, я хочу еще раз напомнить, что мы работаем и проводим экспертизу продукции, которая уже есть в продаже, а не на стадии подготовки к выходу в свет книги, фильма, рекламного сюжета или периодического издания. И только после обращений к Национальной комиссии представителей общественных, государственных и правовых органов. Так что, подчеркиваю, мы занимаемся экспертизой, а не цензурой, мы никогда никому ничего не запрещали, потому что это не относится к нашим функциям. Работать очень трудно – мы пришли, образно говоря, на целину. Мы не идеальны, потому что все живые люди. Например, эксперты вынуждены пересматривать в год около восьми тысяч фильмов с признаками насилия и порнографии и давать экспертные выводы. Работа крайне неблагодарная, но необходимая обществу, ведь американские ученые доказали, что регулярный просмотр порнографии приводит к биохимическим изменениям в организме, и порнография становится наркотиком. Я говорю журналистам: давайте встретимся, мы предоставим вам все документы, и тогда ваша критика станет более конкретной и более объективной. У каждой медали две стороны. И если скандал с книгой Ульянова журналисты просто смаковали, то для нас этот прецедент имел и позитивную роль – повод проанализировать то, насколько сильным может быть вмешательство государства в общественную мораль, как не допустить цензуру. Мы, по сути, вызываем огонь на себя – за счет наших нервов, нашего имиджа решается большая общественная проблема. Конечно, мне, как любому другому, неприятно, когда НЭК критикуют... Тем более когда люди, пишущие о комиссии, стараются оскорбить меня вполне сознательно. И самые обидные слова подбирают те, у кого в данный момент творческие проблемы. Мне порой жаль журналистов, которые, отрабатывая заказ, пытаются подать комиссию как пациентов палаты №6. Но Бог им судья. Вы не считаете, что решение НЭК по отдельным информационным продуктам только популяризирует их? Запретный плод слаще вдвойне… Такое мнение бытует, и бывают случаи, когда нас пытаются использовать для раскрутки. Вы можете озвучить, кто и когда пытался это сделать? Могу, но не стану – это будет еще один кирпичик в создание имиджа тех, кто нас уже использовал. Но в целом, мнение о пиаре путем запрета разделяете? Да. Но давайте договоримся о правилах игры. Вы же не хотите, чтобы мы не исполняли свои обязанности? Это же не мы нашли книгу Ульянова «Женщина моей мечты» и стали ее исследовать – к нам поступило соответствующее обращение. Но кто-то разве запрещал эту книгу? Судебный процесс вокруг нее выглядел как ее запрет... Это подавалось как запрет, но никто эту книгу не запрещал. А для издательства это было хорошим пиаром. Тем более, наше экспертное исследование не распространялось на тираж готовой продукции, оно касалось лишь рукописи. А изъятие книги из продажи – решение исключительно издательства. Но меня тревожит другое - как бы посмотрели на то, что происходит сейчас в украинской литературе, наши выдающиеся земляки, такие как Василь Стус, Василий Симоненко и другие? Появляются новые произведения, и почти в каждом из них нецензурные выражения. К сожалению, мнение Стуса или Симоненко мы уже никогда не узнаем, но подобная лексика вполне привычное явление и во всей современной мировой литературе... Вы считаете, что это развитие общества? Как можно лечить общество, если появляется такая продукция? Кроме того, я не утверждал бы, что это норма для современной мировой литературы. Абсолютное большинство творцов, являющихся звездами мировой величины, Нобелевскими лауреатами, стали известными именно благодаря утверждению высоконравственных, гуманистических идеалов, а не благодаря вынесению на первый план первичных инстинктов. Давайте вернемся к главному – насколько целесообразно вмешательство государства в общественную мораль? Мы не являемся моральным судом. Мораль – это система ценностей, накопленных всеми людьми, проживающими на этой территории. И государство не может в эти ценности вмешиваться. Разве деятельность НЭК не свидетельствует об обратном? Государство только определяет виды деятельности, которые запрещены законом, – пропаганду фашизма и неофашизма, порнографии, пренебрежение к национальным и религиозным святыням и тому подобное – всецело в рамках правового поля. Именно это предмет нашей деятельности. Мы изучаем, нет ли в появившихся информационных продуктах нарушения норм законодательства. Мы не указываем, кому как жить. Мы работаем в правовом коридоре – с одной стороны, есть право на свободу слова, свободу творчества, на предпринимательскую деятельность, с другой – права потребителя, честь и достоинство людей. Кроме того, есть в Гражданском кодексе норма, в которой указано: физические и юридические лица обязаны соблюдать морально-этические нормы общества. На комиссию существует общественный запрос. В Уголовный кодекс внесена ответственность за хранение порнографии. (Кстати, я выступал против этого – но об этом почему-то никто не писал, и меня никто тогда не послушал). Возникает вопрос, как разделить то, что вы храните дома: эротику или порнографию. Мы разработали соответствующие критерии для этого. Но научно-художественный совет, который существует, кажется, при институте судебных экспертиз, блокирует их принятие. Они говорят – у нас предусмотрено финансирование на следующий год, если мы примем критерии, то нам нечего будет дальше делать и деньги мы не получим. Поэтому критерии до сих пор не вступили в силу. Никого не интересует, что некоторые люди за это время могут быть несправедливо привлеченные к уголовной ответственности. По какому принципу происходит отбор людей в НЭК? Кто определяет уровень их профессиональной компетенции? Когда я пришел в комиссию, там были очень разные люди: работники Метростроя, бывшие военнослужащие и тому подобное. Сегодня у нас работают люди с двумя-тремя образованиями. Я считаю, что очень хорошо, когда у человека есть профильное образование плюс образование юриста – такие знания не позволят ему преступить рамки закона. Подбор работников в НЭК происходит на основе сдачи экзаменов - человека проверяет на знание законодательства, уровень профессиональных знаний и тому подобное. А решение о принятии человека в комиссию принимается комиссией коллегиально. Каковы планы НЭК на ближайшее будущее? Первое направление – совершенствование нормативно-правовой регуляции. Мы подготовили новый проект закона, в котором сформировали основные принципы регуляции общественной морали, при этом приоритетными признаются права человека, свобода слова и так далее. Второе направление – организация работы в регионах. К нам было много обращений из регионов, в которых писали наподобие того, что, мол, вы там в Киеве не обращаете внимания на то, что у нас происходит: что показывают по телевизору, что на улице делают дети. Уже в половине областей созданы общественные коллегии. И это не органы цензуры, это публичные площадки для дискуссии. Основная цель, которую преследует Национальная комиссия, - не кого-то наказать. Мы стремимся, чтобы редакторы, владельцы каналов увидели, что делают их информационные предприятия и как на это реагирует общество. И делаем соответствующие выводы. Третье направление – организация общегосударственной дискуссии по проблемам общественной морали. Мы за год сумели создать такую ситуацию, когда в Украине наконец всерьез заговорили об этой проблеме. А люди рано или поздно от разговоров переходят к действиям. Еще одно важное направление – установление диалога между властью и СМИ. В наших планах подписание меморандума о совместных действиях с представителями СМИ. В будущем хотелось бы создать в Украине механизм корпоративной саморегуляции. С этой целью мы разработали этические кодексы врача, учителя и прочих, за нарушение которых будет наступать общественная ответственность. В целом полет для нашей деятельности достаточно широк, если учесть, что Комиссия начала активно работать менее полутора лет назад, после кардинального обновления ее состава. Бесспорно, я был бы только рад, если бы отпала необходимость в нашей деятельности. Это значило бы, что общество приблизилось к пику своего развития, а нравственные критерии в нем всецело совпадают с общепринятыми общечеловеческими ценностями. К сожалению, это произойдет не скоро. Но для того, чтобы приблизить это время, кому-то ведь нужно заниматься этим делом...