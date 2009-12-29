Гайді Таліавіні: «Загальне звинувачення у фальсифікації є частиною виборів у будь-якій країні»

Посол Таліавіні, якій протягом її кар’єри довіряли лише найскладніші завдання, у своїй поточній роботі традиційно скрупульозна та обережна – «слизькі» теми воліє не коментувати й постійно наголошує на важливості поінформованого вибору українців. В ексклюзивному інтерв’ю «Главреду» пані посол розповіла про особливості своєї роботи в Україні та точність власного моніторингу ЗМІ. Що ви наразі думаєте про передвиборну кампанію в Україні? На нинішньому етапі від нас не варто очікувати певної оцінки передвиборної кампанії. Серед наших повноважень – спостереження та оцінка всього виборчого процесу, зокрема й спостереження за реєстрацією кандидатів, реєстрацією виборців, роботою органів управління виборчим процесом, а також, звичайно, голосуванням та підрахунком голосів у день виборів. Ми маємо висвітлити всі ці аспекти у своєму висновку. Ми вповноважені збирати факти, спостерігати, а відтак, після завершення виборів, надати загальний звіт про наші висновки. Таким чином, робити певні заяви з приводу окремих випадків під час передвиборного процесу, що триває, без врахування загальної картини було б дещо недоцільним. Нашу попередню заяву буде оприлюднено наступного дня після виборів, а повну оцінку – лише через два місяці потому. Наразі можу лише сказати, що зараз передвиборна кампанія у розпалі. Водночас ми оприлюднюємо проміжні звіти, висвітлюючи певні питання, на яких зосереджуємо нашу увагу. Наприклад, до нашого першого проміжного звіту, який було нещодавно оприлюднено, входить інформація про роботу органів із проведення виборів, законодавчу базу та списки виборців. Вас було залучено до багатьох складних Місій. Ви були членом Місії ОБСЄ у Чечні, заступником голови миротворчої місії ООН у Грузії, вас уповноважили підготувати звіт щодо причин збройного конфлікту у Грузії у 2008 році. Чи означає те, що вам запропонували очолити Місію зі спостереження за виборами в Україні, що ці вибори будуть доволі складними, і що вони дуже важливі для Європи? (Сміється). У жодному разі не можна порівнювати одну роботу з іншою. Я, звісно ж, переконана в тому, що вибори завжди відіграють для країни важливу роль. Вони ніколи не бувають однаковими, навіть у межах однієї країні. Не можна порівнювати те, що відбувається сьогодні, з тим, що відбувалося раніше. Звичайно, вибори для України – це виклик, адже Україна – це велика країна, де має бути вирішено безліч важливих питань. І тут уже справа не в мені. Річ у тім, що раніше мало хто знав, хто саме очолює Місію спостерігачів за виборами ОБСЄ. Тепер же, а особливо після вашого звіту щодо Грузії, – зовсім інша справа... Я хотіла б зазначити, що під час попередніх виборів в Україні ОБСЄ/Бюро демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ) відігравало важливу роль. Тож я сказала б, що завдяки цьому Місію ОБСЄ/БДІПЛ було визнано як організацію, яка працює відповідно до ретельно розробленої методології, надає постійну підтримку та допомогу країні у реформуванні виборчого законодавства. На мою думку, те, що ОБСЄ/БДІПЛ уже спостерігали за сімома виборами в цій країні за останні 10 років, говорить саме за себе. Можливо, завдяки цьому суспільство більше дізналося про роль такої Місії, тож рівень довіри країни, яка нас сюди запросила, зріс. Чи відрізняється методологія, яку ви використовуєте під час нинішніх виборів, від тієї, яку ви застосовуєте в будь-якій іншій країні, або від тієї, якою ви послуговувались під час попередніх кампаній в Україні? Методологія спостереження БДІПЛ надійна, обґрунтована й перевірена у багатьох місіях спостереження за виборами протягом двох останніх десятиліть. БДІПЛ має стандартизовану методологію, відповідно до якої проводиться спостереження загалом за процесом виборів, а не лише за днем виборів. Перед тим, як ухвалювати рішення про відрядження Місії спостереження за виборами до тієї чи іншої країни, треба впевнитися, що в такій Місії є потреба. Тож спочатку до країни приїжджає Місія з оцінки потреб, що зустрічається з органами влади та зацікавленими сторонами. Після цього ухвалюється рішення, чи відправляти Місію зі спостереження до країни і в якому складі. Україна – це велика країна, і складність цих виборів полягає у тому, що наша Місія тут доволі численна. Наша команда складається з 16 основних експертів з питань аналізу законодавства, реєстрації виборців, ЗМІ та інших аспектів виборчого процесу. Також до складу Місії входять 60 довгострокових спостерігачів, які надають нам інформацію з областей. Зокрема, я особисто зустрічаюсь з кандидатами на пост президента, представниками органів влади та інших установ, які беруть участь у процесі виборів. Приблизно за тиждень до виборів до нас приєднаються 600 короткострокових спостерігачів, які контролюватимуть процес голосування, підрахунку голосів та зведення результатів на виборчих дільницях та в окружних виборчих комісіях. Наскільки точною є методологія, яку ви використовуєте для моніторингу ЗМІ під час кампанії? На мою думку, методологія, яку ми використовуємо, – це прекрасний прагматичний підхід до оцінки ЗМІ. Він науково досліджує всю діяльність ЗМІ у країні за допомогою буквально щоденного та цілодобового моніторингу. Ми впевнені, що це точний і найбільш об’єктивний метод оцінки ролі ЗМІ та висвітлення ними передвиборної кампанії. Моніторинг ЗМІ включає кількісний та якісний аналіз п’ятьох загальнонаціональних телеканалів, п’яти загальнонаціональних газет та окремих регіональних ЗМІ. Хоча справа навіть не в ЗМІ, а в тому, чи пересічна людина отримує достатньо інформації, щоб здійснити «поінформований вибір». Нас цікавить якість цієї інформації. Нас цікавить сам виборець. У день виборів працюватиме близько 600 короткострокових спостерігачів. Яким чином ви розподілятимете їх по регіонах України? Усе залежить від важливості регіону. А що по-вашому – «важливість регіону»? Йдеться не про політичну вагу. Я маю на увазі кількість населення. Що більше населення – то більше спостерігачів буде в тому чи іншому регіоні. До того ж, у деяких регіонах до виборчих округів, можливо, буде важко фізично дістатися. Тож там необхідно мати більше команд. Скільки окружних виборчих дільниць ви плануєте охопити за допомогою короткострокових спостерігачів? ОБСЄ/БДІПЛ матиме 600 короткострокових спостерігачів. Їх буде поділено на групи по два спостерігачі на кожній дільниці. Так, кожна з 300 команд відвідає 7–10 виборчих дільниць у день виборів. З якими громадськими об’єднаннями в Україні ви вже спілкувалися на тему виборів? Я особисто не зустрічалася з ними, але експерти з нашої основної команди постійно підтримують зв’язок. В Україні представлено Мережу європейських спостерігачів. Також ми спілкуємося з громадською мережею ОПОРА і з Комітетом виборців України. Я нещодавно в країні, але бачу, що мої колеги вже встановили контакти з місцевими громадськими організаціями. Яку інформацію вам надають місцеві громадські організації? Дуже часто вони проводять відповідні спостереження. Розповідають нам про перебіг подій, інколи зазначають, на що у виборчому процесі нам слід звернути особливу увагу, і що, на їхню думку, може стати проблемою під час цих виборів. Між нами постійно відбувається обмін інформацією. Ви вже зустрічалися з Віктором Януковичем, представниками ЦВК тощо. З ким ще встигли поспілкуватися і які ваші враження? Ми ще в процесі таких зустрічей. Поки що я провела їх лише з дев’ятьма кандидатами. Цікаво бачити такий різноманітний політичний спектр. Ми прислухаємося до ідей кандидатів з приводу того, на що слід звернути особливу увагу під час нинішніх виборів. Для моєї роботи надто важливо розмовляти з цими людьми і мати власну думку. Ми вже зустрічалися з представниками багатьох установ – і всі вони показали високий рівень готовності, що надзвичайно тішить. Багато хто з кандидатів уже звинувачує своїх опонентів у можливій фальсифікації виборів. Чи не лякають ОБСЄ такі заяви? Наша оцінка та висновки ґрунтуються на фактах, а не на припущеннях. Якщо є певні звинувачення щодо фальсифікації, наша роль як спостерігачів – брати до уваги таку інформацію. Але ми зазвичай просимо наших співрозмовників бути конкретними у таких випадках, щоб мати змогу перевірити, чи були насправді такі порушення. Якщо йдеться про загальне звинувачення у фальсифікації, я переконана – це є частиною виборів у будь-якій країні. Не лише в Україні? Не лише тут, а й навіть за межами пострадянського простору. Що особливого в цих виборах в Україні? На вашу думку, які найскладніші аспекти роботи Місії спостереження за виборами ОБСЄ під час нинішньої кампанії? Це дуже складне запитання. Вважаю, будь-які вибори дуже важливі, бо йдеться про майбутнє країни. Однією з відмітних рис Місій ОБСЄ/БДІПЛ є те, що ми не порівнюємо вибори в одній країні з виборами в іншій, мовляв, «ці вибори кращі, ніж ті». Ми розглядаємо кожні вибори як унікальну подію і оцінюємо їх відповідно до міжнародних стандартів. Чи спілкувалися ви з тими, хто вже працював у Місії спостереження за виборами ОБСЄ в Україні? Що вони вам порадили? У нас у Місії є кілька людей, які вже працювали в Україні у складі попередніх місій. Їхні поради певною мірою стосуються методології та практичних кроків у нашій роботі. У травні 2010 року в Україні відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування, а також, можливо, будуть парламентські вибори. Чи приїдете ви до України знову? Теперішня Місія БДІПЛ працює тут лише під час президентських виборів 2010 року. Все, що стосується подальших кампаній, – інше питання. Якщо нас запросять спостерігати за майбутніми виборами, БДІПЛ вирішить, чи потрібно відряджати Місію і хто її очолюватиме. Тож існує ймовірність того, що ви повернетесь до України для спостереження за виборами у травні? У травні було б чудово. (Сміється) Ви відповідали за звіт щодо причин збройного конфлікту в Грузії. Після того, як цей конфлікт спалахнув у Південній Осетії між Грузією та Росією, багато хто в Україні боявся, що подібний сценарій може розгорнутися в Криму. Чи є обґрунтованими такі побоювання? Я з радістю відповіла б на це запитання після завершення Місії. У мене з цього приводу є власна думка, але коментувати це питання зараз – некоректно.