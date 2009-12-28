Андрей Магера: Бюллетень защищен лучше, чем купюра

Приближаются новогодние праздники, но Центральной избирательной комиссии некогда расслабляться. Ведь спустя две недели после Нового года состоится событие, ради которого не один месяц работали члены Центризбиркома – выборы президента Украины.

О том, какие задачи решает ЦИК сегодня, а также о состоянии готовности к главному событию января в пресс-центре «Главреда» рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера.



ЦИК обучает 80 тысяч из миллиона членов участковых избирательных комиссий



Чтобы повысить квалификацию членов участковых избирательных комиссий, ЦИК, совместно с координатором проектов ОБСЕ в Украине, организовала их обучение. Как рассказал Андрей Магера, с 25 декабря на всей территории Украины начались тематические тренинги – «в каждом районном центре, большом городе и в отдельных районах».

Центризбирком планирует обучить порядка 80 тысяч членов участковых избиркомов – прежде всего, председателей, заместителей председателей и секретарей комиссий – «тех лиц, которые непосредственно будут организовывать работу участковых избирательных комиссий». Замглавы ЦИК пояснил, что обучить всех членов комиссий, общее количество которых составляет порядка миллиона, не удастся «по финансовым и организационным причинам».

Финансирование обучения 80 тысяч представителей комиссий в сумме 1,5 миллиона гривен обеспечил координатор проектов ОБСЕ.



Бюллетени уже печатают. Обо всех степенях защиты знают только трое



Бюллетени на выборы уже печатают, - рассказал Андрей Магера. Это ответственное дело поручено полиграфическому комбинату «Украина». Как заверил замглавы ЦИК, работа идет «в соответствии с графиком», и ничто не предвещает срыва производственного процесса.

Что касается защиты избирательного документа от подделок, Андрей Магера отметил, что «все бюллетени пронумерованы не только отдельно для каждого округа, но и для каждого избирательного участка». Кроме того, бюллетень имеет водяные знаки, в его изготовлении используется оптическая краска, которая при изменении угла зрения меняет цвет, а также термокраска, изменяющая оттенок при нагревании.

Исходя из этого, замглавы ЦИК сделал вывод, что «избирательный бюллетень защищен лучше, чем деньги».

Андрей Магера признался, что не владеет информацией обо всех степенях защиты бюллетеней - «их знают не более трех человек в Украине», - сказал он.



Поддельные печати могут быть, но залог легитимности выборов – публичный ход избирательного процесса



Читательница сайта «Главред» попросила прокомментировать слухи об изготовлении дубликатов печатей избирательных комиссий для фальсификации протоколов. Замглавы ЦИК признал, что это вполне возможно, «точно так же, как возможно изготовление печати любого государственного учреждения или предприятия».

Но в контексте избирательного процесса печать – «не единственный способ обеспечения легитимности процесса в отношении результатов голосования», - отметил он. Так, кроме печати, протокол закрепляется подписями членов комиссии, подписями официальных наблюдателей на участках. Залог легитимности - «и сам публичный ход избирательного процесса», - сказал Андрей Магера.



80% расходов на выборы – оплата труда членов избирательных комиссий



Ситуация с финансированием выборов президента Украины – неоднозначна, поскольку Закон «О государственном бюджете 2010 года» до сих пор не принят. По словам Андрея Иосифовича, расходы на выборы президента, которые предусматривались на 2009 год, перечислены Центральной избирательной комиссии в полном объеме. В свою очередь, Центризбирком перечислил эти средства в окружные избирательные комиссии. Таким образом, с финансированием на 2009 год проблем нет.

Отсутствие Госбюджета на следующий год, конечно, не способствует подготовке к выборам. Но все не так плохо. Андрей Магера рассказал, что есть решение правительства о выделении 969,6 миллионов гривен для финансирования расходов на выборы в 2010 году.

Замглавы ЦИК отметил, что важность этого решения трудно переоценить, ведь «львиная доля» расходов государства на финансирование выборов приходится именно на 2010 год. Прежде всего, речь идет об оплате труда членов избирательных комиссий, которая будет осуществлять в день выборов или на следующий день после выборов.

Андрей Магера напомнил, что в избирательных комиссиях будет забдействовано порядка миллиона человек, причем, 80% всех расходов на выборы составляют именно расходы на оплату их труда.



Избирательный процесс не остановить!



Как известно, накануне выборов в Высшем административном суде Украины сложилась непростая ситуация. Из-за пробелов в законодательстве Высший административный суд остался без легитимного председателя. ВАСУ - инстанция, в которой должны оспариваться результаты выборов, действия и или бездеятельность Центральной избирательной комиссии.

На вопрос журналистов, повлияет ли эта ситуация на ход выборов, Андрей Магера заявил: у ЦИК нет опасений в отношении срыва выборов. Ведь, как отметил Магера, ситуация, сложившаяся с руководством Высшего административного суда, напрямую не влияет на процесс рассмотрения жалоб. По словам представителя ЦИК, Высший административный суд, независимо от его руководства, своевременно рассматривает апелляционные жалобы и принимает по ним решения.

Андрей Магера также опровергнул возможность срыва выборов по причине массового отказа членов избирательных комиссий от работы вследствие низкой оплаты труда. Замглавы ЦИК не видит повода для беспокойства. Как отметил Андрей Магера, имеет место текущий процесс, когда отдельные члены комиссии отказываются от работы, но «это нормальный ход событий, в нем нет ничего экстраординарного», и не несет серьезных вызовов для проведения выборов.



Чем думали законодатели, писавшие Закон «О выборах Президента»?



Есть в действующем избирательном законодательстве ряд непродуманных моментов. В частности, в день голосования разрешено добавление в список или удаление из списка избирателей. Андрей Магера пояснил, что такие вопросы решаются исключительно на заседании избирательной комиссии. Это означает, что для решения вопроса комиссия должна будет удалиться на заседание, оставив очередь желающих проголосовать на избирательном участке.

Андрей Магера спрашивает у законодателя: «Чем вы думали, когда выписывали такой механизм?»

Центризбирком предложил участковым избирательным комиссиям такой выход из ситуации: «в день голосования большинство от общего состава комиссии может проводить заседание, а остальные члены комиссии, не нарушая при этом кворума для проведения заседания, будут обеспечивать голосование избирателей».



Второй тур не станет неожиданностью для ЦИК



Ведется ли Центральной избирательной комиссией подготовка ко второму туру выборов? Как отметил Андрей Магера, непосредственная подготовка ко второму туру не ведется в силу того, что «ЦИК не можем знать, будет иметь место повторное голосование или нет», - объяснил он. Вместе с тем, Андрей Магера отметил, что если повторное голосование будет, для Центральной избирательной комиссии это не станет неожиданностью. «Предварительные меры мы принимаем», - добавил представитель ЦИК.



Новый год члены ЦИК встретят в Киеве. На всякий случай



На вопрос «Главреда», где члены ЦИК будут встречать Новый год – на рабочем месте или в кругу семьи, - Андрей Магера ответил: «однозначно в Киеве. Возможно, выпадет свободная минутка, и они смогут присоединиться к членам своих семей».

Но, так или иначе, в новогодние дни все центризбиркомовцы будут в столице – «слишком велика цена отсутствия члена Центральной избирательной комиссии», - сказал замглавы ЦИК и напомнил, что принимать решения Центризбирком может только при наличии кворума – не менее 10 человек.

По словам Андрея Магеры, члены ЦИК хотели бы самостоятельно удостовериться, как ведется подготовка к выборам в регионах, но, увы, этого ЦИК не может себе позволить – время слишком дорого. Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: ЦИК начал обучение представителей участковых комиссий Избирательные бюллетени защищены лучше, чем деньги – ЦИК Выборы Президента не сорвут - ЦИК