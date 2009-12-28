Украина. Книга джунглей

Мир вступает в 2010 год – Год Тигра по восточному календарю.

Хотя формально этот год вступит в свои права только 14 февраля, многие пытаются заранее продемонстрировать свою лояльность представителю семейства кошачьих. Украинские политики – не исключение.



Будем откровенны – уже несколько лет наша страна живет по законам джунглей. И хотя в нашем случае это каменные лабиринты мегаполисов и бескрайние земельные просторы, отношения внутри украинского общества крайне напряженные. В борьбе за выживание сильные без оглядки перешибают хребты слабым, уничтожается ресурсная база, а идеология развития государства все сильнее напоминает сакраментальное «После нас – хоть потоп». Очевидно, что подобная ситуация не может продолжаться долго, ведь коэффициент прочности государственности, как и степень терпения украинского народа далеко не безграничны.



Главным событием следующего года в украинских джунглях, несомненно, станут президентские выборы. Совсем недавно нынешние лидеры президентской гонки размышляли, как с помощью переписывания Конституции разделить власть в стране на двоих, но, не договорившись, окунулись в борьбу за президентское кресло. Хотя полномочия главы государства вследствие проведения политической реформы выглядят урезанными, схватка за их обладание не стала менее ожесточенной, по сравнению с предыдущими. Борьба за президентскую булаву требует не только максимального напряжения ресурсов, но и заметной радикализации политиков, претендующих на нее. В итоге Украина выглядит все менее защищенной перед внешними вызовами, а блестящие внешнеполитические перспективы обернулись бумажной мишурой нереализованных обещаний.



Парадоксально, но в основных участниках президентской кампании в Украине несложно разглядеть черты известных с детства героев Редьяра Киплинга. Они превратили отечественную политику в джунгли, им и жить по созданным ними законам:



Тигр Шерхан – Виктор Янукович. Не просто лидер президентской гонки, а хищник, ведомый жаждой реванша. Сумел навести относительный предвыборной порядок в «региональной» стае, успел осчастливить избирателей повышением социальных стандартов. Виктор Федорович стремится почувствовать себя хозяином не только на юго-востоке страны, но получить дополнительных сторонников в центре и на западе. Кампанию ведет неспешно, предпочитая домашние заготовки, словно постоянно находится в послеобеденной дреме. Уклоняется от прямых дискуссий с оппонентами и обещает объедки с властного стола вчерашним конкурентам после своей победы. Хорошо понимает, что в случае поражения его шкура станет эффектным украшением президентского кабинета конкурента.



Пантера Багира – Юлия Тимошенко. Борется за власть отчаянно и грациозно. Стремится конвертировать пребывание на посту премьера в повышение президентского рейтинга. Готова появляться перед избирателями в медицинском халате, кителе железнодорожника, шлемофоне танкиста. Предпочитает раздавать обещания целым группам избирателей. Так и не сумела побороть экономический кризис, хотя уверяет, что уже весной 2010-го мы о нем забудем. Умело поддерживает диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, утверждая, что десятилетние газовые контракты являются победными для Украины. Уникальный случай – премьер-министр и лидер правящей коалиции заявляет о том, что фактически пребывает в оппозиции к правящим кланам. Умело мурлыкает с избирателями на понятном им языке, предпочитает наряды французских мастеров высокой моды и некоторых украинских модельеров.



Питон Каа – Сергей Тигипко. На сегодня – пожалуй, главное открытие избирательной кампании. Пять лет назад покинул большую политику, но сумел вернуться в нее с новыми силами и необходимыми финансовыми ресурсами. В ежедневном режиме готов эффектными движениями очаровывать избирателей и представителей местных элит. Нейтральный политический окрас позволяет не ограничиваться исключительно той или иной областью в борьбе за повышение рейтинга. Возглавил партию «Сильная Украина», предполагающую наличие не только мышц, но и политического опыта. Пожалуй, единственный из кандидатов в президенты, выказавший готовность стать премьер-министром в случае победы своего оппонента.



Мангуст Рикки-Тикки-Тави - Арсений Яценюк. Отчаянно ринулся в схватку за президентскую должность, но немного не рассчитал свои силы. Похоже, пик популярности молодого политика пришелся на лето, за полгода до дня голосования. Демонстрирует решимость сражаться с политическими противниками и уверенность в собственных силах, но перегорел до решающей схватки. Победил одного из руководителей отряда ГАИ «Кобра» Алексея Кожу, но старшие политические товарищи оказались более прагматичными. Воинственная риторика прежде интеллигентного политика обескуражила немало его избирателей, отказавшихся воспринимать Украину как проект. Определенно сохранится в политических джунглях, если сможет представить реальную команду и перестанет играть роль героя-одиночки.



Волк Акела – Виктор Ющенко. Победитель президентской кампании 2004 года на старт нынешней выходил в качестве «хромой утки» - минимальный рейтинг популярности, отсутствие поддержки в парламенте. Ющенко подкупает наличием иррациональной уверенности в своей победе и приверженностью идее строительства независимой Украины. Он, в отличие от героя Киплинга, если и боится промахнуться, то умело скрывает этот страх. Сосредоточил агитационную деятельность на Западной Украине, вновь ощутившей прилив интереса к национал-демократическим идеям. В последнее время стал резче в оценках.



Медведь Балу – Владимир Литвин. По долгу службы в парламентском президиуме обязан быть добрым, отзывчивым и немного наивным, чтобы лучше воплощать качества украинского народа. Рискнул спикерским креслом, чтобы доказать, что «стране нужен Литвин». Свято верует в падение рейтингов своих конкурентов. Отказался от ведения заседаний парламента, предпочтя проводить агитационные туры по городам и весям. Утверждает, что за последних несколько лет объездил практически всю страну, где непосредственно общался с будущими избирателями. Осталось дождаться 17 января, чтобы оценить собранный электоральный «медок».



Шакал Табаки – Петр Симоненко. Заливисто облаивает власть, в законодательной ветви которой работает последних 15 лет. Вряд ли сможет повторить собственный успех десятилетней давности – второе место в президентской гонке. Вытеснен с юго-востока страны Шерханом-Януковичем, так и не смог отыскать для себя новый район для удачной политической охоты. Практически не ведет заметной агитационной кампании. Обратил на себя внимание избирателей разводом с супругой и вторичным браком с матерью своей дочки.



Бандерлоги – Верховная Рада Украины. На этот раз не стала центром политической стабильности. Парламентарии много шумят, бранятся друг с другом и проводят немало времени, обслуживая интересы своих политических патронов. Ожидается, что победитель схватки за пост президента оперативно создаст «под себя» парламентское большинство, способное утвердить лояльного премьера и послушный состав правительства. Пока же слуги народа много шумят, дабы скрыть страх перед неизвестностью.



Маугли – украинский народ. Заметно разочарован происходящим в украинских джунглях. Не доверяет своим соседям по джунглям, но вынужден мириться с их присутствием. Ждет завершения президентской кампании, чтобы услышать из уст нового президента «мы с тобой одной крови – ты и я» и постараться на следующие пять лет забыть о большой политике. Вопрос выживания для миллионов украинцев сегодня куда более актуален.